TEST BYD Dolphin – Čínský delfín připlaval

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Možná vám čínská značka BYD nic neříká, protože v Česku nemá ani oficiální zastoupení, ale vězte, že jde o jednoho z nejvýznamnějších výrobců automobilů na světě. Společnost BYD vznikla v roce 1995. Její zkratka znamená Build your Dreams a je považována za jednoho z průkopníků bateriových technologií. Zprvu se soustředila pouze na vývoj a výrobu akumulátorů, které dodávala například pro mobilní telefony Nokia a Motorola. S rozvojem elektromobilů potom upřela pozornost na ně a do Evropy jiné stroje ani nevyváží. Také proto nepřekvapí, že celosvětově byl loni BYD druhým nejúspěšnějším výrobcem čistě elektrických automobilů po Tesle.

V čem tedy tkví úspěch tohoto čínského výrobce? Odpověď nám určitě dá aktuálně nejlevnější model Dolphin. Elektrický kompaktní hatchback se světu poprvé ukázal na autosalonu v Šanghaji v roce 2021. Upravená verze určená pro celosvětový trh byla představena v roce 2023. Pro export byl dolphin prodloužen přibližně o 20 cm, aby vpředu lépe zvládal nárazové testy.

Pod německým vlivem

Vkus čínských zákazníků je diametrálně odlišný od evropských, a tak tamní automobilky často vytvářejí vozy, které v nás místo obdivu vyvolávají spíš údiv. Asijské značky ale pochopily, že pokud chtějí uspět i ve světě, musejí design svých produktů změnit. Také proto si najímají osvědčené evropské návrháře. Výrobce BYD tak sáhl po německém designérovi Wolfgangu Eggerovi, jenž v minulosti působil u značek Alfa Romeo, Seat, Audi či Lamborghini. Ten vytvořil designový jazyk Marine Aesthetics, v jehož konturách je vytvořen i kompaktní elektrovůz Dolphin.

Asi se shodneme, že BYD už dělá mnohem hezčí auta, než je dolphin. Malý kompaktní vůz nějak nemůže najít svou identitu. Zezadu vypadá jako normální hatchback, z boku díky krátké přídi působí jako MPV, ale oplastovaný spodek a lemy kolem kol zase říkají, že se cítí jako SUV. Nezaujme ani propracovanými tvary nebo filigránskými detaily a tak nějak marně hledáme něco společného s delfínem. Snad jen diody denního svícení pod předními světly a zespod masky vytvářejí nějakou vlnku, kterou by mohl proskakovat. Mnohem nápaditější je zadní část se zapletenými diodovými linkami v zadních světlech. Vzhled lehce oživuje i jakési gravírování na zadních sloupcích. Ty jsou však plné a široké a spolu s malým oknem zhoršují výhled tímto směrem. Také vnější zpětná zrcátka by mohla být o něco větší.

BYD Dolphin

Vnitřní nápad

Podstatně nápaditější je interiér. Tvar palubní desky, a zejména leskle černého okrasného pásu uprostřed připomíná mořské vlnky, ze kterých vystupují čtyři víry v podobě výdechů ventilace. Shora i zespod jsou však na palubce tvrdé plasty a ze stejného materiálu je vyrobený středový tunel, takže si řidič opírá pravé koleno o tvrdou hmotu. Zajímavě působí na dotek příjemná semišová prostřední část palubky. Ta uprostřed vystupuje do prostoru a vytváří velkou odkládací přihrádku. Směrem k řidiči je tento výstupek zakončen zakulaceným ovládacím panelem, kde najdete volič převodovky, přepínání módů nebo zapínání automatické klimatizace. Podobný tvar mají tlačítka parkovací brzdy na vyvýšeném středovém tunelu, před nimiž je dvojice držáků nápojů a další schránka, za nimi další odkládací prostor, v němž je u vyšší výbavy bezdrátové nabíjení mobilu. Pod loketní opěrkou najdete další velkou schránku, kde se schovává pro nás nezvyklý prvek v podobě přístroje na rozbíjení oken a řezání bezpečnostních pásů.

Docela hezky působí panely na výplních dveří, které tvarově navazují na palubní desku a vytvářejí s ní jednolitý celek. Ty jsou sice vyrobeny z tvrdého plastu, ale díky rozdílným a zajímavým strukturám různých částí vypadají hodnotně a v některých prolisech si už dokážeme skotačícího delfína představit. Potěší měkčená loketní opěrka nejen vpředu, ale i vzadu. Ve tvaru vlny jsou i atypicky hodně vystrčené kliky dveří a hezky vyvedený je i volant, jehož věnec padne dobře do ruky. S kvalitou zvolených materiálů i zpracování jsme až na pár detailů spokojeni.

Video se připravuje ...

Být v obraze

A nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, tedy displejům. Barevný přístrojový panel za volantem má úhlopříčku 5“ a zobrazuje základní jízdní údaje. Jenže veškerou pozornost na sebe poutá obří, 12,8“ volně stojící obrazovka uprostřed, u níž si můžete nastavit různá témata podsvícení. Ale nejzajímavější na ní je, že si ji můžete otočit nastojato. Stačí kliknout na odkaz ve spodní liště nebo na tlačítko na levém rameni volantu, a displej se pomalu otočí z vodorovné do svislé pozice. Proč? To vědí asi jenom vývojáři BYD, ale zřejmě to čínští zákazníci vyžadují. My vidíme jedinou výhodu v případě navigace, protože potom je nad šipkou mnohem více mapy, takže řidič má lepší představu, kam jede. V případě používání Android Auto nebo Apple CarPlay se ale mapka nenatáhne, jen aplikace zabere pouze horní část, takže se vlastně zmenší.

Stejně jako u jiných čínských aut je také v BYD ovládání některých systémů specifické a odlišné od evropských pořádků. Na hlavní stránce jsou rychlé odkazy na navigaci, rádio a aplikaci Spotify. Jenže po kliknutí na rádio se rozbalí odkaz, který umí pracovat jen s digitálním signálem DAB+. Jak se tedy dostat na FM, které je pro mnoho Čechů zásadní? Zkoušíme podržet odkaz déle a dole se rozbalí lišta, kde je i odkaz na FM. Jenže když na něj ťukneme, nic se nestane. Takže zase zpět na hlavní stránku. Posunem celé obrazovky se prolistujeme na menší ikonky, kde je opět odkaz na rádio. A ejhle, v seznamu jsou stanice FM.

Druhý, ale přesto jednička

Svůj úspěch na evropském trhu čínská automobilka BYD odvíjí od atraktivní cenové politiky, přičemž nejlevnějším elektrovozem v její nabídce je u nás aktuálně model Dolphin. Základní specifikaci Comfort nabízí dovozce Top Driver Club za 798.800 Kč. Méně aktuálně stojí jen MG4 Electric ve verzi Emotion s výkonem 125 kW a baterií o kapacitě 51 kWh za 749.000 Kč. Pod osm set tisíc korun se těsně vejde i základní Volkswagen ID.3, ale na cenu dolphinu to nestačí. Čínský BYD navíc dopřál svému modelu neuvěřitelně bohatou výbavu. Ta zahrnuje elektrické nastavování předních sedadel s vyhříváním, automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, plnou verzi bezpečnostních asistentů nebo kamerový systém kolem celého vozu a bezklíčový vstup do vozu. Vše korunuje obří 12,8“ dotykový displej uprostřed s navigací a jedinečnou možností ho natočit na výšku. Dostanete prakticky vše, co tento vůz umí nabídnout, takže u něj odpadává vybírání nadstandardních příplatkových prvků. Pokud tedy chcete bezdrátové nabíjení mobilu, je potřeba sáhnout po vyšší výbavě Design, která za ani ne třicet tisíc přidává ještě panoramatické střešní okno nebo dvoubarevné lakování. MG4 Electric je sice o něco levnější, ale seznam komfortních prvků je u výbavy Emotion mnohem kratší a také baterie má proti BYDu výrazně menší kapacitu. I proto od nás Dolphin za Cenu a výbavu dostal čistou jedničku.

Pořizovací náklady MG4 Electric 125 kW (51 kWh) (etalon) BYD Dolphin 150 kW (60,4 kWh) Základní cena 749 900 Kč (Emotion) 798 800 Kč (Comfort) Cena verze Světa motorů 749 900 Kč (Emotion) 798 800 Kč (Comfort) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ano Ano Světlomety LED Ano Ano Vyhřívání předních sedadel/volantu Ne/Ne Ano/Ne Parkovací senzory zadní/zadní a přední Ano/Ne Ano/Ano Parkovací kamera Ne Ano Litá kola Ano (17") Ano (17") Navigace Ne Ano Funkce V2L Ne Ano Bezdrátové nabíjení mobilu Ne Ne Zrcadlení Apple CarPlay a Android Auto Ano Ano Dešťový a světelný senzor Ano/Ano Ano/Ano Tempomat/adaptivní Ano/Ano Ano/Ano Bezklíčkové startování/vstup Ano/Ano Ano/Ano Metalíza 15 000 Kč Ano (Cream white) Porovnání cen 749 900 Kč (100 %) 798 800 Kč (o 6 % horší) Známka * 1,00 1,00 * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Délka v pořádku

S délkou 4290, šířkou 1770 a výškou 1570 mm míří dolphin do segmentu kompaktních vozů, čemuž odpovídá i rozvor náprav 2700 mm. Dozadu i dopředu se nastupuje velmi příjemně a přirozeně. Díky bateriím v podlaze jsou sedadla ukotvená o něco výše než u normálních spalovacích hatchbacků, ale ne zase příliš vysoko jako u SUV a crossoverů. Kabina potěší svou délkou. Vzadu máme spoustu volného místa hlavně v podélném směru a redaktorovi s výškou 174 cm zbývá před koleny volných ještě 16 cm. V tomto směru se BYD řadí k lepšímu průměru. Pokud jsou ale přední sedadla úplně dole, nezůstává mezi nimi a podlahou žádné volné místo, takže pod ně nelze zasunout chodidla. Nohy tak máme hodně zalomené, kolena vysoko a sedák potom ne úplně ideálně podepírá stehna. Stačí ale přední sedadla zvednout, zasunout pod ně nohy a užívat si maximálního prostoru a pohodlí. Přestože je dolphin relativně dost vysoký, místem nad hlavami zase až tolik nepřekypuje. Vpředu je vše v pořádku, ale vzadu je strop celkem nízko, takže vyšší kolegové již o něj opírali hlavu. Šířka interiéru je vzadu vyhovující pro dva cestující – tři dospělí by se tísnili až moc. Kabina je tedy velmi dlouhá, ale jen průměrně vysoká a široká. S prostorem umějí někteří konkurenti pracovat mnohem lépe.

Pro čínské automobilky je pohodlí cestujících velmi důležité. Takže na podobnou notu jsou konstruována i křesla s měkčí výplní. Člověk se do nich hezky zaboří, a přestože je hlavová opěrka integrovaná do opěradla, je vůči tělu v ideální pozici. Na druhou stranu jim ale chybí výraznější bočnice, které by byly pro tělo oporou při dynamičtější jízdě – zejména nám chybějí na sedácích. Hezky člověk zapadne i do měkčích zadních sedadel, u nichž potěší také uvolněný sklon opěradla a velké hlavové opěrky. Semišové potahy jsou příjemné na dotek, koženka na bocích spíše lepkavá.

Hrátky s litry

Domácí motoristy jistě budou zajímat přepravní schopnosti čínského elektromobilu. Ve standardním uspořádání pojme jeho kufr náklad o objemu 345 litrů, což ho řadí mezi konkurencí spíše do slabšího průměru. A když zvedneme zadní víko, zdá se nám i tato hodnota přemrštěná. Jenže BYD má standardně dvojitou podlahu – při sklopení zadních opěradel tak vznikne rovná ložná plocha a objem se zvětší na 1310 litrů – a pod ní je ještě 20 cm hluboký box. Jde o ideální místo, kam lze uložit dobíjecí kabely a další drobnosti. Úplně na dně je schovaná sada na rychlou opravu pneumatik – rezervní kolo mít dolphin nemůže. Zázračný není ani vstupní otvor do zavazadelníku a vysoká nakládací hrana znamená, že budete muset kufry zvedat hodně nahoru.

Trochu zamrzí, že BYD pro dolphin nevymyslel nějaký úložný box pod přední kapotou. Kompaktní elektromotor je umístěn hodně nízko, takže místo by tam rozhodně bylo.