Toyota C-HR 2.0 Hybrid – Konečně dostala, co potřebovala

Design, interiér

Extravagantní crossover C-HR se vymyká všemu, na co jsme byli od Toyoty zvyklí, ale také všemu, na co byla zvyklá sama Toyota. Když v roce 2016 jindy konzervativní japonská automobilka tohle auto představila, jeho odvázaným vzezřením šokovala. Nejen veřejnost, ale i kolegy z řad novinářů, jak si můžete připomenout v dobovém testu, který je napsán poněkud… netradičně:

Já s dovolením zůstanu u klasické formy a navážu na první řádky. Proč že je v očích Toyoty tento model tak jiný? Důvod je prostý. Už před lety se vedení společnosti nechalo slyšet, že C-HR má značce přivést novou klientelu. A to se povedlo, vždyť pro 68 % kupujících je C-HR první toyotou, která jim parkuje v garáži. Druhou zajímavostí je úspěch u soukromníků. Zatímco na tuzemském trhu je automobilka zvyklá na privátní zastoupení 42 %, v případě C-HR je to podstatně vyšších 55 %. Soukromníci si cení především neotřelého stylu, právě ten přesvědčí zhruba 40 % z nich – podíl vyšší než u kteréhokoliv jiného modelu. Není divu, že si Toyota tímto vozem ukrojila desetiprocentní podíl segmentu kompaktních SUV na evropském trhu.

A v loňském roce přišel čas na facelift. Ne že by ho snad exteriér potřeboval, i po těch pár letech působí moderně, byť už to možná není takové zjevení jako při uvedení. C-HR tlačila bota jinde - kritika se snášela především na zastaralý multimediální systém, hlavně ale chyběla výkonná motorizace, s níž byste se nemuseli bát ani dálniční výpravy. A právě tyto nedostatky se Japonci v rámci modernizace pokusili vychytat.

Nestárne, ale klidní se

Jestli bylo na C-HR něco, na co se v rámci modernizace vůbec nemuselo sáhnout, byl to jednoznačně vzhled exteriéru. I po letech od uvedení vypadá auto moderně, svěže, a v nějaké zajímavé barevné kombinaci přitahuje zvídavé pohledy. Není divu, že se Toyota rozhodla jen pro decentní korekturu, které si všimnete až při hlubším prozkoumávání.

Designéři ubrali ostře řezané křivky, přepracovali spodní část masky, přesunuli mlhovky do rohů nárazníku, jehož spodní část nově nalakovali. Změny jsou to decentní, auto působí uhlazenějším dojmem a méně mimozemsky. Silueta ukazuje, že základní tvary se svažující se zádí zůstávají shodné, stejně jako netradiční umístění klik dveří. Ty stále dokážou řadu neautařů nachytat, hlavně když někoho vyzvedáváte v noci. Neberte to ale jako výtku, nakonec je z toho vždycky vtipná historka.

Vyjma základního provedení na sedmnáctkách obouvá C-HR vždy 18“ kola z lehkých slitin. Ta v podbězích velikostně působí „tak akorát“, i když mají tmavší barvu. A zapomenout nesmíme ani na záď, kde je rovněž diodová světelná technika a dynamické „jezdící“ blinkry. Světla opticky propojuje černý pás pod zadním sklem, což vůz pocitově rozšiřuje. Celkově jeho proporcím nemám moc co vytknout.

Většina při starém

Na retuše došlo také v kabině, která se chlubí především novým multimediálním systémem (ještě se k němu dostaneme). C-HR tu svou zvýšenost nijak nemaskuje. I když si sedačku nastavím co nejníž, pořád sedím dost vysoko. Do toyoty jsem přesedal z Mazdy CX-30, a to byl slušný kontrast. Zatímco Mazda se snaží posez v crossoveru co nejvíce připodobnit hatchbacku, Toyota to dělá naopak. Ani jeden přístup nelze kritizovat, naopak buďme rádi za tu rozmanitost, kdy si zákazník může vybrat.

Líbí se mi, že místa, která jsou nejvíce při ruce, dostávají měkčené materiály. Přístrojová deska a výplně dveří působí na první dotyk solidně, stejně jako samotné lícování jednotlivých partií. Potěšil mě mimo jiné volant s úzkým věncem, je obšitý kůží a hned mi padl do ruky. Na zbytek kabiny jsem si zvykal až postupem času. Třeba kolébkové ovladače vyhřívání sedaček už v dnešní době působí dost retro. A ano, stále platí, že druhý stupeň vyhřívání mění sedačku ve slušně výkonný gril. Páka samočinné převodovky je kovová, takže v zimě chladí, v létě je zase rozpálená. Jasně, tady to vadí podstatně méně než v dlouhodobém Peugeotu 308 s manuálem, přesto bych uvítal jiný materiál.

Myslelo se na každodenní potřeby, takže Toyota kromě držáku na pití na středové konzole umístila ještě jeden velký do každých dveří. I dozadu, což nebývá zvykem. Zbytek kapsy už je ale poněkud malý a vejdou se sem jen nutné drobnosti.

Když jsme u samotných sedaček - sedáky jsou dostatečně široké a potěší rovněž slušné boční vedení opěradel, stejně jako prostornost nad hlavou a v oblasti ramen. Já s výškou 176 cm si mohu hvízdat, kolegové vyššího vzrůstu už ale naříkají kvůli krátkým sedákům, kdy jejich stehna nedostanou dostatečnou oporu. Stejně tak bude překážet rozsáhlý středový tunel, který je v oblasti kolene a lýtka z tvrdého materiálu. Máte-li ve zvyku se opírat, na dlouhých cestách vás otlačí.

Sedám si sám za sebe a s rovnými zády se už zabořuju do stropnice, zatímco před koleny zůstává asi pět centimetrů. Jasně, takhle při jízdě v autě fakticky nikdo nesedí, ale místa nad hlavou tu opravdu není moc. Když si sednu tak nějak do pohodlna, nad hlavou je najednou vzdušněji. Kolena mám sice kousíček od předního opěradla, to je ale naštěstí měkké a šikovně vykrojené, takže to ničemu nevadí.

Spíše než skromný prostor mi vzadu více vadí nedostatek světla. Tady se sčítají všechny ty efektní prvky exteriéru – střecha ve stylu kupé, stejně jako zdvihající se panel zadních bočních dveří s malým okénkem. Vzadu je najednou pocitově mnohem méně místa než ve skutečnosti, navíc už obložení kolem není příjemně měkčené, ale z tvrdého plastu. A tohle řešení vás neštve jen při cestování vzadu, ale i coby řidiče. Zatímco dopředu máte díky posezu a úzkým prvním sloupkům skvělý rozhled, při vyjíždění z parkovacího místa se podíváte šikmo vzad a nevidíte téměř nic. To je ostatně mor moderních aut a nezbývá, než se spolehnout na zadní parkovací kameru, kterou má tahle toyota ve standardu.

Papírových 358 litrů zavazadelníku vás sice neposadí na zadek, přesto si troufnu říct, že i s takovým kufrem se dá žít. Je sice mělký, nebývale hodně věcí ale můžete umístit pod podlahu, kde chybí rezerva a naopak přebývá klasická baterka (to souvisí s novým hybridem a ještě se k tomu dostaneme). Cennosti a další drobnosti můžete dále umístit do dvou schránek, které jsou umístěny za podběhy po stranách. Samotný kufr má pravidelný tvar a v nejužším místě pořád slušnou šířku 95 centimetrů. Pod víko se vejde 184 cm vysoká postava a při nakládání těžších předmětů překonává hranu umístěnou 79 cm, což není žádná tragédie.

Toyota C-HR - rozměry zavazadlového prostoru Objem [l] 358/- Délka/délka po sklopení [cm] 76/158 Šířka/nejmenší šířka [cm] 108/95 Výška po plato [cm] 38 Průchodnost výška/šířka [cm] 90/100 Výška dolní hrany [cm] 79 Průchozí výška pod 5. dveřmi [cm] 184

Opravdu o tolik lepší?

Dovolte mi ještě jeden návrat za volant, tentokrát k samotnému multimediálnímu systému. Ten v C-HR schytával kritiku za nepříliš kvalitní obraz, ne zrovna svižný chod a příliš po chuti nebyly většině ani dotykové plochy po stranách. Toyota stížnosti vyslyšela a do omlazeného crossoveru nasadila zbrusu nový infotainment s 8“ obrazovkou, jíž doprovází stará dobrá fyzická tlačítka. Systém teď podle tvůrců běhá až čtyřikrát rychleji a umí zobrazit 16 milionů barev. Hlavně se ale naučil podporu služeb Apple CarPlay a Android Auto. Zatím tedy pouze po kabelu, ale aspoň že tak!

A výsledek? Pravdou je, že posun kupředu je patrný, úplně bez výhrad to ale není. Návrat konvenčních tlačítek je vítanou změnou, jen by mohla být zpracována trochu moderněji. Samotná kvalita obrazu mi i po omlazovací proceduře nepřišla kdovíjak valná, dnes už jsme v automobilech zvyklí na vyšší rozlišení i ostřejší barvy. Osobně jsem měl ale problém s nepřehledností samotného systému. Chyběla taková ta jednoduchost a intuitivnost. Jasně, když vám C-HR bude parťákem na X tisíc kilometrů a zajedete si jednotlivé postupy, bude to brnkačka. Takhle na první sednutí jsem měl ale slušný zmatek v tom, co a jak nastavit.

A ještě jedna maličkost, která mě o mrazivých ránech vytáčela k nepříčetnosti - 4,2“ multi-informační displej mezi budíky, respektive jeho reakce na podmínky venku. Není žádnou výjimkou, že bezpečnostní a asistenční systémy fungují hůře, když venku mrzne, nebo je některé z čidel zaneseno. V takovém případě bych uvítal informativní hlášku na displeji, kterou může doprovázet rozsvícená kontrolka. Toyota to ale vidí jinak. Když tedy některý z pomocníků zrovna není ready, malý displej uprostřed se rozbliká s varovnou hláškou, jako by auto mělo do deseti sekund vybouchnout. A když ji shodíte, za chvilku se za doprovodu zvukového upozornění objeví znovu. Na dlouhých cestách si tedy nemůžete zobrazit spotřebu, ale bezpečně víte, že ten který pomocník zrovna nefunguje.