Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 4Motion – Ten jediný se čtyřkolkou

Představuje ji vůz s dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 90 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Automat v kombinaci se čtyřkolkou k dispozici není, což je podle mě škoda. Ale o tom později, pojďme si nejprve připomenout, co Caddy nabízí po praktické stránce. A začněme v prostoru pro zavazadla, případně pro náklad.

Volkswagen u pětimístné konfigurace udává objem 1.213 litrů od podlahy ke stropu a 760 litrů po horní hranu opěradel. Komu je to málo, může si pohrát se zadní lavicí, která je dělená v poměru 1/3:2/3. Sedadla vzadu se dají lehce překlopit, trochu nešikovné však je, že překlopené sedačky musíte zajistit vzpěrami, které se usazují do podlahy a zasahují pak do nově rozšířeného zavazadlového/nákladového prostoru. Ne moc, ale za jistých okolností překážet mohou.

Caddy naštěstí nabízí možnost sedadla z auta zcela vyjmout. A jde to snadno, sedačky nejsou přehnaně těžké a ani samotný proces odjištěný není příliš složitý. Po vyjmutí dvoudílné lavice vznikne prostor o objemu 2.556 litrů. Kdybyste potřebovali ještě trochu víc, můžete sklopit sedadlo spolujezdce.

A pojďme na další užitečná čísla: nákladový prostor je široký 1.185 milimetrů, vysoký 1.200 mm a dlouhý 1.100 mm. Pokud odstraníte lavici ve druhé řadě, délka naroste na 1.913 mm. Po sklopení opěradla sedačky spolujezdce byste tak dovnitř mohli naložit i předměty o délce okolo dvou metrů. A ještě jeden údaj - nákladová hrana je ve výšce 562 mm od země. Caddy potěší i užitečnými nápady, jako jsou háčky na tašky nebo úložné prostory na pravé straně kufru.

V případě vozu tohoto typu je také důležité, kolik toho dokáže odvézt. U testované motorizace ve výbavě Style Volkswagen udává užitečnou hmotnost 382 až 509 kilogramů.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 4Motion

A co cestující?

Při pohledu na hranatou a vysokou karoserii vás asi nepřekvapí, že Caddy nabízí vzdušnou kabinu se slušným prostorem na zadní lavici - se svými 182 centimetry mi vzadu za sedačkou nastavenou právě na moje rozměry zůstala před koleny ještě hezká rezerva. Líbila se mi také výška sedáků (na krajních je Isofix) a zmínit bych měl i snadné nastupování - to díky širokým (701 mm) posuvným dveřím, s nimiž se navíc poměrně lehce manipuluje. Mrzí mě jen, že Volkswagen nepřišel na způsob, jak vzadu otevřít okna.

V souvislosti s praktičností a užitečnými nápady bych měl zmínit výborný výhled z kabiny, příjemná přední sedadla, dostatek portů pro nabíjení mobilních zařízení nebo spoustu odkládacích prostorů, které jsou nejen na tradičních místech, ale také pod předními sedadly nebo na vrchu palubní desky.

Jestli vás nový Caddy zajímá, pak už určitě dávno víte, že výrobce odstranil většinu klasických ovladačů a vsadil především na dotykový displej. Všechny verze tak mají uprostřed palubní desky dotykovou obrazovku infotainmentu, v závislosti na výbavě se jen mění její velikost. Základní displej má 6,5 palce, prostřední 8,25 palce a největší je desetipalcová, jako v našem případě.

Pod obrazovkou pak najdeme dotykovou lištu pro nastavování teploty klimatizace nebo hlasitosti hudby. Dotykové plošky jsou ještě mezi výdechy klimatizace, ty fungují jako zkratky k některým funkcím - třeba k nastavení klimatizace nebo k parkovacímu asistentu. Dotykově se ovládají také světlomety - panel se nachází v levé části palubky. Testované auto bylo navíc vybaveno digitálním přístrojovým štítem s možností měnit grafiku a způsob zobrazení důležitých údajů.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 4Motion

A ani tentokrát jsem řešení od Volkswagenu nepřišel úplně na chuť. Infotainment sice vypadá hezky, ale na mě je až moc „rozvětvený“, tlačí zbytečně na efekt a mám pocit, že v něm musím hledat a ťukat prstem víc, než by bylo nutné. Uvítal bych prostě přímočařejší prostředí. Systém by také mohl najíždět rychleji.

Pak je tu ta dotyková lišta pod displejem. Není podsvícená, takže jakákoli práce s ní za tmy vyžaduje zvýšenou pozornost, a pak se mi také několikrát stalo, že jsem některou z jejích částí stiskl omylem, typicky koncem dlaně, kterou jsem si podvědomě chtěl o prostor pod obrazovkou opřít při listování v infotainmentu.

Volkswagen v souvislosti s novými modely rád připomíná vyspělé asistenční systémy. Najdeme je samozřejmě i v modelu Caddy, ale stejně jako u některých dalších modelů koncernu VW, i tady jsem s jedním z nich měl problém. A opět šlo o Front Assist a nouzové brzdění.

Tenhle systém si totiž jednou vyhodnotil zpomalovací práh jako překážku a auto před ním prostě na fleku zastavil. A to jsem měl Front Assist nastavený na nejnižší citlivost. Po této zkušenosti (a podobně nebezpečných zážitcích v Golfu a Octavii RS) jsem systém raději vypínal – což se musí udělat po každém nastartování a samozřejmě přes několik nabídek v dotykovém infotainmentu.

Jak jezdí?

Že jednotka nabízí 90 kW, už víte, nejvyšší výkon dává mezi 2.750 až 4.250 min-1, maximální točivý moment 320 N.m je k dispozici při 1.600-2.500 min-1. S manuální převodovkou, pohonem všech kol a s výbavou Style vůz akceleruje z klidu na stovku za 12,1 sekundy a jede až 185 km/h. Z pohledu dynamiky tedy turbodiesel samozřejmě nepředvádí nic omračujícího, ale na normální cestování jeho schopnosti rozhodně dostačují. Jako klasické „tédéíčko“ těží hlavně ze silného středního pásma, docela hezky se ale sbírá i z nízkých otáček.

Přesto není těžké dostat se do takového toho rozpoložení, kdy máte pocit, že auto nejede. Nastat může na dálnici, v prudkém stoupání a zejména tehdy, když Caddy pořádně naložíte.

Nesmíte holt čekat zázraky... Já bych se každopádně rozhodně přimlouval za silnější motor. Volkswagen bohužel takový nenabízí.

Co se kultivovanosti týče, představuje dvoulitr takový průměr. Hrubším dojmem působí sice hlavně za studena, ale vznětového charakteru se nikdy úplně nezbavíte. Moc příjemně naopak působí práce s řadičkou manuální převodovky, která v drahách chodí hladce, výhrady nemám ani k „naladění“ spojkového pedálu. Přesto by se podle mě k této verzi hodil i automat.

A spotřeba? Po Praze jsem jezdil v průměru za 8,1 l/100 km, po menším a klidnějším městě za 7,1 l/100 km, mimo obce a dálnice za rovných pět litrů na sto a na dálnici za 8,8 l/100 km. Průměr po týdenním testu činil 6,9 l/100 km.

Současná generace Volkswagenu Caddy stojí na platformě MQB a na rozdíl od předchůdců už nemá tuhou zadní nápravu s listovými pery, ale nápravu s vlečným ramenem, panhardskou tyčí a s vinutými pružinami. Vpředu je McPherson.

Nová konstrukce má samozřejmě pozitivní vliv na jízdní vlastnosti, které se blíží běžnému osobnímu vozu. Caddy ochotně mění směr, slušně se stáčí to zatáček, přehnaně se nenaklání a celkově působí stabilně. Normální osobák podobných rozměrů samozřejmě bude hbitější, ale na osobní dodávku se Volkswagen řídí pěkně.

Navíc je docela pohodlný. Tedy většinou. Na větších nerovnostech o sobě už dává zadní náprava vědět, ozývá se občas bouchání a záď se projevuje lehkou nervozitou - zvlášť při nízkém zatížení, naložené auto je plavnější. V testovaném kusu navíc v zadní části pravidelně cosi vrzalo a skřípalo, ale možná šlo o vadu našeho vozu. Zato s aerodynamickým svistem při vyšších rychlostech se vzhledem k výšce karoserie jistě bude potýkat každý exemplář.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 4Motion

Pohon všech kol v Caddy je klasický koncernový, tedy s mezinápravovou spojkou. Síla motoru tak většinou putuje na přední kola, teprve v případě potřeby se připojí kola zadní. A když přidáte standardní světlou výšku 144 milimetrů, je jasné, že čtyřkolka tu pomáhá zejména s trakcí. Caddy 4Motion si sice v pohodě poradí s nějakou polní cestou a jinými druhy lehčího terénu, do těžkých podmínek se ale nehodí. Příjemná je každopádně možnost připlatit si za spodní kryt motoru a podvozku.

Nový Volkswagen Caddy je zajímavé auto, praktické a variabilní jako malá dodávka, přitom se komfortem a jízdními vlastnostmi blížící běžným osobním vozům. Bez chyb ale rozhodně není, mě třeba vyloženě štve koncernový způsob ovládání a to, jak podivně funguje Front Assist. A přiznávám, že sympatická mi není ani cena, která v případě testovaného exempláře dosahuje skoro 1,2 milionu korun.

Plusy

Prostorná kabina

Příjemná variabilita

Odkládací prostory

Úsporný motor

Slušné jízdní vlastnosti

Minusy

Nevýrazná dynamika

Nespolehlivý Front Assist

Ergonomie ovládání

Občas pomalejší infotainment

Hlučnost