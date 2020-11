VW Passat může skončit i v Evropě. Zachováno by mohlo být jen kombi, kvůli Superbu

Modely střední třídy bývaly typickými manažerskými automobily, už delší dobu ale zájem o ně klesá, ve prospěch různých SUV. Výsledkem toho některé automobilky už segment opustily, nebo takový krok teprve chystají, případně svého zástupce trendu přizpůsobily. Situace už je natolik kritická, že na ni musí reagovat i dlouholetá jednička této kategorie, Volkswagen Passat.

Aktuálně se připravuje jeho nová generace chystaná pro rok 2023. Její vývoj dostala na starosti Škoda, když se původně plánovalo, že se výroba Passatu přesune do Kvasin. To se sice změnilo, po eskapádě s plány na výstavbu nové továrny v Turecku se výroba nového Passatu nakonec přesune do Bratislavy, mladoboleslavská automobilka ale vůz nadále vyvíjí. Opět totiž od něj odvodí také svůj Superb.

A právě úspěchy Superbu v posledních letech silně ovlivňují budoucí plány VW Group v tomto segmentu. Vedení koncernu by totiž nerado, aby si oba modely takzvaně lezly do zelí, což se dnes nepochybně děje. A co víc, zaznívají hlasy, že navzdory vyšším prodejům Passatu se jako lepší volba ukazuje právě Superb. Koncepce liftbacku s výklopným víkem zavazadelníku se totiž projevuje jako praktičtější než karoserie sedan Passatu.

A tak se objevují zprávy, že hlavním úkolem vývojářů bude oba automobily dostatečně odlišit. Passat se v tomto směru má více zaměřit na západoevropské trhy, což by mohlo znamenat další přiblížení prémiovým modelům, zatímco Superb by byl spíše řešením pro střední a východní Evropu, tedy spíše dostupnější (ale nikoliv laciná) alternativa, jakou kdysi býval, při svém původním uvedení.

Krok k prémii a další přiblížení se k Audi A4 by přitom ve výsledku byl logický. Aktuálně nejprodávanějším vozem střední třídy v Evropě je podle statistik CarSalesBase BMW 3 (letos překonalo právě Passat) a i takové modely jako Mercedes C, Audi A4 nebo Tesla Model 3 se letos na starém kontinentu prodávají lépe než Peugeot 508, Ford Mondeo nebo Opel Insignia.

Zdroj: CarSalesBase Nejprodávanější modely střední třídy v Evropě Poř. Model Prodeje 1-9/2020 (ks) Meziroční změna (%) 1. BMW 3 82.152 -5 2. VW Passat 78.899 -13 3. Mercedes-Benz C 62.084 -45 4. Audi A4 59.331 -27 5. Tesla Model 3 56.168 -11 6. Škoda Superb 42.244 -18 7. Volvo S60/V60 42.619 -12 8. Peugeot 508 21.100 -30 9. Audi A5 20.351 -40 10. Ford Mondeo 16.013 -48 11. Opel/Vauxhall Insignia 13.573 -63 12. BMW 4 13.376 -55 13. VW Arteon 10.296 -29 14. Toyota Camry 6.772 +40 15. Renault Talisman 5.525 -54

Jenže to není všechno. V případě Passatu se začíná spekulovat o tom, že by v rámci těchto změn zcela přišel o karoserii sedan. Na zákazníky by tak do budoucna mohlo cílit jen kombi Passat Variant, přesně v duchu aktuálního trendu klesajícího zájmu evropských klientů o sedany. Tento trend se přitom neomezuje jen na Evropu, mnohé sedany končí také v USA, a to včetně tamějšího Passatu. Passat pro severoamerický trh se svébytnou technikou i designem totiž má v následujících letech skončit, nahrazen má být případně elektromobilem. Superb by naopak mohl zůstat u oblíbené dvojice liftback/kombi.

Klesající zájem o vozy střední třídy by navíc mohl ovlivnit i další budoucnost Arteonu, stylového fastbacku, který letos doplnil i shooting brake. V tomto případě hraje roli i fakt, že Volkswagen pracuje na elektromobilu střední třídy, který se bude vyrábět v německém Emdenu, místě výroby aktuálního Passatu i Arteonu, a může být tak jistou náhradou pro tyto modely. Zatím se mu říká Aero a má jít o sériovou verzi loňského konceptu ID. Space Vizzion.

Zprávy o dalším směřování Passatu se zatím pohybují v rovině spekulací a nepodložených informací, na druhou stranu o nich informoval oborový server Automotive News Europe, který bývá dobře informován o dění uvnitř automobilek. A tak je pravděpodobné, že se některých změn v případě Passatu můžeme skutečně dočkat.