Nová generace elektrického městského mini by měla nabídnout podstatně vyšší dojezd, rychlejší nabíjení a nebývalou finanční dostupnost. Interiér je přitom stále koncipován pro pohodlnou přepravu čtyř osob, nechybí podpora chytré aplikace pro možnost dálkového přístupu a jízda s vozem by měla být překvapivě zábavná.

Jádrem všech inovací jsou nové baterie, jejichž kapacita vzrostla z původních 18.7 kWh na 32,3 kWh. Výsledkem je tak prodloužení dojezdu (v reálném provozu) až na 260 kilometrů. Očekávaná spotřeba by měla dosahovat okolo 12,7 kWh/100 km, což by mělo z nové generace e-Up! učinit dokonalého společníka pro každodenní cestování po městě a blízkém okolí.

Automobilka se navíc chlubí i zkrácením času nabíjení. Při nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu 40 kW je možné baterii nabít na 80 % již za 60 minut. Proces nabíjení může být navíc dopředu naprogramován, kontrolován nebo přerušen prostřednictvím aplikace „maps + more“ pro chytrá mobilní zařízení. Tato aplikace navíc umožní například i dálkové nastavení klimatizace.

Jízda s novým e-Up! by navíc neměla být jen ekologická, ale také zábavná, uvádí Volkswagen. Díky bateriím uloženým v podlaze by měl vůz nabídnout nízko položené těžiště a díky tomu i slušnou ovladatelnost. Elektromotor o výkonu 61 kW (83 k) však potřebuje k akceleraci z 0 na 100 km/h dlouhých 11,9 sekundy a maximální rychlost dosahuje jen 130 km/h.

Automobilka se však pokusí přitáhnout pozornost i díky ceně, která by měla v Německu začínat od 21.975 euro (566.700 Kč). V základní výbavě by přitom neměla chybět automatická klimatizace, systém varování při pouštění jízdního pruhu Lane Assist nebo systém „composition phone,“ který sestává z rádia vybaveného funkcemi Bluetooth nebo DAB+ a dokovací stanice pro mobilní telefon, do kterého stačí nahrát aplikace „maps + more“ a jeho displej se tak stane přístupem k ovládání infotainmentu. Standardem pak bude i záruka na baterie s trváním 8 let nebo do najetí 160.000 kilometrů.

Cenu nové generace modelu e-Up!, který by se měl stát jedním z nejdostupnějších nových elektromobilů ba trhu, se podle automobilky podařilo srazit díky plánované vysoké produkci. Volkswagen se ostatně připravuje nabídnout více elektromobilů, než kdy dříve. Podle současných předpovědí se navíc očekává, že produkční čísla nového pětidveřového e-Up! by měla oproti minulé generaci postupně výrazně růst.

Automobilka pak očekává vysoký zájem zejména na domácím trhu, kde mohou zájemci o elektromobil čerpat „environmentální bonus“ 2.000 euro od vlády a dalších 2.380 od automobilky. Zaměstnanci VW, kteří budou jako služební vůz využívat právě nový elektrický Up!, se pak mohou těšit na poloviční zdanění nového vozu. Podle nejoptimističtějšího scénáře by se tak cena nového e-Up mohla u některých šťastlivců pohybovat okolo 17.952 euro (cca 463.000 Kč).

Na více informací a odhalení designových změn nového VW e-Up! si však nejspíš budeme muset počkat až na frankfurtský autosalon.