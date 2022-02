VW Touareg R – Parádní SUV gran turismo

Asi na to koukám moc zpátečnicky, když ve mně plug-in hybrid nevzbuzuje sportovní nadšení. Vždyť na nějakou formu elektrifikace spoléhá stále víc vyloženě sportovních modelů, jinak by v dnešní době neměly už vůbec šanci.

Stejně si ale říkám, pokoušet se o sportování u tak už dost těžkého velkého SUV tím, že do něj ještě nacpeme baterku… Nevím. Přitom bych agresivnější jízdní projev u SUV dopředu vyloženě nezavrhoval, viz naprosto skvostný Cayenne GTS nebo ultimativně brutální RS Q8.

Baterka je navíc se svou kapacitou 17,9 kW/h (prakticky využitelných je přitom 14,3 kWh) moc malá na to, aby zaručila emise pod padesáti gramy na kilometr, dobrodiní v podobě elektrických značek se tedy Touaregu R bohužel netýká. Na modrých pražských zónách je to přitom velmi šikovná záležitost.

Čistě elektricky ale jet umí

Baterkou a možnostmi čistě elektrické jízdy bych začal. Nijak oslnivou kapacitu baterky jsem zmínil, výhradně elektrickou jízdu však Touareg R zvládá. Překvapivě dobře zvládá, musím říct.

Moc daleko tedy nedojede, já se s plnou kapacitou baterky pohyboval v aktuálně divně zimních/podzimních/jarních podmínkách lehce pod čtyřiceti čistě elektrickými kilometry (z běžné sítě jsem měl nabito za necelých osm hodin, nabíječka s výkonem 7,2 kWh zvládne ten samý úkol za dvě a půl hodiny). K čistě elektrické jízdě přitom nebyly nutné žádné zvláštní dovednosti, stačilo jet v normálním režimu a plyn dávkovat jen o trochu rozumněji, než jste nejspíš zvyklí, abyste požadavkem na brysknější akceleraci nenahodili spalovací jednotku. I když… probudit třílitr ze spánku zas tak lehké není, dostanu se k tomu. Dvou a půl tunový Touareg R pak zvládne pouze elektricky i nějaké to výraznější stoupání a dokonce taky dálnici. Ano, bez třílitru jsem svištěl i lehce nad povoleným limitem. To už se však spotřeba velmi ochotně dostávala přes 30 kWh na 100 km a dojezd citelněji padal. Čtyřicet elektrických by ale mělo být zvládnutelných prakticky za všech podmínek.

Zatím tedy jezdíme jen elektricky, díky elektromotoru s výkonem 100 kW, který je součástí osmistupňové samočinné převodovky. Jakmile však na plyn šlápnete ale daleko víc, než jste nejspíš zvyklí (já vám říkal, že není snadné šest válců probudit), ozve se sympatický zvuk třílitrového šestiválce TSI s výkonem 250 kW (systémový výkon dosahuje 340 kW, hybridní Touareg eHybrid z identické pohonné soustavy dostává 280 kW, jednotky se liší pouze software).

Vypíchl bych to daleko důraznější šlápnutí na plyn. Přechod mezi čistě elektrickým režimem a zapojením spalovacího motoru je totiž velmi ohraničen, jako by se Touaregu R nechtělo do poslední chvíle šestiválec aktivovat. Fakt to chceš? A vy ještě více šlapete na plyn… Aha, tak to vypadá, že skutečně budeme zrychlovat. Dobrá tedy. A třílitr naskočí.

Volkswagen Touareg R

Jasně, postupem času se naučíte s plynem hospodařit a možná je dobře, že spalovací jednotka v nesportovním jízdním režimu bezhlavě nepromlouvá do děje po jen trošičku větším tlaku na pedál plynu. Jak jsem už napsal, čistě jen na elektřinu toho Touareg R zvládá překvapivě hodně (tím myslím jízdní situace, nikoliv dojezd), a když chcete „erkovou“ dynamiku, můžete pochopitelně přepnout do sportovního režimu. Zde už elektromotor funguje jako boost a vy si budete užívat maximálního systémového výkonu 340 kW. Nebo prostě akumulátor vyšťavíte a i v normálním jízdním režimu pojedete prakticky výhradně na benzin.

Šikovné je, že si kapacitu baterky můžete „zamknout“. Zkrátka si zvolíte hranici, pod níž nemá akumulátor klesnout. Bude se nám hodit třeba jednou v našem hlavním městě, až budou mít do centra povolen vjezd pouze elektromobily.

Není to spíš GTI?

Tohle se trošku nabízí, už Ondra Mára se ve svém testu Touaregu R zaobíral myšlenkou, zda není toto SUV emočně poněkud ploché.

Srovnání s rychlými golfy může být názorné. Zatímco GTI jede velmi pěkně, Golf R je už vyloženě výbušný. Touareg R výbušný není, ale i s přihlédnutím k 2,5tunové hmotnosti jede víc než velmi pěkně. Zvlášť ve sportovním režimu, kdy je odezva na sešlápnutí plynu svižná (stále však příjemně dávkovatelná, nedávno jsem se svezl s Arteonem R a s tím autem regulérně nešlo jet plynule) se umí Touareg R rozhýbat velmi slušně (i s vítanou dopomocí elektromotoru, samozřejmě). Asi vás nepřekvapí, že velké SUV s takto disponovanou pohonnou soustavou zatahuje prakticky kdykoliv a i v rychlostech, v nichž bychom se po českých dálnicích pohybovat neměli.

Velmi silné auto, spíš jej ale stále vidím jako úchvatně komfortní a dynamicky víc než adekvátně vybavený vůz. Takové SUV gran turismo. V úvodu zmíněnému Cayennu GTS a Audi RS Q8 konkurovat nebude. A podle mě ani nechce.

Hodně se mi líbila spolupráce šestiválce s osmistupňovým automatem. Už jsem zmínil, že jsem se nedávno krátce svezl s Arteonem R a tam jsem z kombinace dvoulitrového TSI a sedmistupňového DSG vyloženě rostl. Ve sportovním režimu to ještě šlo, ale v komfortním jsem čekal, pak poskočil, brzdil… hrozné. V Touaregu R jsem si zvykal maximálně na už zmíněný přechod z elektrického režimu, jinak převodovka měla na můj pokyn k akceleraci vždy připraveno adekvátní řešení.

Pořád přemýšlíte, k čemu ten elektromotor a baterka s vlastní hmotností 139 kg vlastně je? Šestiválec by na více než dynamické svezení stačil přece sám o sobě, elektrický dojezd navíc není kdovíjaký… Snížení emisí na papíře, pochopitelně. Jenže, ono se to snižování velmi hodí i v praxi. Bez zapojení elektromotoru – případně s jeho spoluúčastí ve sportovním režimu, jsem totiž jezdil klidně za dvanáct až čtrnáct litrů. To není úplně málo.

Ve finále jsem tak velmi ocenil, že jsem díky výše popsaným potentním elektrickým výkonům mohl svoji typickou cestu do práce (plus mínus čtyřicet kilometrů) absolvovat z větší části na elektřinu a vysokánskou spotřebu třílitrového benzinového šestiválce díky tomu velice ponížil. V práci jsem pak v garáži z normální sítě nabil na sto procent a zpátky domů zase z větší části frčel elektricky.

Volkswagen Touareg R

Otázkou zůstává, jestli se typický zákazník velkého SUV za tři miliony (Touareg R v testované konfiguraci) bude vysokou spotřebu spalovacího motoru zaobírat. Ale třeba jo… A čistě elektrický režim se taky přece jednou hodit skutečně může, jak jsem napsal.

Při pivní diskuzi, jestli tam ta baterka má/nemá opodstatnění, by však měl zaznít vlastně jen jeden a nejpodstatnější argument – vzhledem ke stále přísnější emisní legislativě by Touareg R bez elektrifikace nejspíš vzniknout vůbec nemohl.

I s dvaadvacítkami úžasně pohodlně

Velmi slušná dynamika a k tomu úžasný komfort i na dvaadvacetipalcových kolech. Já vám to říkal, že je to SUV gran turismo. Testovaný kousek byl vybaven příplatkovým vzduchovým podvozkem za 56.500 Kč, a jak v těchto situacích obvykle píšu – srovnání s kusem bez vzduchu bohužel nemám, ale příplatek bych neopomenul. Komfort jízdy je totiž parádní. Zase jednou mě u velkého SUV koncernu VW fascinovalo, jak umí vyignorovat i hodně velké a ostré nerovnosti na absurdně velkých kolech s nízkoprofilovými pneumatikami. Úžasná práce.

Líbilo se mi taky odhlučnění, respektive velmi příjemný a hlavně přirozený zvuk šestiválce. Ani ve sportovním režimu jsem naštěstí nemusel poslouchat hrozivý umělý zvuk, který se nejrůznějšími koncernovými sportovními verzemi rozšiřuje jako mor. Moc hezkou akustiku nabízí VW Touareg R. Decentní, ale já byl vzhledem k charakteru SUV (o SUV gran turismu jsem tuším už něco napsal) spokojen.

V zatáčkách erkový touareg neumí odhazovat kila jako nepochopitelný Cayenne GTS, ani si nepomáhá technickými specialitkami jako RS Q8 (Touareg R nemá natáčecí zadní nápravu, ani nic podobného jako v erkové rodině rozšířený a velmi šikovný torque splitter), spoléhá pouze na už zmíněný vzduchový podvozek a torsen s uzávěrkou diferenciálu. Na druhou stranu, v oblouku je stabilní a ani se moc nenaklání. To mi asi stačilo.

Pojďme diskutovat

Ano, můžeme si zadiskutovat nad tím, že by Touareg R nemusel být nutně plug-in hybridem, že by stačil benzinový šestiválcový třílitr sám o sobě. Stačil, nepochybně, ale bez elektromotoru by Touareg R dnes mohl vzniknout jen těžko. Takže tak. A je fakt, že díky elektřině (pokud budete poctivě nabíjet) můžete velmi lehce snížit každodenní spotřebu spalovací jednotky, která rozhodně není zanedbatelná.

Možná bychom se mohli bavit i o tom, jestli by náhodou nebyla lepší nějaká silná nafta. Nejlépe osmiválcová. Tady bych se možná připojil i já, takový pohon by mi ve velkém SUV dával stále největší smysl. Jak ale všichni víme, nejde to. Emise. Vždyť skončil i naftový Kodiaq RS.

Poklábosit můžeme, ale já bych velmi rád zdůraznil hlavně to, že Touareg R je opravdu skvělé auto. Spotřeba je vyšší, pravda, v pořizovacích milionových relacích by to však nemusel být pro cílovku nepřekonatelný problém. A jak jsem už napsal, díky plug-in hybridu se i s těmi dvanácti čtrnácti litry dá něco dělat.

Nejskvělejší je celkové pohodlí. Fascinující je hlavně komfort vzduchového podvozku na nerovnostech, vždyť testovaný Touareg R obouval dvaadvacetipalcová kola! Povedlo se také odhlučnění, zvuk motoru se hezky poslouchá, neotravuje, atmosféru rychlého cestování pěkně dokresluje.

Volkswagen Touareg R

Touareg je také mimořádně prostorný, to už určitě víte a vzhledem k rozměrům to nepřekvapí. A zůstává také praktický, byť zavazadlový prostor se s instalací baterky o něco zmenšil (místo klasických 810 litrů nabídne plug-in hybrid stále slušných 665 litrů).

Ani s tím kompletně digitálním rozhraním jsem se nepral tak, jak je u nejnovějších modelů koncernu VW bohužel obvyklé. Prakticky vše se sice děje dotykově, hlavně díky obří patnáctipalcové obrazovce infotainmentu však do displeje ťukáte s větší jistotou než třeba v golfu (a ta jeho lišta…). A musím říct, že tato nadrozměrná dvojice displejů působí velmi luxusně, takový velmi čistý, vkusný design. Takto bych tu digitalizaci nejspíš přežil.

Asi tak nějak čekáte, že úplně levný Touareg R nebude. Respektive, už to víte, třímilionovou cenovku konkrétního testovaného modelu jsem už několikrát zmínil. V základu za toto SUV gran turismo zaplatíte nejméně 2.361.900 Kč. Tučné cenovky, velmi tučné. Ale přiznám se, když jsem o tom tak přemýšlel, v Touaregu R tyhle velké peníze skutečně vidět jsou. Zatímco v Arteonu R jsem nedokázal přijít na to, proč bych za něj měl utratit dva miliony, Touareg R třímilionově vypadá a hlavně i jezdí.

Už to napíšu jenom jednou, platí? Pak budete mít pokoj. Za mě parádní SUV gran turismo. A po té osmiválcové naftě teskním jenom trošku.

Nejlevnější verze modelu 1.921.900 K4 (Touareg Atmosphere 3.0 TSI/250 kW) Základ s testovaným motorem 2.361.900 Kč (Touareg R 3.0 eHybrid/340 kW 4Motion) Testovaný vůz bez příplatků 2.361.900 Kč (Touareg R 3.0 eHybrid/340 kW 4Motion) Testovaný vůz s výbavou 2.927.000 Kč (Touareg R 3.0 eHybrid/340 kW 4Motion)

Plusy

Velmi slušná dynamika

Dobře naladěný software automatické převodovky

Úžasný komfort vzduchového podvozku i na dvaadvacetipalcových kolech

Elektrický dojezd sice není velký, na elektřinu ale zvládne většinu jízdních situací

Prostorný interiér, zmenšený kufr (instalace baterek) je stále dostatečně velký

S digitálním rozhraním se dá celkem snadno žít

Minusy