Kde jsou nová auta? Některé modely nepůjdou objednat měsíce. Kvůli emisím

Copak jsme dělali minulé prázdniny? Musíme vzpomínat: jeden jel do Chorvatska, druhý na Šumavu, třetí už by to bez fotek ani nedal dohromady. Lidé, kteří mají v automobilkách na starosti emise, na horké měsíce minulého roku nezapomenou nejspíš nikdy. Loni 1. července totiž Evropská unie vyhlásila pravidla pro schvalování nových typů vozidel, nejčastěji známá pod zkratkami WLTP a RDE.

Nečekaný fofr

Což o to, mluvilo se o nich už delší dobu, takže nešlo o blesk z čistého nebe. Nečekaný však byl časový rámec. Zatímco všechny předchozí normy se projednávaly a schvalovaly s tří-, čtyř- i pětiletým předstihem, tentokrát aparát nechal výrobcům na přípravu pouhých 14 měsíců. Přitom jde o nejzásadnější změny za dlouhá léta. Potřeba jsou nejen nové motory, katalyzátory a převodovky, ale dokonce i měřicí a testovací vybavení.

Nově předepsané zkoušky jsou rozsáhlejší než kdykoli v minulosti, proto by výrobci potřebovali víc času, jenže právě ten jim politické rozhodnutí nedopřálo. Logickým důsledkem je, že se některé modely přezkoušet nestihly a schválení jim chybí. U prodejců se proto neobjeví 1. září, ale později – možná o pár týdnů, možná o pár měsíců.

Tovární linky a dodavatelské řetězce se ale zastavit nesmí, a tak se neschválená auta budou muset vyrobit a do získání všech razítek počkat na odstavné ploše. Volkswagen si k tomu účelu pronajal nepoužívané (ironií osudu rovněž dostavěné a nezprovozněné) letiště Berlín-Braniborsko, mladoboleslavská Škoda se chystá odkládat auta v nedalekých Milovicích.

Kromě toho je v přísnějších podmínkách obtížnější dosáhnout stanovených limitů škodlivých exhalací, proto některé motorizace bez náhrady skončí a momentálně může být poslední šance je pořídit ze skladových zásob.

Letos to neklapne

Že se některé termíny mohou posunout opravdu výrazně, nám koncem června ukázal dotaz čtenáře, který si v lednu objednal Dacii Duster 1.6 SCe 4x4. „Dodání nejdřív postupně odsouvali z dubna na prosinec, a teď mi oznámili, že v letošním roce objednávka určitě nebude vykryta,“ napsal nám s upozorněním, že stejný motor s pohonem předních kol k dodání je.

Právě tak to dnes chodí: jedna specifikace zkušební kolečko splní, druhá ne. A pakliže neúspěšná verze potřebuje jakoukoli úpravu, musí se znovu zařadit do fronty na vývojové i testovací kapacity, které nestíhají. Značně odlišné dodací lhůty u technicky podobných verzí uvidíme i u jiných značek.

Jak jsou na tom

Každopádně nás zkušenost našeho čtenáře pobídla k menšímu průzkumu. Jak jsou na tom další značky? Čeká se na auta opravdu celý rok? Vyplatí se počkat na nový model, nebo je naopak vhodná příležitost skočit po některé ze skladovek, jimiž se prodejci v očekávání nejistoty předzásobili?

O vyjádření jsme požádali dovozce nejprodávanějších značek a obvolali desítku autosalonů. Leckde jsme se museli vydávat za zákazníky, poněvadž prodejci mají v nastalém zmatku jakákoli vyjádření do médií výslovně zapovězena.

Naštěstí můžeme napsat, že jedna vlna nejistoty odezněla – prodejci se většinou shodli na tom, že nejnapjatější bylo objednávání nových vozů na přelomu května a června, teď už většina termínů nabírá jasnější obrysy. Otazník ale visí nad tím, jak se podaří je splnit. Naopak výprodej skladovek vrchol teprve čeká – od září už nebude legálně možné je registrovat, a aby si je dealeři nemuseli přihlašovat na sebe, budou motivování nabídnout ještě větší slevy. A to je příležitost, jaká se nevidí často.

Bojíte se dieselu? My ne

Řada zákazníků dnes váhá nad koupí nového dieselu, zejména kvůli zákazům vjezdu do německých měst. To je ovšem omyl. Výrok zemského soudu umožňuje městům omezovat jen vozidla do emisní normy Euro 5. Volný vjezd tedy mají nejen diesely, které se právě začínají prodávat (Euro 6 d-Temp), ale i ty, které teď končí (Euro 6b). Pokud je někdo bude chtít zakázat v budoucnu, může už vzít jednou ranou i benzin.

Citroën

Nejdůležitější specifikace již mají schválení a plynule se zadávají do výroby. Malý typ C3 splňuje novou normu včetně nového dieselu 1.5 BlueHDI. Rodinný C4 Spacetourer (donedávna označovaný Picasso ) má k dispozici naftovou patnáctistovku i dvoulitr – ten ovšem již výhradně s osmirychlostním automatem, což ho poněkud prodražuje, odstup mezi 1,5 a 2,0 dělá 100.000 Kč. Do září je třeba počkat s objednáním benzinového C4 Spacetoureru s tříválcem 1.2 PureTech, který ovšem dosud vyhledávalo jen málo zákazníků. Na stránkách dovozce najdeme na 80 skladových vozů C4 Picasso se slevami ještě o padesát tisíc vyššími než obvykle a přes 180 vozů dobíhající generace berlinga. Ukončena byla nabídka motoru 1.6 VTi v sedanu C-Elysée

Dacia

U Dacie i mateřského Renaultu se situace mění každým týdnem. V úvodu citovaný Duster 1.6 SCe 4x4 se již dočkal schválení a lze objednávat, na potvrzení nového dieselu Blue dCi se ještě čeká. Sandero i logan jsou k dispozici s atmosférickým tříválcem 1.0 SCe. Přeplňovaná verze 0.9 TCe (která bude později nahrazena přímovstřikovým 1.0 TCe) je stále dostupná ze skladových zásob, kterých bychom rozhodně využili. Dusterů dCi zbývá u prodejců poněkud méně. To ale při značném zájmu o téměř nový model nepřekvapí, stejně jako že Dacia ani na skladové vozy nenabízí velké slevy.

Fiat

Nová pravidla znamenají definitivní stopku pro legendární punto , u dealerů zbývá už jen několik vozů. Modely 500, Panda a Tipo lze už ve většině specifikací objednat. V pandě tak skončil diesel a v tipu atmosférický 1.6 e-Torq s automatem. V sympatickém 500X končí 1.4 Multiair, nahrazují ho nové agregáty 1.0 a 1.3 GSE, dvoulitrový diesel s pohonem všech kol bude k dispozici pouze s automatem.

Ford

Podle prodejců si modrý ovál prošel nejhorším už na jaře a teď se věci vracejí do správných kolejí. Focus je samozřejmě schválený podle nových norem, dodává se z výroby během tří měsíců. Stejně tak mondeo, které se s novými motory vyrábí od června. Základní verze ovšem vyjde trochu dráž, poněvadž místo malolitrážního 1.5 TDCi nabídka startuje rovnou dvoulitrem EcoBlue. Naopak na benzin musí patnáctistovka stačit, bohémský 2.0 EcoBoost z nabídky mizí. Skladové zásoby musejí zatím vystačit u modelů Kuga, S-Max a Galaxy. Objednávat se začnou až v září, což znamená dodání na přelomu roku.

Hyundai

Korejský gigant je v rozhodujících specifikacích připraven dobře. Modely i30 i Tucson už zadává v nových verzích do výroby. Výjimkou jsou méně obvyklé varianty, například u i30 mají kombi a fastbacky jednoznačnou přednost před hatchbackem, který lze zatím objednat jen s motorem 1.4 CVVT v nejchudší výbavě Entry. V tucsonu už je k dispozici zmodernizovaný diesel 1.6 CRDi s AdBlue, během dvou týdnů ho bude možné objednat i v kombinaci s pohonem všech kol. Vybrat si můžete i z pozoruhodné zásoby skladových vozů v nejžádanějších specifikacích. To se týká zejména 120 vozů i30 kombi – s motory 1.0 a 1.4 T-GDI i 1.6 CRDi se slevami kolem 25.000 Kč.

Kia

Klíčové modely Ceed Sportage procházejí právě teď modernizací. První jmenovaný se začne prodávat koncem srpna a prodejci už budují startovní zásoby, druhý již lze objednávat ze Žiliny s dodáním kolem dvou až tří měsíců. U malého typu Rio se technické změny dotkly hlavně tříválce 1.0 T-GDI, o který ovšem je však na našem trhu minimální zájem. O to větší podporu věnují prodejci skladovým vozům, kde lze vybírat z téměř 200 ceedů a 150 sportage v nejběžnějších specifikacích se slevami kolem 30.000 Kč.

Mazda

Šestka prošla faceliftem už na jaře , spolu s tím dorazil nový diesel s AdBlue i do crossoveru CX-5 . V současnosti tedy u Mazdy pořídíte ve standardních termínech kolem tří až čtyř měsíců. To platí i pro menší CX-3, kde už lze kromě benzinového dvoulitru objednat i nový diesel 1,8 l. Výprodej s mírnými slevami se týká jen trojky, která už koncem roku dorazí ve zcela nové generaci.

Mitsubishi

Značku vyhlášenou terénem a SUV čekají dvě nepříjemné zprávy naráz. Legendární pajero končí bez náhrady , v nedohlednu je i diesel pro modely ASX, Eclipse Cross a Outlander. Kdo si stejně jako my myslí, že do SUV patří nafta, měl by pro některý ze skladových vozů vyrazit co nejdřív.

Nissan

Oblíbený qashqai už lze objednat s benzinovou třináctistovkou i s novým 1.5 dCi, vozy budou k dodání během dvou až tří měsíců. V dohledné době dojde i na nový silnější diesel 1,7 l, na automat si ale počkáme do následujícího roku. Méně jasná situace je s X-Trailem, který čeká na výkonnější verze dieselu. Prodejci ovšem nabrali vozy do zásoby a dnes je nabízejí se slevou až 250.000 Kč. Výsledných 737.000 Kč nám za takový kus auta přijde jako skvělá nabídka.

Opel

Také přes Opel se hlavní vlna změn přehnala už v předchozích týdnech, nové modely lze již objednávat s dodáním během tří měsíců. V corse skončil diesel 1.3 CDTi a v astře základní atmosférický benzin 1.4 16V, nahrazuje ho podladěná verze tříválce 1.0 Turbo se 66 kW. U prodejců však ještě skladové čtrnáctistovky najdete. Diesel v astře není rozhodně na štíru, nabídku dokonce doplnilo nové naftové biturbo 1.6 CDTi se 110 kW. V zafiře nyní nejsou dostupné úpravy na LPG a CNG, skončil také nejmenší benzin 1.4 Turbo. Insignia naopak nabídku omezí na horním konci – dvoulitrové benzinové turbo nahradí šestnáctistovka se 147 kW.

Peugeot

Nové homologace nabíhaly v Peugeotu už od května, v některých specifikacích už dříve, například v závaznosti na facelift modelu 308 . Zážehové i vznětové verze všech vozů už lze objednávat, dodávky se mohou zdržet spíše kvůli dovolené ve výrobních závodech. Pokud ale zákazník stihne doladit specifikaci automobilu již chystaného k výrobě, může ho dostat ještě v září.

Renault

Situace se různí podle modelů a specifikací. Mégane zatím není připravený, prodejci využívají skladové zásoby, které ovšem nejsou přehnaně velké a těžce v nich převažuje benzin - v době uzávěrky byly v celé republice k dispozici jen dva diesely. Prodejci na ně ovšem nabízejí slevu až 110.000 Kč. Skladová nabídka může být zejména lákavá pro příznivce benzinové jednoduchosti – atmosférický motor 1.6 SCe původem od Nissanu totiž po vyčerpání současných zásob skončí. Turbo, které ho nahradí, bude dražší až o 50.000 Kč. Naopak scénic už má homologaci pro benzin i diesel s manuálními převodovkami, a to včetně nového motoru 1.7 dCi. Počkat si však musejí zájemci o automat. Nejméně jasná je situace clia, které se už na jaře představí v nové generaci. Dovozce jeho ceník aktualizoval ještě v červenci, avšak stále se starými motory. Zda se nových agregátů na zbývajících několik měsíců dočká, zatím není potvrzeno.

Subaru

Další japonská značka, u níž končí diesel – pořídit lze jen ze skladových zásob. Pro nejbližší dobu jsou potvrzené specifikace Impreza a XV 1.6i, Outback 2.5i a BRZ 2.0i. S atmosférickým dvoulitrem nastoupí na podzim i nový forester.

Suzuki

S-Cross se musejí obejít bez dieselu. Končí také atmosférická šestnáctistovka. Nahradí ji přeplňovaný 1.0 Boosterjet, což znamená i jisté zdražení základní verze.

Škoda

Celá skupina Volkswagen v přechodném období doplácí na šíři modelových řad a specifikací – každou je třeba zkoušet zvlášť. Fabia 1.0 MPI je momentálně dostupná jen ve verzi 55 kW, základní 44 kW se až do listopadu dodávat nebude. Přeplňované TSI však verze objednávat lze s dodáním kolem dvou měsíců. To se týká i rapidu, který naráží spíš na nedostatek výrobních kapacit – u liftbacku může lhůta přesáhnout pět měsíců. V octavii skončil motor 1.8 TSI a varianta 2.0 TDI 110 kW 4x4. S předním pohonem půjde 2.0 TDI objednávat DSG od poloviny září, s manuálem až od listopadu. Tyto specifikace však prodejci dokážou pokrýt ze skladových zásob. Schválení už mají nové varianty 1.6 TDI, kde se po jisté odmlce vrací i oblíbené provedení s pohonem všech kol. Naplno využité výrobní linky se odrážejí v dlouhých lhůtách u modelu Karoq , které se protahují do příštího roku. Zejména se to týká nejprodávanějšího 1.5 TSI, které půjde objednávat až od půlky září.

Toyota

Kromě terénního Land Cruiseru ze všech modelů Toyoty zmizely diesely. Emisní homologace hybridních vozů je už vzhledem k motorům se vstřikováním MPI jednodušší, a tak nepřekvapuje, že Toyota získala schválení na své vozy mezi prvními. Dodací lhůty nejsou aktuálním změnami nijak dotčeny.

Volkswagen

Situace podobná jako u Škody, některé motorizace budou do výroby nabíhat až koncem roku. Proti delším dodacím lhůtám se dovozce pojistil skladovými zásobami čítajícími na 1500 vozů, které nyní začíná se zvýhodněním vyprodávat. U dražších modelů jako tiguan dosahují slevy i 200.000 Kč. Rozloučit se musíme s kombinací 2.0 TDI 4x4 a manuálu, pokračovat bude jen DSG.