Porsche a jeho návrat ke čtyřválcovým motorům: Prohlédněte si je všechny!  

Automobilka Porsche si od svého založení na konci čtyřicátých let až do první poloviny šedesátých let vystačila s modelovou řadou 356 , jejíž vzduchem chlazené čtyřválcové motory během té doby narostly z objemu 1,1 l až na rovné dva litry.

Modelová řada 911 , která byla představena v roce 1963, byla ve srovnání se svým předchůdcem větší, luxusnější a dražší. Pro zákazníky, kteří netoužili po vrcholném modelu nebo měli trochu hlouběji do kapsy, proto musel být připraven automobil, který by dokázal nabídnout za přijatelnou cenu výkony hodné jména Porsche a nahradit v nabídce model 356.

Tím se stalo v roce 1965 Porsche 912 , který spojilo karosérii typu 911 s plochým čtyřválcem o objemu 1,6 litru z modelu 356, jehož výroba byla ukončena ve stejném roce. Novinka byla obchodně úspěšná a zahájila tradici menších sportovních vozů značky Porsche, jejímiž pokračovateli jsou dnes roadstery Boxster a kupé Cayman, zastupující modelovou řadu 718.

Model 912 nahradilo v roce 1969 představené VW Porsche 914 , jehož označení odhaluje, že bylo výsledkem spolupráce automobilek Volkswagen a Porsche. Dvoumístný sportovní automobil byl v době svého prodeje častován řadou hanlivých přezdívek, jako bylo například přejmenování na ospalý uhlák, ale zároveň se jednalo o jeden z nejlépe ovladatelných vozů počátku sedmdesátých let, který si především se čtyřválcovými motory nemohl stěžovat na nedostatek zákazníků.

Přímým nástupcem modelu 914 se stalo Porsche 924 , které jako první vůz značky disponovalo řadovým kapalinou chlazeným čtyřválcem a zároveň u ní zahájilo téměř dvacet let trvající éru koncepce transaxle, kdy je motor vpředu a převodovka u zadní poháněné nápravy.

se stala zakladatelem linie modelů, která se přes typy 924 Turbo, 924 Carrera GT a GTS/GTR s přeplňovanými dvoulitrovými čtyřválci dopracovala na začátku osmdesátých let k typu 944 se čtyřválcovým motorem o objemu 2,5 litru.

Porsche 944 se rovněž dočkalo řady verzí od 944 Turbo a Turbo S až po šestnáctiventilová provedení S a S2. Ve druhé polovině své kariéry se tento model stal dárcem orgánů pro 924 S a ze scény odcházel na počátku let devadesátých s třílitrovým čtyřválcem, který převzal jeho nástupce v podobě Porsche 968 . Právě tento model, jehož kariéra se uzavřela s ukončením výroby v roce 1995, byl na dlouhých dvacet let posledním čtyřválcem v nabídce své značky.

Porsche třetí generaci modelové řady roadsterů Boxster uvedlo v roce 2012. Na trh tehdy tento model zamířil s plochými atmosférickými šestiválci o objemu 2,7 a 3,4 l chlazenými kapalinou.

Po čtyřech letech pak došlo k důkladné modernizaci, jejímž výsledkem se stalo Porsche 718 Boxster, které bylo odhaleno koncem ledna roku 2016. Veřejnost se s ním mohla poprvé blíže seznámit na březnovém autosalonu v Ženevě.

Porsche v rámci modernizace svůj roadster přejmenovalo na 718 Boxster. Trojčíslí v názvu odkazuje na úspěšný závodní model z přelomu padesátých a šedesátých let a zároveň upozorňuje na zásadní změny v oblasti pohonných jednotek. Doposud používané šestiválce byly nahrazeny novými plochými přeplňovanými čtyřválci.

Porsche 718 Boxster zamířilo na trh na jaře roku 2016 nejprve v základním provedení a ostřejší verzi S. Tato dvojice je v nabídce i dnes a první jmenovaný je vybaven motorem o objemu 2,0 l, zatímco druhý disponuje čtyřválce o objemu 2,5 l.

Základní čtyřválec o objemu 1988 cms jedním turbodmychadlem disponuje nejvyšším výkonem 220 kW (300 k) při 6500 mina maximálním točivým momentem 380 N.m dostupným od 1950 do 4500 min

Porsche 718 Boxster s dvoulitrem v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h za 5,1 s a se sedmistupňovou převodovkou PDK za 4,9 s, resp. při použití paketu Sport Chrono za 4,7 s. Maximální rychlost je vždy 275 km/h.

Verze S, jejíž čtyřválec disponuje z objemu 2497 cmnejvyšším výkonem 257 kW (350 k) při 6500 mina maximálním točivým momentem 420 N.m dostupným od 1900 do 4500 minse pyšní turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, které nově doplňuje obtokový ventil turbodmychadla.

Ostřejší provedení dvoumístného roadsteru s manuální převodovkou zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,6 s a s převodovkou PDK za 4,4 s, resp. při použití paketu Sport Chrono za 4,2 s. Maximální rychlost je vždy 285 km/h.

Podzim roku 2017 přinesl rozšíření nabídky po Porsche 718 Boxster GTS, jehož 2,5litrový přeplňovaný čtyřválec je naladěn na nejvyšší výkon 269 kW (375 k) při 6500 min. Maximum točivého momentu 420 N.m je ve verzi se šestistupňovou manuální převodovkou, respektive 430 N.m se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou PDK, k dispozici od 1900 do 5500 min, respektive od 1900 do 5000 min

Vrchol v nabídce dvoumístných roadsterů značky Porsche v podobě modelu 718 Boxster GTS akceleruje z 0 na 100 km/h za 4,6 s v provedení s manuální převodovkou, zatímco s převodovkou PDK potřebuje jen 4,3 s, resp. 4,1 s (Sport Chrono). Maximální rychlost je pro obě verze shodně 290 km/h.

Porsche druhou generaci modelové řady Cayman představilo na podzim roku 2012 s odstupem několika měsíců po premiéře sesterské třetí generace modelu Boxster. Kupé podobně jako roadster pak zamířilo na trh s plochými atmosférickými šestiválci o objemu 2,7 a 3,4 l chlazenými kapalinou.

V případě představení důkladně modernizovaného provedení s označením 718 Cayman došlo k výrazně kratšímu časovému odstupu od roadsteru a kupé byla odhalena koncem dubna roku 2016. Na trh zamířila nejprve provedení 718 Cayman a 718 Cayman S, která jsou v nabídce i dnes.

Porsche 718 Cayman má před svou zadní nápravou uložen stejný motor jako roadster 718 Boxster, což znamená, že se jedná o plochý přeplňovaný dvoulitr s nejvyšším výkonem 220 kW (300 k) a točivým momentem 380 N.m.

Kupé s manuální šestistupňovou převodovkou akceleruje z 0 na 100 km/h za 5,1 s a se sedmistupňovou převodovkou PDK za 4,9 s, resp. při použití paketu Sport Chrono za 4,7 s. Maximální rychlost je vždy 275 km/h.

Porsche 718 Cayman S je vybaveno přeplňovaným 2,5litrový čtyřválcem s nejvyšším výkonem 257 kW (350 k) a točivým momentem 420 N.m. Ostřejší provedení kupé s manuální převodovkou zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,6 s a s převodovkou PDK za 4,4 s, resp. při použití paketu Sport Chrono za 4,2 s. Maximální rychlost je vždy 285 km/h.

Vrcholem v aktuální nabídce dvoumístných kupé značky Porsche s motorem před zadní nápravou je Porsche 718 Cayman GTS, jehož 2,5litrový přeplňovaný čtyřválec je naladěn na nejvyšší výkon 269 kW (375 k). Maximum točivého momentu 420 N.m je ve verzi se šestistupňovou manuální převodovkou, respektive 430 N.m se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou PDK.

Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Porsche 718 Cayman GTS s manuální převodovkou za 4,6 s, zatímco s převodovkou PDK potřebuje jen 4,3 s, resp. 4,1 s (Sport Chrono). Maximální rychlost je pro obě verze shodně 290 km/h.

Porsche Macan se světu představilo na podzim roku 2013 s šestiválcovými motory, ale již na jaře roku 2014 bylo odhaleno provedení s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 177 kW (240 k), které však bylo určeno pouze pro vybrané trhy.

V současnosti nabízí modelová řada Macan na českém trhu čtveřici verzí, z nichž tři disponují benzinovými vidlicovými šestiválci a jeden je vybaven přeplňovaným zážehovým řadovým čtyřválcem o objemu 1984 cm. Tento motor disponuje nejvyšším výkonem 185 kW (252 k) v rozmezí od 5.000 do 6.800 mina točivým momentem 370 N.m od 1.600 do 4.500 min

Porsche Macan se čtyřválcovým motorem je vybaveno výhradně sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou PDK v kombinaci s aktivním pohonem všech kol. SUV, jehož pohotovostní hmotnost je 1770 kg, nabízí zajímavé dynamické schopnosti v podobě zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 s (s paketem Sport Chrono dokonce za 6,5 s) a maximální rychlosti 229 km/h.

Ve srovnání s ostatními verzemi Porsche Macan najdeme také vzhledové odlišnosti. Vůz standardně vyjíždí na osmnáctipalcových kolech, má černé brzdové třmeny, černé lemování oken a vystačí si s jednoduchými koncovkami výfuku z kartáčované oceli.

Porsche zahájilo vývoj závodního speciálu na počátku tohoto desetiletí a veřejnosti odhalilo 919 Hybrid poprvé koncem roku 2013, ale ve finální podobě pro jeho první sezónu na závodních tratích byl tento vytrvalostní speciál představen až počátkem roku 2014.

V následujících letech závodní oddělení automobilky Porsche speciál třídy LMP1 prakticky pro každou sezónu upravovalo v souvislosti se změnami v pravidlech a samozřejmě i s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na závodních tratích.

Pro svou poslední sezónu, kterou se stal rok 2017, se Porsche 919 Hybrid představilo s upravenou aerodynamikou a ve svých útrobách ukrývalo přeplňovaný dvoulitrový vidlicový čtyřválec s nejvyšším výkonem kolem 373 kW (507 k), který doplňoval elektromotor s 298 kW (406 k) umístěný v přední části.

Porsche 919 Hybrid vybojovalo pro svou značku řadu prvenství, z nichž k těm nejcennějším patří celková vítězství ve slavných 24hodinách Le Mans z let 2015, 2016 a 2017 spolu s mistrovskými tituly v šampionátu FIA WEC ze stejných let.

V letošním roce se Porsche rozhodlo se svým speciálem pro třídu LMP1 rozloučit prostřednictvím světového turné „919 Tribute“ a připravilo pro něj verzi 919 Hybrid Evo, kterou již nesvazují žádná pravidla. V rámci tohoto turné se má Porsche 919 Hybrid Evo představit v průběhu letošního roku na řadě akci včetně Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

