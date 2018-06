Renault představil vůz inspirovaný formulí 1. Závoďák? Ne, polepený pick-up...

Většina společností, které aktuálně působí ve formuli 1, má na svém kontě i nějaký ten ostřejší projekt pro běžné silnice. Modely italského Ferrari netřeba představovat, Mercedes má své AMG GT či Project One , Red Bull kooperuje s Aston Martinem a chloubou Hondy je zase model NSX . Francouzský Renault však v tomto ohledu zaostává.

Horkou novinkou je sice Alpine A110, sporťáček se však prodává pod křídly samostatné značky, takže sportovním maximem Renaultu jsou aktuálně „jen“ hot-hatche. Zlomit se to mohlo minulý víkend, kdy se po deseti letech opět konal závod formule 1 ve Francii. Francouzi sem skutečně přivezli vůz inspirovaný vlastním týmem, ale ne takový, jaký bychom si představovali.

Je to vlastně jen polepený pick-up, celým názvem Renault Alaskan Formula Edition. Sourozenec Nissanu Navara dostal černé lakování se žlutými detaily, což je ostatně ve srovnání se sériovým vozem jediná změna. Pod kapotou nadále pracuje 2,3litrový čtyřválec biturbo s výkonem 140 kW a točivým momentem 450 N.m. Prý nejhospodárnější motor v segmentu, jenž zároveň poskytuje dostatek síly pro nejnáročnější terén.

A to je vše. Doby, kdy si Renault pro radost postavil Espace, do kterého narval pohonnou jednotku formule 1 , jsou definitivně pryč. Tehdy se psal rok 1994 a Francouzi slavili deset let od zahájení výroby tohoto oblíbeného rodinného MPV. Vrcholem sportování tak pro Renault zůstávají ostré hatchbacky. Shodou okolností nám jeden právě dělá společnost v garáži a vy se brzy můžete těšit na test…