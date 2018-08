Známe první detaily designu čtvrté generace Škody Octavia. A proč se opozdí facelift Superbu?

Na příští rok má automobilka Škoda připravenou nadmíru důležitou premiéru. Plánuje uvedení čtvrté generace modelu Octavia, svého dnes nejprodávanějšího modelu. Už rok před premiérou však o chystané novince víme několik detailů.

Ta nejzajímavější zpráva se týká vzhledu. Designérské oddělení už má dávno hotové hliněné modely auta, a tak už je jeho základní koncepce daná. Zákulisní informace od osob, které už měly možnost takový model vidět, hovoří o kombinaci prvků z konceptů Vision C

Ostře řezané světlomety budou inspirovány Visionem C, někdejší vizí aktuálního Superbu, jemuž se bude podobat i celková silueta. Naopak z Visionu E má být převzata výrazná vodorovná linka na masce, v případě konceptu byla osvětlená, u sériového auta by měla být chromovaná. Ostatně chrom se na autě objeví v hojné míře, v tomto ohledu je údajně znát snaha o přizpůsobení se vkusu čínských zákazníků.

Koncová světla budou zkombinována z obou SUV značky. Základní tvar bude trojúhelníkový jako u Kodiaqu, z Karoqu však bude použit „cancourek“ prostupující do víka kufru. Novinkou bude výrazný nápis Škoda, který si prosadil nový šéfdesignér značky Oliver Stefani , jež v září 2017 na této pozici nahradil Jozefa Kabaně, dnes působícího u značky BMW. Tento detail se objevil již na konceptu Vision X , použije ho i nadcházející Vision RS a dostat se má i do série.

Interiér pak bude ve znamení dnes tak módní, samostatně stojící obrazovka multimediálního systému. Něco takového ostatně využije už nástupce Rapidu, který se světu ukázat ještě před koncem roku.

Základem čtyřkové Octavie bude vylepšená platforma MQB, kterou Octavia bude sdílet s osmou generací Volkswagenu Golf. Mezigeneračně má vůz opět vyrůst.

Z hlediska motorů je jistotou nasazení zážehového tříválce 1.0 TSI a čtyřválců 1.5 TSI a 2.0 TSI, opět by neměly chybět ani vznětové agregáty. Novinkou však má být mildhybridní verze a podle všeho také plug-in hybrid s možností nabíjení ze zásuvky. Boj s emisemi zkrátka neustává.

A kdy se nové Octavie dočkáme? Její uvedení je plánováno na konec roku 2019 s tím, že jako první dorazí kombík. Tato karosářská verze v prodejích Octavie převládá, a tak dostane prostor na trhu dříve než liftback. Toho se dočkáme někdy v první polovině roku 2020.

Zákulisní zdroje dále hovoří také o dalších plánech Škodovky. Napjatě očekávaný je aktuálně faceliftovaný Superb, který měl být představen na začátku roku 2019. Nakonec ale bude o nějakých šest týdnů odsunut, premiéra by prý kolidovala s modernizací Volkswagenu Passat, a tak koncern nechce rozmělňovat pozornost mezi dvě stejně velká auta.

Nadále pak platí zprávy o tom, že Fabia Combi se přímého nástupce nedočká . Místo něj v roce 2019 dorazí malé SUV vycházející z konceptu Vision X, kterému se někdy interně přezdívá Fabia na steroidech. Jak se bude jmenovat, je zatím ve hvězdách, stále častěji se ale spekuluje o to, že některá z mladoboleslavských novinek oživí někdejší název Škoda Popular . Takové jméno ale bude spíše užito pro nástupce Rapidu Spaceback než pro malé SUV. Tak se nechme překvapit, nám by se takové označení pro kompaktní hatchback líbilo! A co vám?