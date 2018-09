Audi A6 50 TDI quattro – Co chybí k dokonalosti?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Po vlajkové lodi Audi A8, sportovněji střiženém modelu A7 Sportback a SUV-kupé Q8 přišel čas na další novinku se čtyřmi kruhy: Audi A6. Není to přitom naše první společné dostaveníčko, s moderním kokpitem a několika motorizacemi jsem se mohl seznámit už v květnu během mezinárodních jízd v Portugalsku.

A6, která letos přijela již v páté generaci (s označením C8), ve mně zanechala veskrze pozitivní dojmy. Rozhodně se nezapře příbuznost s většími modely, od kterých se model učí nejen co do designu, ale i moderních technologií uvnitř. A dobře známá je i sdílená technika, v našem případě třílitrový vznětový šestiválec ve výkonnějším provedení s 210 kW. Prodlevou při akceleraci a tápajícím chodem samočinné převodovky si mě daná motorizace během úvodních jízd příliš nezískala, tak mě zajímalo, jak se bude s vozem spolupracovat během tradičního týdenního soužití, kdy máme přeci jen na poznání mnohem více času.

Moderní elegán

Jestli jsem si při prvotním seznamování v okolí Porta posteskl, že kromě padesáti odstínů šedi není na výběr žádná atraktivní barva, testovací exemplář mně to nevynahradil. Šedá Taifun (za příplatek 34.800 Kč) ne že by autu neslušela, ale osobně by se mně líbil i nějaký odvážnější odstín. Na druhou stranu starší i nové vozy Audi potkávám při dálničních cestách vcelku často a nutno říct, že tuzemští zákazníci se při konfiguracích drží hodně při zemi. Právě šedé a černé vozy totiž míjím snad nejvíce…

Design samotný se nese v duchu A8 a A7. Začněme výraznou šestiúhelníkovou maskou s chromovaným rámečkem či tvarem předních světlometů. Bezpečným poznávacím znamením je záď, kde světlomety na rozdíl od větších sourozenců nejsou spojeny vodorovnou linkou. Pozdravit vás ale umí neméně efektní animací. Šedá myška je posazena na dvacetipalcových kolech (255/40) Audi Sport, které pořídíte za příplatek 81.100 Kč. Pokud nejste tak nároční a chcete raději ušetřit na jinou položku z pestrého ceníku, můžete se spokojit s osmnáctkami, které jsou součástí standardní výbavy. Ať už zvolíte jakoukoliv motorizaci, dostanete k ní bohužel i falešné koncovky výfuku.

Audi A6 - mezigenerační srovnání rozměrů Generace C8 (2018) C7 (2011-2018) Délka [mm] 4939 4933 Šířka [mm] 1886 1874 Výška [mm] 1457 1455 Rozvor [mm] 2924 2912 Rozchod vpředu [mm] 1630 1631 Rozchod vzadu [mm] 1617 1596

S příplatkovým balíčkem Gravity (+118.800 Kč) máte navíc Matrix LED světlomety s ostřikovači a dynamickými směrovkami, nechybí ani parkovací kamera. Další položky paketu už se týkají interiéru: MMI navigaci doprovází virtuální kokpit. Jednoznačně „nejmastnějším“ příplatkem je však audiosystém Bang & Olufsen, jenž přijde na 175.700 Kč. Že hraje výtečně, je slabé slovo, tohle prostě musíte zažít na vlastní kůži. Bavíme se o devatenácti reproduktorech, subwooferu a dvou automaticky výsuvných akustických čočkách. Devatenáctikanálový BeoCore zesilovač má celkový výkon 1820 W a prostorový zvuk Fraunhofer Symphoria 2.0 slibuje efekt koncertního sálu pro přední i zadní sedadla. Jedním slovem wow!

Uvnitř se po testovacím týdnu s Audi A7 cítím jako doma. I čtyři kruhy se loučí s konvenčními tlačítky, které postupně nahrazují dotykovými obrazovkami. A opakoval bych se, kdybych si řešení se dvěma displeji, které Audi instaluje do všech nových velkých modelů, hodně pochvaloval. Nejsem sice fanda tohoto trendu a na tradiční tlačítka nedám dopustit, ale když už se musí nahradit, přijde mi toto jako hodně zdařilé řešení. Líbí se mi haptická zpětná vazba, které lze nastavit intenzita a navíc eliminuje stisky vybraných ikon omylem. Pokud vám ale nevyhovuje, můžete ji zcela vypnout. Skvělé je i zadávání cílové destinace do navigace. Když na to přijde, dolní displej se změní v obrovský tablet, na kterém můžete snadno psát jednotlivá písmena klidně i přes sebe. Systém funguje výtečně, i když jsem občas nějaké písmeno napsal jako čerstvý prvňáček, infotainment jej dokázal okamžitě přelouskat.

Výrazné stříbrné rámečky, které najdete okolo displejů i jiných prvků interiéru, se nemusí líbit každému, za mě však kabině jen prospívají a dodávají šmrnc. Alespoň co do vzhledu. Letní dny totiž odhalují i jednu slabinu, které jsem si všiml už při portugalských jízdách. Od dekorací se často odráží sluníčko, což při řízení není zrovna dvakrát příjemné.

+

To nejlepší od větších sourozenců si A6 půjčuje i v ostatních částech kabiny. Bavíme se třeba o perfektním sezení s ideálně dlouhými sedáky a slušným bočním vedením, které podrží v zatáčkách. Ale jak jistě tušíte, i za tento komfort si musíte připlatit. V našem případě jde o kombinaci balíčku Audi Design selection za 110.100 Kč, jenž obsahuje elektricky ovládaná přední sedadla s paměťovou funkcí. Za 44.900 Kč se cestující vpředu mohou nechat namasírovat a využít odvětrávání. Masážní funkce jsou opravdu skvělé a na nejvyšší stupeň umí být hodně intenzivní. I obyčejné dálniční cesty se potom mění v příjemný relax. Přední sedačky jsou vyhřívané standardně, zadní tuto funkci dostanou za 11.100 Kč.

Vzadu ještě chvilku zůstaňme. S výškou 176 centimetrů jsem si udělal pohodlí za volantem a sám za sebou měl potom dostatečnou rezervu nad hlavou a velkorysou před koleny. Ani s výškou blížící se ke dvěma metrům tu nebudete nikterak omezováni, tedy pokud si vedle sebe nesednou tři takoví čahouni. To už vám v loktech bude těsněji a na dlouhých cestách se nebudete cítit tak komfortně, vždyť i samotné sedačky jsou tvarem určené spíše pro dva cestující.

Zavazadelník pojme 530 litrů, je 1050 mm široký a 1176 mm dlouhý. Potěší jeho pravidelné tvary i síťky na drobné předměty. Již ve standardu je víko elektricky ovládané a díky samotnému tvaru se nemusíte prát ani s příliš vysokou nakládací hranou.