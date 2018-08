Renault Twingo TCe 110 GT – Vypadá sportovně, ale co jízda?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Od roku 1992 vyráběné Twingo zažilo v průběhu třech generací tak velké změny jako málokterý jiný vůz. Od revolučního mini MPV, přes konvenční třídveřový hatchback se skvělou ostrou verzí RS, až po dnešní třetí vydání. To udělalo zdaleka nejradikálnější řez, když kromě pětidveřové karoserie přineslo zcela odlišnou koncepci pohonu. Namísto motoru vpředu napříč je hnací jednotka umístěna vzadu za zadní poháněnou nápravou. Důvodem je technická spřízněnost se současným Smartem ForTwo a ForFour. Technicky tak Twingo vlastně ani není tak moc Renaultem. Že je také elektronika ze Smartu, prozradí zasvěceným absence elektronické karty, kterou renaulty používají už od dob Laguny II z roku 2001. I ve vrcholné verzi se tak Twingo musí spokojit s klíčem. Pokud však do něj přesednete z druhé generace modelu, patrně vám to divné nepřijde, neboť ani ta kartu nikdy nedostala. V jejím případě byla příčinou starší technika z Clia II.

Hraje na city

Renault s Twingem útočí zejména na ženskou část klientely, což jasně demonstruje jeho vzhled. To platí dvojnásob v nejvyšší testované verzi GT. Ta k přátelskému vzezření navíc přidává i trochu toho testosteronu. Třeba standardními 17palcovými koly z lehké slitiny twin´run (pojmenované podle studie, z níž Twingo III vzešlo). Nižší verze Intense má standardně „jen“ patnáctky. Nebo dvojitým vyústěním výfukového potrubí, které dává vozu při pohledu zezadu vzhled mnohem výkonnějšího a sportovnějšího auta, než jakým ve skutečnosti je. V našem případě k tomu dále přispěl speciální oranžový lak Piment .

Twingo GT je nabízeno pouze s výkonnější verzí motoru 0,9 TCe s 80 kW. Zvolit můžete buď manuální pětistupňovou převodovku, nebo za příplatek 33.000 korun samočinnou dvouspojkovou EDC se šesti převody. Motor TCe existuje také ve slabší variantě s 66 kW, která je ovšem vyhrazena nižší výbavě Intens. Základ tvoří nepřeplňovaný litrový tříválec SCe 70 s 52 kW. Mezi motory SCe a TCe je však rozdíl větší, než se na první pohled zdá. Zatímco SCe je technika původem od Smartu, motor 0.9 TCe je výhradně produktem Renaultu.

Že šlo návrhářům především o vzhled a technika byla trochu podřadná, dokazují detaily karoserie. Přední svítilny jsou tudíž ty nejobyčejnější možné, v principu stejné, jaké používala třeba Škoda Favorit. Používají stařičkou žárovku H4, takže přepínání z potkávacích na dálková světla je doprovázeno typickým krátkodobým ztmavnutím, jak jedno z vláken žárovky zhasíná a druhé se rozžhavuje. Dnes běžná možnost připlatit si za lepší osvětlení, třeba v podobě diodových svítilen, u Twinga neplatí. LED je tak vyhrazeno pouze dennímu svícení.

Zkoušený vůz vyšel na 385.900 korun, neboť k základní výbavě přidával příplatkové položky. Z nich zmíníme paket Komfort za 5.000 korun zahrnující vyhřívané přední sedačky a dále úchyty ISOFIX na předním sedadle spolujezdce. Vyhřívání je ale jen jednostupňové, navíc umístění tlačítka na vnější straně sedáku znamená, že pokud jej spolujezdec zapomene vypnout, řidič nemá ani potuchy, že pravé sedadlo „topí“.

V přídi kufr nehledejte

Motor uložený za zadní nápravou napříč je u Twinga skloněný o 49 stupňů vzad, takže víko ventilů se vlastně nachází pod nárazníkem. Jen tímto způsobem bylo možné vytvořit nad motorem zavazadlový prostor, navíc s obvyklou variabilitou. Přítomnost motoru vzadu ale znamená, že je kufr nezvykle mělký, podobně jako u vozů SUV se složitými a zároveň i poháněnými zadními nápravami. Navíc rezervní kolo - a to ani dojezdové, už nebylo kam umístit, takže v Twingu máte vždy lepící sadu na opravu pneumatik bez možnosti výběru.

Proč neumístili konstruktéři dojezdové rezervní kolo do přídě? Vždyť auta z 60. let, která měla motory vzadu (třeba Renault 8 či Simca 1000) to takto měla. Tady je však přední část extrémně krátká. Její kapota je plastová a klasicky otevřít nelze. Po odjištění dvou bajonetových uzávěrů v liště předního nárazníku ji můžete pouze mírně stáhnout dopředu. Tím se odkryjí pod čelním sklem umístěné nádobky na chladicí kapalinu, ostřikovače a dále akumulátor, který je v místě před spolujezdcem. A zatímco kapaliny dolijete, baterku takto nevyndáte. K tomu je potřeba kapotu sejmout celou, což znamená odšroubovat její úchyty v podobě jakýchsi popruhů, jaké máte třeba na batohu. V návodu k obsluze k tomu lakonicky říkají, „že máte navštívit servis“.

Přístup k motoru je možný z kufru, po demontáži čtyř křídlových matek a sejmutí plechového krytu. Jen tak můžete zkontrolovat množství oleje na měrce v motoru, případně jej dolít. Že je motor pod podlahou zavazadelníku, je znát z její vyšší teploty.