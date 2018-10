Renault Twizy Urban – Život v bublině

Ani kdybychom s fotografem chodili po Praze nazí, nevzbudíme takové pozdvižení jako při cestách v Renaultu Twizy. Navíc rozpustile červeném. Dělá se ještě modrý, bílý a černý.

Tahle věcička rozhodně není pro introverty. Neustále vás někdo fotí, všichni se otáčejí, ukazují si, smějí se. „To jste našli v kindrvajíčku?“ vystihla renaultík asi nejlépe mladá slečna. Naštěstí ze všech těch veselých reakcí cítíme spíš obdiv a okouzlení než výsměch a to nás začíná bavit.

Přitom twizy není žádná novinka. To jen v Česku je o něm minimální povědomí. Ve skutečnosti jde o projekt představený už v roce 2009 a v západní Evropě prodávaný od sezony 2012. Nenapadá nás jiné šestileté auto, které by bylo takovým magnetem. S firemními polepy to musí být dokonalý poutač.

Co chvíli stáhne někdo z řidičů aut v zácpě či na semaforu okno a rozehraje konverzaci na neustále se opakující téma: „To je elektrické? Co to stojí? Jakou to má maximálku? Kolik to ujede?“ Takže i pro vás stručně: elektromotor o výkonu 8 kW, 319.900 Kč, 80 km/h, až 100 km.

Hele, oni jsou tam dva!

Kdekoli jsme zastavili, ustal i ruch ulice a lidé v hloučcích čekali, jak se bude ten chlap z té bubliny soukat. Vyklopení dveří vzhůru vyvolá hlasité „wau“, následové „wau, wau“, když lidé zjistí, že za řidičem sedí ještě jeden takový a ven se souká jak rytíř ze spárů draka.

Nastupování dozadu je takový porod pozpátku, ale pak se nestačíte divit. I dvoumetrový čahoun se v pohodě napřímí a nohám nataženým podél sedadla řidiče nic nepřekáží. Jenom zavazadla pak musíte rozesít po kabince, na ně už místo nezbývá.

Delší cesta s roztaženýma nohama není dvakrát komfortní ani pro chlapa, slečny v šatičkách pak řeší ještě estetický problém. Ale poskládání dvou dospělých na plochu 2,9 mkaždopádně zaslouží obdiv.

Cesta vzadu je vůbec výživný zážitek. Téměř nepružící podvozek nadhazuje spolujezdce na každé spáře ještě víc než řidiče, pozor hlavně na zpomalovacích prazích, které dokážou přední nápravu vykopnout do vzduchu. Minimalisticky čalouněná plastová vanička pod zadkem má blíž k sedáku v dětských bobech než k sedačce auta. Ale co, vždyť tohle vlastně ani nemá být auto. Je to vlastně jakási evoluce skútru, a hlavně experiment, jak dostat elektrický pohon za rozumné peníze mezi širokou veřejnost. Vždyť se twizy prodává prakticky za třetinu toho co dospělé elektromobily, zhruba o polovinu levnější je pouze čínská alternativa Velor-X-Trike

Vedro, nebo kosa

Bohužel myšlence twizy kráčejí vstříc spíš klimatické podmínky francouzské Riviéry, Itálie nebo Španělska. U nás se zařadí mezi sezonní zboží, i když zimní pneumatiky na něj pořídíte!

Standardně nemá žádné dveře, náš kousek je jimi za příplatek 8000 Kč vybavený. Dodávají se i okna, respektive jakési fólie. Nicméně marně budete hledat ovladače ventilace nebo topení. Nic takového. Twizy je o maximální jednoduchosti. Když tedy v pražských ulicích stojí vařící vzduch, pečeme se a proklínáme skleněnou střechu za pět tisíc, která vše ještě zhoršuje. Spíš bychom ocenili sluneční clonu, která nám hlavně při večerním nízkém slunci vyloženě chybí. Jakmile se ochladí, je naopak třeba vytáhnout mikiny a bundy. Do otevřené kabinky přece jen trochu fouká, zvláště při maximálních 80 km/h.

Jenže při řízení je nám to všechno stejně tak nějak jedno. Ta bezprostřednost a jedinečnost twizíka člověka naprosto pohltí a běžné starosti přestane řešit. Cesta po městě se dá vydržet i v polních podmínkách, reakce okolí a minimální provozní náklady mnohé vynahradí. A tak si poskakujeme po kočičích hlavách, klábosíme s chodci a užíváme si mrštnost malé myšky. Jen škoda, že se nemůžeme protáhnout mezi auty jako na motorce.

Trocha faktů a čísel

Jestli nás z funkčního hlediska něco vážně štvalo, pak páka ruční brzdy. Celá se nedůvěryhodně kýve, jde strašně ztuha, a protože jde o jediný způsob, jak vypnutý vozík zabezpečit proti pohybu, musíme s ní chtě nechtě operovat. Jinak se ale twizy ovládá snadno. Zapneme zapalování, popereme se s ručkou, tlačítkem zvolíme směr jízdy, a tradá!

Výkon 8 kW je úsměvný, ale prázdný twizy váží 474 kg a odpich má slušný. Ani ve dvou to není louda, byť do prudkých kopců se mu pak moc nechce. Ale vyjede. Brzda jde hodně ztuha a ani řízení není tak lehké, jak bychom čekali. Alespoň však máme pocit, že řídíme.

V sólo obsazení jsme dokázali na tachometru vyloudit číslici 87 km/h, oficiálně má renault jet osmdesátkou.

Video

Podle tabulek má stačit kapacita akumulátoru 6,1 kWh na 100 km. Zatím se nám mezi uživateli podařilo vypátrat reálný rekord 90 km. Náš běžný standard kolísal mezi 70 a 80 km. Nesmírně záleží na počasí, zatížení a profilu tratě. Z kopce autíčko po sundání nohy z plynu zpomaluje a intenzivně rekuperuje. Šikovný řidič najde mezi brzdným a akceleračním režimem jakousi mezipolohu, kdy auto energii nebaští ani nedoplňuje a letí z kopce jakoby na neutrál. Každopádně rekuperace funguje. Ujeli jsme 8 km a dojezd neubyl, naopak se pouhým brzděním na semaforech prodloužil o 2 km.

Centrum Prahy jsme projeli křížem krážem, zdolali 30 km a spotřebovali 57 % baterie. Z toho nám vychází spotřeba 6,6 Wh/km. To máte 30 haléřů na kilometr.

Pak jsme píchli twizy do zásuvky a za hodinu a čtvrt byl zas plný. Celou kapacitu do auta natlačíte za 3,5 hodiny. Vezmeme-li orientační cenu 1 kWh nějakých 5 Kč, máte plno za třicet korun. Pro představu za 32 Kč v Praze pořídíte jízdenku MHD na hodinu a půl. V twizy za to ujedete řekněme 80 km.

Zásadní informace na závěr. Dobíjí se z běžné zásuvky 230 V. Některé rychlonabíjecí stojany takovou třeba nemají. Takže si pečlivě zmapujte okolí a plánujte trasu. Naštěstí miloučký twizy vyvolává tak nadšené reakce, až máme pocit, že vám každá babička ráda vyhodí prodlužku z okna a pozve vás na kávu, než se renault občerství. Ale věčně to tak asi nepůjde…

Základní údaje výrobce Motor indukční elektromotor uložený vzadu Výkon 8 kW Točivý moment 57 Nm při 0-2100 min-1 Pohon zadních kol Převod jednostupňový redukční Nejvyšší rychlost 80 km/h Zrychlení z 0 na 45 km/h 6,1 s Doba dobíjení 3,5 h Kombinovaná spotřeba 63 Wh/km Spotřeba během testu 6,6 Wh/km Délka x šířka x výška 2338 x 1237 x 1454 mm Rozvor náprav 1686 mm Rozchod kol vpředu/vzadu 1094/1080 mm Provozní/užitečná hmotnost 549/216 kg Kapacita akumulátoru 6,1 kWh Standardní pneumatiky 125/80 R13 vpředu a 145/80 R13 vzadu Objem kufru 31 l Celková záruka 2 roky, na akumulátor 6 let/160 000 km Nejlevnější Twizy Urban 80 N 319 900 Kč Testovaný vůz 363 400 Kč (navíc boční dveře 8000 Kč, zadní parkovací čidla 6000 Kč, bluetooth handsfree 10 000 Kč, střešní okno 5000 Kč, kola z lehkých slitin 5000 Kč, barevný rám karoserie 1500 Kč, alarm 8000 Kč).

Plusy

Akceptovatelná cena

Dokonalé využití miniaturního půdorysu

Skvělá obratnost

Sympatická dynamika

Nízká spotřeba

Pro město dostatečný dojezd

Nepřehlédnutelná záležitost

Minusy

Minimální cestovní komfort

Obtížná manipulace s parkovací brzdou

Nabíjení pouze z klasické zásuvky 220 V

Minimum prostoru pro zavazadla

Vyšší ceny doplňků

V našich končinách sezonní záležitost

Podnikavý twizy

Společně s testovaným dvoumístným modelem uvedl Renault na trh i „užitkovou“ verzi Twizy Cargo. Stojí o dvacet tisíc víc, tedy 339.900 Kč, a místo zadní sedačky má prostor o objemu 180 l a nosnosti 75 kg. Ideální stroj třeba pro rozvážku jídla.

Víte, že…

… twizy s vyrábí ve španělském Valladolidu?

… existuje také levnější Twizy Urban 45 s výkonem pouze 4 kW a maximálkou 45 km/h? V mnoha zemích jej lze řídit od 14 let. Do Česka se nedováží.

… v roce 2014 okopírovala twizy čínská firma Zhejiang Litong New Energy Automobile Corporation a představila svůj Rayttle E28?