Audi RS 6 Avant GT: Více koní, karbonu a zábavy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V době, kdy se většina automobilek soustředí na zadrhávající se elektromobility, nezbývá moc prostoru ani peněz na výkonná auta s obrovskou uhlíkovou stopou. Přesto existují výjimky. Několik z nich má na svědomí Audi se svou řadou RS (báječné R8 nám bohužel nedávno zařízli). Ta u vrcholných modelů nabízí osmiválec 4.0 TFSI, který najdeme v modelech RS 6 Avant, RS 7 Sportback a RS Q8.

V běžném RS 6 čtyřlitrový agregát disponuje výkonem 441 kilowattů neboli 600 koní, verze performance přidává dalších 22 kW, respektive 30 koňských sil. A právě tímhle výkonem disponuje i limitovaná série Audi RS 6 Avant GT, kterou německá automobilka postaví pouze v 660 exemplářích.

Ostré kombi částečně vychází z konceptu RS 6 GTO, který v roce 2020 oslavoval 40 let pohonu všech kol quattro, a inspiruje se zběsilým Audi 90 quattro IMSA GTO z konce 80. let s přeplňovaným osmiválcem 2,2 litru o výkonu až 720 koní. Novinka dostala přepracovanou kapotu, která je na rozdíl od běžných RS 6 celá z uhlíkových vláken. Ty Audi použilo také na blatníky, do kterých se musejí vejít 22“ kola se speciálním designem.

K dispozici budou tři speciální kombinace s grafickými prvky. První s bílým základem respektuje tradiční barvy divize Audi Sport v podobě černé, šedivé a červené. V případě téhle varianty dostanete zmíněné disky výhradně v lesklém bílém odstínu. Alternativami jsou šedý lak Nardo a černý Mythos, ke kterým se vážou černé ráfky v lesklé či matné úpravě a grafika exteriéru v černé a šedé. Vedle toho můžete sáhnout také po dalších lacích v podobě šedé metalízy Chronos a hnědé Madeira.

Video se připravuje ...

Uvnitř místo standardních sportovních sedadel dostanete sportovní skořepiny potažené kůží Dinamica. Samozřejmostí je plaketa s pořadovým číslem vozu z celkových 660.

Díky výkonu zvýšenému ze 441 na 463 kilowattů je GT na stovce o 0,3 sekundy rychleji než běžné RS 6 (3,3 vs. 3,6 s), dvojnásobné tempo zvládne už za 11,5 s (o 1,5 sekundy rychleji), přičemž maximální rychlost dosahuje 305 km/h.

S Audi RS 6 Avant performance sdílí GT nejnovější verzi mezinápravového diferenciálu, který hnací sílu rozděluje v poměru 40 : 60 ve prospěch zadních kol. V případě potřeby ovšem může dopředu zamířit až 70 % síly, respektive 85 procent na zadní nápravu.

Video se připravuje ...

Na rozdíl od běžných RS 6 dostalo GT vůbec poprvé v rámci řady manuálně nastavitelné pružiny, které podvozek snižují o deset milimetrů proti standardu. Nezbytné nářadí a instrukce dostanete k autu. Něco takového najdeme například u menších Audi RS 4 Avant a RS 5. Odpružení je u limitky vpředu o 30 tužší, vzadu dokonce o osmdesát, což výrazně zlepšuje jízdní vlastnosti. Zájemci si samozřejmě mohou objednat také konvenční sportovní odpružení RS sport plus s Dynamic Ride Control, případně adaptivní vzduchové odpružení RS.

Kombi je obuté do speciálních pneumatik Continental SportContact 7 o rozměru 285/30, které ze 100 km/h vůz pomohou zastavit o dva metry dříve než v případě běžného RS 6.

Výroba vozu probíhá částečně v závodu v Neckarsulmu, odkud nalakovaná auta putují do Böllinger Höfe. Zde se v menších sériích vyrábějí elektromobily e-tron GT a RS e-tron GT a donedávna také supersportovní R8. Finální montáž má na starost sedmička zkušených pracovníků.

Cena Audi RS 6 Avant GT zatím nebyla zveřejněna, částečně se ovšem můžeme odpíchnout od standardních modelů. RS 6 Avant v Česku vyjde na 3.376.900 Kč, verze performance je za 3.525.900 korun. Nebylo by ovšem překvapením, kdyby 660kusová série byla nakonec vyprodána předem.