BMW 430d xDrive – Gran turismo jak má být

Nabídka BMW se za poslední roky významně rozkročila všemi směry, nadále se však v Mnichově nezapomíná ani na klasické koncepce. Proto v portfoliu nadále nechybí ani kupé střední třídy. Dnes už v druhé generaci nese takový model označení řada 4, a jak naše dosavadní zkušenosti dokazují, je to nadmíru povedený automobil. Dovede zaujmout i s dnes už legendárním naftovým šestiválcem 30d?

Když to čtyřce sluší

Nová řada 4 v době premiéry vzbudila množství kontroverzí svým vzhledem, konkrétně testovaný kousek ale ukazuje, jak snadno si lze s těmi obřími ledvinkami poradit. Stačí čtyřku obléknout do nějakého tmavého laku a zvolit černou barvu ledvinek, které díky tomu v celku krásně zmizí. A výsledkem je najednou pohledné auto, jako třeba v „britské zelené“ Sanremo Green za příplatek 26.286 korun. V té to čtyřce nesmírně sluší, byť je pravdou, že nadále jsem si raději prohlížel její zadní partie než čumák.

Testovaný kousek se ale povedl také uvnitř. Čalounění zvolilo „koňakovou“ hnědou Vernasca Cognac, která k tmavě zelenému zevnějšku neskutečně sedí. Sportovní „M“ sedadla optimálně podrží tělo a i samotná pozice za volantem je ideální. Díky širokému rozsahu nastavení volantu i sedadla tak ideální polohu najde opravdu každý. Snad jen ta široká odkládací schránka ve dveřích není jen o výhodách, poněkud omezuje prostor pro řidičovu levou nohu.

Jinak to s vnitřním prostorem není špatné, byť je logické, že vzhledem ke koncepci kupé je vzadu místo pro dospělého omezené. Na druhou stranu, prostoru je tu snad stejně jako ve velkém kupé řady 8. Naopak zavazadelník s udávaným objemem 440 litrů nemá v daném segmentu chybu. Litry sice nahání hlavně délkou, snadno ale pojme i kufry na dovolenou.

Již tradičně pak musím pochválit multimediální systém BMW. Sice mám pocit, že s každým testovaným bavorákem objevím zase nějakou novou položku nebo dosud neznámé nastavení, ovládání je ale naprosto přehledné a intuitivní. Buď používáte iDrive na středovém tunelu, přehledný i navzdory použití dotykových ploch i během jízdy, nebo dotykový displej. Nastavit lze přitom snad opravdu cokoliv, a to do nejjemnějších detailů, dle individuálních požadavků řidiče. Navíc třeba otravný asistent pro jízdu v pruzích naštěstí pořád zůstane jednou provždy vypnutý, když ho jednou vypnete. Snad jen ta grafika ciferníků se mi pořád nelíbí a nepřijde mi dobře čitelná, přičemž BMW ji nadále neumí na rozdíl od konkurence upravit. Chybí mi rovněž hlasové ovládání v češtině.

Co se týče výbavy, tak už v základu není špatná. Zahrnuje třeba sedačky čalouněné kombinací látky a umělé kůže, parkovací čidla, LED světlomety, tempomat, třízónovou automatickou klimatizaci nebo navigaci. Jak už to ale tak u zástupců prémiových značek bývá, u základu zůstane jen málokdy.

BMW 430d xDrive

Cena konkrétně testovaného tmavě zeleného kousku na fotografiích se tak ze základních 1,5 milionu korun za naftový šestiválec 430d xDrive (210 kW) navýšila na bezmála 2,2 milionu. Z toho 110.500 Kč připadalo na model M Sport, čítající několik „eMkových“ prvků, jako je aerodynamický paket, koberečky, sportovní kožený volant nebo specifické, tužší nastavení podvozku.

Nechyběl ale ani třeba adaptivní M podvozek (+16.250,-), hudební systém Harman Kardon (+14.898,-), kožená přístrojová deska (+14.898,-) nebo BMW Drive Recorder (+5.408,-) a několik zvýhodněných balíčků výbavy. Výsledkem každopádně byl relativně rozumně vybavený automobil, v němž mi nic zásadního nechybělo, ale ani vlastně nepřebývalo.

Co k motoru dodat?

Nabídka motorizací pro BMW 4 je pak dostatečně bohatá na to, aby oslovila různorodou klientelu. Mimo jiné je tu základní benzinový dvoulitr se 135 kW pro co nejdostupnější cenu (byť čítající 1,19 milionu), sportovní benzinový šestiválec s 275 kW pro milovníky tradičních bavoráků nebo vrcholná M4 pro ryzí sportovce. Čtyřka ale umí oslovit i zákazníky hledající gran turismo, a to prostřednictvím testovaného naftového šestiválce s 210 kW.

Motor zde prodávaný s obchodním označením 430d xDrive už na stránkách Auto.cz dobře známe, jeho nejnovější evoluci s výkonem 210 kW a točivým momentem 650 N.m jsme totiž v minulých týdnech vyzkoušeli také v SUV X3 xDrive30d nebo ve velkém sedanu 530d xDrive. Ve čtyřce se přitom jen potvrdili dosud nabyté zkušenosti.

Nově mildhybridní šestiválec je totiž naprosto famózní. V rámci emisních úprav jej doplnil 48V startér-generátor, který mu ulehčuje práci. Využívá rekuperovanou elektrickou energii ukládanou do dodatečné, 48V baterie, která následně zásobuje 12V elektrický systém, díky čemuž slouží k napájení osvětlení, hudebního systému nebo třeba vyhřívaných sedadel. Hlavně ale může pomoci při akceleraci. Startér-generátor totiž funguje jako elektrická pohonná jednotka, která pomáhá spalovacímu motoru dodatečným výkonem 8 kW pro agilnější rozjezdy. Startér-generátor umožňuje také zcela vypnout spalovací motor při zpomalování.

I samotný šestiválcový agregát o objemu 2993 cm3 doznal řady konstrukčních změn. Hliníkový agregát se dočkal inovovaného systému vícestupňového přeplňování s nízkotlakým turbem s proměnnou geometrií sání nebo nové generace systému přímého vstřikování piezo vstřikovači, která pracuje až s maximálním tlakem 2700 bar. Emise pomáhá snižovat i dvojité vstřikování kapaliny AdBlue.

BMW 430d xDrive

Po nastartování sice agregát nezapře vznětový charakter, po zahřátí se ale uklidní a je už naprosto kultivovaný. Ve sportovním režimu má pak sice dobarvený, ale hezky se poslouchající brumlavý tón, který je však zároveň decentně utlumen, a tak nijak neruší. Hlavně je ale neskutečná jeho síla, a to v celém spektru otáček. Je navíc naprosto nenucená, a to i vysoko nad povoleným limitem, čehož ani foukané čtyřválce stále neumějí dosáhnout.

Tradičně skvělé je také sladění s osmistupňovým automatem. Pravdou ale je, že občas jsem si jindy naprosto hladké změny převodu povšiml, což se mi u bavorácké aplikace ZF v poslední době moc nestávalo. Celkově je to ale pořád maximálně na jedna minus. Automat řadí logicky, hbitě reaguje i na manuální pokyn páčkou pod volantem. Naprosto hladké je rovněž vyřazování na neutrál nebo rovnou zhasínání motoru při jízdě setrvačností nebo stání třeba na semaforech, díky čemuž ve výsledku nebudete ani postrádat chybějící tlačítko vypínání stop-start systému.

Šestiválcový motor je přitom nejen neskutečně silný, ale umí být také úsporný. Tzv. tovární spotřeba testovaného kousku se za jeho dosavadní kariéru zastavila na krásné hodnotě 7,4 l/100 km. Na dálnici pak auto v rámci povolených limitů běžně jezdí za šest litrů na 100 km, při „německém“ stylu užívání dálnic s tempem kolem 160 km/h pak spotřeba nestoupá nijak vysoko, jen k nějakým osmi litrům. Však ve 190 km/h osmikvalt točí jen nějakých 2500 otáček. Přes desetilitrovou hranici jsem se dostal jen při opravdu ostré jízdě. Ve městě se pak dá jezdit za sedm, když zrovna nestojíte v kolonách.

Takhle si představuji GT

Celkový charakter přitom dokazuje, že se BMW na jednom základu povedlo postavit nejen skvělé sportovní náčiní v podobě M4, ale také výtečné gran turismo. Čtyřka s naftovým šestiválcem v útrobách je totiž auto, které si budete neskutečně užívat na dlouhých cestách.

BMW 430d xDrive funguje totiž naprosto famózně na dálkových trasách. Nejde přitom jen o silný a zároveň úsporný šestiválec pod kapotou, ale také o celkové naladění. Adaptivní „M“ podvozek není přehnaně tvrdý, ba naopak i v podmínkách českých silnic komfortní, když si dovede pohodlně poradit i s rozbitými cestami. I ve vysokých rychlostech pak zůstává čtyřka příjemně tichá, ani při 160 km/h není šum vzduchu vanoucího kolem karoserie hlasitý.

BMW 430d xDrive

To však neznamená, že by 4-Series byla nějaké vyměklá. I při sportovní jízdě je auto naprosto jisté, ba co víc, nezapomíná ani na zábavu. Když tak naprší, klidně nechá vybočit záď, avšak čitelně, aby řidiče nevyděsilo. Čitelnosti pomáhá i řízení s příjemně tuhým nastavením. Pravdou ale je, že v utažených zatáčkách šestiválcovou naftu pod kapotou lehkou nedotáčivostí pocítíte, to ale není nic, co by mělo kazit radost z řízení. Zpočátku jsem si pak musel zvykat na „eMkové“ brzdy, jejichž nástup je při každodenním používání přece jen ostřejší, než by se mi při běžném provozu líbilo. Je to ale jen o zvyku, a tak po delší zkušenosti budete naopak oceňovat jejich účinnost při sportovní jízdě.

Na BMW se mi navíc líbí fakt, že umí auto nejen výtečně naladit řidičsky, ale má také skvělé ladiče řidičských asistentů pro chvíle, kdy řízení raději necháte na elektronice. Asistenti jsou citlivě nastavení, a tak opravdu pomáhají s řízením.

Diody na volantu dávají jasný přehled, zda asistent pro automatizovanou jízdu zrovna opravdu funguje. Přehledný je i ukazatel vozidel vpředu na středovém panelu mezi budíky. A neskutečně mě nadchnul asistent pro jízdu v kolonách, který při pomalé jízdě v koloně automaticky vytváří záchranářskou uličku.

Závěr

Z objektivního hlediska lze BMW 430d xDrive kupé jen máloco vytknout. Má fantastický interiér s pečlivě vybranými a parádně zpracovanými materiály, neskutečný motor, který má ohromný elán a zároveň umí být úsporný. A hlavně neskutečně jezdí, skvěle kombinuje komfort na dlouhých cestách s naprostou jistotou a zábavnými vlastnostmi při víkendovém dovádění.

U konkrétně testovaného kousku pak byly skvěle zamaskované i ty kontroverzní „bobří zuby“, černě lakovaná maska se totiž v „britsky“ zelené karoserii krásně ztrácí. Chápu ale každého, komu tenhle vzhled bude pořád vadit. Doporučuju se ale od toho oprostit. BMW 430d xDrive je zkrátka dokonalé gran turismo a tuhle pihu mu snadno odpustíte.

Nejlevnější verze modelu 1.190.800 Kč (420i/135 kW) Základ s testovaným motorem 1.505.400 Kč (430d xDrive/210 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.615.900 Kč (430d xDrive/210 kW M Sport) Testovaný vůz s výbavou 2.186.838 Kč (430d xDrive/210 kW M Sport)

Plusy

Neskutečné jízdní vlastnosti

Silný i sporný vznětový motor

Pečlivé odhlučnění

Přátelské uživatelské rozhraní

Minusy