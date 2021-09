Citroën C3 Aircross vs. Hyundai Bayon – Laurel a Hardy

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Malá MPV postupně odchází na věčnost a jejich místo v prodejích zaujaly crossovery postavené na technice městských hatchbacků. Na prostoru už si tak záležet nedávají, tentokrát jde spíše o image, lepší nastupování a vyšší polohu za volantem. Vůbec nevadí, že jsou o pár desítek tisíc korun dražší a vlastně nepřinášejí nic moc navíc, jejich prodeje ovládají žebříčky po celé Evropě. Citroën už čtvrtým rokem nabízí nafouklé C3 Aircross, které nahradilo MPV s přídomkem Picasso. Hyundai se do stejných vod pustil letos s bayonem, který má Evropanům nahradit oblíbené MPV ix20. Přestože velmi podobně veliké SUV už na trhu pár let má, kona je dražší a využívá sofistikovanější techniku.

Tváří se vyšší

V trendu dvou párů světlometů na přídi s uzounkým pásem denního svícení nad samotnými hlavními světly byl Citroën průkopníkem. Následovala jej spousta značek včetně Hyundaie, jak dokazuje i model Bayon. Tím ale podobnost obou vozů končí a rozdíly v jejich designu jsou propastné. Bayon je vlastně jen lehce přizvednutým kombi a ještě před pár lety by se pravděpodobně jmenoval prostě i20 Wagon. A není ani tak moc vysoký, na parkovišti opravdu vyčnívat nebude. Rozdíl ve výšce mezi i20 a bayonem dosahuje jen 40 mm (1450 vs. 1490 mm) a pochlubit se může jen o 15 mm vyšším podvozkem (140 vs. 165 mm). Naživo je bayon opravdu až překvapivě nízký a spolu s velmi decentním oplastováním by ani nepůsobil dojmem crossoveru, nebýt stoupající linie oken a celkově malé prosklené plochy.

Od dárce orgánů se vzhledově odlišil dokonale, designéři přišli se zcela novou karoserií, která s i20 nesdílí žádný detail. Je nám sympatický přístup Hyundaie, který si nehraje na univerzální designový jazyk, ale každému modelu dává svůj unikátní charakter. Novinka, sdílející jméno s kambodžským chrámem tajemných tváří, je opět zcela jiná – a tentokrát snad ještě kontroverznější než nový tucson. Tomu odpovídají i reakce lidí. Někomu přišla odvážná a originální, jinému jako duchovní nástupce Fiatu Multipla a Pontiaku Aztek.

Nízko posazená kapota a stoupající linie bočních oken dávají vozu přikrčený profi l a díky ostrým hranám působí skoro atleticky. Ještě kontroverznější než příď, která přece jen trochu připomíná konu, na niž si už všichni zvykli, je záď s ostrými sloupky ve tvaru trojúhelníku a propojenými světlomety vůbec nezasahujícími do boku.

Odliší se rád

To Citroën C3 je pořádný cvalík, který svou příslušnost k SUV dává jasně najevo. Je vysoký, sedí se v něm vysoko a ven se dívá přes masivní kapotu. S výchozím hatchbackem C3 sdílí podobnou příď, vše je ale nafouklejší a zaoblenější. Je hned o 123 mm vyšší než C3 (1597 vs. 1474 mm) a o 107 mm než bayon – to když nepočítáme ližiny. Prosklená plocha je mohutná a střecha Francouze neklesá tak prudce jako u korejského crossoveru.

Do našeho srovnání nastoupil ještě kousek vyrobený před letošním faceliftem, který trochu pozměnil přední partie. Modernizace odstranila malou oblou masku a zúžila spodní pár světlometů, takže auto má dospělejší výraz. Jinak se již moc dalšího neměnilo, pouze přibylo pár možností příplatkové výbavy, mimo jiné také lepší sedačky. Zmodernizované vozy budou v Česku dostupné až koncem roku.

Citroën si navíc dává záležet na individualizaci, je možné jej mít s odlišně lakovanou střechou či dalšími prvky. Zadní okna lze zvýraznit polepem připomínajícím žaluzie, vše se dá kombinovat designovými pakety.

Tradice a moderna

Podobně velké rozdíly panují v interiérech. Bayon na to šel jednoduše a beze změny převzal palubní desku menšího sourozence. Takže žádné tvarové pokusy, ale konzervativní design, a především velmi dobrá ergonomie. Hyundai totiž stále rád využívá fyzických tlačítek. Samostatný panel proto má klimatizace (v tomto případě jednoduchá, manuální), tlačítka jsou kolem displeje a také můžeme snadno vypnout systém hlídající jízdní pruhy, stop-start či změnit jízdní režimy. Jen nám některé detaily a zpracování přijdou až moc laciné, většina povrchů je vyrobena z tvrdého plastu a překvapí i zcela chybějící dojezdy oken.

C3 Aircross se u hatchbacku pouze inspirovalo a liší se v mnoha detailech, třeba provedením výdechů klimatizace. Zaoblená a do prostoru kabiny daleko vystrčená palubní deska se už naplno vrhla do moderního minimalismu a většinu nastavení je nutné činit přes dotykový displej multimediálního systému. Ono tady toho moc na nastavování není, ale naťukávat před každým startem tlačítko deaktivující nepříliš dobře fungující systém stop-start je stejně otravné. Nejvíce ale bojujeme s klimatizací, do níž je nejprve nutné se dostat kliknutím na pomalu reagující kapacitní tlačítko vedle obrazovky.

Silná konkurence

Ve své třídě malých crossoverů zabírají modely Citroën C3 Aircross a Hyundai Bayon úplně nejnižší pozice. Levněji začíná Francouz, který je ale v základní výbavě Live holátkem bez klimatizace, kterou má Korejec jako základ. C3 s klimatizací už pak vyjde o 4910 Kč dráž než srovnatelný bayon. Naopak rádio má citroën vždy, zatímco v hyundaii je nutné si připlatit alespoň za paket Club, který vyjde na 20.000 Kč. Srovnatelně vybavené vozy pak vyjdou na velmi podobnou částku na hranici 400.000 Kč. Samozřejmě se v obou případech dá utrhnout z řetězu a nacpat dovnitř příplatkovou výbavu, ve které exceluje zejména hyundai. Ten dokáže mít například i vyhřívané zadní sedačky a volant, nebo audiosystém Bose, pak se ale cenovky vyšplhají vysoko nad 600.000 Kč.

Citroën má výhodu v nabídce hned dvou výkonnostních verzí dieselového motoru 1.5 BlueHDi, což je u vozů někdejšího koncernu PSA stále ještě standard. Hyundai naopak nabízí elektrifikovanou variantu s mild-hybridním systémem, který má ale na spotřebu v reálném použití minimální vliv. A navíc nabízí i základní atmosférickou zážehovou dvanáctistovku, se kterou už však bude vůz trochu letargický. Ani konkurence ale nemusí být o moc dražší, Opel Crossland je momentálně s akční slevou dokonce za stejných 399.990 Kč jako Hyundai, Nissan Juke startuje na 404.900 Kč jako C3 Aircross s výbavou dle Světa motorů. Na opačném konci stojí prémiové modely DS a Audi, za které se platí téměř dvojnásobek.

Pořizovací náklady Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (74 kW) (etalon) Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech (81 kW) Základní cena 379 990 Kč (Comfort) 369 900 Kč (Live) Cena verze Světa motorů 399 990 Kč (Comfort Club) 404 900 Kč (Feel) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace Ne 9000 Kč* Bixenony/světlomety LED Ne Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne 12 000 Kč/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ne/Ne 8000 Kč/Ne Litá kola 10 000 Kč Ne Navigace Ne 18 000 Kč Dešťový a světelný senzor Ano/Ne Ano/9000 Kč* Tempomat Ano Ano Bezklíčkové startování Ne Ne Metalíza 13 900 Kč 14 500 Kč Porovnání cen 399 990 Kč (100 %) 404 900 Kč (o1% horší) Známka** 1,00 1,00 POŘADÍ 1. 2. *Paket automatické klimatizace a dešťového senzoru., **Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Čísla matou

Vzhledem k nižší stavbě karoserie, která z bayonu děla nejnižší crossover ve své třídě (blíží se jen maličký stonic s 1500 mm), se nedá očekávat obzvláště vzdušný interiér. Navíc má i jeden z nejkratších rozvorů v segmentu (2580 mm). Do kabiny se tedy nastupuje podobně jako do i20 a poloha za volantem není o moc vyšší. Na hlavu ale pořád zůstává dostatek místa i vyšším postavám, a to jak vpředu, tak vzadu. A překvapivě se dlouháni pohodlně usadí vzadu bez toho, že by zabořili kolena do předních sedaček, na tom si Hyundai poslední dobou dává opravdu záležet. Nadprůměrná je šířka interiéru, což dává volnost loktům a ramenům, umírněný středový tunel vpředu neomezuje ani kolena.

Do citroënu se už šplhá jako do SUV a pohled přes vysokou kapotu zřejmě více odpovídá představám potenciálních zájemců o tento druh aut. Vysoká střecha poskytuje více než dostatek prostoru, Francouzům se ale i přes delší rozvor (2604 mm) podařilo vyrobit vůz, kde je podélně méně místa než v bayonu. Částečně za to asi může palubní deska vystupující do prostoru kabiny a znamená to, že vzadu sedící cestující mají o 3 cm méně místa na kolena. Více omezující je také široký středový tunel vpředu, který nás nutí sedět v pozici vzdálenější od volantu. Za příplatek je v citroënu možné nakonfigurovat si posuvnou zadní lavici, která se pohybuje v rozmezí 15 centimetrů a umožňuje i polohování opěradla.

Aspoň jeden nadprůměr

Tabulkové rozměry kufrů ukazují téměř totožné hodnoty, tentokrát už v rámci segmentu spíše nadprůměrné. V kratším hyundaii je dokonce o litr větší (411 vs. 410 litrů). C3 Aircross nabídne pravidelný tvar se solidní hloubkou, bayon nás nechá skládat nákup i okolo vystouplých podběhů kol. V obou případech je dvojitá podlaha, vyrovnávající mohutný schod vzniklý sklopením opěradel, dostupná až v nejvyšších výbavách. Háčky po stranách kufru jsou mohutnější a praktičtější v citroënu. Hyundai zde očividně šetřil a nepůsobí vůbec bytelně.