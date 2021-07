Citroën C4 1.2 PureTech vs. Fiat Tipo Cross 1.0 FireFly – Něco mezi klasikou a SUV

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

To C4 má dvojitou podlahu od výbavy Feel, tedy testované motorizace, ve standardu. Líbí se nám i kapsy po stranách, kam lze uložit drobné předměty. Jenže ani v případě Francouze není vše ideální. Pod podlahou totiž nemůže mít náhradní kolo – dokonce ani dojezdové. U fiatu se za rezervu připlácí 2500 Kč. Přístup do kufru je díky velkým vstupním otvorům u obou vozidel dobrý, ale manipulaci se zavazadly u nich ztěžují vysoké nakládací hrany. V případě citroënu musíte kufry zvedat do 72 cm, u fiatu dokonce do 76 cm.

Drobnou výtku máme u C4 k pozici za volantem, který bychom potřebovali ještě maličko přitáhnout k sobě. Ani s předními sedadly nejsme úplně spokojeni. Rozměrově jim sice není co vytknout, ale plochý tvar se už nenosí. I proto musejí být výplně hodně měkké, aby se v nich řidič cítil příjemně. Po první krátké zkušenosti nám připadají maximálně pohodlná, protože se do nich zaboříme.

Uvnitř fiatu se vracíme zpět tak o deset let. Barokně bachratá palubní deska s okrasnou stříbrnou lištou už trendy není, což může být i dobrá zpráva. Vnitřek až tolik nezasáhla digitalizace, takže všechny ovladače jsou tam, kde mají být. Ale i tak cross dostal 7“ barevnou obrazovku pro přístrojový panel. Řešení je však takové polovičaté, protože zabírá jen prostřední část. Na jedné straně je klasický otáčkoměr, na druhé palivoměr, a přestože se ve Fiatu snažili, nějak to jako celek neladí. Alespoň že na displeji můžete nastavit různá zobrazení.

Fiat po modernizaci lehce omládl, na čemž se podílí znak z písmen, protáhlejší maska a pásek denního svícení světlometů LED – pro cross standard. Tradiční linie je však hodně konzervativní a vlastně ničím nezaujme. Alespoň že ji oživují plastové ochranné panely ve spodní části a kolem podběhů, stříbrná zrcátka nebo střešní ližiny. Světlá výška modelu Tipo Cross vzrostla o 37 mm (187mm), a to díky přepracovanému zavěšení kol, novým ráfkům a pneumatikám. Větší kola mají i s plášti průměr 66,9 cm, u běžného provedení je to jen 63,2 cm.

Motor, jízda

Omezený výběr

Nízkoobjemové přeplňované tříválce již několik let představují v segmentu nižší střední třídy základní zážehové motorizace. Jinak tomu není ani u francouzsko- italské dvojice. Citroën sice u modelu C4 v ceníku nabízí jednotku 1.2 PureTech s výkonem 75 kW, která by krásně pasovala k litrovému agregátu fiatu, ale v Česku se ještě neprodává (koupit si zatím můžete varianty s dvanáctistovkou o výkonu 96 kW, nebo dokonce 115 kW). To v případě fiatu se ani o jiném benzinovém motoru neuvažuje. Po faceliftu mu zbyl jen 1.0 FireFly s výkonem 74 kW. Divíme se, že mu Italové nedopřáli i silnější variantu. Ta má například v modelu 500X výkon 88 kW, a hlavně šestistupňovou manuální převodovku. Je to škoda, protože zákazník si nemá z čeho vybírat a silnější agregát by tipu slušel.

Hlavně klid

Předností italského litrového tříválce je zejména kultivovanost nebo dobré odhlučnění. Běží totiž klidně jako čtyřválce a neprodukuje žádné chvění, které by přecházelo do některé části vozu. V zátahu a otáčkách má spíš jadrnější zvuk jako starší čtyřválce. Zkrátka žádný vysavač. Motor se zvedá od 1500 otáček, kdy nastupuje maximální točivý moment 190 Nm, a pak lineárně táhne až do nějakých pěti. Následně začíná uvadat a v šesti tisících zasáhne omezovač. Je ale pravda, že do takových výšek není nutné tříválec hnát. Léty prověřenou francouzskou dvanáctistovku také není potřeba příliš vytáčet, byť se jí vysoké otáčky zamlouvají mnohem více – i kolem šesti tisíc má elánu dostatek. Od volnoběhu nám však připadá o něco línější. Jenže je to jen zdání, protože jeho zátah a turboefekt kolem 1700 min-1 jsou mnohem důraznější než u fiatu. Potom jede jako z partesu. Na volnoběh je však trochu drnčivější a také rozechvěje volant. Při konstantní plynulé jízdě si ale také jen ševelí jako fiat.

Nerovný boj

Vzhledem k velkým rozdílům ve výkonu a točivém momentu nám bylo od začátku jasné, že C4 bude mít v dynamice navrch. A měření to jen potvrdila. Citroën téměř v každém okamžiku okamžitě reaguje na povel plynu a zrychluje. Jen při měření pružnosti z 80 na 120 km/h na šestku zpočátku lehce zaváhal, protože se musel roztočit z nějakých 1650 min-1.

Fiat v pružnosti nestačil, ale rozhodně nemůžeme říct, že by nás zklamal. Právě naopak. Vzhledem k použití pětistupňové manuální převodovky je například čtyřka o něco delší než u citroënu. V kombinaci se slabším motorem jsme předpokládali, že rozdíl bude výraznější. A se zařazenými nejvyššími rychlostmi se fiat držel také statečně.

Chybějící šestka nám u tipa chyběla při měření spotřeby. Na pětku při 130 km/h točí zbytečně moc, tedy 3000 otáček. Jezdili jsme převážně po dálnicích. Výsledných 5,9 l/100 km považujeme za adekvátní, a hlavně je to jen o deci více, než kolik slibuje výrobce. O spotřebě nelže ani Citroën, protože C4 zvládlo test dokonce o deci méně, než je v technických údajích – 5,3 l/100 km.

Údaje o testovaných vozidlech Citroën C4 1.2 PureTech (96 kW) Fiat Tipo Cross 1.0 FireFly (74 kW) Motor, ventilový rozvod přepl. benzinový R3,DOHC přepl. benzinový R3, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1199 999 Největší výkon (kW/min-1) 96/5500 74/5000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 230/1750 190/1500 Převodovka 6° manuální 5° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4360 x 1800 x 1525 4386 x 1802 x 1556 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2670, 1545/1560 2638, 1542/1543 Světlá výška (mm) 156 187 Standardní pneumatiky 195/60 R18 215/55 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1322/488 1335/500 Nejvyšší hmot. nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 660/1200 500/1500 Objem zavazadl. prostoru základní/maximální (l) 380/1250 440/- Objem nádrže paliva (l) 50 50 Nejvyšší rychlost (km/h) 208 183 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,9 12,2 Emise CO 2 (g/km) 122 130 Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km) 5,4 5,8 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 7,1 9,6 Pružnost na 5./6. rych. stup. (80-120 km/h) (s) 10,0/13,3 15,2/- Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2700 3000 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 39,2 37,7 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,7/86,9/125,7 48,6/88,2/127,9 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,3 5,9

Různá nastavení

Díky zvýšené světlé výšce vozů se nemusíte obávat polních a lesních cest ani menších terénních překážek, jenže u nás se stejně budou pohybovat hlavně na klasických asfaltových silnicích.

Citroën potvrzuje pověst výrobce, jenž chce posádce dopřát co nejvyšší komfort. Plavným projevem si posádku většinu jízdy hýčká a nad kvalitní vozovkou se ladně nadnáší. Při běžném cestování jezdí nesmírně příjemně. Nemá však sportovní ambice. Když trochu přitlačíme na pilu, začne být trochu rozevlátý, a na nerovnostech v zatáčce občas odskočí. Musíme ale hned dodat, že působí stabilněji než při našem prvním setkání. Vznětové provedení s automatem, testované začátkem roku, bylo o něco těžší na předek a také jezdilo na zimních pláštích.

Na tipu je znát, že bylo vyvíjeno s ohledem prodeje do méně rozvinutých asijských a afrických zemí. Fiat proto věnoval velkou pozornost výdrži a bytelnému podvozku, který musí zvládnout i hrubší povrch a zacházení. Cross je ještě tužší a odolnější. Chvěje se i na drobnějších nerovnostech, na druhou stranu zvládá podstatně lépe větší hrboly a výmoly. Odfiltruje je s větší grácií než citroën, u nějž častěji rázy pronikají do skeletu vozu. Na limitu si tlumiče C4 neumějí zcela poradit s většími dírami a při přejezdech retardérů je potřeba hodně zpomalit. Tipo se na nich jen zhoupne a jede dál.

Nikam nespěchat

Z pohledu stability jsou vozy přibližně na stejné úrovni. Tedy žádný zázrak, ale ani propadák. Mezi kužely se při vyhýbacím manévru fi at mnohem méně naklání, což nám přišlo sympatičtější. Citroën na vnější přední kolo zaklekne podstatně více a následně se houpe ze strany na stranu – tady se také plně projevuje nedostatečná boční opora sedadel. Přirozenou nedotáčivost včas zkrotí elektronická stabilizace. Ta zasahuje u obou celkem brzy a dává o sobě přiměřeně vědět. Přilnavost kol je však podobná a zvolenou trajektorii drží oba vozy jistě. O přílišné hbitosti ani okamžité sportovní reakci však nemůže být řeč. Náhlá změna směru není silnou stránkou ani jednoho. Řízení citroënu sice pracuje rychle a přesně, jenže chvilku trvá, než se do potřebného azimutu přehoupne karoserie. Fiat má opačný problém. Auto by díky tuhému podvozku rádo hbitě obkroužilo kužel, pomalé a odtažité řízení mu to však nedovolí.