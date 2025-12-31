Dakar 2026: Ředitel Dakaru David Castera rád vypráví příběhy
Již osmým rokem bude čtyřiapadesátiletý David Castera ředitelem Rallye Dakar. Sám na této soutěži startoval devětkrát. Pětkrát za řídítky motocyklu a čtyřikrát jako navigátor v automobilu.
V předchozích dvou letech byl v Praze osobně. Pro letošní rok, kdy pořadatelská organizace zvolila jiný model prezentace, se pohyboval ve Španělsku. Přesto si našel čas, aby se vyjádřil speciálně pro Svět motorů.
Co obnáší práce ředitele během závodu?
Zůstávám především koordinátorem veškerého dění. Každý druhý den jsem v helikoptéře. Když ne, mám schůzky. Ale věřte mi, že se snažím nebýt ponořený do každodenní organizace a naopak zůstávat nad věcí, pokud mě zavolají k nějakému problému. Na konci každého dne pak vedu brífinky o událostech daného dne a o tom příštím. Chci být s účastníky neustále v kontaktu.
Kolik lidí se na organizaci podílí?
První skupinu tvoří ti, kteří pracují po celý rok na přípravě závodu, logistice a stavbě tratí. To je kolem pětatřiceti lidí. Potom jsou to ti, co se podílejí na dalších závodech, které pořádáme, těch je asi dvacet. Nakonec skupina, co má na starosti průběh rallye. Těch je šest set.
Jak je reálné, aby se člověk stal členem organizačního štábu?
Pracujeme s řadou lidí různých národností – s Italy, Španěly, Argentinci, Belgičany. Nejenom s Francouzi. Mně je národnost lhostejná. To, co já hledám, jsou schopnosti. Může se nám kdokoliv ozvat, zjistíme, co máme společného, a potom uvidíme, co se dá dělat.
Co vás při hodnocení předchozího ročníku nejvíce zaujalo?
Od soutěžících se nejčastěji opakovaly názory, jak těžká rallye byla. A to mě potěšilo, protože jsem organizoval Dakar, který má přece být obtížný. A tak jsem do jisté míry dosáhl svého cíle a tuto úroveň obtížnosti budeme používat i v příštím desetiletí, které právě připravujeme.
Jaký úsek nebo jakou část Rallye Dakar 2026 byste coby závodník bral jako největší výzvu?
Je těžké na to odpovědět, protože to, co si myslíte, že bude opravdu těžké, se někdy ukáže jako nepravděpodobné. Teď, bych řekl, že je to šestá etapa, která bude stoprocentně písečná. Ztěžovali jsme ji spoustou kilometrů a mám pocit, že na tomto úseku soutěže bude docela dost překvapivých momentů.
Jaké pocity se vás rezonují v průběhu soutěže?
Během samotné rallye spím špatně. Lidé si myslí, že se zavřu do obytného vozu a odpočívám. Není to vůbec pravda. V rukou nesete životy ostatních. Slyším každý vrtulník, každé volání a hlášení do rádia.
Jak na vás zapůsobila návštěva českého prezidenta na začátku soutěže 2025?
Kdybych nevěděl, že je prezidentem České republiky, vnímal bych ho prostě jako fanouška motoristického sportu. A byl jsem opravdu ohromen, jak byl vstřícný. Přišel jako fanoušek a bylo potěšením ho vidět. A řekl, že by se rád vrátil. Pokud by se chtěl opravdu vrátit, velmi rádi ho znovu přivítáme.
Dakar je v Česku nesmírně populární. Jaké máte zkušenosti s Čechy?
K Česku, vlastně tedy ještě Československu mám vztah od dávné doby. Ještě než vůbec přišla spojitost vaší země s Dakarem. Pak jsem k vám jezdil v devadesátých letech. Musím říct, že Češi patří k nejdůležitějším národům, které se účastní Dakaru, a to ve všech kategoriích. Jsem pyšný, že vás, Čechy, na Dakaru máme, jste opravdu znalci téhle rallye. A podle mých zkušeností máte hodně zapálené fanoušky.
Co se dá říci k výsledkům, chování a vystupování Čechů za poslední roky na Rallye Dakar?
Co se týká soutěžících, je jich v závodě mnoho ve všech kategoriích, včetně Dakar Classic. Podávají velmi dobré výkony a doufáme, že jich v budoucnu uvidíme ještě více, a jsou také příkladnými závodníky.
Myslíte někdy na zakladatele Rallye Dakar Thierryho Sabina?
Strašně lituju, že jsem se s ním nepoznal. Je mi skutečně líto, že jsem ani jako závodník nezažil Dakary, které dělal. Byla by to obrovská zkušenost. Thierry sice nevymyslel dálkové soutěže, ale vymyslel spoustu jiných závodů. Samozřejmě, nemůžeme dělat všechno jako před čtyřiceti lety, kdy Thierry žil, musíme se přizpůsobit současné době.
Miloval Afriku a snažil se něco udělat pro její obyvatele.
A nejenom tento kontinent. Dnes slýchám, jak by byl nadšený z myšlenky projet Ameriku od severu k jihu, ale to byl přece jeho nápad. Určitě by ho uskutečnil, kdyby předčasně neodešel. Také se neví, že Thierry byl velký tvrďák. Nemilosrdný, vládl železnou rukou a lidé ho zase neměli tak rádi. Dnes v něm vidíme legendu, ale nebylo to vždy tak jednoznačné.
Z čeho tak usuzujete?
Mám přítele, který se se podílel na organizaci čtyřiceti ročníků Rallye Dakar. Tento člověk znal Sabina dlouho a přivedl ho na myšlenku pořádat tuto soutěž. Takže díky němu jsem v posledních letech měl možnost trochu lépe pochopit a poznat osobnost Thierryho. Nebyl to vždy jenom idol.
MotoGP a formule 1 jdou cestou placených TV stanic, ale Dakar ne. Dáváte přednost propagaci před ziskem?
Formule 1 a MotoGP jsou ve srovnání s námi opravdu velcí hráči. Kdybychom se pokoušeli jít jejich cestou byznysu, tak bychom riskovali, že nakonec nebudeme vidět vůbec. Pro nás je tedy lepší spokojit se s veřejnými televizními kanály a jít spíš touhle cestou.
Na Dakaru teď nestartují ruské kamazy. Jak dlouho zákaz potrvá?
Nemám žádný problém o tom hovořit. Rusové ztratili možnost se účastnit. Je zbytečné se na něco takového ptát. Ta situace je naprosto jasná.
Dakar jezdí mnoho hvězd. Jaké s nimi máte zkušenosti?
Je znát vzájemný respekt a také upřímnost. Ale, to Světu motorů přiznám, s některými je to složitější. Například Carlos Sainz je náročný, na druhou ze všech neupřímnější. Nikdy neříká něco jenom proto, aby dělal zle. Chce přinést něco dobrého, věci zlepšit. Pro mě je taková kritika v pořádku.
Nevadí vám?
Jsem schopný kritiku unést, pokud má smysl. Beru to jako nástroj rozvoje. Samozřejmě se najdou ti, jimž jde jen o svůj zájem a za každou cenu. Uznávám, nemůžu se chovat stejně k profesionálům jako amatérům. A Dakar je směs obojího, takže musím vše vybalancovat a dobře vědět, jak ke komu přistupovat.
Motorkáři jako například David Pabiška říkají po zkušenostech v kamionu nebo automobilu, se rádi vrací za řídítka. chtějí tedy více svobody?
Je to míněno tak, že motorkáři nechtějí nikdy jezdit v autě nebo v kamionu, protože mají rádi svoji svobodu. Jestli se tak cítí. Určitě motorka. To je prostě určitý ruch svobody. Když mám chuť prostě vypadnout, tak je to jednoznačně motorka.
Co se za třicet let na Dakaru změnilo?
Zásadní změnou je, že jsme se přestěhovali z Afriky do Jižní Ameriky a odtud do Saúdské Arábie. Co ale zůstalo, je DNA Dakaru. Pořád jde o dobrodružství, o poznávání zemí, kultur, krajin. Pořád tu musí být výzva - a pak ona myšlenka, že nic není v životě zadarmo. Takže Dakar určitě prošel vývojem, ale spousta věcí zůstala nezměněných.
Jezdíte v civilu raději autem, nebo na motocyklu?
Však víte, že jsem velký fanoušek do motorek, ale celkově jsem velký konzument sportovního obsahu. Když to porovnám, tak u MotoGP neusnu nikdy, u formule 1 vždycky.
Jak vidíte budoucnost Dakaru?
Saúdská Arábie má pořád co nabídnout. Jedinou myšlenkou, s níž si pohráváme, je možnost rozšířit Dakar do okolních států. Testujeme také nové technologie. Možností je několik – vodík, baterie a různé hybridy. Je to ovšem mnohem těžší, než jsme si mysleli, protože ani svět není ohledně budoucnosti jednotný. Příštím krokem ke snížení emisní stopy Dakaru však rozhodně budou biopaliva a syntetická paliva.
Co byste vzkázal českým fanouškům, kteří sledují Dakar v Česku, nebo se chystají do Saúdské Arábie?
Připravili jsme opravdu krásný ročník, kde je všechno. Určitě nebudou zklamaní. Pokud se nedostanete do samotného dějiště, zůstaňte u obrazovek a sledujte nás. Jde nám o to, aby ti, co jsou na startu, měli své sny. A ti, co je sledují, aby byli pořádně vzrušení a nadšení.
David Castera
- Rodák z francouzského Bordeaux (18. listopadu 1970) startoval devětkrát na Rallye Dakar. V letech 1994 až 1998 na motorce (BMW a Yamaha), v roce 1997 skončil třetí.
- V sezonách 2016 až 2019 závodil jako navigátor v automobilu. Třikrát s Cyrilem Despresem (Peugeot) a jednou se Stéphanem Peterhanselem (MINI). V ročníku 2017 dojeli s Despersem třetí.
- Od roku 2005 do roku 2015 působil jako sportovní ředitel Rallye Dakar, od ročníku 2019 povýšil na ředitele soutěže
Zdroj: Autorský text