Dlouhodobější test: Audi Q5 40 TDI quattro. Tohle obrečíme!

Pokud mluvíme o dlouhodobém testu, v drtivé většině případů máme na mysli minimálně půlroční zápůjčku a v takovém případě se vám auto už dokáže vrýt do paměti. Můžu jako obvykle vzpomenout na nedostižného medvídka, tedy éčkový kombík od Mercedesu? Modrá Q5 má však našlápnuto, abychom po ní smutnili velmi podobně. Je sice teprve na začátku svého pouze tříměsíčního tažení, ale všichni, kdo se v Audi Q5 40 TDI (150 kW) quattro svezli, hodnotili SUV velmi podobně. Pohodové a na dnešní dobu výjimečně normální auto. Že jednou budu chválit auto za to, že do něj sednu a hned jedu, to by mě ještě před pár lety nenapadlo. Teď už to začíná být ojedinělá vlastnost.

Sednout a jet

Předstartovní kolečko s vypínáním nejrůznějších asistentů je čím dál otravnější a zdlouhavější. A ještě k tomu přidejte nějakou tu sekundu čekání, než se software uráčí, a pak možná pochopíte, proč byla Q5 takovým balzámem. A proč začínám pojednání o tomhle SUV právě touto úžasnou nekonfliktností. Kdysi jsem ve spojení s koncernem VW hojně používal sousloví „uživatelská přívětivost“, u nejposlednějších modelů mi však tohle slovní spojení už moc nejde přes pusu. V Q5? Skoro úplně jak za starých časů. Teplotu ventilace a vše s ní spojené ovládáte klasickými tlačítky a otočnými ovladači, podobně i většinu dalších, hojně využívaných funkcí (vyhřívání sedaček, volba jízdních režimů a dokonce i vypínání stop-startu!). A defaultně vypnuté udržování v jízdním pruhu, to by člověk nadšením výsknul.

Přitom infotainmentu nechybí nic soudobého, naopak, díky podpoře nejrůznějších online služeb patří rozhodně k tomu pokrokovějšímu. Může zamrzet absence šikovného kolečka, díky němuž byla u předfaceliftové verze procházka v menu radost, dotykové ovládání prostřednictvím displeje s úhlopříčkou 10,1 palce o něco obtížnější objektivně je. Drobná kaňka na jinak úžasně promyšleném a k řidiči vstřícném konceptu přístrojovky. Speciálně bych pochválil ještě obyčejná, normální tlačítka na volantu. Zvlášť po zkušenostech s dotykovými ploškami v nejnovějších mercedesech je toto tradiční řešení jak pohlazení.

Audi Q5

Pokud byste chtěli podpořit variabilitu vnitřku, doporučím desetitisícový příplatek za „zadní sedačky plus“, který zahrnuje posuvnou zadní lavici (včetně nastavitelného sklonu opěradel, dělená jsou v poměru 40:20:40), šikovná je taky loketní opěrka s integrovanými držáky na nápoje. Pejskařům se bude velmi hodit „paket odkládacích prostor a zavazadlového prostoru“. Přijde na 6300 Kč a obsahuje hlavně dělící síťku za zadní sedačky. Parádní věc. A objem kufru je v základu velmi dostatečných 520 litrů.

Facelift? Pár drobností

Nic velkého se nedělo, modernizované provedení trošku pozornosti vyžaduje, abyste jej poznali. Zaměřte se hlavně na upravený přední nárazník a masku chladiče, o něco zajímavější je to vzadu. Zde se totiž mohou nově objevit svítilny OLED, u nichž si lze vybírat ze tří světelných podpisů. Milé… Ještě jednu vychytávku tyhle svítilny mají – pokud se ke stojící Q5 přiblíží vozidlo na méně než dva metry, posvítí si OLED na takového opovážlivce se zvýšenou intenzitou. Jakmile se vozidlo vzdálí, jas se vrátí na původní úroveň.

Tradičně velký potlesk míří k předním Matrix LEDkám (připlácí se necelých sedmašedesát tisíc, součástí jsou i zmíněné OLED zadní lampy), které v automatickém režimu pracují naprosto dokonale. Nestalo se mi, že by mě kdokoliv problikával, světlomety audi nejen protijedoucí auta krásně obkreslují. Nervózní nejsou ani šoféři před vámi, spíš by se jim pomoc Matrix LEDek mohla líbit, jak to najednou krásně všude kolem jejich auta svítí.

Tady je ticho

Dvoulitr TDI ve výkonnější verzi (zde 150 kW a 400 Nm) je samozřejmě známý i z jiných koncernových aplikací, v Q5 je však dvoulitrový čtyřválec uložen podélně, liší se i převodovka (byť jde rovněž o dvouspojkový sedmistupňový automat). A tenhle balíček přináší v prvé řadě o řád kultivovanější a tišší projev, než jsem zažil nedávno v superbu, pokud bych měl konkrétně srovnávat. Párkrát jsem vzpomínal na svoje první svezení se silnější specifikací čtyřválce Evo, tehdy to byla A6 Avant, a tam mám pocit, že se čtyřválec projevoval ještě méně. V Q5 poznáte, že jde o čtyřválcový vznětový zvuk, ale jak jsem už napsal, v porovnání se superbem ticho. A nejen s ním, 40 TDI v Q5 je celkově na vznětové poměry mimořádně decentní jednotka.

Stěžovat si nelze ani na dynamiku, skutečně se nedivím, že jde o nejžádanější motorizaci na českém trhu. Spojení s převodovkou funguje většinou velmi dobře. V prvé řadě jsem byl rád za to, že jsem nemusel na plynu čekat, až se převodovka uráčí a vybere si vhodný rychlostní stupeň. Toto dovedly „k dokonalosti“ hlavně šestiválcové audiny, i pro čtyřválce však bylo toto napínání typické, zde naštěstí prakticky vymizelo.

Audi Q5

Úplně stoprocentně spokojený jsem ale nebyl. Čekal bych rychlejší oživení jednotky po aktivaci stop-startu, vždyť jde o mild-hybrid s řemenem poháněným startér-generátorem, byť pracujícím jen s 12V palubní sítí. Motor tak sice zvládá odstavit v rychlostech pod 22 km/h, naskočit by však měl určitě rychleji. Zažil jsem při výjezdu z křižovatek pár stresovějších situací…

Při klidné, vyrovnané a plynulé jízdě jsem si všiml ještě jednoho drobného nešvaru – ustálená rychlost, řekněme třeba kolem stovky, a převodovka nechá spadnout motor až někom pod sedmnáct set otáček. Zatím vše v pořádku. Vy pak ale trošičku, úplně maličko, vyloženě se jenom dotknete plynu, a přijde okamžité podřazení a otáčky jsou najednou nad dvěma tisíci. A pak zase vyšší stupeň. A pak zase podřazení. Změnu naštěstí zaznamenáte spíš jen podle zvuku motoru a digitálního otáčkoměru, auto z ničeho nic nevyrazí, převodovka samozřejmě neškubne. I tak ale za mě nadbytečná činnost ústrojí, vždyť maximum točivého momentu 400 Nm máte pod plynem už právě kolem těch sedmnácti set, tak proč podřazovat? Když se řidič plynu sotva dotkne? Bohužel to nevyřeší ani sportovní režim převodovky, i zde software posílá otáčky dolů, aby je s pedálovým dotykem a podřazením okamžitě poslal výš.

A zase zpět k pozitivům. I s převahou dálnic a města jezdím za krásných 7,2 litru. Uberte dálnice a úplně v klidu se dostanete pod sedm.

Vzduch? Ten chcete

Samozřejmě bych musel mít ideálně srovnání z vozu do vozu, ale vzduchový podvozek na mě udělal velmi dobrý dojem. Úplně stoprocentní ne (jako u RS Q8, doteď nechápu, jak tohle auto tlumilo), na opravdu ostřejších nerovnostech nebo velmi a soustavně rozbité silnici si kola občas mírně bouchla. Jinak byl však podvozek po většinu času velmi plavný, komfort jízdy odpovídal klidně větší Q7. Bylo to takové velmi pěkné luxusní pohupování, šedesátitisícový příplatek bych doporučil. Mimochodem, zákazníci Q5 to mají půl na půl (vzduch vs. standardní podvozek).

Bude to těžké loučení

Jak jsem napsal, drtivá většina redaktorů mluvila o pohodovém, normálním autě. Audi Q5 40 TDI quattro nás zkrátka dokázala po nejrůznějších digitálních zkušenostech vždycky krásně uklidnit. Jak dlouho nás ale bude takto ještě uklidňovat…? skoro bych se vsadil, že příští generace takto konejšivá nebude.

Zatím ale jezdíme v aktuální Q5 a ta je úžasná. Několikrát zmíněnou a snad dostatečně zdůrazněnou uživatelskou přívětivost doplňuje prostorný a díky příplatkům konkrétní specifikace i praktický interiér, dvoulitr TDI se 150 kW je dostatečně silný, úsporný a nebývale kultivovaný. Mírné rezervy má software převodovky, rychleji by mohl motor nabíhat po aktivaci stop-startu.

Nesmyslná mi nepřijde základní cenovka 1,3 milionu za Q5 40 TDI (150 kW) quattro. To je taková celkem obvyklá cena za vybavenější kodiaq. Je ovšem pravda, že audi umí výrazně odskočit. Výrazně. Testovaný kousek tak přišel na dva miliony. Ne že by to byl vyložený nesmysl, ale za středně velké SUV se čtyřválcem… Ale jo, brečet prostě budeme!

Nejlevnější verze modelu 1.307.900 Kč (Audi Q5 35 TDI/120 kW) Základ s testovaným motorem 1.362.900 Kč (Audi Q5 40 TDI/150 kW quattro) Testovaný vůz bez příplatků 1.362.900 Kč (Audi Q5 40 TDI/150 kW quattro) Testovaný vůz s výbavou 2.090.300 Kč (Audi Q5 40 TDI/150 kW quattro)

Plusy

Nekonfliktní ovládání, ergonomie, přehledný infotainment (přitom velmi moderní, nic mu nechybí, naopak!)

Silný, úsporný a hlavně velmi kultivovaný a tichý čtyřválec TDI

Prostorný a praktický interiér, dostatečně velký kufr

Minusy