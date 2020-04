Co bude s cenami a prodejem aut? Návrat do starých kolejí?

Počínaje pondělím 20. dubna se znovu otevřely prodejny nových aut i bazary. Hyundai v Nošovicích už v úterý 14. dubna po třítýdenní odstávce jako jediný velký producent osobních vozů v Česku obnovil výrobu. Jde o první vlaštovky v totálně zamrzlém světě aut. Ta se na přelomu března a dubna přes měsíc nejen nevyráběla, ale také skoro neprodávala.

Jako druhá se měla s obnovením produkce přidat automobilka TPCA Kolín, ale místo opětovného rozjezdu v pátek 17. dubna prodloužila odstávku výroby až do pondělí 4. května.

Škoda Auto, kde se produkce zastavila stejně jako v Kolíně 18. března, odstávku protáhla potřetí – do 27. dubna. Zatím?

Útok do vlastních řad: Proč zdražujeme zrovna teď?

Zato se Škoda přihlásila úplně jinak – od dubna zdražila své modely napříč celou nabídkou a schytala to ze všech stran. I z vlastních řad: „Zvýšit ceny vozů v takové situaci je nešťastně načasovaný krok,“ nechal se slyšet předseda odborů Jaroslav Povšík, který je rovněž členem dozorčí rady automobilky. „Ano, ceny se upravovaly vždy, řekněme o jedno procento, to bylo ještě přijatelné. Momentální rozsah zdražení ve výši až čtyř procent je ale opravdu vysoký. A přijde do časů zkoušeného pandemií Covid-19, do sílící finanční krize, kdy nemůžeme vozy ani prodávat,“ uvedl Povšík.

„Tento krok byl naplánován několik měsíců zpátky kvůli inflaci a cenám energií,“ reagoval mluvčí Škody Pavel Jína. „V této branži dělám dlouho, ale toto jsem nečekal. Jak vůbec rozhodnutí o navýšení cen probíhalo? Jestli někdo postupoval podle víry, že ekonomiku nahodí jen sám spotřebitel, pak je to zcela scestné. Ekonomiku musí nahodit stát, banky a zdravé podniky,“ dodal Povšík.

Základní ceny Škody Fabia Rok Cena v Kč 2010 199 900 2011 194 900 2012 189 900 2013 209 900 2014 229 900 2015 234 900 2016 239 900 2017 241 900 2018 243 900 2019 264 900 2020 279 900

Koronavirus jako zástěrka?

Je zřejmé, že ceny aut se budou pohybovat nejen u škodovek – a nejspíš to nebude směrem dolů. „Ceny nových, ale i ojetých vozů půjdou nahoru, neboť kvůli koronaviru jsou pandemií postiženi i různí subdodavatelé, na něž jsou jednotlivé automobilky vázané. Nízká poptávka rozhodně ceny aut nesníží, naopak,“ tvrdí Jakub Černý z Hyundaie.

„Hrozbou speciálně pro český trh také zůstává vývoj kurzu koruny vůči euru, protože ten může cenovou hladinu v Česku ovlivnit zásadním způsobem,“ varuje Marco Venturini, ředitel značky Peugeot. „Já si myslím, že pandemii mnozí prostě využijí. Ceny aut ovlivní spíše neustálá snaha evropských struktur o čistší mobilitu. Klasické automobily budou zdražovat pod zástěrkou plnění emisních limitů tak, aby se jejich ceny sblížily s elektromobily a ty tak mohly dosáhnout většího rozšíření,“ přemítá Vít Pěkný, matador, který působil ve Škodě Auto, dlouhé roky vedl české zastoupení Kie a nyní šéfuje segmentu osobních vozů koncernu Fiat Chrysler. „Pandemie tak může být kromě tlaku na zlepšování emisí pouze zástupným důvodem k navýšení cen. Nemá reálný základ,“ myslí si.

„Souhlasím. Pandemie jako taková by s cenami vozů neměla udělat vůbec nic. Ceny odrážejí náklady na nové technologie, které jsou zaváděny kvůli splnění stále striktnějších limitů. Co naopak pandemie ovlivnit může a již ovlivňuje, to je měnový kurz. Kvůli slábnoucí koruně se Česko opět může stát relativně levnou zemí, takže se dá u nových vozů očekávat daleko více zahraniční klientely,“ dívá se dokonce na zvýšení prodejů optimisticky Jan Hurt, generální ředitel Porsche Česká republika, oficiálního importéra vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a VW Užitkové vozy.

Základní ceny Škody Octavia Rok Cena v Kč 2010 312 900 2011 334 900 2012 334 900 2013 334 900 2014 342 900 2015 347 900 2016 354 900 2017 407 900 2018 417 900 2019 437 900 2020 596 900

Dodávky aut: čtvrtrok zpoždění jako minimum

Teď už nezpochybnitelný problém se jmenuje dodávky aut. Je zřejmé, že i kvůli složitostem v celém řetězci se dodání nových vozů protáhne o víc než jen přesný počet týdnu odstávky výroby. „Nebojím se říct, že to bude o celé měsíce. Velmi bude záležet na konkrétní konfiguraci vozu a zároveň se budou automobilky snažit co nejvíce standardizovat své výbavy. Tudíž různé příplatkové prvky na přání prakticky vymizí,“ myslí si Jakub Černý z Hyundaie.

„Importéři i dealeři běžně operují s hodnotou dvou- až tříměsíčního skladu. Čili v průběhu května a června se sníží možnost výběru a vše by se teoreticky mohlo vrátit do normálu v průběhu léta. Samozřejmě ale současná situace vytvoří prostor pro omezení konfigurací a kombinací vozidel, a tak bude záležet na každém konkrétním výrobci, jak se k tomu postaví,“ souhlasí Vít Pěkný.

„Je zřejmé, že objednávky zadané do výroby na březen a duben se ještě vůbec nedostaly do produkčního procesu. U nich určitě dojde ke zpoždění proti plánované dodávce, odhaduji to na tři měsíce,“ přikyvuje Marco Venturini z Peugeotu.

„Ale teprve až se továrny rozjedou naplno a uvidíme, jak jsou na tom dodavatelské a subdodavatelské řetězce, tak budeme schopni udělat odhad. Výroba v důsledku pandemie má zpoždění, zákaznické objednávky se posouvají v čase dozadu, ale kolik týdnů, měsíců to bude? To teprve uvidíme,“ netroufá si odhadovat Jan Hurt.

Mladé ojetiny na scénu!

Na druhou stranu bude to někomu vadit? Odborníci se shodují, že lidé budou v dalších měsících v nákupech hodně opatrní, a to včetně aut. Když už, vrátí se téma lacinějších variant vozů, menších aut, levnějších modelů.

„Změnu chování zákazníků lze rozhodně čekat. Po vystřízlivění z dosavadního způsobu života budou vybírat zboží pod jiným úhlem pohledu. Racionalizace nabídky se bude logicky řídit jejich poptávkou,“ uvažuje David Haidinger z BMW.

„Pokud spadneme do recese, poptávka po levných vozech určitě stoupne. Pak ovšem vznikne rozpor mezi požadavky zákazníků a možnostmi výrobců, protože tyto levné vozy v důsledku ceny budou mít nepříznivou bilanci CO 2 ,“ vrací se k tématu emisí, které se zdálo být v lednu tím hlavním pro celý rok 2020, Jan Hurt z Porsche ČR.

„Jsem přesvědčen, že pokud si někdo chtěl koupit ferrari, kvůli pandemii nepřeskočí do dacie. Na druhou stranu ti, co zvažovali koupi nového vozu pro rodinu a soukromé užívání, nikoliv firemního, a jejichž rozpočet se pohyboval v rozpětí tří set až pěti set tisíc korun, mohou svůj nákup přehodnotit. Výsledkem může být jeho odložení nebo přesun do jiné cenové hladiny, kde svou roli mohou hrát základní modely nebo cenově přístupnější značky,“ dumá Vít Pěkný z Fiatu. „Bezesporu se zvýší důležitost mladých ojetin, které v mnohých případech mohou nahradit nové vozy,“ dodává Pěkný.

Na trhu ojetin dojde ke změnám. „Lidé budou kvůli finanční situaci prodávat drahé a ne až tak potřebné vozy - a měnit je za levnější,“ je si jistý Jakub Černý z Hyundaie.

„Nákupní chování v dalších měsících bude pestré. Před koronakrizí byla česká ekonomika velmi silná, kupní síla obyvatel vysoká a ne pro všechny je tato krize i ekonomickou krizí. Někteří mohou mít více hotovosti, protože méně utrácejí, necestují. Mohou si pak dovolit koupit dražší vůz. Jiní naopak mohou mít nižší příjmy a finanční potíže, což je přiměje odložit nákup vozu, pořídit ojetinu nebo menší či méně vybavený model,“ shrnuje Marco Venturini z Peugeotu.

Rozkvete černý trh?

Že se zvlášť na poli ojetin mohou vrátit divoká devadesátá léta, to už si myslí nejeden člověk z branže. Jakub Černý z Hyundaie se to nebojí říct naplno: „Začne opět kvést černý trh, vrátí se nekalé praktiky autobazarů a poroste všeobecná poptávka po levnějších, avšak rizikovějších vozech,“ myslí si Černý.

„Reálně změny kvůli pandemii nebudou zásadní, ale vše, co se uděje, se na ni dá svést,“ opakuje Vít Pěkný z Fiatu. „Kdybych to měl shrnout, budeme svědky snížení počtu variant a verzí nabízených modelů, zvyšování cen, prodlužování dodacích lhůt. Dále to bude postupný přesun do virtuálního prostředí a boj se zelenou mafií, jež svými nereálnými požadavky a nařízeními postupně dusí branži, která bohatě krmí státní kasy, je pýchou průmyslu a spoustu lidí zajímá a baví,“ zlobí se Pěkný.

„K tomu mohou nastat změny v oblasti automobilového výzkumu a vývoje. Možná se sníží investice do autonomních vozů nebo sportovních speciálů. Některé projekty se následkem nižších nebo nulových investic zpozdí, odloží, nebo zcela zastaví,“ hledí do nejbližší budoucnosti Marco Venturini.

„Zkrátka všechno bude jinak. Nebude to návrat do starých kolejí, budou to jiné koleje,“ uzavírá Zdeněk Zikmund ze Subaru.

Jak se změnily ceny u vybraných automobilů Škoda Kamiq +20 000 Kč Zatímco scala si ceny držela od listopadu 2019, u kamiqu přichází další zdražení jen měsíc a kousek po novém ceníku z konce února. I tady se ceny zvedly o dvacet tisíc, základ malé škodovky vyskočil už na 407.900 Kč za motor 1.0 TSI 70 kW. Dražší jsou od dubna v řádu stokorun až tisícovek i příplatkové prvky. Končí položka Mobilita Plus se zárukou asistenční služby na pět let. Citigoe iV +20 000 Kč Nejmenší model značky vstoupil na trh loni v září za 429.900 Kč. Od listopadu 2019 platila cena 479.900 Kč. Od dubna 2020 sice v základní výbavě přibyla služba Connect, tedy vzdálený přístup na deset let a záruka mobility Plus včetně prodloužené záruky na 5 let/100.000 Kč, ta ale zdražila z 2000 na 4200 Kč. Především ale samotný vůz je nyní o 20.000 Kč dražší, nově začíná na 499.900 Kč. Scala +20 000 Kč Výbava stejná, ceny vyšší. Nejlevnější scala od dubna stojí 397.900 Kč v základní výbavě Ambition s tříválcem 1.0 TSI 70 kW, tedy o 20.000 Kč víc. Zdražení o deset dvacet tisíc se týká i dalších výbav, aniž by je Škoda nějak obohatila. Zůstala akce 125 let, platná také u fabie, karoqu a starší octavie s výbavou navíc.

Rozhovor: Vozový park Česka teď ještě zestárne, říká Karolína Topolová

„Prodeje ojetých aut v cenách nad tři sta tisíc korun zeslábnou,“ říká v rozhovoru pro Svět motorů Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Aures Holdings, provozovatele sítě center AAA Auto.

Začněme aktuálně - vláda umožnila od 20. dubna opětovný prodej aut v bazarech. Cítíte úlevu?

Rozhodnutí vlády samozřejmě vítáme. Přichází ve chvíli jinak vrcholící sezony obchodování s ojetými vozy. Nový týden ukáže, zda lidé uskuteční odložené nákupy aut, která jsou v současné době nejbezpečnějším způsobem dopravy. Budeme věřit, že ekonomické dopady na domácnosti nebudou zásadní a že ztráty, které jsme utrpěli za poslední měsíc, v maximální možné míře doženeme. Na otevření jsme připraveni. Vozy jsou vydezinfikované a personál vybaven ochrannými prostředky. V showroomech budou mít zákazníci dostatek osobního prostoru, aby nebyli nablízku ostatním.

Naše téma je také o tom, že některá auta v dubnu zdražila. Jak je tomu u ojetin? Stejně, nebo právě naopak?

V krátkodobém horizontu naopak. Ceny ojetých aut nyní půjdou dolů, protože jakmile prodejci otevřou, budou potřebovat rychle pokrýt vzniklé ztráty. Víc než měsíc neprodávali, a přitom museli platit zaměstnance, nájmy a podobně. V dlouhodobějším horizontu ale půjdou ceny ojetých aut stejně jako nových nahoru, protože jich bude nedostatek. U nových vozů stála výroba a u starších se kvůli zavření hranic nemohly dovážet ojetiny ze zahraničí.

Co je horší?

To se ukáže. Odstávku výroby těch nových o moc delší než měsíc si neumím představit. Způsobilo by to rozvrat v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Krachovali by dodavatelé komponentů i dealeři. Způsobilo by to i problémy leasingovkám, které mají přesně nastavené kalkulace pro obměnu flotil.

Jak ten měsíc temna ublížil bazarům?

Je to podobné jako u prodejců nových aut. Tam očekávám, že dealerská síť prořídne, protože měsíční nebo ještě delší výpadek příjmů prostě spousta dealerů neutáhne. Mají úvěry, obrovské náklady, často podnikají s minimálními rezervami. Dojde tedy k pročištění trhu, dealeři se budou fúzemi spojovat, koncentrovat do větších a silnějších skupin. A stejný vliv bude mít krize na malé bazary. Budou se muset spojit, nebo skončí.

Jak změní jaro 2020 přístup zákazníků?

Lidé budou opatrnější. Už uplynulé týdny ukázaly přesun zájmu k levnějším autům. To jednoznačně vidím jak na našich on-line prodejích, tak ve statistikách návštěvnosti inzerce a webové nabídky. Zeslábnou prodeje aut v cenách nad tři sta tisíc korun, to je jednoznačné.

Dodávky nových vozů k lidem se zpomalí. Jak je to u ojetin?

V bazarech se za pár měsíců projeví skluz v dodávkách nových aut, nabídka ojetin bude menší a tržní ceny se zvednou. Již před krizí se na nové vozy čekalo půl roku i déle. Zkrátka se zbrzdí koloběh obměny vozového parku, jehož jsou bazary přirozenou součástí.

A co se ještě změní?

Z nových aut se stane luxusnější zboží. To sice pomůže s objemem prodeje bazarům, ty ale budou mít menší přísun „nových“ ojetin, a tak budou stále dokola točit ty staré. A vozový park bude nadále stárnout.

Brzy po nuceném zavření poboček jste přešli na prodej on-line. Jak ho lidé vzali?

Koncept prodeje on-line jsme vytvořili narychlo a ukázalo se, že může u ojetých aut fungovat dost dobře, čemuž dosud nikdo moc nevěřil. Ale jde to.

Jak to v praxi funguje?

Člověk si vybere auto na internetu, s callcentrem vykomunikuje veškeré detaily, dostane fotky a popis poškození, dohodnou se cenové podmínky, a pokud se vším souhlasí, vydezinfikované auto mu před dům přiveze prodejce. Tam si zákazník auto finálně vyzkouší, vyřídí se formality, platba - a je hotovo.

Zůstanete u toho, i když se bazary zase otevírají?

Tento způsob prodeje sice nemůže plně nahradit kamenné pobočky, ale jako doplňková služba své místo na trhu mít bude. Časem tak chceme prodávat řekněme dvacet procent aut. Smysl mi to dává hlavně u značky Mototechna, která nabízí zánovní auta.

Rozhovor: Možnost odkladu splácení se nevztahuje na operativní leasing

Nejoptimističtější scénář hovoří o hlubokém, ale krátkém propadu, po kterém se poptávka po autech vrátí na tu ze začátku letošního roku. Myslí si to analytik České spořitelny Radek Novák.

Auta jsou předmětem zbytné potřeby. Co z toho plyne v krizi?

Že jde o věci, které lidé i firmy odkládají jako první. Proto bude návrat k původním prodejům aut pravděpodobně pozvolnější. V březnu, kdy už zčásti byly prodejny uzavřeny, klesly registrace osobních aut v Česku meziročně o 36 %, v Německu o 38 %. Za duben bude pokles nejspíš ještě větší. Pak by se však v souvislosti s otevřením kamenných prodejen mohly prodeje znovu rozjet.

Jak podle vás budou reagovat importéři a dealeři?

Čekal bych, že se objeví mírné slevové akce, ale nemyslím si, že by ceny měly klesnout. Mohou za to velké investice automobilek do elektromobility či digitalizace vozů, které to nedovolí.

Lidé nebudou chvátat s nákupy, automobilky nebudou mít tolik vozů. Co vyhraje?

Zajímavá otázka! Mezi jednotlivými značkami budou panovat rozdíly, hlavně v souvislosti s nastavením jejich dodavatelských řetězců. Na jedné straně můžou výpadky dílů u některých modelů prodloužit čekací dobu. Na druhou stranu očekávaná nižší poptávka po autech umožní uspokojovat přání zákazníků rychleji.

Jak se může proměnit v následujícím čase způsob prodeje nových i ojetých aut?

Ještě mnohem více lidí než dnes začne nákup vozu na internetu. Zjistí si všechny parametry i konečnou cenu, konkrétní vůz si podrobně prozkoumají v 3D zobrazení včetně všech detailů. Až poté se zamíří na něj podívat, nebo si ho nechají přivézt. Mnohem větší důraz se bude klást na hygienu, a to nejen u autosalonů či bazarů, ale především v případě samotných vozů, které si lidé projíždějí. To bude platit především pro ojetiny.

Bazary už nasadily prodej on-line, funguje i u nových aut. Rozjede se ve velkém?

U určité části zákazníků je to možné, především u firemních. Většinou si ale lidé budou stále chtít svůj nový vůz osahat. Přece jen si auto nekupují každý den a vydávají za něj velkou finanční částku. Odhaduji, že pětina prodejů by se do roku 2030 mohla uskutečnit čistě on-line. Podpořit by to mohly slevové bonusy dealerů za prodej přes internet.

Pokud vůbec přežijí…

To ano, situace dealerů je teď po měsíci uzavření autosalonů mnohde kritická. Již tak pracují s nízkými maržemi. Zachránit je může do jisté míry servis vozů a prodej náhradních dílů. Pokud tedy tyto služby nabízejí. Na druhou stranu současná situace je i příležitostí, jak rychle zavést a naostro si vyzkoušet nové formy prodeje.

Pohybujete se ve finančním sektoru. Je na tom financování aut stejně jako hypotéky, nájmy či bankovní úvěry?

Ano. A připomínám, že většina bank i některé nebankovní společnosti začaly nabízet odklad splátek úvěrů ještě před schválením parlamentem. Tím, že ho posvětil, lidé i firmy teď mohou žádat svoji úvěrující společnost o odklad splátek o tři nebo šest měsíců a důvod žádosti dokládat nemusí. Týká se to i úvěrů na pořízení vozu. Možnost odkladu splácení se ale nevztahuje na operativní leasing.

Jde na současné krizi najít pozitiva?

Všichni zúčastnění po ní budou investovat mnohem více do digitalizace. A to nejen do aplikací v autech, ale i co se týká prodeje či marketingu. Zkrátka lidé si zvyknou mnoho věcí řešit on-line a budou to vyžadovat i po svém voze, po prodejcích aut a dílů či poskytovatelích dalších služeb.

Rozhovor: Věřím, že se nám podaří udržet ceny na uzdě

„Pokud Evropská komise a Evropská unie nezmění svůj postoj k automobilovému sektoru, potom můžeme na segment malých vozů zapomenout,“ zlobí se Aleš Novák, šéf českého zastoupení značek Seat a Cupra.

Když zuřila válka o klienta, ceny aut před lety spadly na minima, i kompakty se prodávaly hluboko pod 300.000 Kč. Emisní limity je naopak vytáhly dost vysoko. Co udělá s cenami pandemie?

V tuto chvíli se směr určuje těžko. Jak říkáte, na jedné straně je tlak snižovat emise, což vede ke zvyšování cen nových vozů. Na druhé straně je na obzoru recese a s tím i výrazně menší zájem o nové vozy. Může se tedy stát, že výrobci pod tlakem udržet prodejní čísla přistoupí i k razantním slevovým akcím. Otázkou zůstává, kde na to chtějí vzít peníze, kterých bude kvůli pandemii velice málo.

Jak jste na tom vy?

Co se týče cen modelů značky Seat, i nás se zdražování dotýká. Podařilo se nám ale v tomto směru ceny udržet více na uzdě a věřím, že se nám to bude dařit i dál.

Co současná situace může ještě změnit?

Vše závisí na délce trvání pandemie a obavách lidí z toho plynoucích. Aktuální situace rozhodně má šanci změnit nákupní chování zákazníků, ale i samotný způsob prodeje vozů, který se může přesunout do on-line prostředí. Může se stát, že se i u aut hojně prosadí internetový prodej, na druhou stranu zde stále zůstane bonitní klientela, která bude preferovat návštěvu dealerství, bude si chtít vyzkoušet nový vůz, komunikovat osobně s prodejci. V tuto chvíli zkrátka říct, co se přesně stane, jde opravdu těžko.

V pondělí 20. dubna se znovu otevírají dealerství. Je to velká úleva?

Ano, ale dealeři budou i tak teď pod mnohem větším tlakem z hlediska cashflow, budou muset reagovat na změny chování zákazníků a hledat nové příležitosti pro prodej i servis vozů. My dovozci jim k tomu budeme nápomocni. To bývají ta malá. Jenže pokud Evropská komise a Evropská unie nezmění svůj postoj k automobilovému sektoru, potom můžeme na segment malých vozů zapomenout. Levnější modely se značkám nebudou vyplácet, tudíž nabídka bude ještě menší. A doplatí na to paradoxně nejvíce nízkopříjmoví zákazníci. V tuto chvíli opravdu nelze předjímat, jak se zachovají zástupci Evropské komise a celé Unie k automobilovému odvětví.

Co byste si přál?

Očekával bych hlavně výraznou podporu. V opačném případě mohou očekávat v brzké době armádu nezaměstnaných kvůli krachujícím společnostem napojeným na jednotlivé automobilky. Pevně doufám, že Unie dostane s emisními limity rozum. Za mě je nastolená cesta naprosto drastická, a tak věřím, že si všichni ještě budeme moci koupit auta pro lidi.

Povede se to?

Nemám křišťálovou kouli. Budu si přát, aby uvedená situace minimálně na pár let zbrzdila, ideálně ukončila náběh nových emisních norem, které ve své podstatě vedou pouze k devastaci tradičního automobilového průmyslu celé Evropy. Věřím, že rozum zvítězí nad politickými ambicemi několika jedinců.

Anketa: Přesune se prodej aut na internet?

David Haidinger, BMW: Už tam je. Dealerská síť prochází zrychlenou digitalizací. Nabídky skladových či ojetých vozů zákazníkům probíhají on-line prostřednictvím videonahrávek či živých přenosů. Nepochybně zásadním způsobem posílí sběr informací a výběr zboží na dálku, který si nyní všichni vyzkoušeli. Prodej on-line pro nás není nic neznámého, již dříve jsme tuto platformu vyzkoušeli při uvádění BMW X2.

Vít Pěkný, Fiat: Současná doba rozhodně více přiblížila jak prodejce, tak zákazníka k virtuálním prodejům aut. Po uklidnění situace se lidé sice většinou vrátí ke standardním mechanismům koupě, avšak připravenost dealerů na virtuální prodej se zvýšila a tento trend se pomalu bude dostávat do popředí. Současní třicátníci už nebudou ochotni dělat při koupi vozu to, co dělá generace dnešních padesátníků. V tom vidím posun vpřed. Ale bude to trvat podle mého odhadu tak ještě pět let. Přesun na internet nebude náhlý, nýbrž pozvolný.

Jakub Černý, Hyundai: Nemyslím si, že internet prodejny úplně nahradí, neboť možnost osahat si vystavený vůz je zkrátka k nezaplacení. Ale prodej aut se tímto směrem už proměnil – mám na mysli prohlídky vozů on-line prostřednictvím videohovorů, zkušební jízdy bez prodejce na nájemní smlouvu, přistavení vozu na adresu kupujícího. Je tu i on-line administrativa, přičemž stále ale na plnou moc potřebujete ověřený podpis z checkpointu, pro který si musíte fyzicky dojít na poštu…

Marco Venturini, Peugeot: Nepředpokládám, že by na základě současné zkušenosti lidé radikálně měnili návyky. Zřejmě se vrátí ke způsobu nákupu, jak ho známe z doby před krizí. Dovedu si však představit, že se změní prodej ojetin. Třeba náš program certifikovaných starších vozů používá videozáznam zobrazující části, kde je patrná míra opotřebení. Tyto nástroje by mohly najít větší uplatnění i později. U nových vozů je to ale méně pravděpodobné.

Jan Hurt, Porsche ČR: Tato doba ukázala, že on-line komunikace je již na vysoké úrovni. Ale zatím se zdá, že značky, které nějakou omezenou možnost nabízejí, mají téměř nulové výsledky. Změna nákupního procesu začala už před lety, kdy se první fáze nákupního rozhodování přenesla ze showroomu na internet. Tento trend bude pokračovat a konzultace budou víc probíhat prostřednictvím virtuálních showroomů. Ale fyzično hraje u koupě auta tak velkou roli, že k jeho nahrazení v nejbližší době nedojde.

Autor: David Šprincl