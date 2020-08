Ceny nových vozů: Skladová auta jsou hned – a ušetříte statisíce!

Léto 2020 přináší první náznaky vlivu pandemie na český trh s osobními auty. Hlavním projevem je mírný pokles průměrných cen. Ve druhém čtvrtletí o 0,8 %.

Vyplývá to z cenového indexu EY, který dlouhodobě sleduje trendy na trhu s osobními vozy a vliv na spotřebitele. „K mírným slevám nedochází jen na úrovni prodejce–spotřebitel, ale i od zastoupení automobilek,“ komentuje letní vývoj cen v Česku Petr Knap z EY.

Kuga dolů, duster nahoru

Příklady? V dubnu, květnu či červnu se stal pro české zákazníky dostupnějším třeba Ford Kuga (-141.000 Kč), kde došlo ke zvýhodnění výbavy Trend. Zlevnilo i vůbec nejprodávanější auto: Škoda Octavia (-140.000 Kč). Přišla s výbavovým stupněm Active a speciální edicí 125 let i motorem 1.0 TSI.

Naopak výrazné zdražení přišlo třeba u oblíbené Dacie Duster (+50.000 Kč), protože u ní skončila akční nabídka, či Renaultu Captur (+105.000 Kč), neb prodává novou generaci s pozměněnou nabídkou motorů.

Zlevnění, přesto +10 %

Celkově podle indexu základní výbavy teď v červenci zlevnily o víc než 3 % proti počátku roku, což průměrně představuje 14.919 Kč.

Základní cena vůči prvnímu čtvrtletí 2020 klesla hlavně u kompaktů (-10 %) a vyšší střední třídy (-2 %). V ostatních kategoriích jsou rozdíly minimální.

Výjimky? Nejžádanější segmenty. Tedy SUV (+1 %) a malá auta (+1,5 %). Hned čtyři z deseti modelů zlevnily ke konci června díky takzvaným akčním ceníkům.

Jenže ve srovnání s počátkem roku 2018 jsou nejlevnější varianty modelů i tak průměrně o 10 % dražší, v peněžním vyjádření o 39.866 Kč. Navýšení cen je za poslední dva roky viditelné i po odečtení inflace – činí 2 %.

Nejvíc zdražují MPV

V porovnání s počátkem roku 2018 je patrné nejvyšší navyšování cen u velkoprostorových vozů MPV (+16 %), dále pak v rámci SUV (+12 %).

Ze sledovaných modelů podle indexu EY nejvíce zdražila nejvyšší dostupná varianta Renaultu Captur (+260.000 Kč) a Renaultu Clio (119.000 Kč), a to kvůli přidání plug-in hybridního capturu a hybridního clia.

Nejvíce poklesla cena nejvyšší výbavy u Nissanu Qashqai (-138.000 Kč) a Volkswagenu Golf (-104.000 Kč), což je ale dáno jen ukončením nabídky elektrické varianty e-Golf. „V dlouhodobém horizontu posledních dvou let přibylo hodně zástupců elektromobilů s plug-in hybridním ústrojím, a to i v nižších patrech cenové nabídky. Proto můžeme sledovat, jak se tyto vozy stávají dostupnějšími. Zajímavý je i pokles cen naftových motorizací ve srovnání s benzinovými agregáty. Něco podobného bylo očekávatelné na západních trzích, nikoliv však v Česku, kde diesely na pověsti nijak zvlášť neutrpěly,“ shrnuje vývoj cen Petr Knap.

Prostor pro slevy se mění

V uvedených případech se bavíme o částkách z oficiálních ceníků od importérů. Auta si však lidé kupují u prodejců. „Prodejci mají při tvorbě cen takřka absolutní svobodu,“ upozorňuje Tomáš Teufl, ředitel českého zastoupení značky Suzuki.

„Importér vlastně ani nemá právo finální ceny prodejcům diktovat. Jsou to de-jure nezávisle fungující ekonomické subjekty,“ upozorňuje Martin Hejral z Opelu.

„Poskytujeme doporučené ceny a také smluvně garantované marže. Jak prodejci s touto marží naloží, je na nich,“ přikyvuje Radka Matthey z Peugeotu.

Samotný prodej zákazníkům je tedy čistě záležitostí autorizovaných prodejců. „My jako Škoda Auto Česká republika jim coby tuzemské zastoupení značky pouze poskytujeme podporu,“ dodává Pavel Jína za nejžádanější značku.

Plnit cíle!

„S ohledem na stále se zvyšující požadavky na plnění emisních limitů, povinných bezpečnostních prvků výbavy a také na aktuální vysoké investice do e-mobility se značně zmenšuje prostor pro slevy jak na straně výrobce, tak importéra a tím i na straně dealerské sítě. A je pravděpodobné, že tento prostor se bude snižovat i nadále,“ myslí si David Valenta z Volkswagenu.

„Pro zatraktivnění nabídky může dealer zákazníkovi poskytnout spíš slevu na příslušenství,“ doplňuje Ivo Řehák, obchodní ředitel Kie.

Co z toho plyne? Na relativně malém českém trhu se nedá čekat výraznější rozptyl cen. „Dealery v posledních letech živí spíš servis, v případě prodejů jsou motivováni především počtem prodaných aut, respektive plněním prodejních cílů od importéra značky. V určitých situacích může s marží, která nebývá o mnoho vyšší než pět procent, jít na nulu. A pořád se mu prodej vyplatí, protože díky splnění cílů dosáhne na roční finanční podporu od českého dovozce značky,“ přináší pohled zvenčí Jindřich Topol z AAA Auto.

Slevařské Česko

Jak lze tedy nyní v době opatrnosti Čechy pobídnout, aby si šli koupit nové auto? „Zajímavými akčními nabídkami. Ty fungují zpravidla v jakékoli době. V současnosti se více než kdy jindy zákaznicí zajímají o zvýhodněné financování,“ vidí Radka Matthey z Peugeotu.

„Třeba na nové vozy lze nyní získat letní prémii až 115.000 Kč. A k tomu ke každé nabídce přidáváme produkt Bez obav čili možnost odložení splátek až o devět měsíců, nebo pojištění schopnosti splácet,“ odkrývá David Pavlíček z Hyundaie.

„Pobídek existuje celá řada. Mezi hlavní patří i výkup starého vozu na protiúčet, servisní balíčky, prodloužená záruka, pojištění zdarma či nabídky operativního leasingu,“ vyjmenovává David Valenta z Volkswagenu. „Jinak však platí, že Česko je slevařským trhem. Nabídka prostě musí být atraktivní. Přál bych si v tomto směru více směřovat na Západ,“ usmívá se Aleš Novák, šéf českého zastoupení Seatu.

Na ruku může jít lidem i doba. „Třeba fakt, že jako reakce na emisní diktáty z nabídky mizí oblíbené špinavé agregáty. Takže mé doporučení je: Berte, dokud jsou!“ radí Martin Hejral z Opelu.

Ukázky cen skladových škodovek Model Doporučená cena Sleva Skladový vůz Škoda Fabia 1.0 MPI 44 kW Active 288 600 Kč -70 000 Kč 218 600 Kč Škoda Rapid 1.0 TSI 70 kW Ambition 360 000 Kč -80 100 Kč 279 900 Kč Škoda Scala 1.0 TSI 70 kW Ambition 415 800 Kč -105 900 Kč 309 900 Kč Škoda Fabia 1.0 TSI 70 kW Style 401 900 Kč -62 000 Kč 339 900 Kč Škoda Octavia Combi III 1.6 TDI 85 kW Ambition 630 773 Kč -200 773 Kč 430 000 Kč

Zánovní auta…

S tím, jak během dvou a něco let od ledna 2018 do dubna 2020 výrazně narostly ceny nových aut, dá se čekat vyšší poptávka po těch zánovních. „Hlavně rok starých, která mají největší cenový propad už za sebou, typicky pětadvacet procent. Prodejci nových aut totiž budou nacházet prodejní argumenty stále obtížněji. Zákazníci snad uslyší na delší a rozsáhlejší záruky, komfortnější servisní, doplňkové a asistenční služby. Vlastnit auto už by nemělo být nikomu na obtíž ani v nejvypjatějších situacích,“ dívá se dopředu Jindřich Topol z AAA Auto.

… a skladovky

Jestli něčemu boj o emise a k tomu nouzový stav a zavření prodejen na jaře „pomohly“, pak to bylo u některých značek a modelů navýšení stavu skladových aut. „V této těžké době to určitě platí. Kdo měl a má dostatečné skladové zásoby dobře prodejných modelů, vítězí!“ myslí si Aleš Novák ze Seatu.

„Skladové zásoby se dealerům nahromadily proto, že se k jejich odběru zavázali ještě předtím, než museli v koronavirové karanténě na dva měsíce zavřít krám. Po znovuotevření stále dobíhaly sjednané dodávky. Odběr ale předkrizové úrovně stále nedosahuje, a tak se zdá, že sklady jsou plnější než kdy předtím. Mohou se ale celkem rychle vyprázdnit, až klientela začne ve větší míře zjišťovat, že na nové auto z výroby bude čekat ne půl roku jako dřív, ale ještě výrazně déle,“ vysvětluje Jindřich Topol.

Skladové vozy jsou vždy dostupnější, tedy za nižší ceny – ostatně dokládají to naše tabulky vybraných modelů. Ve většině případů jsou ceny v tabulkách snížené ještě dalšími dvěma nástroji, jimž se věnujeme níže. Cena aut se tak může snížit i o statisíce.

Ukázky cen dalších skladových aut Model Doporučená cena Sleva Skladový vůz Audi A3 Sportback 30 TDI 85 kW 771 300 Kč -180 009 Kč 591 291 Kč Kia Ceed SW CD 1.4 T-GDI 103 kW Exclusive 509 980 Kč -100 000 Kč 409 980 Kč Peugeot 208 1.2 Puretech 75 Like 345 000 Kč -56 000 Kč 289 000 Kč Renault Mégane Grandtour Blue dCi 115 Zen 497 900 Kč -85 000 Kč 412 900 Kč Volkswagen Golf 1.6 TDI 85 kW Maraton Edition 604 800 Kč -105 000 Kč 499 800 Kč

Analýza: Role prodejen se musí změnit

Automobilový sektor čeká oživení nejdříve ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Napětí na trhu a klesající prodeje způsobené narušením dodavatelských řetězců ale budou přetrvávat mnohem déle. Vyplývá to z jednadvacátého ročníku průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey, jehož se zúčastnilo přes 1100 manažerů ze třiceti zemí včetně Česka. Letos zažily šok, spíše než technologický vývoj musí automobilky řešit operativní agendu a vlastní přežití. Budou se tak uzavírat nová partnerství, dojde k fúzím a akvizicím. Trh se bude ještě několik měsíců stabilizovat z šoku vyvolaného uzavřením továren i prodejních míst. Covid-19 zahýbal podle manažerů také prioritami spotřebitelů, kteří více než dříve zvažují celkové náklady údržby vozidel. Udržitelnost a ekologie se tak odsouvají na druhou kolej, minimálně v krátkodobém horizontu.

Tři čtvrtiny manažerů se domnívají, že v roce 2030 na západní Evropu připadne u aut pouze 5 % světové produkce. Číslo může být prý dokonce ještě menší. „Evropa se nachází v přechodovém období zavádění zpřísněných emisních limitů, jež vedou ke zdražení aut. To je další rána, s kterou se automobilky budou jen těžko vyrovnávat. Řešením by byl odklad platnosti nových emisních limitů o několik let, jednání o této možnosti již probíhají. Propad může být i více než třicetiprocentní, pokud k žádnému opatření v podobě odkladu nových emisních limitů nebo podpory pořízení nových aut nedojde,“ vysvětluje Jan Linhart z KPMG. Šéfové automobilek očekávají, že v budoucnu dojde k dramatickému snížení počtu prodejen: klidně o 30 %, aktuální krize tento trend ještě uspíší. Více než 80 % manažerů je navíc přesvědčeno, že role prodejen se musí změnit, čím dál více budou automobilky spoléhat na digitální kanály, flexibilní kontrakty a práci s daty.

Jedním z následků nemoci covid-19 je také důraz na jednotlivé trhy, globální přístup zůstává minulostí. Firmy tak musí pracovat s různými regionálními strategiemi. O tom, který pohon automobilky podpoří, rozhodnou přírodní zdroje – a samozřejmě politika. Šéfové evropských automobilek se jednoznačně zaměřují na elektromobily a hybridní vozy, američtí výrobci chtějí nadále investovat do spalovacích motorů.

Tipy: Jak ještě snížit cenu

Cenu auta si v létě 2020 můžete dál snížit třeba úvěrem, avšak s nulovým navýšením, nebo výkupem starého auta – klidně vraku.

Auto na protiúčet

„Bonus za výkup starého vozu, používáme dlouhodobě. A nemáme pocit, že by se tento nástroj vyčerpal,“ dumá Lenka Martinová z Citroënu. „Výkup staršího vozu je vždy na dealerovi samotném. I v případě, že je vykoupen vůz vhodný pouze k sešrotování, udělujeme výjimky a vyplácíme bonus, čímž z vlastní vůle suplujeme to, co by měl správně dělat stát – stahovat tyto vraky z provozu,“ ukazuje na paradox David Valenta z Volkswagenu. „Co se týče výkupu ojetého vozu, zde je třeba vzít v úvahu velikost koncese. Větší koncesionáři značky mají zpravidla specialistu na ojeté vozy a díky tomu jim tato aktivita může generovat mnohdy i velmi zajímavé marže,“ doplňuje Radka Matthey z Peugeotu a její myšlenku rozvíjí Jindřich Topol z AAA Auto. „Protiúčty jsou disciplínou jen pro nejotrlejší prodejce nových aut. Většina z nich pod svým jménem opětovně nabízí jen auta, která bezpečně zná, protože k nim dlouhodobě jezdila na servis. Ostatní vozy automaticky ještě před samotným uskutečněním obchodu nabízí bazarům, které se o ně při dnešním plošném nedostatku aut přetahují. Dealer si ušetří starosti. A i kdyby na protiúčtu nevydělal skoro nic, jeho zákazník je spokojený, že nemusí jezdit vyjednávat do bazaru sám,“ vysvětluje Topol. „Každému zákazníkovi i obchodníkovi vyhovuje něco jiného. Výkup protiúčtem je stále populárnější a záleží jen na dealerovi, jak si dokáže s případným šrotem poradit. Nedomnívám se, že by šel do vysloveného vraku, protože v jeho maximálním zájmu je vykoupenou ojetinu rychle a pokud možno výhodně zase prodat,“ připomíná Martin Hejral z Opelu.

Úvěr 0 %

„Co se týče financování, lidé sahají v drtivé míře po úvěru bez navýšení. Leasing pak volí spíše firemní klientela,“ vidí David Pavlíček z Hyundaie. „A zaznamenáváme také přesun zájmu zákazníků k operativnímu leasingu. Vyplývá to i z toho, že dnešní uživatelé vozu se chtějí vyvarovat starostí s údržbou a servisováním vozu. S tímto trendem souvisí i zvyšující se zájem o servisní smlouvy a o prodloužené záruky, což je pobídka, která v posledních letech nabyla na významu,“ dodává Radka Matthey.

Usmlouvám něco?

Jestli něco proti minulosti výrazně ubývá, jde o smlouvání o cenách přímo u dealera. „Prostor pro něj se značně zúžil,“ podotýká Vít Pěkný, ředitel prodeje osobních vozů koncernu Fiat Chrysler. Kolegové z ostatních značek s ním v zásadě souhlasí. I když zatím prostor vidí. „Smlouvání jistě stále je součástí nákupního procesu, a to nejen u soukromých osob, ale také u flotilových obchodů. Zásadní roli při tom hraje rozvoj on-line prostředí, kdy zákazník dokáže oslovit daleko širší okruh dealerů než jen v jeho bezprostřední blízkosti a čeká na nejvýhodnější nabídku,“ uvažuje David Valenta z Volkswagenu. „Marže se dealerům ale vlivem konkurenčního boje stále snižují a do budoucna již nebude kde příliš brát,“ myslí si Aleš Novák ze Seatu. „Časy, kdy u dealerů dokázal i běžný zákazník usmlouvat ceníkovou cenu v řádu až deseti procent dolů, jsou rozhodně pryč. Základní ceny aut plošně rostou kvůli evropskému tlaku na emisní a bezpečnostní technologie a marže dealerů běžných značek nebyly nijak zázračné ani předtím. A hlavně je teď na trhu znát nedostatek aut, dodací lhůty nových vozů jsou delší, a tak dealeři ani nemají mnoho důvodů zlevňovat,“ vidí Jindřich Topol.

Marže nezmizí

„Na druhou stranu je smlouvání prostě běžný úkaz a nezaznamenala jsem, že by zákazníci polevili,“ směje se Lenka Martinová z Citroënu. „Ano, klient často poptává a navštěvuje více dealerů jedné značky, ale při jeho výběru teď rozhodují spíš drobnosti: doplňky zdarma, osobní přístup konkrétního prodejce či jiné benefity,“ přemítá Ivo Řehák, obchodní ředitel Kie. „Smlouvání nicméně vždy bylo a bude, stejně tak vždy byla a bude marže koncesionáře,“ uzavírá Radka Matthey z Peugeotu.

Autor: David Šprincl