Ford Ranger Stormtrak – Stylová rozlučka

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Fanoušci automobilky s modrým oválem ve znaku, případně vozidel typu pick-up, jistě dobře vědí, že Ford Ranger nedávno dorazil v nové generaci. Výraz nedávno je přitom poměrně nadnesený. Automobilka nás totiž na jeho premiéru lákala v loňském roce poměrně dlouho, čtyřiadvacátého listopadu novou generaci odhalila v plné kráse, letošního 22. února představila ostrou verzi Raptor a během letošního května jsme se dočkali jak české premiéry ostrého pick-upu, tak i oficiálního zahájení jeho prodejů.

Ještě před premiérou nové generace rangeru však automobilka dopřála té stávající stylovou rozlučku. Představila totiž jak speciální verzi modelu Ranger Raptor, tak i dvě unikátní limitované edice pro klasický ranger - spíše praktický Wolftrak, vycházející z nižší výbavy XLT, a téměř prémiový Stormtrak, vycházející z nejvyššího výbavového stupně Wildtrak.

Červená mu sluší!

Navzdory představení nových limitovaných edicí již v loňském roce jsme si museli na první osobní setkání nějakou chvíli počkat, nicméně při plánovaných dodávkách nového rangeru až od příštího roku (nebavíme se teď o verzi Raptor, která může dorazit ještě letos) neměla automobilka s výrobou příliš kam spěchat. Jako první nám pak do testu dorazil Ranger Stormtrak, který představuje vrchol nabídky. Tedy alespoň pokud nepočítáme model Raptor, který se ovšem od klasických rangerů liší nespočtem větších i menších detailů – od karoserie, až po podvozek.

Edice Stormtrak vychází z vrcholné výbavy Ranger Wildtrak, takže pod parádním zevnějškem najdeme stále toho drsného pracanta, který uveze tunu a na vleku utáhne dalších 3,5 tuny. Začněme ale od toho zevnějšku trochu důkladněji, neboť se automobilce vcelku povedl.

Nejvýraznějším prvkem testovaného vozu je bezpochyby výrazná metalická barva, automobilkou označovaná jako červená Rapid, která je ovšem příplatkovým prvkem. Standardem je barva bílá, za tuto nádhernou červenou a modrou Lightning se připlácí 20.570 Kč a obě tyto barvy jsou speciálně určeny pouze pro edici Stormtrak.

Ford Ranger Stormtrak

Další specialitou edice Stormtrak je pak maska chladiče s leskle černým povrchem a speciální výplní. Po stranách masky navíc vidíme červeně lakované detaily, které připomínají masku starší edice Fordu Mustang. Užitkovému Rangeru Stormtrak tak nová maska přidává na výraznosti i sportovnosti.

Červenou karoserii navíc zdobí černé pruhy na kapotě i bocích, v podbězích jsou standardně 18“ litá kola, obutá do terénních pneumatik s rozměrem 265/60 R18, a nechybí ani řada leskle černě lakovaných doplňků, včetně krytů zrcátek, klik, nástavců prahů, střešních nosičů nebo oblouku korby za výhradně čtyřdveřovou kabinou typu Double Cab.

Video se připravuje ...

Kromě stylu ale Ranger Stormtrak nabízí i praktičnost. Světla jsou osazena LED technologií, nechybí ochrana podvozku a převoz citlivějšího nákladu usnadňuje standardní rolovací hliníkový kryt korby MountainTop. Ten je přitom poháněn elektřinou a ovládat lze jak z kabiny, tak dálkově. Náklad na korbě lze navíc rozdělit pomocí posuvné přepážky, se kterou se snadno manipuluje. Drobnou nevýhodou rolovacího krytu korby ale zůstává skutečnost, že lehce omezuje její maximální kapacitu. Totéž se pak dá říct o posuvné přepážce, jejíž vyjmutí chvilku trvá.

Pořád příjemný společník

Kabina Fordu Ranger je zaměřena především na praktičnost, už model Ranger Raptor nicméně ukázal, že i tenhle pracant dokáže zapůsobit hodnotně. Po vzoru staršího Raptora si tak Ranger Stormtrak vypůjčil čalounění kombinující kůži a vinyl, přičemž na opěradlech jsou vyšitá loga limitované edice. Čalouněna je také palubní deska, kterou navíc zdobí červené prošívání a ani zde nechybí logo Stromtrak. Za pozornost pak stojí ještě červeně podsvícené prahové lišty s nápisem Ranger, nebo tónovaný grafitový přístrojový panel a stejně upravené obklady dveří.

Ranger Stormtrak se zkrátka snaží působit spíše jako hodnotnější SUV než klasický pick-up. A vcelku se mu to daří. Použité materiály totiž na dotek působí příjemně a ani na pohled se nezdá, že by zde Ford něco zanedbal po stránce zpracování. Ostatně po těch letech výroby Rangeru by to byla ostuda.

Ohledně ergonomie nemám žádných větších výhrad. Navzdory vyšší světlé výšce se do vozu příjemně nastupuje, což je zásluha nejen nášlapů, ale také prakticky rozmístěných madel. Pozice za volantem je příjemná, stejně jako rozmístění ovládacích prvků. U rangeru je přitom stále kladen důraz na tradiční ovladače, což je dnes balzám na duši.

Na grafice displeje přístrojového štítu i infotainmentu už je sice pomalu vidět stáří modelu, přesto oba panely fungují plynule. Infotainment SYNC3 potěší bohatou konektivitou i jednoduchým uspořádáním menu, zatímco dvojice menších obrazovek, které v přístrojovém štítu lemují centrální rychloměr, nabízí dostatek informací i solidní přehlednost.

Ford Ranger Stormtrak

Po stránce prostoru či pohodlí pak opět nemám větších výhrad. Přední sedadla jsou pohodlná a snadno v nich zvládnete i delší trasy. Sednout si sám za sebe při mých 183 centimetrech nebyl nejmenší problém a zadní lavice ani nepůsobila jakkoliv nepohodlně. Potěší navíc i dostatek úložných a odkládacích prostor, včetně velkých kapes ve dveřích, prostorné loketní opěrky, atd..

Své stáří tak Ford Ranger Stormtrak nezapře, přesto jsem si v něm rozhodně nepřipadal jako v zastaralém voze. Technologická výbava naprosto v pohodě postačuje pro pohodlné cestování, práci i zdolávání terénu. Výhrady pak nemám ani ke zpracování nebo vnitřnímu prostoru – to je však stejná písnička jako u kteréhokoliv jiného zástupce modelové řady Ranger.