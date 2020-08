Hyundai i30 N Project C – Stojí za milion?

Kdybyste mi ještě tak před deseti lety tvrdili, že Hyundai v dohledné budoucnosti postaví auto jako i30 N Project C, asi bych se s vámi rychle rozloučil a pak se ještě dlouho smál.

Jenže... Je letní den roku 2020, stojím na konci své oblíbené silnice v nadmořské výšce 863 metrů nad mořem, kde mi společnost dělá černý hatchback s roztočeným větrákem, jehož hukot doplňuje cvakání chladnoucího auta, a nestačím se divit. I když jsem tušil, do čeho jdu a co mě čeká, Hyundai i30 N Project C mě po první ostré zkoušce dostal. Podobně jako před dvěma lety, kdy jsem se poprvé dostal k i30 N Performance, tehdy žhavé novince.

Už tehdy mě ohromilo, že Hyundai dokázal hned svůj první pokus o hot-hatch přetavit v takhle skvělé auto. V mém osobním žebříčku ostrých kompaktů s pohonem předních kol dokonce řadím enko ve výkonnější verzi Performace po bok Hondy Civic Type R na první až druhé místo. Zatímco Type R je větší divoch s poněkud nápadným vzhledem, konzervativnější i30 N dokonale splňuje mou představu rychlého hatchbacku na každý den.

S novým Projectem C si Hyundai troufá ještě výš. Přestože jihokorejská automobilka nemá zrovna oslnivou tradici ve výrobě sportovních modelů a značka N pro ostřejší vozy, představená v roce 2013, si teprve začíná budovat jméno a věhlas, dovolila si svůj první hot-hatch upravit do podoby "sběratelské" limitky a plácnout na ni cenovku s částkou o 260 tisíc korun vyšší, než kolik stojí standardní i30 N Performance. To je důkaz velkého sebevědomí.

U ceny se samozřejmě musíme zastavit. Hyundai i30 N Project C v České republice oficiálně stojí 999.990 Kč, ale vlastně to není vůbec důležité. Ze série 600 aut k nám zamířilo jen sedm kusů, z nichž šest našlo velice rychle svoje majitele. Sedmý exemplář si můžete prohlédnout v galerii. Ten dostal nevděčnou roli testovacího stroje.

Jinými slovy, oficiálně byste se v Česku k céčku už dostat neměli. Rychlý pohled do inzerce však odhaluje jeden exemplář na prodej v Praze za 1,1 milionu a také docela vysoký počet dostupných vozů v zahraničí. Ceny se pohybují od 39 tisíc eur výš, což více méně odpovídá tomu českému milionu.

Hatchback i30 N (184 kW) přitom aktuálně stojí 699.990 Kč, výkonnější i30 N Performance (202 kW) s elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem a dalšími vylepšeními startuje na 739.990 Kč.

O 50,004 kg lehčí

Co tedy Project C nabízí navíc, aby tak výrazný cenový nárůst obhájil? Na první pohled zaujme matný tmavě šedý lak, který je hlavním poznávacím znamením téhle limitky. Doplňují ho karosářské díly z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny - ta jsou navíc díky čirému laku pěkně vystavena světu.

Použití karbonem vyztuženého materiálu pomohlo výrobci také snížit hmotnost, což byl jeden z hlavních úkolů při vývoji Projectu C, který je přesně o 50,004 kg lehčí než i30 N Performance. Kapota škrtla 7,2 kg, boční prahy jsou lehčí o 999 gramů a nově navržený zadní difuzor znamená úsporu 386 gramů.

Z uhlíkového kompozitu je také nový přední spoiler, který však hmotnost lehounce zvyšuje - o 240 gramů. Podle automobilky má ale význam pro aerodynamiku.

Moc hezky vypadají 19palcová kovaná kola od OZ Racing, která jsou navíc ve srovnání s devatenáctkami pro i30 N Performance o 22 kilogramů lehčí. Upravoval se také podvozek. Project C dostal nově nastavené adaptivní tlumiče a kratší a tužší pružiny. Výsledkem je o 6 mm nižší světlá výška a o 8,8 mm níže položené těžiště.

Závěsy zadních kol společně s náboji kol jsou místo oceli vyrobené z hliníku - a o 4,66 kg lehčí. To je společně s koly další snížení neodpružené hmotnosti.

Dalších 15 kilogramů mohl Hyundai odečíst díky předním skořepinovým sedadlům od firmy Sabelt. Ta jsou manuálně nastavitelná, takže umožňují opravdu nízké sezení za volantem. Úsporná konstrukce navíc pomáhá lepšímu "procítění" jízdy. Mezi silnicí a vaším pozadím totiž není tolik materiálu.

Ve skořepinách se celkově sedí příjemně a výrazné boční vedení hezky podrží tělo v zatáčkách. Přesto bych možná uvítal, kdyby mě sedadla víc sevřela okolo ramen. Ale možná je chyba v mojí hubené postavě a útlých ramenech.

Project C se liší také volantem potaženým Alcantarou a speciálně navrženou hlavicí řadicí páky. Místo jednoduché koule tu na krátké řadičce najdeme věc z broušeného hliníku, jejíž tvar má připomínat dno pístu. Vypadá to hezky, ale já bych raději přece jen tu kouli, do ruky padne líp.

Až na pár dalších méně podstatných detailů (prošívání, barva bezpečnostních pásů nebo třeba štítek s výrobním číslem) se interiér neliší od i30 N. A vlastně ani od běžné i30, tedy té před nedávným faceliftem.

Kabina působí vyloženě střízlivým dojmem, možná až nudně. Po usednutí za volant nevydechnete vzrušením, ale zato se rychle zorientujete. A potěší vás, že všechno funguje, jak má. Ovládání je přehledné, intuitivní a díky fyzickým ovladačům také rychlé. Dokonale funguje i multimediální systém s 8palcovým dotykovým displejem. Systém vypadá na pohled jednoduše, ale to jen přispívá k snadnému ovládání.

Líbí se mi také přístrojový štít s klasickými budíky, které jsou hezky čitelné. Docela užitečným doplňkem je barevné upozornění na blížící se omezovač otáček, který pro sichr hlásí, že byste měli myslet na přeřazení.

Ve většině aut narazím na něco, co mě štve, například na pomalu reagující nebo nepřehledný infotainment, složité ovládání palubního počítače či elektronické "pomocníky", které musím po každém nastartování vypínat. Hyundai má jen jednu pro mě podstatnou chybu – v ostrém jízdním režimu nevypíná systém stop-start systém. Takže když na něj zapomenete, jedete pilu a zastavíte, horký motor s rozpáleným turbem se klidně vypne.

Stejně jako v běžném enku, i v Projectu C hrají velkou roli tlačítka pro přepínání celkem pěti dostupných jízdních režimů. Umístěna jsou na volantu. Vlevo je volič módů Eco, Normal a Sport, tedy ten nudnější, zajímavější přepínač je vpravo - aktivuje ostrý režim N, případně individualizovaný profil N Custom.

Na osmipalcové obrazovce multimediálního systému lze zase upravit další nastavení týkající se motoru, podvozku nebo zvuku výfukové soustavy. Je toho spousta, ale práce s nastavením je velice jednoduchá. K možnostem jízdního „setupu“ se však dostanu až za chvíli, cítím, že to patří spíš do jízdních vlastností. V případě tohoto auta obzvlášť.