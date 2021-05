Hyundai Santa Fe Hybrid 4x4 – Stále kontroverzní, ale ve všem lepší

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Automobilka Hyundai představila čtvrtou generaci modelu santa fe v únoru 2018, během tehdy probíhajícího ženevského autosalonu. Začátkem června loňského roku ovšem automobilka představila modernizovanou verzi, která by se však rozsahem změn mohla klidně značit za zcela novou generaci. Kromě výrazně pozměněného designu exteriéru i interiéru totiž novinka stojí na zcela jiné platformě, má jiné rozměry a nabízí i zcela nové pohonné jednotky. Včetně těch elektrifikovaných, jako je náš testovaný hybrid.

Začněme ale hezky od základů. Modernizovaný Hyundai Santa Fe je postaven na třetí generaci modulární platformy Hyundai, která by měla nabízet řadu podstatných změn. Nová platforma je lehčí, tužší, měla by nabízet vyšší bezpečnostní standardy, nižší aerodynamický odpor (pomocí zakrytování podvozku) a díky posunutí těžkých částí a komponent dolů se automobilce povedlo snížit těžiště a tím zlepšit ovladatelnost.

Při pohledu do tabulek rozměrů najdeme shodný rozvor 2765 milimetrů, modernizované santa fe je však o 15 mm delší (4770 vs. 4785 mm), o 10 mm širší (1890 vs. 1900 mm) a o 5 mm vyšší (1680 vs. 1685 mm). Podle automobilky se měl zvětšit také prostor v kabině, ovšem na to se podíváme až o pár odstavců níže.

Po srovnání velikostí se pojďme podívat na změny designové. Tou nejvýraznější je bezpochyby kompletně přepracovaná příď, která dostala širší a robustnější masku chladiče, upravený spodní otvor v nárazníku, výrazné chromované rámečky a v neposlední řadě upravené světlomety s jedinečným světelným podpisem ve tvaru písmene T. Vertikální část LED pásku přitom zasahuje až do níž umístěných hlavních světlometů, které jsou již ve standardu vybaveny Bi-LED technologií.

Hyundai Santa Fe Hybrid 4x4

Výraznou proměnou prošla také záď, která zaujme především přepracovanými a opticky propojenými svítilnami, odrazkou táhnoucí se napříč celým zadním nárazníkem a také přepracovanými tvary zadního nárazníku, který dostal výraznější chromování a schovává koncovky výfuku, zatímco verze před faceliftem se za ně nestyděla.

Vůz v testované konfiguraci, tedy výbavový stupeň Style s příplatkovým paketem Premium, navíc zaujme například Full LED předními světlomety, solárními předními skly a tónovanými zadními skly, 19“ litými disky kol s pneumatikami o rozměru 235/55 R19 (v rámci paketu Premium by sice měly být 20“, ty však nelze kombinovat s hybridy) nebo parádním bílým lakem Glacier White za příplatek 19.900 Kč.

S předchozí verzí pak santa fe designově spojuje především boční profil. To platí pro podběhy kol - až do vrcholné výbavy oplastované, plastovou ochranu prahů s chromovým dekorem, tvar bočního prosklení nebo charakteristickou linku, která se táhne v úrovni klik od přední kapoty až po víko kufru.

Z profilu a zezadu tak nové santa fe působí robustním a seriozním dojmem, při čelním pohledu je to však pro mě opravdu nezvyk. Na jednu stranu obdivuji designéry Hyundaie, že se nebojí podobných divokostí. Ostatně i maska nového tucsonu se skrytými světly je docela úlet. Na druhou stranu - ve srovnání s modernizovaným santa fe na mě tucson působí elegantněji a estetičtěji. Nové santa fe prostě na můj vkus působí až příliš odrzle a neurvale, ovšem tisíc lidí, tisíc chutí. V davu se rozhodně neztratí.

Prémie na první pohled

Stejně jako exteriér, i interiér prošel výraznou proměnou. Přesto je zde podstatně více drobností, které odkazují na verzi před faceliftem. Stačí se jen podívat na volant, sedadla, výplně dveří, výdechy ventilace nebo tvary palubní desky – tyto komponenty jsou buď velmi podobné, nebo docela stejné. Podobná forma ale neznamená shodný obsah.

Faceliftované santa fe sází ve velkém na měkčené materiály, prémiově působící čalounění a moderní technologie. V kapličce přístrojů sice stále může být pouze menší 4,2“ TFT panel, od testované verze Style je však vůz vybaven 12,3 palcovým digitálním přístrojovým štítem SuperVision. V rámci paketu Premium, jinak až pro vrcholnou verzi, je navíc na vrchu kapličky přístrojů umístěn head-up displej s promítáním na čelní sklo. Oba displeje přitom mají skvěle čitelné údaje, hlavní panel SuperVision však potěší i svižnými reakcemi, chytrými funkcemi (jako promítání obrazu zrcátek při puštění blinkrů) a jemnou grafikou.

Uprostřed palubní desky je pak volně stojící obrazovka infotainmentu, s výjimkou verze s úhlopříčkou 12,3“ s čistě dotykovým ovládáním, zatímco 8“ základ nepostrádá ani tlačítka a otočné voliče. Oba systémy mají bohatou podporu konektivity včetně bezdrátového Apple Car Play a Android Auto, s větším (schopnějším) infotainmentem však zákazník získává i audio-systém Krell s 10 reproduktory včetně zesilovače, Live View service, vzdálenou správu vozu BlueLink nebo bezdrátovou nabíječku mobilních telefonů (standard Qi), která je umístěna ve zcela nové prémiové středové konzole.

Ta je standardem od druhé výbavy Smart a současně pro všechny hybridní a plug-in hybridní motorizace. S touto konzolou získává řidič ovládání automatické převodovky ve stylu shift-by-wire, kdy k volbě stačí stisk tlačítka. Pouze základní 2,2litrový diesel by tak měl být kombinován s jiným typem konzole a klasickým voličem převodovky. Jenže to se testovaného vozu netýká.

V našem případě byl vůz osazen právě řešením shift-by-wire, kdy nová konzola navazuje na palubní desku kousek pod středovými výdechy ventilace. Celá přední část konzole je poseta tlačítky, fungujícími například pro ovládání ventilace, infotainmentu a dalších funkcí vozu. Prvních několik jízd jsem byl sice ve změti tlačítek docela ztracen, velice rychle se mi však začaly dostávat pod kůži a ke konci týdne už jsem s nimi pracoval téměř automaticky, takže odpadly starosti s dotykovou obrazovkou infotainmentu.

Hyundai Santa Fe Hybrid 4x4

Pod novou konzolou a v její středové části, jsou navíc bohaté odkládací prostory včetně držáků nápojů, vertikální bezdrátové nabíječky mobilu a několika USB portů. Na konzolu pak navazuje loketní opěrka s bohatým vnitřním prostorem. Dostatečně prostorné jsou navíc i kapsy ve dveřích nebo schránka před spolujezdcem. Naprosto geniálním výmyslem je ovšem malá polička s protiskluzovým povrchem, umístěná před spolujezdcem, na kterou jsem slyšel chválu ze všech stran. Je to totiž ideálně velký plácek na odložení mobilu, brýlí a dalších drobností.

Prostoru na rozdávání

Nastupování i pozice za volantem jsou naprosto bez výtek, stejně jako komfort anatomicky tvarovaných sedadel s koženým čalouněním. Sedadla standardně nabízí elektrickou bederní opěrku, od druhé výbavy jsou elektricky nastavitelná + vyhřívaná a od výbavy Style s paketem Premium nabízejí i nastavitelnou délku sedáku pro řidiče nebo ventilaci. Z pozice řidiče navíc máte prakticky vše dokonale po ruce, současně však máte všude kolem sebe dostatek prostoru. A ten mají i cestující vzadu.

Hyundai Santa Fe je přitom v základu koncipován jako pouze pětimístný vůz, přičemž další dvě sedadla (včetně samostatné klimatizace pro 3. řadu) vyjdou na 30.000 Kč. My jsme se však museli spokojit s pětimístnou konfigurací, která ovšem nabízí královský prostor prakticky ve všech směrech. Ostatně s modernizací se automobilce podařilo získat dalších 34 mm prostoru pro kolena zadních cestujících. I v pětimístné konfiguraci přitom vzadu zůstává posuvná lavice, se kterou si můžete ještě lehce zvětšit zavazadelník. I při sedadle řidiče nastaveném na svých 183 cm jsem přitom lavici mohl posunout zcela dopředu a stále jsem se dokázal posadit sám za sebe, aniž bych narážel koleny. Zadní opěradlo potěší nastavitelným sklonem, bohužel je však dělené pouze v poměru 60:40 a za loketní opěrkou chybí průvlak, například na lyže.

Zavazadelník nabízí standardní objem 634 litrů a zajímavě řešené dvojité dno v jeho zadní části (tedy za sedadly), které je rozděleno do několika samostatných přihrádek. V přední části pak najdeme například sadu na výměnu rezervy, umístěné pod vozem, čímž ale zavazadelník přišel o prostor původně určený pro uschování rolovacího plata. Po posunutí lavice dopředu navíc mezi lavicí a zvýšenou podlahou zavazadelníku vzniká nepraktická mezera, objem ovšem vzrůstá až na 831 litrů. Po sklopení zadních sedadel pak objem zavazadelníku vzrůstá na maximálních 1704 litrů.

Hyundai Santa Fe Hybrid 4x4

Zavazadelník navíc potěší jednoduchými pravidelnými tvary, 12V zásuvkou nebo tlačítky jednoduchého sklápění zadních sedadel, se kterými pak tvoří téměř rovnou ložnou plochu. Trochu ovšem zamrzí pouze plastové výklopné úchyty, zmiňovaná absence úložného prostoru na plato nebo mezera vznikající při posouvání zadní lavice. Tohle dokázal například sedmimístný Peugeot 5008 krásně vyřešit.

Celkově vzato ale interiér santa fe působí skvěle. Nabízí na pohled i dotyk příjemné materiály, kvalitní zpracování, moderní výbavu a současně pocit robustnosti i prostornosti. Snad jediná věc, která mě opravdu štvala, bylo dvoudílné střešní okno (+25.000 Kč). Při pomalé jízdě v EV režimu po rozbité polní cestě se od něj totiž ozývaly nepříjemné zvuky a povrzávání.