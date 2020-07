Kupujte, nebudou! Motory a modely, které letos skončí. Bohužel

Ať se s kýmkoli bavíme o nových autech, většinou se záhy rozhovor stočí k emisním limitům a tomu, jaké všechny neblahé konsekvence současné směřování Evropské unie v této oblasti bude mít. Zdražuje se, mizí žádané motory a přibývají elektrifikované verze, u nichž se automobilky děsí toho, že si je stejně nikdo nekoupí.

Nutné zlo?

U pragmatiků ze strany automobilek, kteří boj s nerozumným protlačováním elektromobilů vzdali, zaznívají názory typu: „Přestaňte brojit proti elektromobilům – každý, kdo si takové auto koupí, umožní, aby si tři další zákazníci mohli pořídit normální vůz za přijatelné peníze.“ Je to smutná realita současného trhu a toho, že se přestává řídit jediným funkčním modelem nabídka/poptávka, ale přechází na novodobou formu řízení shora. Vše se odvíjí od flotilových emisí, které de facto určují, kolik jakých modelů a motorů může automobilka prodat. Vůbec bychom se nedivili, kdyby za pár let byla zcela normální následující situace: „Chcete benzinový superb ve čtyřkolce? Dobrá, ale musíte si k tomu koupit jedno elektrické citigo…“

Tématu emisí jsme se naposledy obšírněji věnovali v čísle 21. Zakončili jsme ho srovnáním Fiatů 500 a tím, že legendární řada jednotek Fire končí. Mnozí z vás psali, že pětistovka je okrajový model, a zajímalo by je, zda podobným způsobem zmizí motory i jinde.

Svět motorů 27/2020

Od ledna s novou normou

Sestavili jsme tedy přehled všech motorů a modelů, které kvůli emisím přímo, či nepřímo skončí. Pro připomenutí dodáváme, že osobní vozy s normou Euro 6 d-Temp-EVAP či Euro 6 BG půjde registrovat jen do konce prosince. Od ledna bude povinná norma Euro 6 d či Euro 6 AJ. U řady automobilek to znamenalo nutnost vyvinout zcela nové pohonné jednotky, které se do některých starších, méně prodávaných či v případě dieselů malých aut jednoduše nevyplatí dávat. Druhým faktorem omezení nabídky bude přísnější počítání flotilových limitů CO 2 . Základní cifra 95 g/km sice už platí i letos, ale od příštího roku se změní metodika a hodnoty se nebudou vypočítávat jen z měřicího cyklu NEDC, ale částečně i podle dat z WLTP, v kterém vycházejí spotřeba i emise CO 2 vyšší.

Brusel bere všem

Politik z Bruselu se samozřejmě vždycky může schovat za to, že finální rozhodnutí, jaké modely se budou a nebudou nabízet, je na automobilkách. Většina lidí ale asi cítí, že velkou volnost v tom výrobci nemají. Jestliže před pár lety EU vzala automobilovým „floutkům“ rozmařilosti typu BMW M3 či Subaru WRX, nyní si tvrdě posvítila na rodiny. Těm chudším zredukuje nabídku Dacie o oblíbené a praktické modely Logan MCV a Lodgy, bohatším s třemi dětmi vezme těžko nahraditelné duo Sharan/Alhambra s dieselem.

Úspěšně se daří odstraňovat i to málo racionálního z vozů SUV – zmizí úsporný, a přitom dynamicky přesvědčivý motor v kodiaqu i tiguanu: 2.0 BiTDI. Nahradí jej zážehový plug-in hybrid. Že ho v životě nabíjet nebudete a místo osmi litrů nafty protankujete daleko více benzinu? Nevadí! V Bruselu to berou, jako kdybyste půlku z každé stovky kilometrů ujeli na elektřinu získanou z vodní elektrárny. Stejný nonsens se o patro výše udál i u touaregu. Skvělý dieselový osmiválec schopný jezdit za devět litrů skončil a přijde plug-in hybrid, který se stejné hodnotě určitě nepřiblíží. To jen namátkou z toho, co nám přijde nejabsurdnější. Zda si i ostatní verze zasloužily konec kvůli neekologičnosti, posuďte sami.

Audi

Velký diesel 4.0 TDI V8 v modelech SQ7 a SQ8 zatím žije a měl by jít ještě nějakou dobu objednat. Na novou normu, která přijde v lednu, už ale homologovaný nebude. Naopak v nejbližší době dorazí zážehová jednotka 4.0 TFSI 373 kW, která se již prodává v USA. Plošný konec motoru 1.6 TDI se Audi příliš netýká, v A1 ani Q3 se v aktuálních generacích nenabízel. SUV Q2 se v současné podobně už nedá objednat, očekává se příchod faceliftu. Ostatních modelů se žádné zemětřesení nedotkne.

Modely a motory Q2 ukončen 1.6 TDI 85 kW, model momentálně nelze objednávat SQ7, SQ8 skončí 4.0 TDI 320 kW – ještě lze objednávat, naběhne 4.0 TFSI 373 kW

BMW

BMW situaci ohledně motorů příliš nekomentuje, potvrzeno bylo jen skočení výroby silné dieselové verze „pětky“ M550d.

Modely a motory M550d model ukončen v červnu bez náhrady

Dacia

Dacia se chystá na generační obměnu svých modelů. Odporoučejí se však hned dva oblíbené rodinné vozy. Již skončila výroba Loganu MCV, který nedostane přímého nástupce, a totéž se týká lodgy. To si však ještě lze objednat, přesný konec výroby zatím oznámen není. Osobní verzi aktuálního dokkeru si také lze ještě naspecifikovat alespoň s diesely. V jeho případě se nová generace objeví na zjednodušené platformě budoucího kangoo. Brzy přijde i nové sandero.

Modely a motory Logan MCV výroba ukončena ve 30. týdnu Dokker Van výroba ukončena ve 26. týdnu Dokker výroba jen naftových verzí, do podzimu Lodgy zatím lze objednat Sandero skončí 0.9 TCe na konci roku, ještě lze objednat, v nové generaci bude 1.0 TCe

Fiat

Končí řada motorů Fire, týká se to dvanáctistovky i čtrnáctistovek. Tipo projde do konce roku faceliftem, v jehož rámci se očekává příchod nových jednotek 1.0 Turbo a 1.3 Turbo. Starými motory se importér plánuje předzásobit a skladové vozy bude případně moci nabízet až do konce roku. Na podzim dorazí nová, elektrická generace modelu 500. Původní verze se bude nabízet dál s jednotkou 1.0 Hybrid.

Modely a motory 500 skončí 1.2 FireFly 51 kW Tipo skončí 1.4 70 kW a 1.4 T-Jet 88 kW – ještě lze objednávat, naběhnou: 1.0 Turbo a 1.3 Turbo (oficiálně nepotvrzeno)

Hyundai

Žádné omezování nabídky modelů ani motorů se Hyundaie netýká. Současné motory projdou vylepšením a adaptují se na novou normu. S příchodem faceliftu i30 nicméně dojde k nahrazení čtrnáctistovek novými patnáctistovkami, rovněž se objevují mild-hybridní verze a litrový motor půjde kombinovat s automatem. Komplexita motorových verzí tedy narůstá. Také zmodernizovaný model Santa Fe dostal nový diesel 2.2 CRDi s hliníkovým blokem, a navíc hybridní a plug-in hybridní verzi. Původní provedení je však zajímavé výraznými slevami.

Modely a motory i30 s faceliftem obměna motorů, skončí 1.4 MPI 73 kW, 1.4 T-GDI 103 kW, naběhnou 1.5 Dpi 81 kW a 1.5 T-GDI 118 kW

Jeep

U tak tradiční značky jako Jeep je smutnou zprávou konec konvenčních čtyřkolek u modelů Renegade a Compass. Končí také současná generace Grand Cherokee.

Modely a motory Renegade skončí 2.0 D 103 a 125 kW a 1.3 Turbo/132 kW – ještě lze objednávat, skončí mechanický pohon 4x4, naběhne elektrická čtyřkolka 1.3 Turbo 4xe 177 kW Compass skončí 1.4 MultiAir, 2.0 CRDi – doprodej skladových zásob, naběhnou 1.3 Turbo 96 kW a 110 kW a elektrická čtyřkolka 1.3 Turbo 177 kW 4xe, skončí mechanický pohon 4x4, zůstane diesel 1.6 Mjet Grand Cherokee konec modelu, doprodej skladových zásob (včetně SRT a Trackhawk)

Kia

Naběhnou nové verze současných motorů a skončí jednotka 1.4 T-GDI, kterou stejně jako v případě hyundaie nahradí patnáctistovka. Kromě toho se však ceed rozloučí se slabší verzí jednotky 1.6 CRDi 85 kW. Výrazné omezení nabídky se týká modelu Stinger, který si zachová jen vrcholný benzinový šestiválec.

Modely a motory Picanto naběhnou nové verze motorů 1.0 DFPi 49kW, 1.2 DFPi 62 kW a 1.0 T-GDI 88 kW, doprodej současných jednotek ze skladových zásob Rio, Stonic naběhnou nové verze motorů 1.2 DPi 62 kW a 1.0 T-GDI 88 kW, doprodej současných jednotek ze skladových zásob Stinger ukončen motor 2.2 CRDi 147 kW a 2.0 T-GDI 180 kW, nadále jen 3.3 T-GDI 269 kW Ceed skončí 1.4 T-GDI 103 kW, naběhne 1.5 T-GDI 118 kW (nepotvrzeno oficiálně), skončí 1.6 CRDi 85 kW, 1.6 CRDi 100 kW zůstane jen jako mild-hybrid, původní motory lze objednávat do konce srpna Sorento jen doprodej skladových vozů, přijde nová generace

Mazda

Dieselovou jednotku 2.0 Skyactiv-D si lze objednat již do SUV CX-5, u „šestky“ a modelu CX-30 se již doprodávají jen skladové zásoby. Vzhledem k nedobré pověsti této jednotky však truchlit nemusíte. Oznámen je příchod další generace dieselu, který dorazí s příchodem nové Mazdy 6, u níž je potvrzen pohon zadních kol.

Modely a motory 6 skončí dieselové verze (výroba do srpna), už jen skladové vozy CX-30 skončí dieselové verze (výroba do srpna), už jen skladové vozy

Opel

Modelů vyvinutých ve spolupráci s PSA se žádné změny v nabídce motorů nedotknou. Kompletní obměny jednotek se však dočká v rámci faceliftu insignia. Adekvátní náhrady čekají všechny motory s výjimkou nejsilnější dieselové jednotky 2.0 CDTI BiTurbo 154 kW, naopak se vrátí benzinový dvoulitr. Původní provedení se doprodává ze skladových zásob. Na novou verzi sbírají prodejci předobjednávky, dorazí na konci léta.

Modely a motory Insignia s faceliftem obměna motorů, ukončeny motory 1.5 Turbo 103 a 121 kW, 1.6 CDTI 100 kW a 2.0 CDTI 125 a 154 kW, nabíhají 1.4 Turbo 107 kW, 2.0 Turbo 147 a 169 kW, 1.5 CDTI 90 kW a 2.0 CDTI 127 kW

Peugeot

Modelu 508 se dotkne ukončení nabídky jednotky 2.0 BlueHDi 120 kW. Nejde o žádnou tragédii, neboť zůstane silnější verze 130 kW. Na druhou stranu dynamický rozdíl mezi motory je minimální a v ceně 30.000 Kč. Slabší motor lze objednávat do října. Fajnšmekři opláčou konec verze 308 GTi (motor 1.6 PureTech).

Modely a motory 508 skončí 2.0 BlueHDi 120 kW, lze objednávat do října 308 skončí 1.6 PureTech 191 kW (GTi), lze objednávat do října

Seat

Chcete-li velké rodinné MPV s dieselem, máte poslední možnost. Objednávky do výroby na alhambru přijímají prodejci ještě v tomto a příštím týdnu. Poté model definitivně skončí. Zmizí i jednotka 1.6 TDI v ibize a aroně, v atece již skončila. Zde se však dočká náhrady jednotkou 2.0 TDI 85 kW, naopak silná verze 2.0 TDI 140 kW už nástupce nedostane. Do tarraka dorazí očekávaný agregát 2.0 TDI Evo 147 kW, který půjde do výroby zadat během srpna.

Modely a motory Ibiza, Arona skončí 1.6 TDI 70 kW (47. týden) – ještě lze objednat Ateca ukončen 2.0 TDI 140 kW bez náhrady, ukončen 1.6 TDI 85 kW, naběhne 2.0 TDI 85 kW (48. týden) Alhambra výroba končí (40. týden) – poslední možnost k objednání (do 14 dnů skončí) Tarraco ukončen 2.0 TDI 140 kW, naběhne 2.0 TDI Evo 147 kW (49. týden)

Subaru

Emisní normy na Subaru v Evropě tvrdě doléhají. Po konci dieselů a modelu WRX STi pokračuje neradostné škrtání i letos, kdy skončí levorg a BRZ.

Modely a motory Levorg, BRZ ukončen motor 2.0 110 kW (Levorg), respektive 147 kW (BRZ) bez náhrady, ukončení obou modelů, doprodej zásob

Škoda

Vyškrtnutí motorů 1.6 TDI znamená celkový konec dieselů pro kamiq a scalu. Zatím si je však objednat lze. Do karoqu přijde 2.0 TDI 85 kW, dosud se však stále prodává šestnáctistovka. Zadat do výroby lze ještě i motor 2.0 TDI 140 kW, který v případě karoqu dost možná náhradu nedostane. V superbu a kodiaqu ho zastoupí 2.0 TDI Evo 147 kW. V případě největšího SUV skončí jednotka 2.0 BiTDI 176 kW, tu už objednáte pouze v edici RS Challenge za 1,4 milionu korun, což už moc lákavé není. Nepřímou náhradou bude plug-in hybrid. Obecně automobilku stejně jako ostatní koncernové značky čeká přechod na motory TSI Evo a TDI Evo ve všech kubaturách.

Modely a motory Scala, Kamiq skončí 1.6 TDI – ještě lze objednat Superb skončí 2.0 TDI 140 kW naběhne 2.0 TDI Evo 147 kW (srpen/září), místo 2.0 TSI 200 kW naběhne 2.0 TSI Evo 206 kW Karoq skončí 1.6 TDI 85 kW, naběhne 2.0 TDI 85 kW, 2.0 TDI 140 kW skončí zřejmě bez náhrady Kodiaq skončí 2.0 BiTDI 176 kW – ještě lze objednat, skončí 2.0 TDI 140 kW, naběhne 2.0 TDI Evo 147 kW, přijde nový plug-in hybrid

Volkswagen

Za komentář stojí kompletní vyřazení motoru 2.0 BiTDI, do passatu ani tiguanu už si ho neobjednáte. Derniéru má tedy v Kodiaqu RS (viz Škodovka). Na rozdíl od Audi (SQ7 a SQ8) je v případě Volkswagenu Touareg ukončen i motor 4.0 TDI. A třetici neradostných zpráv doplňuje sharan, který si už neobjednáte s motory TDI. Na poslední chvíli však můžete ještě spěchat pro dieselový Seat Alhambra. Na rozdíl od Španělky se však sharan na českém trhu bude nabízet dál aspoň s motorem 1.4 TSI. Podrobné informace k ostatním modelům přinášíme v tabulce.

Modely a motory Polo ukončen motor 1.6 TDI, 2.0 TSI posílí ze 147 na 152 kW T-Cross ukončen motor 1.6 TDI T-Roc ukončen 1.6 TDI, skončí 2.0 TDI 110 kW, od 39. týdne nabíhá 2.0 TDI Evo 110 kW Passat, Arteon ukončen 2.0 BiTDI 176 kW, ukončen 2.0 TDI 140 kW, naběhne 2.0 TDI Evo 147 kW (36. týden), místo 2.0 TSI 200 kW naběhne 2.0 TSI Evo 206 kW (48. týden) Tiguan ukončen 2.0 BiTDI 176 kW, ukončen 2.0 TDI 140 kW, naběhne 2.0 TDI Evo 147 kW (36. týden), zůstává 2.0 TDI 110 kW s adaptací na novou normu, nový motor 2.0 TSI 180 kW (48. týden) Touareg ukončen 4.0 TDI 310 kW, nový motor 3.0 TSI 280 kW a 340 kW (plug-in hybrid) Touran zůstává 2.0 TDI 110 kW s adaptací na novou normu, 2.0 TDI Evo 147 kW zde nebude Sharan ukončen 2.0 TDI, nadále jen 1.4 TSI (skončí během příštího roku)

Ostatní značky

Alfa Romeo, Citroën, Ford, Honda, Mitsubishi, Renault, Suzuki ani Toyota žádné změny nechystají. U Mercedesu a Nissanu se informace nepodařilo ověřit.