Které modely a značky oslaví v roce 2023 narozeniny? Seznam je pestrý

Každý rok se najde příležitost k oslavám v automobilovém průmyslu. Zatímco v roce 2022 proběhly například oslavy založení divize BMW M, oslavy modelu Porsche Cayenne nebo první generace VW Caddy, letos nás čeká například oslava několika ikonických sporťáků. Důvod k oslavám ale budou mít i celé automobilky.

Začněme ale nejprve od modelů, mezi kterými letos najdeme jednoho čerstvého sedmdesátníka. Chevrolet Corvette totiž oslaví 70 let od představení první generace. Koncern General Motors sice v minulosti zvažoval, že slavné jméno na chvíli uloží k ledu, to by ale byla velká chyba. Osmá generace modelu, která poprvé vsadila na motor uložený uprostřed karoserie, totiž slaví úspěchy. Po americkém sporťáku je obrovská poptávka a zřejmě ho čeká i budoucnost v době elektrifikace.

Letitým staříkem, který letos oslaví sedmdesát let od svého představení, je také Isetta. Malý automobil z roku 1953 měl sice jen malý dvoudobý motor a pouze dvoumístnou kabinu s nevšedním nastupováním přes příď, nabízel ovšem skvělou hospodárnost, zabral málo místa a pomohl motorizovat poválečnou Evropu. Na původní Isettu, kterou vyráběla společnost Iso, v roce 1955 navázal model z dílny BMW, který již nabídl čtyřdobý motor. V blízké době se navíc očekává příchod znovuzrozeného modelu Isetta, ovšem tentokrát již v čistě elektrické podobě.

Šedesáté narozeniny letos oslaví několik ikonických sportovních modelů. Jedním z nich bude Porsche 911, které se sice začalo prodávat až v roce 1965, ovšem již v roce 1963 proběhla jeho premiéra – tehdy ještě pod označením 901. To však neprošlo kvůli automobilce Peugeot, což vedlo k vytvoření dnes ikonické řady 911. Novější generace modelu přitom zůstaly věrné původní siluetě i motoru umístěnému vzadu, což dává vozu unikátní jízdní vlastnosti mezi konkurenty.

V roce 1963 se ale na silnice vydalo také jedno z nejslavnějších aut filmového průmyslu, nádherné kupé Aston Martin DB5, které v následujících desetiletích proslavila především role hlavního vozu ve službách agenta jejího veličenstva, Jamese Bonda. Za zmínku přitom stojí, že automobilka v minulých letech připravila navazující výrobu modelu DB5, ovšem vylepšeného o atrapy doplňků z bondovek. A zájem byl nepřekvapivě velký.

Opomenout však nelze ani francouzský sporťák Alpine A110, který si rychle vybudoval dobré jméno na závodech rallye. Ostatně inspirace horskými silnicemi se dostala i do jeho jména. Před pár lety pak automobilka Renault na odkaz starého sporťáku navázala a představila znovuzrozený sportovní model Alpine A110, který se nakonec dočká i elektrické budoucnosti. Divize Alpine navíc převzala koly divize Renault Sport – známé pod zkratkou RS.

Od ikonických modelů si ale na chvilku odskočíme k černé ovci, kterou připomněli kolegové z CarScoops. Ford Mustang se sice ve své první generaci těšil mimořádné popularitě, jeho druhá generace však na úspěchy nenavázala. Představena byla v roce 1973, tedy v období ropné krize. V prvním roce se tak na trh nedostal ani motor V8, zatímco ostatní motorizace měly výrazně omezený výkon, aby automobilka zkrotila spotřebu. Ani designově však druhá generace Mustangu neslavila velké úspěchy. Padesát let od premiéry druhé generace však nyní s napětím čekáme, kdy na trhy dorazí generace sedmá. A ta by mohla být opět mimořádně povedená.

O deset let mladší je dnes již také ikonický Peugeot 205, který si získal srdce mnoha řidičů jako kompaktní městský společník, kabriolet i ostrý hatchback. V poslední jmenované kategorii ale excelovala především Toyota Corolla AE86, která letos rovněž slaví 40 narozeniny. Díky své dostupnosti, robustnosti, snadné údržbě, pohonu zadních kol a snadné ovladatelnosti se Corolla AE86 rychle stala populárním vozem v komunitě úpravců a drifterů. Nesmrtelný statut navíc vozu zajistil seriál Initial D.

Kromě sporťáků si ale letos připomene 40 let i tradiční offroad Land Rover 90/110, který byl reakcí společnosti na nastupující japonskou konkurenci mezi terénními vozy. Model 90/110 vyměnil zadní listová pera za vinuté pružiny, nabídl uzavíratelný středový diferenciál pro možnost jízdy s pohonem všech kol po silnici a dokonce i jeho interiér začal působit výrazně komfortněji. Pro úplnost dodejme, že číslovka v názvu odkazuje na délku karoserie. Jako první se v roce 1983 začala prodávat čtyřdveřová stodesítka, o rok později dorazila kratší devadesátka.

Zmínku o třicátých narozeninách si i podle webu Classic & Sports car zaslouží také Fiat Coupé, který byl před lety mnohými označován za Ferrari pro chudé. Vůz dokázal oslovit už svým designem, který vytvořil Chris Bangle, a na rozdíl od mnohých konkurentů mu nechyběla ani vnitřní praktičnost. Pod kapotou vrcholného modelu se navíc ukrýval 2,0litrový turbem přeplňovaný pětiválec, který přes samosvorný diferenciál posílal na přední kola 220 koní. Není divu, že se Fiat Coupé stal populárním vozem, v dobrém stavu jich ale mnoho nepřežilo, což se podepsalo na rostoucích cenách. Společně s Coupé ale 30 let slaví i model Punto, zatímco modely Oggi, Regata a Uno mají letos 40 let.

Nyní se ale přesuneme trochu víc do budoucnosti, konkrétně do roku 1998. Představeny totiž byly dva zajímavé modely. Jeden v Evropě, druhý na starém kontinentu. Začněme v USA, kde Cadillac představil model Escalade, tedy velké luxusní SUV. Základem byl sice robustní GMC Yukon Denali, Cadillac ale dokázal nasadit laťku vysoko a stal se symbolem luxusu. A to navzdory svému původu v SUV karoserií na rámovém podvozku. Společně s modelem Escalade ale slaví i model Chevrolet Silverado, postavený na stejné platformě.

V Evropě zatím automobilka Audi představila své sportovní kupé TT, které se později dorazilo také jako parádní kabriolet. I naše testy potvrzovaly, že Audi TT měla co nabídnout, v budoucnosti už se ale Audi do krámu nehodí. Její místo by tak v budoucnosti měl zastoupit čistě elektrický sportovní model.

Automobilky

Jak jsme ale zmiňovali, kromě samotných modelů budou slavit i celé automobilky. Jednou z nejvýraznějších bude bezpochyby italská značka Lamborghini, která si letos připomíná 60 let od představení prototypu stylového kupé 350 GTV s motorem pod přední kapotou. Do produkce to sice model GTV nedotáhl, jeho 3,5litrový motor V12, který navrhl Giotto Bizzarrini, se ale blýskl a na dlouhé roky se stal pořádně hlasitým konkurentem sousedů z Maranella. Ostatně přežil až do modelu Murciélago.

Video se připravuje ...

Šedesát let slaví také automobilka Honda, ačkoliv společnost jako taková vznikla již v roce 1946. Důležité je však slovo automobilka, protože první automobil společnost představila až v roce 1963. Malý pick-up T360 odpovídal požadavkům na japonskou třídu kei car a položil základ úspěšné společnosti. Ostatně model CR-V se v roce 2021 stal dokonce třetím nejprodávanějším automobilem na celém světě. V tomto roce navíc své čtyřicáté narozeniny oslaví i sportovně tvarovaný hatchback CRX.

Podobný příběh jako u Hondy se váže také ke společnosti Caterham a jejímu modelu Seven. Samotný sportovní model Seven, tedy lépe řečeno Lotus Seven, totiž oslavil šedesáté výročí od svého vzniku již v roce 2017. Letos se ale bude slavit padesát let modelu Caterham Seven. Konstruktér Colin Chapman totiž prodal práva na model automobilce Caterham v roce 1973, aby mohl posunout značku Lotus do vyššího segmentu. Jistě by byl sám překvapen, jak nadčasovým se model Seven ukázal být. A jak velký zájem dokáže i dnes mezi nadšenými řidiči vyvolat.