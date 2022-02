Nejzajímavější auto roku? Řídili jsme novou Dacii Jogger!

Dacia Jogger slibuje praktičnost kombíku, prostornost MPV a trochu charakteru SUV. A to vše za bezkonkurenční cenu. Povedlo se? A jak jezdí?

Právě kvůli kombinaci užitečných vlastností a dostupnosti je pro mě Jogger jednoznačně nejočekávanější a snad i nejdůležitější novinkou, která v letošním roce dorazí na trh - první auta k zákazníkům mimochodem přijedou na přelomu března a dubna.

Je mi mimořádně sympatické, že Dacia v době, kdy ostatní značky opustily nebo opouštějí segment dostupných prostorných rodinných aut, přichází s až sedmimístným vozem vybaveným velkým zavazadlovým prostorem za cenu, která se i v nejdražší verzi v pohodě vejde do půl milionu korun. A to přesto, že od zveřejnění prvního ceníku na začátku prosince už Jogger stihl podražit.

Dacia Jogger – ceny na českém trhu Motor TCe 100 LPG TCe 110 Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 74/4600 (LPG), 67/4800 (benzín) 81/5000 Točivý moment [N.m/min] 170/2000 (LPG), 160/2100 (benzin) 200/2900 Převodovka manuální 6stupňová manuální 6stupňová Max. rychlost [km/h] 175 (LPG), 172 (benzin) 183 Zrychlení 0-100 km/h [s] (5 míst/7 míst) 12,3/13,0 (LPG), 12,5/13,2 (benzín) 10,5/11,2 Komb. spotřeba [l/100 km] 7,6-7,8 (LPG), 6,0-6,1 (benzin) 5,6-5,7 Objem palivové nádrže [l] 50 50 Objem LPG nádrže [l] 40 - Provozní hmotnost [kg] (5 míst/7 míst) 1298–1337/1327–1366 1251–1308/1280–1336 Objem zavazadlového prostoru dle VDA [l] (5 míst/7 míst) 708/160 708/160 Rozměry d x š x v [mm] 4547 x 1784 x 1674 Rozvor [mm] 2897 Cena Essential [Kč] (7 míst) 373.500 (396.500) 386.000 (409.000) Cena Comfort [Kč] (7 míst) 418.500 (441.500) 431.000 (454.000) Cena Extreme [Kč] (7 míst) 440.500 (463.500) 453.000 (476.000)

Nejlevnější Jogger aktuálně stojí 373.500 Kč – v pětimístné verzi. Sedmimístný startuje na 396.500 Kč. Výbava je ovšem poněkud kompromisní. Najdeme v ní například LED denní a potkávací světlomety, mlhovky, světelný senzor, palubní počítač nebo specifický – a také chytrý - držák mobilního telefonu na horní části palubní desky, z něhož si můžete díky aplikaci od Dacie snadno udělat vlastní infotainment s navigací. V dosahu je dokonce také USB pro připojení kabelu napájení, takže si svůj smartphone při tomto používání nevybijete.

Jenže také několik docela důležitých záležitostí chybí - například klimatizace (manuální lze přikoupit zvlášť za 12.500 Kč), volant je nastavitelný pouze výškově a elektricky ovládaná jsou pouze přední okna. Základní Jogger stojí na 16palcových ocelových kolech, ale to zrovna moc nevadí. Standardně dodávané kryty kol vypadají docela dobře.

Při prolézání základní verze, kterou Dacia během prvních jízd v okolí francouzského Nice také staticky prezentovala (byť ve francouzské specifikaci, která dostala manuální klimatizaci), mě zaujaly ještě dva detaily. Vůz postrádá kosmetická zrcátka ve stínítkách a má mechanické ovládání zpětných zrcátek prostřednictvím páček. Hezké retro, které je ovšem při zacouvávání k obrubníku na straně spolujezdce trochu nepraktické.

Jinak ale na mě základní provedení udělalo slušný dojem. Vlastně se musím přiznat, že když jsem ho v areálu hotelu hledal, nejprve jsem ho přešel. Nečekal jsem, že bude vypadat tak dobře – a to hlavně díky zmíněným krytům kol a LED světlometům, pomohl také tmavě šedý metalický lak, který maskuje nelakované kliky a zrcátka. Uvnitř pak pochopitelně dominují tuctové plasty, ale to snad Joggeru ani nechci vyčítat. Tvrdé plasty navíc snesou hrubé zacházení, což se v rodinném autě hodí.

Základní provedení však zřejmě nebude velký prodejní hit, podle Tomáše Kochmanna, produktového manažera značky Dacia v Česku, tuzemské zastoupení přijalo už asi 800 objednávek, aniž by se kdokoli v Joggeru svezl, z nichž zhruba 90 procent připadá na vyšší výbavy Comfort a Extreme.

Jak je to s tou praktičností?

Zajímavé je, jak robustním dojmem nová Dacia působí, zvlášť když ji sledujete zezadu. Přitom nejde o vyloženě velké auto. Na platformě CMF-B postavená novinka rozměry zapadá do nižší střední třídy a s délkou 4547 milimetrů je dokonce kratší než kupříkladu Škoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant nebo Hyundai i30 Kombi. Šířka činí 1784, výška 1674 až 1691 mm, parádní je ovšem rozvor, který dosahuje královských 2897 mm. K vozům typu SUV Jogger vizuálně přibližuje 200mm světlá výška a štědře použité plastové a nelakované prvky karoserie. Pro srovnání - Duster má světlou výšku 214 mm.

Vnitřní prostor je na vozidlo uvedených rozměrů jednoduše obdivuhodný. Jogger není velkoprostorový minivan, přesto překvapí, kolik místa se do kompaktní karoserie „vešlo“.

I ta dvě sedadla ve třetí řadě jsou v podstatě plnohodnotná. Se 182 centimetry jsem na nich našel skutečně dostatek pohodlí, i když s narovnanými zády už jsem ve vlasech přece jen cítil stropnici. Určitě bych tam vzadu ale zvládl dlouhou cestu.

Parádní je velkorysý přístup, po odklopení sedadla ve druhé řadě totiž máte k dispozici nezvykle široký „průlez“ s dostatkem možností, kam položit při nastupování nohu.

Sympatický detail představuje možnost vyklopit si zadní okénko a dostat dozadu trochu čerstvého vzduchu. Může se to hodit, Jogger totiž pasažérům vzadu nedokáže posloužit ventilací, chybí výdechy.

A když už jsem u „větrání“, potíže s teplotním komfortem teoreticky mohou potkat také cestující ve druhé řadě, jimž musí stačit jen poměrně skromně koncipované výdechy pod předními sedadly. Výdechy ve sloupcích nebo ze středového tunelu Jogger nemá, takže vzduch fouká odspodu.

Ale zpátky ke třetí řadě sedadel. Šikovná je možnost sedačky překlopit směrem dopředu, případně rovnou z kabiny vyjmout. Každé sedadlo váží přibližně 10 kilogramů a manipulace je vysloveně snadná.

Vztyčené „sesle“ ve třetí řadě samozřejmě ovlivňují také velikost zavazadlového prostoru. Podle metodiky VDA kufr v sedmimístné konfiguraci pojme 160 litrů. Podlaha zavazadelníku je v takovém případě v nejširším místě dlouhá něco přes 30 centimetrů, v nejužším asi 27 cm. Mezi opěradlem a dveřmi kufru jsem v nejužším místě naměřil 16 centimetrů. Každopádně kabinový kufr se za třetí řadu naprosto bez problémů vešel. Vešly by se v pohodě i dva.

Když šestou a sedmou sedačku odklopíte, zvětší se objem na 565 litrů, ložná plocha poté dosahuje zhruba 75 centimetrů. A pokud křesílka z vozu vyjmete, máte najednou k dispozici obrovský kufr s objemem 696 litrů. Délka ložného prostoru pak přesahuje jeden metr, více než metrová je i šířka mezi podběhy.

Ale u toho Jogger nekončí. Sklopit se samozřejmě dají opěradla ve druhé řadě (sedadla jsou dělená v poměru 2/3:1/3), Dacia navíc přidává možnost dělenou lavici ještě překlopit směrem dopředu. Pak novinka nabídne přepravní kapacitu s objemem až 1807 litrů (u pětimístné verze až 1819 l). A dvoumetrovou ložnou plochu.

Jogger tedy dokáže s přehledem posloužit i jako taková osobní dodávka, variabilita a prostorová využitelnost interiéru jsou na skvělé úrovni. Dacia dokonce tvrdí, že vůz umí více než 60 možností vnitřního uspořádání.

Ještě nám ale zbývají sedadla ve druhé řadě. Na první dobrou mě především zaujalo, jak vysoko jsou ukotvena. Cestující vzadu tak mohou sedět s narovnanou postavou a ještě mají k dispozici skvělý výhled. Místem ve druhé řadě sice Jogger vyloženě neplýtvá, ale stále je ho tu dostatek. Po nastavení sedadla řidiče na svou 182cm postavu jsem měl před koleny ještě sympatickou rezervu, když jsem ale šoférskou židli posunul nadoraz dozadu, už jsem se koleny o sedačku opíral. Skvělé je místo nad hlavou, a to díky střeše se „schodem“ – za předními sedadly se linie zvedá o 40 milimetrů.

Do praktických detailů musím zařadit také poměrně lehké dveře od zavazadlového prostoru, které jsou sice obrovské, ale otevírají se snadno, nebo modulární střešní ližiny. Ty se zase umí proměnit z podélných na příčné střešní lišty. Unesou až 80 kilogramů. Hodí se i tři 12V zásuvky a řada odkládacích prostor o celkovém objemu 23 litrů.

Užitečné zatížení se podle verze a motorizace pohybuje od 387 do 582 kg a Jogger utáhne nebrzděný přívěs do hmotnosti 625 kg, brzděný do 1200 kg.

Je prostě znát, že Dacia si dala na využitelnosti záležet. Několik drobných výtek ale mám. Říkám si například, že Jogger jakožto rodinné auto by si zasloužil USB porty pro dobíjení telefonů a tabletů i pro cestující na zadních sedadlech. Tady je USB jen vpředu.

Možná by v kabině mohlo být také více Isofixů, ve druhé řadě jsou jen na bočních sedadlech, ve třetí chybí úplně. O ventilaci už byla řeč, stejně tak o absenci posuvné lavice ve druhé řadě.

A jak jezdí?

Přední část kabiny nabízí daciovskou klasiku s klasickými fyzickými ovladači, pěkně čitelnými analogovými budíky, přehledným palubním počítačem a celkově velice dobrou ergonomií. Od verze Comfort v Joggeru najdeme infotainment s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, čtyřmi reproduktory a s podporou AppleCarPlay a Android Auto. Za příplatek je k dispozici provedení s 6 repráčky, WiFi a navigací. Z auta je dobrý výhled (dozadu trochu horší), sedadla jsou spíš měkčí, s nepříliš dobrou podporou v zatáčkách.

U výbav Comfort a Extreme plastovou jednotvárnost zdařile nabourávají dekory z textilie. Pokud vás zajímá komfortní výbava, v ceníku najdete například automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup a startování, zadní parkovací kameru nebo vyhřívaná přední sedadla.

K dispozici jsou aktuálně dvě motorizace, obě tříválcové, obě přeplňované turbodmychadlem a obě s objemem 999 cm3. Oba tříválce doplňuje šestistupňová manuální převodovka a pohon předních kol.

Novinku pro Dacii představuje přímovstřiková jednotka s označením TCe 110, vybavená hliníkovým blokem, vodou chlazenými výfukovými svody, přímým vstřikováním či variabilním časováním ventilů. Motor poskytuje maximální výkon 81 kW v 5000 otáčkách a nejvyšší točivý moment 200 Nm dostupný v 2900 min-1.

Alternativou je provedení se známým dvoupalivovým pohonem, které kromě benzinu umí spalovat také LPG. Varianta TCe 100 LPG (někdy se dá narazit také na označení ECO-G 100) dává při jízdě na plyn maximální výkon 74 kW při 4600 otáčkách a krouťák až 170 Nm v 2000 min-1. Při spalování benzinu motor s nepřímým vstřikováním paliva poskytuje 67 kW při 4800 min-1 a 160 Nm při 2100. Výhodu jsou dvě solidně velké nádrže - benzinová má objem 50 litrů, na LPG 40 l. Auto tak zvládne ujet na jeden zátah přes 1000 kilometrů.

Během prvního seznámení se s Joggerem jsem vyzkoušel obě jednotky. A co se čistě řidičských pocitů týče, o něco lepší dojem na mě udělal výkonnější litřík spalující výhradně benzin.

Působí totiž o něco kultivovaněji, živěji a díky delšímu zpřevodování se hodí víc na dálnici. Při rychlosti 130 km/h motor na šestku točí asi 2600 otáček, verze na LPG už tři tisíce. Na volnoběh sice tříválec trochu vibruje, po rozjezdu ale působí převážně klidným dojmem. Z nízkých otáček se sbírá vcelku ochotně, okolo dvou a půl tisíce pak vyloženě ožije, ale příjemně pak táhne i ve druhé polovině otáčkoměru. Nijak dramaticky, ale zrychluje.

Maximální výkon 81 kW samozřejmě nezní pro rodinné vozidlo kdovíjak, ale řekl bych, že síla motoru bude cílové skupině po většinu času vyhovovat. Pomáhají mu rozumně „poskládané“ převody a slušná hmotnost, ta provozní se u všech verzí vejde pod 1400 kilogramů, u některých i pod 1300 kg. Charakter malého přeplňovaného tříválce samozřejmě od řidiče vyžaduje trochu spolupráce v podobě častějšího podřazování a obecně předvídání. Navíc je potřeba počítat s drobnou prodlevou po sešlápnutí akcelerátoru, tříválec s turbem se prostě musí před výkonem „nadechnout“.

První dojmy se však zatím týkají v podstatě neobsazeného auta, v němž jsem seděl jen já (83 kg) a v zavazadelníku byl uložen palubní kufr, na to bych rád upozornil. V tomto obsazení na mě nový motor zapůsobil poměrně pozitivně, v kopcích i na dálnici. Jen bylo potřeba mu občas vyjít vstříc.

Vzhledem k rodinnému zaměření jsem původně měl v hlavě plán Jogger vyzkoušet s dalšími kolegy na palubě, proticovidová opatření však přikazovala jízdu o samotě. Tak snad v klasickém testu. Jsem opravdu zvědavý, jak se litřík popasuje třeba s 300 kg navíc.

LPG verze mi přišla o něco lenivější, méně ochotná ve vyšších otáčkách a také trochu hlučnější, zvlášť na dálnici, na níž jsem také musel podřazovat častěji než s výkonnějším motorem. Na klidné cestování motor bude stačit, ale definitivní závěry bych si nechal na plnohodnotný test. S tímto provedením jsem bohužel strávil méně času, navíc jsem se pohyboval převážně na dálnici, na níž se často objevovalo omezení rychlosti na 110 km/h. A opět jsem byl uvnitř jen já. Plus kufr.

Předností LPG řešení je však úspora výdajů na palivo. Testovací okruh, vedoucí tedy hlavně po dálnici, Dacia v „plynovém režimu“ zvládla s průměrem 8,9 l/100 km. Kolega, který jel celou dobu za mnou (a tedy podobným stylem) s Joggerem vybaveným motorem TCe 110, do cíle dorazil se spotřebou 6,2 litru benzinu na 100 kilometrů.

Že je tahle nová jednotka opravdu úsporná, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Jinou trasu, tentokrát kromě dálnice zahrnující ve větším měřítku obce a hlavně zakroucené silnice v kopcích, Jogger TCe 110 zvládl s průměrem 6,3 l/100.

Zajímavý je ovšem i jízdní projev. Dacii se povedlo nalézt sympatické naladění, zdravě kombinující pohodlí, stabilitu a kultivovanost.

Automobilka přitom vzala v úvahu odlišné potřeby majitelů pětimístné a sedmimístné varianty. U provedení se sedadly ve třetí řadě se předpokládá, že bude častěji jezdit více naložená a zatížená, proto dostala větší brzdové kotouče vpředu (vzadu jsou mimochodem vždy bubnové brzdy) a zesílené tlumiče – všechny. Rozdíl je znát, ale není vyloženě dramatický.

Obě varianty každopádně těží ze slušné hmotnosti, přítomnosti lehkého motoru pod přední kapotou, z dlouhého rozvoru, umístění kol téměř v rozích karoserie a rozumně zvoleného obutí. Šestnáctipalcová kola objímají poctivé pneumatiky o rozměru 205/60.

Na silnici Jogger působí komfortně, podvozek se zdál být dostatečně poddajný. O nerovnostech sice občas vědět budete, ale nebudou vás trápit, tlumení je na velice dobré úrovni. Z vozu je navíc cítit, že je připraven na situace, kdy ho obsadíte větším počtem lidí, zvířat nebo zavazadel. Po zatížení pak bude projev ještě o něco poddajnější. Ale i v mém skromném obsazení mi Dacia připadala pohodlná. Musím však dodat, že jsem jezdil hlavně po kvalitních cestách.

V zatáčkovitých úsecích mě potěšilo, jak lehce se do nich auto dokáže stočit a jak snadno umí vykroužit rychlý a přesný oblouk, aniž by se karoserie přehnaně nakláněla. Jogger samozřejmě není sportovní auto, k tomu má hodně daleko, ale na křížence rodinného kombíku, MPV a SUV působí hbitě a lehkonoze. Pochvalu zaslouží stabilita a čitelné chování.

Mezi milá překvapení musím zařadit ještě odhlučnění, jak kabiny, tak od kol. Obojí je na velice slušné úrovni. Snad jen motor je v některých chvílích slyšet víc, než bych si přál. Silnější tříválec občas decentně „kvílí“ a ve vysokých otáčkách jsou slyšet obě verze. Není to však nic, kvůli čemu byste si na palubě nemohli povídat s ostatními cestujícími. A ještě bych rád vyzdvihl, že ve zkoušených vozech nic nevrzalo, neskřípalo a že velká karoserie, přestože je lehká, působí tuhým dojmem.

Z prvního svezení jsem si z Francie odvezl velmi pozitivní pocity. Rumunská novinka je opravdu praktická, prostorná a příjemně se řídí. Jen nabídku motorů bych si uměl představit zajímavější. Oba tříválce zřejmě budou cílové skupině zákazníků výkonem stačit, přesto nedokážu přestat myslet na to, jak by Joggeru slušel 1,5litrový diesel. A nebo taková zážehová čtyřválcová jedna-trojka TCe. Škoda.

Dacia každopádně plánuje nabídku motorizací rozšířit, v roce 2023 uvede na trh hybrid s automatickou převodovkou. Podle zástupců automobilky se tak mimochodem stane jen proto, že už to musí kvůli vývoji trhu a požadavkům na emise být. Kdyby to bylo na výrobci samotném, držel by se výhradně spalovacích motorů.