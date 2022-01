Opel Crossland 1.5 CDTI AT6 vs. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi EAT8 – Stejné geny, jiná povaha

Malá SUV Opel Crossland a Peugeot 2008 u nás patří k nejúspěšnějším modelům své kategorie. Obě jsou sice součásti rodiny Stellantis, ale v souboji o zákazníky každé využívá specifické zbraně. A jako jedna z mála stále nabízejí diesel.

Dojem, cena, prostor Kdysi jistý odborník předpověděl, že na světě zůstane jen několik velkých korporací, které budou sdružovat všechny automobilky. Unifikované technické základy pro modely různých značek totiž výrazně snižují náklady na výrobu, a hlavně vývoj. A o peníze jde v první řadě. Tedy ne o to, aby zákazník zaplatil méně, ale aby akcionáři vydělali více. Takový koncern Stellantis dnes vlastní čtrnáct automobilek. Patří mezi ně Opel a Peugeot. Bližší spolupráce Opelu se skupinou PSA, tedy předchůdcem Stellantisu, ale započala ještě před jejich spojením. V lednu 2017 totiž Opel představil malé SUV Crossland X, vycházející z platformy PF1, používané tehdy ve skupině PSA pro malé automobily segmentu A a B. Na stejném základu je postaven třeba Citroën C3 Aircross. Druhá generace Peugeotu 2008, odhalená v roce 2019, ale vznikla už na modernější platformě CMP, která dovoluje zástavbu elektrického pohonu. To malý vyvýšený opel zatím neumí. Crossland a 2008 jsou tedy blízcí sourozenci, ale o dvojčatech mluvit nelze. Opel Crossland 1.2 Turbo (96 kW) – Povedený crossover za rozumnou cenu Dva rozdílné světy Opel sice do světa vstoupil jako Crossland X, nyní ale dovětek X v názvu nenajdete. Přišel o něj zhruba před rokem, kdy prošel výraznější modernizací. Přepracovaná přední část tehdy dostala zcela nový výraz označovaný slovem Vizor. Nejdůležitějším prvkem je absence klasické masky chladiče. V tomto místě je nyní leskle černý panel s chromovaným orámováním, který navazuje na standardní světlomety LED. Jednodušší příď působí hodnotněji a lehce opticky vůz rozšiřuje. Bytelně naopak vypadá stříbrně nalakovaný rám kolem mřížky v nárazníku, jenž je od provedení Elegance standardem. Vzadu nebyly změny až tak zásadní, omezily se na zatmavení skupinovek a velký nápis Crossland uprostřed víka kufru. Proti předchozímu provedení je design nápaditější, ale stále patří spíše do konzervativnější části segmentu. Navíc silueta pětidveřové karoserie zůstala stejná a SUV dál působí vyšší než širší. Fádnější vzhled i disproporce karoserie opelu jasně vyniknou při přímém porovnání s 2008. Jeho vzhled jasně vystihuje podstatu znaku Peugeotu, tedy lva. Vysoká příď s velkou maskou, svisle orientované diodové pásky ve světlech vypadající jako vyceněné zuby, podlouhlé denní svícení působící jako tesáky a rozšířené blatníky připomínají obávaného lovce připraveného ke skoku. Dynamické proporce dotváří delší a rovnější kapota, vysoké boky a stoupající spodní linka bočních oken. Zadní mohutná část je rozbitá detaily, kterým dominují úzká vodorovná světla s třemi škrábanci po drápech. Bytelnější a mohutnější výraz peugeotu dotvářejí i podstatně větší kola. Maximem opelu jsou totiž sedmnáctky, 2008 do podběhu umí vtěsnat i osmnáctky, které mají navíc pláště s vyššími bočnicemi. Svět motorů 49/2021 Budoucnost a minulost Také uvnitř nás více okouzlil malý Francouz. Opel opět sází na konzervativnější pojetí. Tradiční palubní deska je rozdělená stylem známým desítky let. Klasický přístrojový štít s analogovými ukazateli doplňuje displej multimediálního systému na středovém panelu. Oblé linky vytvářejí uvnitř sice příjemné, ale nikterak osobité prostředí. Peugeot má totiž v rukávu i-Cockpit, tedy futuristy propracovaný interiér. Palubní deska se vymyká všem konvenčním přístupům, což je vidět na vyvýšené kapličce přístrojů. Testovaná motorizace přitom má vždy digitální ukazatele s trojrozměrnou grafikou. Ta může někomu vadit, ale rozhodně jde o zajímavou technologii. Součástí horní části palubní desky, kterou od spodní odděluje výrazná prohlubeň, je také středový dotykový displej vystouplý do prostoru a natočený k řidiči. V našem případě má úhlopříčku 10“, což je standard pro výbavu GT. Designově vytříbený je středový ovládací panel, tvořící optický celek s výdechy ventilace. Na dotykové plochy pro rychlé listování v menu či vyhřívání sedadel navazují krásně tvarovaná tlačítka v podobě páček pro ovládání základních parametrů nastavení ventilace. A fajn také je, že 2008 má vstup USB-A i USB-C. Nutno ale uznat, že originální koncepce Peugeotu na rozdíl od tradičního Opelu nesedne každému. Crossland sice neohromí, ale ani neurazí, což v případě 2008 stoprocentně neplatí. Opel Crossland odhaluje český ceník. Pořád láká na atraktivní ceny Složitější ovládání Vnitřek peugeotu se nám hodně líbí, jenže jen do doby, než v něm musíme strávit delší čas. Pokud je volant v ideální pozici, jeho věnec brání výhledu na přístroje. Většina nastavení vozu probíhá prostřednictvím středové dotykové obrazovky. Chcete si upravit teplotu, vypnout klimatizaci nebo zintenzivnit foukání? Musíte klikat na obrazovku. Chcete vypnout stop-start nebo v noci snížit intenzitu podsvícení? Musíte opět klikat. Hledání v menu není příliš intuitivní a k některým funkcím jsme se dostali až dlouhým listováním. Nelogické nám připadá i uspořádání tlačítek na volantu. Na levé straně se ovládá hlasitost, na pravé se listuje stanicemi autorádia. Opel má vpravo vše k muzice i připojenému mobilu a vlevo zbytek. Crossland je sice ze staré školy, to ale právě v ergonomii nemusí být na škodu. Pro většinu funkcí má samostatné tlačítko a teplotu změníte po hmatu otočným ovladačem. Jak jednoduché a praktické! Lepší už to nebude Přestože malá SUV jsou postavena na základech městských hatchbacků, cenově se spíše rovnají kompaktům nižší střední třídy a stále zdražují. Opel Crossland a Peugeot 2008 jsou toho jasným důkazem. Prvně jmenovaný startuje na částce 399.990 Kč za základní benzinové provedení 1.2 61 kW (loni jste podobně vybavený kus mohli mít za 355.990 Kč). Druhý nyní začíná na 460.000 Kč za tříválec 1.2 PureTech 74 kW Active, přičemž před rokem jste ho pořídili za 385.000 Kč. A pokud chcete úsporný vznětový motor a pohodu s automatem, musíte do peněženky sáhnout ještě hlouběji. Navíc moc na výběr nemáte, protože většina značek se dieselů u malých aut zbavila. Opel s testovanou motorizací startuje na 509.990 Kč v základním provedení Edition. Za peugeot už musíte vysázet 665.000 Kč, a to hlavně proto, že je k mání až od čtvrté výbavy Allure Pack. Ani proto nepřekvapí, že u Francouze dostanete bohatší výbavu včetně automatické klimatizace, litých 17“ kol, startování tlačítkem, zadních parkovacích čidel, světlometů LED nebo 3D displeje v přístrojovém štítu. Ale ani základní opel není zase až tak chudý. Chybějí mu sice litá kola a dešťový senzor, ale jinak by nás výbavou uspokojil. Ve vrcholném provedení Ultimate má crossland úplně vše a s cenou 599.990 Kč je pořád levnější než Francouz. Model 2008 jsme měli také v nejvyšší specifikaci GT Pack a Peugeot za něj chce 760.000 Kč. Pořizovací náklady Opel Crossland 1.5 CDTI 88 kW AT6 Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 96 kW EAT8 Základní cena 509 990 Kč (Edition) 665 000 Kč (Allure Pack) Cena verze Světa motorů 509 990 Kč (Edition) 665 000 Kč (Allure Pack) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Airbagy hlavové Ano Ano Automatická klimatizace 15 000 Kč Ano Bezklíčkové startování/vstup Ne/Ne Ano/9000 Kč Dešťový/světelný senzor 4000 Kč/Ano Ano/Ano Digitální přístrojový štít Ne Ano El. ovládání zadních oken a vnějších zrcátek Ano/Ano Ano/Ano Litá kola Ne Ano Metalíza 15 000 Kč Ano (oranžová) Navigace 20 000 Kč 21 000 Kč Parkovací senzory vzadu/vzadu a vpředu 8000 Kč/13 000 Kč Ano/Ne Rádio s Bluetooth/USB Ano/Ano Ano/Ano Světlomety LED Ano Ano Tempomat Ano Ano Volant multifunkční/kožený Ano/Ano Ano/Ano Vyhřívání předních sedadel/volantu 12 000 Kč 6000 Kč/Ne Porovnání cen 509 990 Kč (100 %) 665 000 Kč (o 30 % horší) Známka* 1,00 2,50 POŘADÍ 1. 2. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady. Potvrzení ambicí Při porovnání rozměrů karoserie by se mohlo zdát, že o vítězi v prostornosti bude rozhodnuto předem. Peugeot je delší, širší a opřít se může také o rozvor o centimetr větší. Opel by mohl konkurovat jen výškou kabiny. Jenže prvotní pocity jsou opačné. Kabina opelu působí podstatně vzdušněji. Velkou prosklenou plochou dovnitř proniká hodně světla. Po usednutí do peugeotu se naopak cítíme stísněně. Může za to vyvýšená přístrojová deska, vysoké boky a úzké prosklení. Realita po přeměření ale odpovídá prvotním předpokladům. Peugeot uvnitř větší je, i když rozdíl není nikterak dramatický. Například v šířce jsou si obě kabiny naprosto rovny, v ramenou máme dokonce více místa v crosslandu. U opelu jsme kdysi oceňovali natažení kabiny do délky, takže cestujícím v druhé řadě zůstávala spousta volného prostoru před koleny. Na tom se nic nezměnilo, ale peugeot jde v tomto směru ještě dál a 174 cm vysokému figurantovi nadělil před koleny nadprůměrných 15 cm. I přes nižší karoserii nejsme v peugeotu ochuzeni o místo nad hlavou. Vpředu i vzadu vyhoví i vysokým postavám. To crossland je místem nad druhou řadou hodně skoupý. Figurantovi zbyly volné jen dva centimetry. Tady ale musíme dodat, že oba vozy byly vybaveny střešním oknem, přičemž to v opelu zasahuje až nad zadní lavici. Nový Opel Crossland se zbavil X, dostal upravený podvozek a tvář Mokky Dozadu se lépe nastupuje do peugeotu s výrazně širšími dveřmi. Jediné nemilé překvapení představuje mohutný, tedy vysoký a široký práh, jejž musí cestující překročit. Naštěstí zvenku prahy zakrývají dveře zasahující až pod vůz, takže se na ně nedostane špína. Naopak u opelu se o vystouplý práh snadno ušpiníte, protože je nechráněný. Sportovec a turista Peugeot vypadá nejen dravěji, ale řidiči nabídne i sportovnější pozici za volantem. Sedí se v něm níže a vyšší palubní deska ho obklopuje. Sedadla verze GT si zaslouží jasnou jedničku. Chválíme ideální rozměry, tuhost, výrazné boční vedení i hlavové opěrky nakloněné lehce dopředu. Negativním jevem je horší výhled z vozu. Konec kapoty jen odhadujeme. Ani přes široký zadní sloupek a nízké zadní okno toho moc nevidíme. Vadí nám i široký středový panel, který zmenšuje prostor pro pravou nohu řidiče – pro pohodlné sezení by potřeboval zúžit tak o dva centimetry. V opelu se sedí výš. Palubní deska není tak mohutná, takže nám připadá, že je někde vpředu pod námi. Výhled ven ulehčuje velké prosklení i okénka v zadním sloupku. A ani opel se za sedadla nemusí stydět, byť jsou malinko užší a nemají tak výrazný tvar. V testované výbavě Ultimate jsou čalouněna příjemnou alcatarou a přední mají ergonomický certifikát AGR. Údaje o testovaných vozidlech Opel Crossland Peugeot 2008 Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 155-170/0-12 173/15 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 89-98/88* 86-96/95* Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 3-12/2* 0-10/9* Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 141/139 141/139 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 130/132 129/130 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 47/44 x 49 50 x 48/45 x 49 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 60 x 48 60 x 50 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 80 x 100 81 x 90 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 71/184 71/186 * údaje se střešním oknem Jen objem nestačí Variabilitu kabiny opelu výrazně zvyšují dělená zadní sedadla v poměru 40:60. Ta lze podélně posouvat v rozmezí 15 cm a také u nich můžete měnit sklon opěradel. Dostanete je ale jen v nejvyšší výbavě Ultimate. Tím lze měnit velikost zavazadelníku od základních 410 do 520 litrů. A to je slušná nálož na vozidlo s celkovou délkou jen 4217 mm. Výhodou tohoto systému je také fakt, že v případě sklopení zadních opěradel se sedák zasune do podlahy. Je ale také důležité připomenout, že pokud zadní řadu posunete zcela dopředu, cestujícím na ní sedícím nezbude před koleny žádné volné místo. Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 MAN6 – Sázka na styl Ale ani kufr peugeotu se nemá za co stydět. Je sice pod plato o něco nižší, ale zato delší. Základní objem 434 litrů uspokojí potřeby i početnější rodiny. Využitelnost obou zavazadelníků je velmi dobrá, protože mají rovné boční stěny. Lepší ohodnocení jsme nakonec dali opelu, protože do známky zahrnujeme nejen čistý objem, ale i variabilitu – crossland má dokonce i středový průvlak, který peugeot mít nemůže.

Motor, jízda Dvakrát stejně Peugeot má výhodu nejen v modernější podvozkové platformě, ale může se také spolehnout na poslední modifikace pohonných jednotek. Je to vidět nejen na zážehových, ale i vznětových agregátech. Čtyřválcový turbodiesel 1,5 litru má sice ve spojení s manuální převodovkou výkon 81 kW stejný v obou vozech, ale v případě automatů se jeho nastavení liší. V opelu si musí vystačit s 88 kW a jen šestistupňovou samočinnou skříní, 2008 si může dovolit 96 kW a osm stupňů. Konstrukčně jsou oba agregáty shodné, a tak je zajímavé sledovat jejich drobné odchylky. Výkonnostní křivka je přitom víceméně shodná. Motory ožívají po překročení 1500 otáček. Pod touto hranicí jsou schopné udržovat zvolené tempo, ale po sešlápnutí plynového pedálu se nic neděje. Tedy až na to, že automat podřadí a pak chvilku čekáme, než se natlakuje turbodmychadlo. Kolem dvou tisíc ukazují, že i vznětová patnáctistovka může mít síly na rozdávání – maximum točivého momentu 300 Nm mají oba umístěný do 1750 min-1. A potom táhnou, co jim síly stačí, a někde kolem 5000 otáček se dostavuje útlum. V případě peugeotu je však okamžitě poznat, že jeho motor má elánu o něco víc. Opel zastudena celkem dost chrčí a rozechvěje volant. Po zahřátí se sice výrazně uklidní, ale i ve vyšších otáčkách je hlučnější. Peugeot evidentně nešetřil na tlumicích hmotách, ve všech režimech je kultivovanější a tišší. Nový Peugeot 2008 jsme srovnali s konkurencí. Vyplatí se nejprodávanější malé SUV cenově? Rychlejší i plynulejší Dynamická měření potvrdila technické údaje výrobců, tedy že peugeot může dosáhnout na vyšší maximálku a na stovku vystartuje rychleji. My jsme s ním v automatickém režimu z nuly na 100 km/h akcelerovali za 10,8 sekundy, což je téměř o sekundu rychleji než u opelu. Jenže k avizovaným 9,3 s jsme se během čtyř pokusů ani jednou nepřiblížili. Svou převahu ukázalo 2008 i v případě pružného zrychlení, kde v obou měřených hodnotách vyhrálo o 0,8 sekundy. V automatickém módu se plně ukázala výhoda osmistupňového automatu, kde peugeot držel ideální otáčky a rychle řadil jeden stupeň za druhým. Starší planetový automat s měničem má v opelu jen šest stupňů. Musí si tedy poradit s mnohem delšími přechody. Každé přeřazení ve vysokém tempu tak znamená velký úbytek otáček, zabere delší čas a pro řidiče i posádku je znatelnější. A je pravda, že i při poklidnějším cestování představuje automat v peugeotu lepší volbu. Obě skříně se snaží držet motory v optimálních otáčkách, tedy od 1500 do 2000 min-1. Když se na ně netlačí, směrem nahoru mění rychlosti hladce a neznatelně. Peugeot je v tomto směru o něco rychlejší a také si lépe poradí s podřazováním. Opel při této činnost občas cukne. Nebavíme se přitom o podřazení při důrazném sešlápnutí plynu, ale o změně stupně při poklidném tempu – jedeme konstantně šedesátkou a v kopečku si elektronika rozmyslí, že podřadí. Údaje o testovaných vozidlech Opel Crossland 1.5 CDTI AT6 Peugeot 2008 1.5 Blue HDi EAT8 Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1499 1499 Největší výkon (kW/min-1) 88/3750 96/3750 Největší točivý moment (Nm/min-1) 300/1750 300/1750 Převodovka 6° automatická s měničem 8° automatická s měničem Délka x šířka x výška (mm) 4217 x 1765 x 1605 4300 x 1770 x 1550 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2604, 1518/1491 2605, 1540/1540 Standardní pneumatiky 205/60 R16 215/60 R16 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1350/585 1345/505 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 650/870 670/1200 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 410-520/1255 434/1467 Objem nádrže paliva (l) 45 41 Nejvyšší rychlost (km/h) 183 195 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,5 9,3 Emise CO 2 dle WLTP (g/km) 130-138 125 Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP (l/100 km) 5,0-5,2 4,8 NAMĚŘENÉ HODNOTY Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,7 10,8 Pružnost 60-100 km/h a 80-120 km/h na automat (s) 6,4/8,3 5,6/7,5 Pružnost na 4./5. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 6,8/8,7 5,7/6,1 Pružnost na 5./6./7./8. rychlos. stup. (80-120 km/h) (s) 10,5/14,6/-/- 7,3/9,5/11,2/14,8 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2300 2200 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,1/85,6/125,5 47,1/85,9/125,7 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,2 4,9 Výhoda nafty Oba vozy jsou vybaveny i možností manuálního řazení. Opel si musí vystačit s pákou voliče na středovém tunelu. Peugeot dostal pádla pod volantem, což je rozhodně příjemnější řešení, které odráží i sportovnější charakter samotného vozu. Dynamiku jsme tedy změřili i v manuálních módech a vzhledem k delším jednotlivým převodům opel v každé kolonce výrazně zaostává. Tedy až na jednu, pružnost z 80 na 120 km/h na nejvyšší převod. V tomto případě se negativně projevuje dlouhá osmička peugeotu proti kratší šestce opelu. Peugeot 2008 1.2 PureTech vs. Renault Captur 1.3 TCe – Každý dle vlastního receptu Na druhou stranu ale toto řešení znamená úsporu paliva, zejména při vyšších rychlostech. A pro co nejnižší spotřebu má 2008 i další pomocník: volič jízdních režimů Eco, Normal a Sport. Nastavení ovlivňuje horlivost motoru, výši otáček při řazení, rychlost převodovky i tuhost řízení. Pro spotřebu paliva je ale nejdůležitější schopnost plachtit po sundání nohy z plynu. To umí i režim Normal, ale v ekonomickém módu jezdíme na neutrál téměř pořád. Při dostatečné předvídavosti a sledování okolního provozu lze pár decilitrů ušetřit. A v konečném vyhodnocení je to znát. S peugeotem jsme testovací okruh zvládli s průměrem 4,9 l/100 km, palubní počítač crosslandu na konci ukázal hodnotu 5,2 l/100 km. V obou případech jsou to pěkná čísla, o kterých se benzinovým souputníkům může jen zdát. Jistota a pohodlí Při prvním setkání s crosslandem jsme vyzdvihovali jeho komfortní chování na silnici. Loňská modernizace lehce zasáhla i tuto část vozu. Opel dostal nové pružiny pérování i tlumiče pro přední závěsy McPherson a nově řešená byla i zadní vlečená náprava s torzní příčkou. Podvozek malinko ztuhl, ale jen tak, aby to nemělo vliv na komfort jízdy. Stále je dostatečně pohodlný a velmi dobře filtruje menší i větší nerovnosti. Tlumiče stíhají i sérii výmolů a hrbolů a na hezké vozovce ukazují svoji plavnost. Crossland navíc přidal o něco více jistoty, stability a například v zatáčkách se nyní méně naklání, i když stále je to více než v případě 2008. Francouz totiž plní to, co slibuje jeho dynamický výraz i celkový charakter, tedy sportovnější zážitky. Základem lepší stability je o něco tužší nastavení podvozku a také širší rozchod kol. I při rychlých průjezdech zatáčkami tak vytrvaleji drží zvolenou stopu. Na rozbité vozovce nás ovšem o něco více natřásá a na sérii hrbolů v zatáčce mu občas uskočí zadek do strany – větší a těžší kola znamenají více neodpružené hmoty, takže s nimi mají tlumiče více práce. Mezi kužely se obě SUV propletou hbitě a celkem rychle reagují na natočení volantu. Malinko přesnější řízení má opel. Lépe komunikuje s řidičem a dává mu dobrý obrázek o tom, co se s vozem i předními koly děje. U peugeotu nám připadá řízení přeposilované, aby se dalo lehce točit i s menším volantem. Po ztrátě přilnavosti do jízdy u obou výrazně zasahuje elektronická stabilizace, která se snaží auta srovnat. Ta potom kloužou rovně dopředu – přispívá k tomu i těžký diesel pod kapotou. Do té chvíle se i přes vyšší stavby karoserie chovají neutrálně a nezáludně. Vyhýbací manévr zvládne trochu rychleji peugeot, takže má lepší známku za ovladatelnost, crossland zase za komfort.

Závěr Závěr Peugeot 2008 se dlouhodobě drží mezi nejprodávanějšími modely v Evropě. V říjnu dokonce vystoupal na samý vrchol, když porazil i Volkswagen Golf. Daří se mu také v české kotlině a letos je zatím druhým nejúspěšnějším vozem v segmentu malých SUV. Ani se tomu nedivíme, protože i našem srovnání předčil crossland. Dravým vzhledem poutá pozornost, kosmicky pojatá kabina vystupuje z davu, i když u ní také vidíme negativa v podobě přílišné digitalizace. S ní je spojené méně praktické nastavování funkcí vozu. Kladné body sbírá 2008 také za prostornou kabinu, výborná sedadla, velký kufr, stabilní jízdní vlastnosti nebo za silný a úsporný vznětový čtyřválec spojený s povedeným automatem. Opel Crossland sice na starém kontinentu takové úspěchy nesbírá, ale v Česku se mu také daří dobře – momentálně je ve své třídě čtvrtý. Usedlejší design má svou klientelu, ale hlavní zbraní opelu je sympatická cena za slušně vybavené vozidlo. To je trumf, který ve spojení s prostornou a variabilní kabinou, velkým zavazadelníkem či komfortním podvozkem může hrát zásadní roli. Hodnocení (za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům Opel Crossland 1.5 CDTI AT6 Peugeot 2008 1.5 Blue HDi EAT8 DOJEM Design 2,00 1,00 Dílenské zpracování 1,50 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 2,00 1,50 Sedadla 1,50 1,00 Zavazadelník a variabilita 1,00 1,50 Ovládací prvky 1,00 3,00 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,50 1,00 Pružnost 1,50 1,00 Spotřeba 1,50 1,00 JÍZDA Řazení 2,00 1,50 Řízení 1,50 2,00 Brzdy 1,50 1,50 Ovladatelnost 2,50 2,00 Jízdní komfort 1,50 2,00 CELKEM Výsledná známka 1,61 1,54 Závěrečné pořadí 2. 1. POŘADÍ 1. Peugeot 2008 1.5 Blue HDi EAT8 2. Opel Crossland 1.5 CDTI AT6 PLUSY Přitažlivý design Objem a variabilita kufru Dynamika a nízká spotřeba Komforní podvozek Plynulé řazení Příznivá cena Skvělá sedadla Tlačítka Velikost kabiny Pohodlná sedadla MINUSY Ovládací prvky Nevýrazný vzhled Nižší komfort jízdy Méně místa vzadu nad hlavou Odtažitější řízení Jen šestistupňový automat Vyšší cena Výraznější náklony karoserie PRŮMĚR CELKEM 1,54 1,61 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Nově hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším malým SUV či crossoverem se vznětovým motorem, automatickou převodovkou a výbavou dle Světa motorů je Opel Crossland 1.5 CDTI (88 kW) AT6 Edition za 509.990 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 535.489 Kč. Za cenu od 535.490 Kč do 586.488 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu

