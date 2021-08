Parkování je stále těžší: Auto nechte snad už za obecní značkou!

Německo brzy ohlásí stovku měst, kde od roku 2007 zavedli nízkoemisní zóny. Stejně se zachovaly Kodaň, Brusel, Vídeň a podobné plány spřádá dlouhodobě vedení Prahy. Úplný zákaz vjezdu spalovacích aut od roku 2030 ohlásila Paříž a inspirovaly se tím Londýn a Oxford, kam to lze už teď se spalovacím autem jen po zaplacení tučného poplatku.

A samotným vjezdem ještě motoristům starosti nekončí – kam mají potom auto zaparkovat? V poslední době nám posíláte víc než dost námětů ze svého okolí, jak která obec omezila parkování. Na další dvoustraně najdete reportáž ze středočeských Říčan.

Komu to prospěje?

Častým argumentem velkých obcí pro nová parkovací omezení je ochrana zájmů vlastních obyvatel, návštěvníci ať za místo platí. Jenže řešení nakonec omezí úplně všechny a nejvíc místní. Právě rezidenti obvykle bývají autory petic za zachování dřívějších pořádků. „Modré zóny považujeme za zcela chybný koncept. Zejména proto, že zaplacením poplatku předplatiteli nevzniká garance parkovacího místa, ale pouze oprávnění zaparkovat. Což je v principu to samé jako platit si tarif na mobil, ale bez záruky, že tam, kde se obvykle pohybujete, má operátor dostatečné pokrytí signálu,“ říká zastupitel Prahy 3 Mojmír Mikuláš. Současně je také organizátorem petice proti zavádění modrých zón v Praze a míní, že zdražování jakékoliv služby bez garance možnosti jejího využití je typicky zeleno-pirátské.

Zmíněnou petici najdete na portálu Petice.com. Mimochodem aktuálně tam visí dvacítka podobných formulářů ohledně parkování. Smutnou realitou je fakt, že v době uzávěrky pod peticí proti razantnímu navýšení ceny rezidentního parkování v Praze viselo jen 370 podpisů, zatímco pod archem „Zachraňme Ordinaci v růžové zahradě 2“ skoro šest tisíc…

Těžké hlavy majitelů

Speciálně nechtěnou skupinou se v posledních letech stávají užitková auta. V Ostravě-Jihu už před osmi lety omezili zákaz parkování pro dodávky nad 2,5 tuny – předchozí omezení nad 3,5 tuny nedostačovalo. „Tato vozidla vzhledem k svým rozměrům zabírají často více než jedno parkovací místo a brání ve výhledu při vyjíždění ostatních z řady parkovacích míst. Proto obvod přistoupil na snížení limitu pro stání vozidel v zónách z 3,5 tuny nově na 2,5 tuny nejvyšší technicky přípustné (celkové) hmotnosti,“ uvedl tehdy místostarosta Pavel Planka.

Nedávno se k zákazu užitkových aut nad 2,5 tuny uchýlili i ve středočeském Kolíně v pracovní dny od 18.00 do 6.00 hodin a o víkendech 24 hodin. „Dlouhodobě neutěšená situace na kolínském sídlišti, kde bydlí většina obyvatel města, nás vedla k tomuto omezení. Pro firmy a živnostníky samozřejmě zůstala možnost v lokalitě parkovat v pracovních dnech v čase od 6.00 do 18.00, aby mohli vykonávat svoji podnikatelskou činnost například při opravách a rekonstrukcích bytů,“ vysvětluje novinku druhý místostarosta Kolína Michal Najbrt.

Jenže zatímco v Ostravě-Porubě, kde loni zavedli totéž, vymezili pro nechtěné dodávky parkovací místo, v Kolíně se nic podobného nestalo. A místní z toho mají těžkou hlavu. Třeba proto, že strážník nepozná na první pohled celkovou hmotnost auta a musí se dotazovat v registru vozidel. A majitele pak vyzvat na služebnu k podání vysvětlení. Někdy i opakovaně. „Už jsem tam byl dvakrát a naposledy platil pokutu. Strážníci mi poradili, ať parkuji u supermarketu. Mám služební servisní auto plné speciálního drahého nářadí a nehodlám riskovat, že mi ho tam vykradou,“ krčí rameny technik Jiří. Bydlí na sídlišti a řeší, kam odstavit služební transporter. „Vyhnat živnostníky je populistické a líbivé. Je jen otázkou času, kdy nás vyženou i z dalších míst. To pak snad dají zákazovou ceduli už na značku Kolína,“ zlobí se motorista a přidává pikantní perličku: soused vyřešil nekomfortní situaci po svém a k dodávce si pořídil ještě ojetou fabii, kterou jezdí o dva bloky vedle k zaparkovanému užitkovému vozu. Pokud tedy chtěla radnice omezit počet aut v obci, mělo to přesně opačný efekt…

I všechna N1

Ještě dál šli v Třebíči, kde se od dubna zaměřili na všechna vozidla kategorie N1 – tedy i přestavěná osobní auta s mříží. Týkalo by se to klidně i Dacie Duster, o které jsme psali v čísle 25 a na níž pohledem nikdo nepozná, že má jít o malý náklaďák. „Do těchto kategorií přitom spadají také auta, která mnoho občanů využívá i jako osobní vozidlo. Podle dopravních předpisů by měla policie výše zmíněná vozidla z lokalit vykázat. Když se náš zastupitel dotazoval, jak mají dotčení občané tento problém řešit, vedení města odpovědělo, že si mají poradit, nebýt pohodlní a odstavovat vozidla na soukromých pozemcích. Na jakých, však nikdo z nich neuvedl,“ sdělila opozice Třebíč Občanům! na svém webu. Zastupitel Jaromír Barák dokonce dodává, že radnice na místa osadila značky a nikoho se na nic neptala. „Po pravdě řečeno tady řešíme ještě závažnější věci. Například nějakých šestnáct let bojujeme proti obchvatu, který má vést městskou zástavbou, takže mu říkáme průchvat,“ svěřil se nám rezignovaně.

Tři otázky pro druhého místostarostu Kolína Michala Najbrta

Proč je parkování vymezeno hmotnostně, když strážníci nemají šanci pohledem poznat celkovou hodnotu u stojícího vozidla a opakovaně vyzývají majitele k podání vysvětlení?

Pro stanovení omezení bylo nutné nastavit jasné a definované parametry, což hmotnost vozidla bezpochybně je. Při samotné kontrole vozidla bez přítomnosti řidiče policista dotazem na operačního důstojníka vznese dotaz a dostane jasnou odpověď díky ověření v registru vozidel. Opakované podání vysvětlení je v případech, že se řidič porušení zákazu stání dopouští opakovaně.

Počítá město s nějakým náhradním řešením? Například speciálním hlídaným parkovištěm pro dodávky se zbožím?

Obecně se město nechystá budovat parkovací plochy pro žádnou vybranou skupinu subjektů. Nedovedu si představit investovat městské prostředky na podobný druh investice a preferovat několik subjektů na úkor většiny. Jakékoliv speciální parkoviště pro vybranou skupinu řidičů nechystáme. Stejně tak jako nemáme na městském pozemku vybudované odstavné plochy pro skupinu vozidel, která mají zákaz stání na celém území města. Pokud jde o sídliště, dovolím si ještě připomenout, že omezení nákladních aut je jen prvním krokem ke zlepšení situace. Tím dalším je odstranění zhruba čtyřiceti dlouhodobě odstavených automobilů, ze kterých se stávají nejen obydlí pro bezdomovce, případně z nich unikají provozní kapaliny na komunikaci či do zeleně. Problém s odtahy a následnou likvidací vraků nám umožňuje řešit nově vybudované záchytné parkoviště na Zálabí.

Existuje nějaká dohoda se supermarkety v okolí o využívání jejich parkovišť?

Dohodu o možnosti parkování vozidel nemáme s žádným obchodním řetězcem ani jiným subjektem. Většina provozovatelů těchto typů obchodů má otevřeno do 20.00 nebo až do 22.00 hodin. Většina obyvatel se vrací z práce zhruba v časech 16.00 až 20.00. Pro spoustu obchodníků by tedy nastala situace, že pokud by poskytli část parkovacích míst pro obyvatele města, přišli by tím o značnou parkovací kapacitu pro své zákazníky, která je samozřejmě prioritou.

Neukáznění motoristé to kazí všem

Argumentem k omezení parkování dodávek bývá bezpečnost – prý nemohou projet popeláři ani hasičské stříkačky v případě požárů. „Vozidel přibývá na všech sídlištích a ta na takové množství nejsou projektována,“ potvrzuje tisková mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Hasičský záchranný sbor rozjel kampaň „3 metry k životu“, která vysvětluje, že velké hasičské vozy potřebují tři metry na šířku na bezpečné projetí. „A to se bavíme o tom, pokud není potřeba zatočit. Samozřejmě pokud jsou někde nevhodně zaparkovaná vozidla, značně nám to komplikuje plynulý a rychlý dojezd k místu zásahu,“ končí Fliegerová. Škoda, že na fotkách ke kampani nevidíme žádnou dodávku, která by blokovala průjezd...

Parkování v Říčanech u Prahy: Proti vůli většiny

Středočeské Říčany se po léta honosí titulem nejlepšího místa pro život v ČR. Jsou ale také pověstné svými tahy na peněženky řidičů, zaobalenými do slov o zvýšení bezpečnosti provozu – teď zavedli parkování, které ani místní nechtějí.

K parkovacím zónám v centru Říčan, zejména Masarykova náměstí, se nově od 16. srpna přidávají další – zpoplatněny jsou ulice v jeho okolí včetně zdravotnického střediska, a hlavně místa v širším okolí vlakového nádraží. Nesouhlasí s tím většina obyvatel města a ani řidiči vozidel, kteří z Říčan odjíždějí do hlavního města za prací. „Arogantní vrchnostenské jednání radnice mě nepřekvapuje,“ tvrdí na facebooku třeba Petr Sosna. A Filip Svoboda tamtéž jasně říká: „Velmi dobře vědí, že zóny tu většina lidí nechce.“

„První náznaky o zavedení zón ve městě se objevily už v roce 2011 a vždycky se setkaly s odporem obyvatelstva,“ říká Petr Foldyna, iniciátor místního referenda Nechcizony.cz. Třeba při veřejném projednávání v roce 2016 byla tamní radnice z odmítavých reakcí obyvatel natolik vyděšená, že raději celý plán zavedení parkovacích zón stáhla. Letos 25. února jej ale schválila rada města v čele se starostou Davidem Michaličkou, čímž obyvatele postavila před hotovou věc.

Pakatel?

Říčanští bydlící v placené zóně zaplatí za parkování svého vozu před vlastním domem stovku ročně, což město považuje za pakatel, který může zaplatit každý. „Pokud ale mají v rodině auta dvě, což je dnešní standard, už to dělá dva tisíce,“ rozporuje informace radnice Foldyna a dodává: „Většina obyvatel Říčan navíc bydlí mimo placenou zónu, ale služby města využívá. Pro ně tedy poplatek za první auto činí tisícovku a 4000 korun za druhé.“ Takzvaní abonenti, kteří v zóně trvale nebydlí, ale mají tam například provozovnu, sídlo nebo vlastní nemovitost, už začínají rovnou na 2000 korunách a stoupají až k 8000 Kč při ročním poplatku, druhé auto stojí dvojnásobek.“

A to není nic proti lidem, kteří ve městě odstavují své vozy při pokračování vlakem do Prahy – pokud nechcete každý pracovní den platit 40 korun, nabízí se i paušál. Roční poplatek za právo využít parkoviště P + R u nádraží dosahuje 6000 Kč, nebo dokonce 12.000 Kč na parkovacím místě kdekoli v zóně. „Přitom zaplacení poplatku automaticky nezaručuje místo k zaparkování, ale jen právo tam auto odstavit,“ svěřuje se řidič Petr z nedalekého Mukařova. Do práce v hlavním městě jezdí brzy, a tak věří, že místo na P + R vždy najde. My však víme, že už okolo sedmé hodiny ranní bývají prakticky všechna místa u nádraží obsazena a před osmou už i volné prostory v ulicích bližšího okolí. Takže bude tlačenice. Vždyť v zónách kromě míst k parkování platí zákaz stání.

Proti zdi

Radnice na názor oponentů nedá, a nejen jich. Nebere v potaz ani vyjádření policie, že při vytyčování zón se nepostupovalo vždy podle zákona. „Dopravní inspektorát vznesl připomínky, ale zpětnou vazbu, zda byly vůbec zapracovány, stále nemáme,“ uvádí Milan Nerad z dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v Mnichovicích. Stejné to bylo i s připomínkami k parkování pro rezidenty. Ani tady se město nijak nepředvedlo, jak s nimi naložilo. A když policisté na místě kontrolovali, zda a jak Říčany s připomínkami pracovaly, ukázalo se, že „osazení vodorovného a svislého značení v některých lokalitách města Říčany neodpovídá schválenému modelu,“ dále uvádí policejní zpráva, kterou má redakce k dispozici.

Zlepšení? Ani omylem!

Náklady na zavedení zón, které se už nyní vyšplhaly nad 10 milionů korun, by se měly podle představ vedení města vrátit během dvou tří let. Jak nám sdělila mluvčí říčanské radnice Kateřina Lauerová, všechny vybrané prostředky budou směřovat výhradně do zlepšení dopravy.

Jak jsme ale zjistili na místě, představy radnice o bezpečnosti v ulicích a realita v provozu jsou na hony vzdálené. Příkladem mohou být čerstvě umístěné polštářové retardéry v ústí ulic z plánovaných zón na hlavní tahy městem – třeba ulici Černokosteleckou či Smiřických. Že instalací retardérů dojde ke zvýšení bezpečnosti, tudy denně jezdící řidiči nevěří. „Ty polštáře mi tedy jako model ke zlepšení moc nepřijdou. Nutí mě při odbočení z hlavní vlevo více snížit rychlost, při větší hustotě provozu tak brání jeho plynulosti,“ říká nám mukařovský řidič Petr.

Jeho postřehy odpovídají i poznatkům lidí okolo místního referenda Nechcizony. cz. Ti navíc poukazují na to, že retardéry nebudou odnímatelné – tudíž s příchodem sněhu a ledu nebude jejich okolí možné dokonale od zmrazků vyčistit, a tak tam mohou vznikat nebezpečné situace.

Další problém vidí i v tom, že v některých ulicích je vodorovné značení umístěno po obou stranách. V případě zaplnění auty zejména těch užších v centru to tam bude méně přehledné, navíc tudy bude i obtížněji kličkovat dopravní obsluha – nejen popeláři, ale i třeba hasiči nebo další součásti integrovaného záchranného systému s většími vozidly.

Až do krajnosti?

Nevole obyvatel města k zavedení zón je vidět nejen při infokioscích iniciativy Nechcizony.cz na oblíbených místech města, kde se o víkendech setkává spousta lidí a sbírají se tu podpisy pro referendum. Na facebookových stránkách Říčanská parta se objevila zpráva, že starostu někdo kvůli zónám inzultoval, což se tam setkalo se souhlasnými komentáři. Očité svědky se nám ani lidem okolo referenda ovšem nepodařilo zjistit a radnice incident popírá. „Že o tom nic nevím,“ napsal na sociální síti starosta David Michalička. Konflikt mezi radnicí a obyvateli se zjevně vyhrocuje a dostává do pozic, které nikdo nechce. Odpůrci novinky doufají, že se jim podaří shromáždit dostatečný počet podpisů a referendum se odehraje už letos na podzim v termínu parlamentních voleb.

Víte, že...

… dodržování pravidel v zónách budou mít v Říčanech na starosti obecní strážníci?

Petice, nebo referendum?

Pokud se chcete bránit proti krokům zastupitelstva ve své obci nebo městě, můžete založit petici nebo žádat o uspořádání místního referenda. To má proti petici tu výhodu, že se jí město musí zabývat, ne ji jen vzít na vědomí (a potichu ignorovat). Jeho nevýhoda je ovšem v tom, že se do ní nemohou zapojit jiní lidé než jen místní. Třeba v případě zón, které se dotknou i dojíždějících, se tito tak nemohou referenda zúčastnit.