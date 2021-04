Peugeot 208 1.2 PureTech vs. Toyota Yaris 1.0 VVT-i – Souboj šampionů

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Za dob felicií či prvních fabií plnily malé vozy na českém trhu většinou i úlohu rodinných přepravníků a šlo o bezkonkurenčně nejprodávanější kategorii. Teprve v roce 2013 ji v prodejích předstihla nižší střední třída. Malá auta si mohla trochu oddychnout a začít naplno sloužit jako druhá v rodině pro jízdy po městě, seniorům, či naopak začínajícím řidičům.

Místo maximální prostornosti začali zákazníci ve větší míře řešit třeba atraktivitu designu a originalitu. A to je přesně parketa testovaných vozů. Francouzi se tradičně nebojí experimentovat. Minulá generace modelu 208 se stala prvním peugeotem s interiérem i-cockpit, tedy s miniaturním volantem a vyvýšenou kapličkou přístrojů, a došlo také na boubelatý design s netradičně tvarovanými světly. Předloňská novinka, druhá generace, si zachovává nejen označení 208, ale i podobně svébytný styl. Základní pojetí interiéru zůstalo, jen je vše hranatější, a to včetně volantu. Exteriér rovněž vyměnil obliny za ostré zlomy a k tomu přidal kly do předních světlometů, což se postupně stává typické pro všechny peugeoty.

Rovněž Toyota, považovaná spíše za konzervativní značku, se alespoň v případě malého yarisu dokázala odvázat. První generace na konci devadesátek přišla s uprostřed umístěným rychloměrem, čímž platila za velkého exota. V předchozí, třetí generaci se zase Japonci nebáli vyrukovat s hybridním pohonem, což malé toyotě vyneslo velkou popularitu. Současné provedení pak opět všechno překopalo. Zbavilo se nálepky výlučně ženského auta, místo toho se zaměřilo na vyladění podvozku, sportovní posez a emotivnější design s prvky supry.

Zdá se, že minimálně v Česku to bude fungovat, neboť v letošních prodejích patří yarisu mezi malými vozy třetí místo hned za fabií a sanderem. Peugeot 208 je za první dva měsíce zatím šestý za ibizou a cliem, ale rozdíly jsou zde je minimální.

Stačí nejslabší?

Pro test jsme si tentokrát zvolili základní motory. V Česku je o ně sice spíše okrajový zájem, nás však zajímalo, zda v kontextu neustálého zvyšování cen nových aut nejsou naopak vhodnou cestou, jak ušetřit.

Oba modely startují nabídku s atmosférickým tříválcem. V případě yarisu se jedná o jednotku 1.0 VVTi 53 kW, která v kombinaci s nejlevnější výbavou Active stojí od 350.000 Kč. Peugeot dokáže být o něco velkorysejší – základní provedení 1.2 PureTech nabízí 55 kW a za sumu 350.000 Kč se dodává už druhý stupeň Active Pack. Auta na fotkách jsou právě v těchto stejně drahých verzích.

Kola (a barva) dělají auto

Při pohledu na oba vozy vás možná napadne, že z yarisu zbytečně děláme puťku, je v obyčejné bílé barvě, na plechových 15“ kolech, zatímco 208 má 16“ lité disky a atraktivní žlutou metalízu. Nicméně přesně takto to odpovídá daným výbavám za výše uvedenou sumu a opravdu tato jediná barva je v případě peugeotu bez příplatku, což je milé překvapení. Francouzskému vozu to sluší tedy o poznání více, nicméně i toyota může vypadat atraktivně, jen si musíte připlatit.

Daleko hodnotněji působí také interiér dvěstěosmičky, neboť nižší výbava se ani zde příliš neprojevuje. Nechybí kůží obšitý volant ani středový dekorační pás s imitací karbonu. Že jde o druhý základní stupeň, to si uvědomíte až podle chybějící loketní opěrky.

Fádní, ale kvalitní

Proti tomu yaris v interiéru nenabízí nic, co by černočerný plast něčím ozvláštnilo. I zde je horní část palubní desky z kvalitního měkčeného plastu, ale řadicí páka a volant (byť multifunkční) vypadají bez dekorů a koženého obšití lacině. Vyšší verze jsou na tom podstatně lépe, ale v testovaných výbavách nadělá peugeot daleko více parády. I v toyotě pak samozřejmě chybí loketní opěrka.

Vyšší cenová

Ani malé vozy už nejsou kategorií, kde by se mainstreamové značky vždy vešly u základních verzí pod 300.000 Kč. Cenovým etalonem sice zůstává Dacia, nicméně v jejím případě zase zapomeňte na sumy začínající jedničkou. Nejlevnější Sandero 1.0 SCe 48 kW s klimatizací a tím pádem výbavou dle Světa motorů vyjde na 269.900 Kč. Peugeot 208 s testovanou jednotkou 1.2 PureTech 55 kW stojí minimálně 325.000 Kč, manuální klimatizaci má však vždy. Kromě toho základní verze Active přidává i kožený multifunkční volant, tempomat, přední elektrická okna a zrcátka či dálkové centrální zamykání. Na nejlevnější model je to slušná nabídka. Naším tipem je však testované provedení Active Pack, které přidává velmi užitečné parkovací senzory vzadu, zadní elektrická okna, 16“ litá kola, elektricky sklopná zrcátka, přední diodové světlomety a barevný palubní počítač. S tím vším je o 25.000 Kč dražší, což nám přijde jako skvělá volba. Další komfortní výbavu přináší verze Allure: samočinné stěrače, samozatmavovací zrcátka, loketní opěrku, bezklíčkový přístup či elektronickou parkovací brzdu. Vzhledem ke kombinaci jen se silnějším motorem 1.2 PureTech 74 kW ale zaplatíte minimálně 405.000 Kč.

Yaris nabízí řadu akční výbav a výhodných paketů, nicméně nevztahují se k základnímu litrovému motoru. Ten tedy vyjde ve verzi Active na minimálně 350.000 Kč, je zde manuální klimatizace, elektrická okna i zrcátka, multifunkční volant, dálkové centrální zamykání, a dokonce adaptivní tempomat. Doporučujeme zvážit vyšší provedení Comfort (+10.000 Kč), kde si můžete kromě bílé barvy vybrat bez dalšího příplatku i nemetalickou modrou, dostanete kožený volant či řadicí páku, akustické čelní sklo, parkovací kameru, mlhovky, dekory na volantu a palubní desce nebo dešťový senzor. Třeba litá kola se však pro základní motor nenabízejí. Poté už se vyplatí přemýšlet rovnou nad silnějším motorem 1.5 Dynamic Force 92 kW, který s 16“ litými koly a diodovými světlomety vyjde na 389.000 Kč. Vyšší ceny a menší možnost konfigurace výbav toyota částečně kompenzuje nižšími cenami náhradní dílů i servisních prohlídek, přestože jsou po 15.000 km, zatímco u peugeotu po 20.000 km (v tabulce počítáno včetně prohlídky na 100.000 km).

Pořizovací náklady Dacia Sandero 1.0 SCe 49 kW (etalon) Peugeot 208 1.2 PureTech 55 kW Toyota Yaris 1.0 VVT-i 53 kW Základní cena 239 900 Kč (Access) 325 000 Kč (Active) 350 000 Kč (Active) Cena verze Světa motorů 269 900 Kč (Essential + klimatizace) 325 000 Kč (Active) 350 000 Kč (Active) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. VÝBAVA POŽADOVANÁ A NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Manuální/automatická klimatizace 10 000 Kč/Ne Ano/Ne Ano/Ne Světlomety LED Ano Ne Ne El. zadní okna Ne Ne Ne El. zpětná zrcátka Ne Ano Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne 6000 Kč/Ne Ne/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ne/Ne Ne/Ne 6800 Kč (oboje) Litá kola Ne Ne Ne Navigace Ne 26 000 Kč Ne Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ne/Ano Ne/Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ano/Ne Ano/Ne Ne/Ano Bezklíčkové startování Ne Ne Ne Metalíza 11 500 Kč Ano (žlutá)/13 000 Kč (ostatní) 13 000 Kč Porovnání cen 269 900 Kč (100 %) 325 000 Kč (o 20 % horší) 350 000 Kč (o 30 % horší) Známka* 1,00 2,00 2,50 POŘADÍ 1. 2. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Nedejte na pocit

Oba modely se dříve řadily spíše mezi menší malé vozy. V případě Peugeotu to už nyní neplatí, neboť s délkou 4055 mm patří k nadprůměrně dlouhým. Naopak yaris se stále drží pod čtyřmetrovou hranicí, která dříve byla jakousi nepřekročitelnou metou. Dnes je však zde s délkou 3940 mm jedním z mála. Rozhodně to však není výtka, neustálé bobtnání není do města to pravé. Yaris navíc peugeot poráží délkou rozvoru 2560 vs. 2540 mm, což slibuje lepší možnost využití vnitřního prostoru.

Vpředu se sice pocitově vzdušněji cítíme v peugeotu, více místa než v toyotě jsme však naměřili pouze v ramenou, ve všem ostatním je naopak lepší yaris. Ačkoli se na pohled zdá být vnitřek stísněný, v loktech a zejména v oblasti kolen máme díky útlému středovému panelu sympaticky hodně prostoru.

V případě peugeotu se hodně liší názory na zmiňovaný i-cockpit. Někoho omezuje při nastupování, jinému brání ve výhledu na přístroje, část lidí s ním nebude mít problém a určitě dokáže i hodně zákazníků nadchnout. Univerzální řešení pro každého to ale není. Nejvíce většinou vadí průměrně vzrostlým jedincům, naopak menší postavy ani dlouháni s ním tolik potíží nemívají.

Žádní rekordmani

Vzadu nepatří ani jeden z testovaných vozů k premiantům. S místem pro kolena se řadí k průměru až podprůměru. Výrazně jim ujíždějí zejména modely Sandero, Rio a duo Ibiza/Polo. Naopak podobně místa nabízí třeba dosluhující Škoda Fabia.

Z testované dvojice je na tom nepatrně lépe yaris, který poskytuje o centimetr více místa v podélném směru a o dva na výšku. Vyšší jedinci nicméně musí sedět v obou případech s překloněnou hlavou a koleny jsou většinou v kontaktu s předním opěradlem. Ani do jednoho vozu se navíc příliš dobře nenastupuje, u toyoty vadí malý úhel otevření dveří, u peugeotu zase úzký vstupní otvor. Z hlediska montáže dětské sedačky má však yaris značnou výhodu v dobře přístupných úchytech Isofix, proti tomu ve dvěstěosmičce je musíte složitě lovit mezi nezakrytými plechy kdesi za sedákem.

Téměř rovnocenná situace panuje v případě zavazadelníků. Peugeot sice nabízí papírově větší objem 309 vs. 286 litrů, nicméně prostor nad podlážkou je v obou vozech podobný. Francouz nabízí nepatrně větší šířku (102 vs. 100 cm), yaris zase potěší vyšší výškou (55 vs. 53 cm). Toyota standardně potěší dojezdovou rezervou, u peugeotu je v případě základního motoru dostupná jen v rámci příslušenství za 5500 Kč.