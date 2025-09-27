Prostornost proti rozměrům – Poměrový panovník Passat

Prostornost proti rozměrům – Poměrový panovník Passat
Nikdo se v autě nechce mačkat jako sardinka, a tak je dostatek místa a vzdušné prostředí jedním z důležitých požadavků zákazníků při výběru vozidla. My jsme na to šli vědecky a z aut, která nám prošla rukama, jsme se snažili najít ta nejprostornější.
Nedávno jsme vyrazili v plné sestavě vyzvedávat testovací auta a v případě Citroënu Berlingo, který máme na roční prozkoumání, jsme si pochvalovali, jak se do něj pět dospělých chlapů hezky vejde. Druhý den jsme využili Hyundai Inster a i do něj jsme se hezky poskládali, i když jen ve čtyřech. Nakonec jsme někam jeli s více než pětimetrovým BMW 5, a najednou nám tato mnichovská novinka připadala docela stísněná. Naše zkušenosti z dlouhodobých testů tak rozvířily vášnivou debatu o tom, které současné osobní auto nabízí pro posádku nejvíce místa. Samozřejmě že každý redaktor měl na věc svůj vlastní názor a v mnoha ohledech jsme se nemohli shodnout. Rozměry kabin pečlivě měříme u velkých a srovnávacích testů podle stejné metodiky. Nějaké povědomí o velikostech kabin jsme tak už načerpali a například pro naše bodování jde o důležité údaje. Jenže na některá starší auta, ve kterých jsme již delší dobu neseděli, jsme už pomalu zapomněli.
Novou metodou
A také jsme se nemohli shodnout, jakou metodou budeme vozidla hodnotit. Jen podle naměřených údajů, nebo to vezmeme poměrem k celkové velikosti? Zvítězila druhá metoda, protože ta také ukazuje, jak se konstruktéři vypořádali s možnostmi zastavěného půdorysu. Není totiž složité u auta s délkou pět metrů vytvořit kabinu velkou jako obývací pokoj, ale opravdový kumšt to je u auta, které má jen čtyři metry.
Centimetry změřené v podélném směru jsme tak porovnali s celkovou délkou vozu v procentuálním poměru, tedy kolik procent celkové délky připadá na vnitřní podélnou prostornost. A stejně jsme postupovali i u šířky a výšky. Vytvořili jsme seznam všech aktuálně prodávaných automobilů, které u nás prošly velkým nebo srovnávacím testem, a začali hledat ve starších číslech, doměřovat, počítat a porovnávat.
Dohromady jsme dali údaje téměř o dvoustovce automobilů a nerozlišovali jsme jejich zařazení do různých segmentů ani pohony. Pokud totiž zákazník vybírá auto čistě na základě vnitřní prostornosti, je mu jedno, zda jde o SUV, kombi, sedan, hatchback, osobní dodávku nebo MPV. Systematicky jsme všechna data vyhodnotili a vyšlo nám, že v podélném směru nabízí největší kabinu Škoda Superb spolu s Hyundaiem Ioniq 6 a že nejširší kabinu má vpředu i vzadu Volkswagen ID.Buzz, a pokud máte rádi hodně místa nad hlavou, nešlápnete vedle s Fordem Grand Tourneo Connect.
Kolektivní dílo
Jenže tyto výsledky jsme tak trochu očekávali, a tak jsme se soustředili na metodiku, kterou jsme si na začátku zvolili – procentuální podíl kabiny na celkových rozměrech vozu. Výsledky v podélném směru, šířce (údaje výrobců bez zrcátek) a výšce najdete v následujících tabulkách. Jde o přesné spočítání a statistiku údajů, které jsme naměřili nejen v poslední době, ale i před nějakým tím rokem. Každý z redaktorů, který se věnuje velkým a srovnávacím testům, je přitom jinak stavěný, takže například v podélné prostornosti jsme nějaké odchylky odhalili (pokud dva redaktoři měřili stejný model). Na šířku nebo na výšku se ale pohybujeme v rozmezí jednoho dvou centimetrů, což svědčí o dobře zvoleném postupu měření. Ale ještě bychom ho do budoucna chtěli zpřesnit a hledáme cesty, jak na to.
Výsledek nás docela překvapil, protože se na piedestalu neobjevil některý z osobních užitkáčů, přerostlých SUV ani elektromobil, u nichž můžete kabinu natáhnout, jak chcete. Komplexním vítězem se totiž stal Volkswagen Passat, který se v aktuální, deváté generaci prodává pouze ve verzi Variant. V poměru k vnějším rozměrům karoserie jsme mu naměřili největší kabinu, tedy průměr všech pěti poměrů – délky, šířky vpředu, šířky vzadu, výšky vpředu a výšky vzadu. Je vidět, že konstruktéři Volkswagenu udělali dobrou práci.
Podle vlastních pravidel
Už zhruba deset let používáme stejnou metodiku měření, při které využíváme hlavně laserové přístroje, ale v některých případech i tradiční svinovací metr. Při porovnávání vnitřní prostornosti vycházíme z námi získaných informací, přičemž „místo podélné“ je součet vzdáleností od předělu opěradla a sedáku levé zadní sedačky k zadní stěně opěradla řidiče, od předělu opěradla a sedáku řidiče k přednímu okraji sedáku a od kraje sedáku k plynovému pedálu. Pokud je druhá řada sedadel podélně posuvná, do tabulky používáme hodnotu v zadní pozici. „Šířka interiéru v loktech“ znamená nejširší místo interiéru ve vybrání dveří a to je hodnota, kterou jsme mezi vozy porovnávali. Potom ještě měříme „šířku interiéru v ramenech“, tedy v přední části mezi středovými sloupky v úrovni ramen a vzadu většinou mezi horními částmi výplní dveří. „Výška interiéru nad sedákem“ je vzdálenost sedáku od stropu, u řidiče v této reportáži používáme hodnotu, kdy je sedák v nejnižší poloze. Bohužel u některých vozidel máme v databázi jen údaje s prosklenou panoramatickou nebo otevírací střechou, takže může být výsledek lehce zkreslený.
Délka
Nejlepší podélnou prostornost v poměru k celkové délce vozu mají nejmenší automobily. Pomyslný titul získává Hyundai i10, u nějž skoro polovinu délky zabírá místo pro posádku. Malé vozy mají krátké přídě, do nichž se vejdou malé motory, a úplně vzadu si nechávají jen pár centimetrů pro zavazadla. Skvěle si vedl i Hyundai Inster, kvůli němuž vlastně naše porovnání vzniklo.
|Základní údaje (mm)
|Podélná prostornost
|Délka
|Šířka
|Výška
|Naměřená (mm)
|Poměr k délce (%)
|Hyundai i10
|3670
|1680
|1480
|1710
|46,59
|Kia Picanto
|3605
|1595
|1485
|1670
|46,32
|Hyundai Inster
|3825
|1610
|1575
|1750
|45,75
|Suzuki Swift
|3860
|1735
|1495
|1700
|44,04
|Mitsubishi Space Star
|3845
|1665
|1505
|1690
|43,95
|Dacia Spring
|3701
|1583
|1519
|1610
|43,5
|Honda Jazz
|4089
|1694
|1526
|1770
|43,29
|Toyota Aygo X
|3700
|1740
|1510
|1600
|43,24
|Renault 5 E-Tech
|3922
|1774
|1498
|1690
|43,09
|Fiat Pandina
|3686
|1643
|1551
|1580
|42,86
Šířka vpředu
Z pohledu šířky interiéru vpředu v poměru k celkové šířce vozu si v našem přehledu nejlépe vede Honda Jazz. U malého hatchbacku tak japonští konstruktéři dokázali nejlépe využít obestavěný prostor a jeho dveře s obložením jsou široké jen 122 mm. Překvapivě na druhém místě skončilo Subaru Crosstrek, ale když jsme zapátrali v paměti, tak jsme si na jeho vzdušnou kabinu přece jen vzpomněli.
|Základní údaje (mm)
|Podélná prostornost
|Délka
|Šířka
|Výška
|Naměřená (mm)
|Poměr k šířce (%)
|Honda Jazz
|4089
|1694
|1526
|1450
|85,6
|Subaru Crosstrek
|4495
|1800
|1600
|1540
|85,56
|Volkswagen T-Cross
|4131
|1772
|1559
|1510
|85,21
|Honda Civic
|4551
|1802
|1408
|1530
|84,91
|Volkswagen Taigo
|4269
|1757
|1499
|1490
|84,8
|Hyundai Santa Fe
|4830
|1900
|1720
|1610
|84,74
|Volkswagen Polo
|4074
|1751
|1435
|1480
|84,52
|Volkswagen Passat Variant
|4917
|1849
|1497
|1560
|84,37
|Toyota C-HR
|4362
|1832
|1558
|1540
|84,06
|Kia Picanto
|3605
|1595
|1485
|1340
|84,01
Šířka vzadu
U většiny osobních automobilů se karoserie za středovými sloupky začíná zužovat, což potom zmenšuje šířku pro cestující ve druhé řadě. U osobních užitkových modelů, kombíků nebo velkých SUV je ovšem i v této části šířka celého auta maximální. Užitková auta navíc mají minimální výplně dveří, takže ani nepřekvapí, že ve druhé řadě poměrově na šířku nabídne nejvíce místa Ford Grand Tourneo Connect.
|Základní údaje (mm)
|Podélná prostornost
|Délka
|Šířka
|Výška
|Naměřená (mm)
|Poměr k šířce (%)
|Ford Grand Tourneo Connect
|4853
|1855
|1800
|1630
|87,87
|Volkswagen Caddy
|4500
|1855
|1798
|1630
|87,87
|Volkswagen Caddy Maxi
|4954
|1855
|1798
|1630
|87,87
|Volkswagen ID.Buzz
|4712
|1985
|1927
|1710
|86,15
|Volkswagen Passat Variant
|4917
|1849
|1497
|1580
|85,45
|Hyundai Santa Fe
|4830
|1900
|1720
|1610
|84,74
|Renault Grand Kangoo
|4911
|1860
|1815
|1570
|84,41
|Ford Tourneo Courier
|4337
|1800
|1817
|1510
|83,89
|Volkswagen Touran
|4532
|1829
|1638
|1530
|83,65
|Hyundai Ioniq 5
|4635
|1890
|1605
|1580
|83,6
Výška vpředu
S výškou nad sedákem vpředu nejlépe hospodaří Honda Civic. Tedy alespoň v poměru k celkové výšce vozu. Civic je celkově velmi nízký, řidič sedí těsně nad vozovkou, takže námi naměřený metr znamená 71,02 % z celkové výšky vozu. Je zajímavé, že mezi nejlepšími deseti není ani jeden osobní užitkáč s obřím místem nad hlavou. Jsou totiž i dost vysoké, takže poměr nemají tak příznivý.
|Základní údaje (mm)
|Podélná prostornost
|Délka
|Šířka
|Výška
|Naměřená (mm)
|Poměr k výšce (%)
|Honda Civic
|4551
|1802
|1408
|1000
|71,02
|Audi A6 Avant
|4999
|1875
|1439
|1020
|70,88
|Cupra Formentor
|4451
|1839
|1511
|1070
|70,81
|Seat Leon
|4368
|1799
|1456
|1030
|70,74
|Audi A3 Sportback
|4352
|1816
|1415
|1000
|70,67
|Cupra Leon
|4398
|1799
|1444
|1020
|70,64
|Seat Leon Sportstourer
|4642
|1799
|1450
|1020
|70,34
|Hyundai i30 kombi
|4585
|1795
|1465
|1030
|70,31
|Audi A5 Avant
|4829
|1860
|1424
|1000
|70,22
|Škoda Octavia Combi
|4698
|1829
|1468
|1030
|70,16
Výška vzadu
U některých automobilů se dozadu vyšší osoby nevejdou, protože jejich hlavy hodně omezuje svažující se střecha. V případě kombíků, které mají i nad druhou řadou střechu rovnou, se tento neduh vytrácí. I proto se to při porovnávání výšky interiéru nad zadním sedákem kombíky jen hemží. Nejlepší je v tomto směru Škoda Superb Combi, která nad passatem vítězí díky tomu, že je oficiálně celkově nižší.
|Základní údaje (mm)
|Podélná prostornost
|Délka
|Šířka
|Výška
|Naměřená (mm)
|Poměr k výšce (%)
|Škoda Superb Combi
|4902
|1849
|1482
|1020
|68,83
|Volkswagen Passat
|4917
|1849
|1496
|1020
|68,18
|Audi A5 Avant
|4829
|1860
|1424
|970
|68,12
|Seat Leon Sportstourer
|4642
|1799
|1450
|970
|66,9
|Škoda Octavia Combi
|4698
|1829
|1468
|980
|66,76
|Audi A6 Avant
|4999
|1875
|1439
|960
|66,71
|Opel Astra
|4374
|1860
|1441
|960
|66,62
|Kia Ceed SW
|4600
|1800
|1465
|970
|66,21
|Hyundai i30 kombi
|4585
|1795
|1465
|970
|66,21
Zdroj: Svět motorů