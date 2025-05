TEST Mini Cooper S 5D – To pravé, ale klidně za mega

Zatímco elektrický cooper se vyrábí v Číně, tradičnější spalovací vzniká ve Velké Británii. Elektromobil zakládá na čistě elektrické platformě vyvinuté ve spolupráci s čínskou automobilkou Great Wall Motor, ovšem spalovací verze má stále modulární bavoráckou platformu UKL1, přestože se změnilo i kódové označení modelu. Nyní jsme vyzkoušeli pětidveřový Cooper S s dvoulitrem a sportovním paketem JCW.

Pravý je jen benzinový

Elektrický cooper jsme už testovali hned v několika variantách. Nabídne stejný styl jako spalovací, je pohodlný a vrcholný JCW E má tolik výkonu, že nejen ve městě pořád hrabe. Jenže v podlaze elektromobilu se ukrývá akumulátor, takže sedíte o několik důležitých centimetrů výš. To je možná příjemné pro drobnější či defenzivní řidiče, ve správném mini se ale musí sedět co nejblíže zemi. A tak se sedí jen v benzinovém! Že si auto vysloužilo přezdívku motokára, není náhoda, a v mini do zásuvky o tento pocit zcela přicházíte.

Vedle toho, že se v testovaném mini sedí blízko u země, je možné sedačku posunout také nebývale hodně dozadu. Ve spojení se široce nastavitelným volantem tu tak dokonalou sportovní pozici najdou i dlouháni. K tomu skvělý výhled ven a obří zpětná zrcátka. Tohle je pro řidiče sakra dobré místo a v době samých crossoverů i velmi vzácné. Po takovém kontaktu se silnicí se mi stýskalo a je to hlavní důvod, proč se z mi z benzinového miníka nechce ven.

Design

Na první pohled vypadá jako elektrické Mini Cooper SE (s paketem JCW jako JCW E) zvenku i uvnitř. Nemá ani díru v kapotě, podle které šly dříve ostřejší coopery poznat. Dokonce zmizela i koncovka výfuku, která je teď pod autem. Když se ale podíváme blíže, pár poznávacích znamení přeci jen najdeme. Nepatrně se liší všechny rozměry, rozvor i rozchod. Benzinový cooper má tradiční a praktické kliky ve stylu staré ledničky, elektrický má aerodynamičtější, ale trochu nepraktické zapuštěné. U benzinové verze se kapota otevírá závoďácky spolu s částí blatníků, u elektrické se otevírá samostatně jako běžné víko. Benzinový model má ještě černé plastové lemy blatníků a otevřenou masku ke chladiči. Nejspolehlivějším poznávacím znamením spalovací verze je však druhý pár dveří, elektrický cooper je totiž výhradně třídveřový.

Neotřelý interiér

Interiér nového Mini Cooper je jistě jedním z jeho největších lákadel. Obrovský kulatý digitální displej dostanete už v základu. Ze začátku působil jako přestylovaná záležitost a software se sekal, to je ale minulost. Je dechberoucí, a to nejen vizuálně, ale i svou funkcionalitou. Stop/start vypnete za 2 vteřiny. A za další dvě můžete mít klidně kompletně vypnuté ESP i další asistenty, pokud to tak máte nastavené v jednom z režimů.

Pokud máte rádi neotřelý design a netypické eko materiály, jako je tkanina na palubní desce, Mini vás rozhodně nezklame. Každopádně je to daleko zajímavější než standardní plastové a šedé interiéry předchůdce nebo konkurence. Je tu mnoho praktických a vtipných detailů i pár menších odkládacích prostor, držáků a popruhů.

Pochvalu zaslouží audiosystém. Je od značky Harman Kardon, což samo o sobě není zárukou kvality, každopádně tady hraje opravdu krásně a maximální hlasitost nevydrží ani nejotrlejší posluchač. Mezi auty této velikosti jde skutečně o špičkovou aparaturu.

Docela bizarní je head-up displej, který zcela nahrazuje malý palubní počítač za volantem. Jde o starší technologii s promítáním na sklíčko, které vyjede z palubní desky po aktivaci v infotainmentu. Rychle jsem pochopil, proč byl head-up vypnutý, působí archaicky a nepěkně. Naštěstí se všechno zobrazuje i na centrálním kulatém displeji.

Jak již bývá u značky zvykem, praktická stránka věci z pohledu třeba menší rodiny pokulhává. Kufr pětidveřového Mini je větší než u třídveřového, ale s 278 litry je stále mnohem menší než u běžných hatchbacků typu fabia nebo 208. A vzadu jde stále o nouzové sezení, využitelné hlavně pro děti, psíka nebo jako zavazadlový prostor pro lehké předměty. Určitě to není auto pro čtyři nebo snad pět dospělých. Pět dveří tak spíše jen trochu usnadní běžný život.