TEST Volkswagen Golf GTI Clubsport – Je skvělý, ale chtěl by špetku motorsportu navíc

Osmá generace Volkswagenu Golf GTI je technicky evolucí předcházejícího modelu a při loňské modernizaci se automobilka pochopitelně držela vyjetých kolejí. Srdcem sportovních golfů s pohonem předních kol je stále starý známý čtyřválec EA888 LK3 evo4. Nejnovější standardní verze je o 15 kW (20 koní) silnější než předchůdce a ostřejší varianta Clubsport k tomu přidává ještě další koňskou sílu navíc.

O 35 koní a 30 newtonmetrů silnější

Volkswagen Golf GTI Clubsport má pod kapotou turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový zážehový čtyřválec o 221 kW (300 koních), s nímž je silnější než výchozí verze o 195 kW (265 koních). Vyšší je i točivý moment, protože zatímco standardní verze má 370 newtonmetrů, clubsport jich nabídne až 400. Výhradní technickou výbavou obou aut pak je sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG a pohon předních kol s chytrým diferenciálem VAQ.

Vylepšená technika se pochopitelně projevila na dynamice clubsportu – při akceleraci z 0 na 100 km/h s časem 5,6 sekundy je o tři desetiny sekundy rychlejší než klasické GTI a s příplatkovým paketem GTI Performance za 93 tisíc korun si v něm můžete zvýšit maximální rychlost z původních 250 na 270 km/h.

Zřejmě se budu opakovat s myšlenkou, s níž jsem už zmínil absenci sportovnějších sedadel, ale trochu si myslím, že tenhle paket by měl mít clubsport standardně. Mimochodem v něm najdete i sportovní výfukový systém Akrapovič s kulatými titanovými koncovkami a už uvedená devatenáctipalcová kola. Standardem přitom není ani adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control) snižující světlou výšku o 10 milimetrů za 20.900 korun.

Věřím, že je to hlavně snaha o zlevnění modelu kvůli oslovení větší skupiny zákazníků, ale osobně si myslím, že klientela pro clubsport by si jej koupila i ve chvíli, kdy by kvůli tomuhle všemu byl o něco dražší. A kdyby to vše bylo v základní výbavě, nepochybně by to působilo stylem „podívejte se, co vše pro vás máme, aniž byste za to museli připlatit.“ Jsou to prvky, které jsem v něm očekával už ve standardu tohohle silnějšího derivátu.

Je rychlý a zábavný

Konec teorii, pojďme do praxe. S obyčejným golfem GTI po faceliftu jsem se zatím nemohl svézt, ale celkovým jízdním projevem si mě clubsport okamžitě získává. Bydlím na vesnici, takže každá moje cesta začíná a končí na okreskách a právě tady je ve svém domácím prostředí. Snad ani není překvapením, že jej Volkswagen testoval a ladil na Nürburgringu, což je taková lepší oplocená jednosměrná okreska, než moderní závodní okruh, a tady je to znát.

Na asfaltu s kvalitním povrchem, kterého je po loňských opravách silnic okolo Mníšku pod Brdy všude plno, je sportovní jízda s tímhle rychlým hatchbackem zábavná a návyková. Na zimních pneumatikách sice nemá tolik trakce, jako by měl na pořádném letním obutí, takže pod plným plynem občas protáčí přední kola, ale v zatáčkách se dá skvěle zvládnout. S elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem VAQ se pod plynem zakusuje do silnice a krouží obloukem s ohromující neutralitou.

Aktivní přenos zvuku z motorového prostoru do kabiny je v dnešních autech už standardem a nijak mi nevadí, zvláště v clubsportu. Zvukový projev přeplňovaného čtyřválce je relativně hutný a ve vyšších otáčkách mám pocit, že by se dal krájet. Turbodmychadlo v pořádném záběru syčí jako zběsilé, při ubrání odfukuje a příplatkový Akrapovič dává nejbližšímu okolí vědět, že se blížíte.

Nejlepší na něm je agilita, s jakou se vrhá do zatáček a následně z nich i vyjíždí – ve volantu působí lehkonoze a i se základním nastavením řízení má příjemně rychlý převod. Adaptivní podvozek DCC si v rychlém tempu umí poradit s většinou nerovnosti, nenechává se rozhodit a udržuje golf dokonale stabilní. A když před zatáčkou výrazně uberete plyn, hravá záď má tendence vás zkusit předběhnout.

Líbí se mi také výkonné brzdy s lineárním nástupem, a hlavně kultivovaná dvouspojková převodovka. Už tradičně je v méně dynamických režimech trochu váhavá při rozjezdech, ale při dynamickém okreskovém tempu zjistíte, že právě pro tohle vznikla. I ve sportovních jízdních režimech je při řazení ve vysokých otáčkách pod plným plynem překvapivě hladká.

Volkswagen Golf GTI Clubsport | auto.cz/David Rajdl

Adaptivní podvozek je na okreskách jako doma

Občas mám pocit, že se v testech sportovních volkswagenů a podobných koncernových aut budu trochu opakovat, ale pokud s tímhle rychlým hatchbackem budete chtít jezdit denně, nejvíce pocítíte volitelná devatenáctipalcová kola s nízkoprofilovými pneumatikami. Na klasických pražských nerovnostech je s nimi trochu tvrdý, ale nic, co by nadšenec do sportovních aut za volantem nepřežil.

Kvality podvozku DCC ale vyniknou při dynamickém tempu na okreskách, kde se umí vyrovnat s většinou nerovností tak dobře, že se vůbec nenechá rozhodit a pořád drží zvolenou jízdní stopu. V rychlých zatáčkách se nemusíte bát opřít do tlumičů a možná je až škoda, že se nám takhle skvěle nastavený sportovní hatchback dostal do rukou na zimních pneumatikách. Na pořádných letních pneumatikách musí být ještě lepší!

Volkswagen přitom uvádí, že golf GTI Clubsport umí jezdit s kombinovanou spotřebou 7,5 až 8,0 l/100 km v režimu WLTP, ale v reálném provozu raději trochu přidejte. Když budete opravdu šetřiví, pojedete minimálně za 8 litrů, při normálním řidičském stylu se přiblížíte k 9 litrům, a když clubsport nebudete šetřit, pojedete za 10 i výrazně víc litrů.