TEST SsangYong Torres 1.5 GDI Turbo – A co víc k životu potřebujete?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Ještě nedávno u nás prakticky veškerý odbyt značky SsangYong obstarával jen jediný model: Korando. Ten se navíc dokonce za uplynulý rok v českých statistikách všech vozů na trhu vyšvihl na neuvěřitelnou 18. příčku. Jenže jediným modelem není výrobce živ, a tak se stojaté vody rozhodla rozvířit loňská atraktivní novinka Torres. Ta se za rok 2023 stala po korandu a rextonu třetím nejúspěšnějším ssangyongem v ČR, a za první dva letošní měsíce už dokonce dosáhla téměř polovičního odbytu koranda. Vzhledem k hodnotám, které cestujícím nabízí, není vůbec divu.

Automobilka loni opět vystřídala svého majitele a tentokrát ji čeká zásadní proměna. Po 36 letech působnosti se totiž značka SsangYong loučí, nově budou její vozy slyšet na jméno KG Mobility. Na tuzemském trhu už nyní automobilka působí pod oficiálním názvem SsangYong by KGM. Název původního výrobce tudíž z aut pomalu mizí, na rozdíl třeba od tivoli však na torresu stále najdete nápis alespoň na zadní stěně. A je to dobře, protože velký model by si leckdo mohl navenek klidně splést s jeepem. Korejci se však ve willysu zhlédli úmyslně, historicky první korando totiž bylo právě jeho licencí. Navíc k ssangyongu vždy patřil svébytný design, což torres ztělesňuje naprosto dokonale.

Jako na zaoceánském parníku

Torres vypadá navenek obrovsky, čímž své okolí tak trochu klame. Karoserie totiž měří na délku jen 4,7 metru, čemuž dnes může konkurovat kdejaké kompaktní kombi. Na rámový rexton tak ztrácí rovných 15 centimetrů, s největším ssangyongem však nemá zhola nic společného. Pod moderní karoserií se totiž skrývá velmi pohodlné rodinné SUV, zároveň však nedostupné s dieselem. Ten byl krátce v nabídce menšího SUV Korando, torres však sází na jedinou pohonnou jednotku: opět z koranda převzatý známý zážehový čtyřválec 1.5 GDI Turbo. K dispozici je však s manuální i samočinnou převodovkou, a nadto s pohonem buď jen přední nápravy, nebo ve verzi AWD. A navíc vždy za velmi slušné ceny.

Jestliže rozparáděný vnější design vypadá klidně snad jen při pohledu z boku, jejž v zádi oživují stříbřité panely jako z defenderu, pak interiér je naopak uklizený příliš pečlivě, až nám celkově připadá tak trochu nudný. Platí to však jen pro celočerné provedení, hnědá kůže dojem z kabiny povyšuje na luxusní úroveň. Plastové dekorace imitující hliník působí lacině a grafika pozadí přístrojového štítu nám trochu připomíná domácí prostředí kultovních televizních Návštěvníků z roku 2484. Celek je zkrátka takové milé a do budoucna nestárnoucí retro.

Ovládání nejpoužívanějších funkcí tlačítky na volantu je přesné a intuitivní, totéž platí pro klávesy ve dveřních panelech. Škoda že tlačítek se do interiéru nepodařilo protlačit více. Třeba dotykový panel standardní dvouzónové klimatizace nám přijde nešťastný, trefování se za jízdy do některých ikon je tak trochu hra na trpělivost. A například ovládání výhřevu sedaček je až příliš složité. Nepříjemný potvrzovací zvuk nás přitom vrací někam do osmdesátých let minulého století. Stejně nenápaditá je i ponurá grafika centrální dotykové obrazovky, při jejímž sledování by člověk skoro usnul.

SsangYong Torres 1.5 GDI Turbo 6AT Style

Jenže tohle všechno jsou jen drobné pihy, které neurazí. Zato za jízdy vozu není co vyčítat. Za kormidlem nadneseného ssangyongu si člověk připadá jako na komfortní zaoceánské lodi. Interiér je ve všech směrech nadmíru prostorný, sedačky rozměrné a provoz příkladně tichý. A zavazadelník o využitelném objemu až 839 litrů celkovou vnitřní prostornost jen korunuje. Škoda omezeného výhledu šikmo vzad, kde zmíněný panel vnější panel až příliš rozšiřuje zadní sloupek, čímž miniaturizuje boční okna. Jenže zadní parkovací kamera v rozlišení HD je naštěstí pro všechny výbavy torresu standardem.

A když už jsme u výhledu, trochu nás omezují i vnější zpětná zrcátka. Jejich odrazná plocha sice nepřehlédne ani myš, avšak velké krychle amerických rozměrů při odbočování dokážou zakrýt část výhledu a donutit řidiče nepřirozeně se vyklonit. Což se člověku z tak příjemného křesla moc nechce.

Obrovským bonusem ssangyongů jsou obecně ceny, jimž zkrátka evropské automobilky konkurovat nedokážou. Zatímco třeba právě končící, první generaci kodiaqu nepořídíte v základní verzi pod milion, stále čerstvý torres se téhle sumě nepřiblíží ani v případě vrcholné výbavy Premium doplněné o pohon všech kol a metalický lak.

Právě akční ceník nyní rozehrává lákavou hru, která zájemcům plošně zlevňuje veškeré skladové torresy o rovných 40.000 Kč. Jediným háčkem je nemožnost konfigurace, zvýhodnění se totiž týká výhradně skladových vozů, neboť expresivně vytvarovaný ssangyong momentálně není možné zadat do výroby. Díky tomu však můžete základní verzi pořídit za těžko uvěřitelných 659.900 korun. Co na tom, že jde o základ s předním pohonem, manuální převodovkou a startováním klíčkem.

SsangYong Torres 1.5 GDI Turbo 6AT Clever

Když do rukou uchopíte standardní kožený volant a zjistíte, co všechno si standardně vezete na palubě, budete se usmívat od ucha k uchu. Ke slušnému vychování každého torresu totiž patří kompletně diodové vnější osvětlení, dvouzónová klimatizace s výdechy i pro zadní cestující, zrcadlení mobilních telefonů nebo také působivá litá kola.

V našem případě dorazil modrý torres v druhé nejnižší specifikaci Style, zušlechtěné pouze šestistupňovým automatem, elektrickým ovládáním dveří zavazadelníku a působivým modrým lakem Dandy. Tyto tři příplatky zvýšily cenu o stále velmi rozumných 84.700 Kč. Se čtyřicetitisícovým cenovým zvýhodněním jste tak stále na lákavých 814.600 Kč.

Černý ssangyong se světlou kůží se chlubí vyšší specifikací Clever, nad níž už je prostor pouze pro vrcholný model Premium. Zmíněný stupeň Style v konkrétním případě obohacuje opět praktické elektrické ovládání dveří kufru, navíc se pyšní nadstandardním černým lakem Space a 20palcovými koly. Nutno dodat, že model Clever má v ceně mimo jiné žádaný automat, za nějž byste v případě varianty Style připlatili 49.900 korun. Výše nadstandardních příplatků opět dosahuje shodných 84.700 Kč, celkově tak po odečtení bonusu zaplatíte 859.900 korun. Za tak velké, moderní, prostorné a téměř kompletně vybavené auto jde o velmi solidní částku.