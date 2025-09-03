TEST Volkswagen ID. Buzz Long PRO – Elektro levnější než spalovák! Jezdí a slouží náramně
Volkswagen ID. Buzz Long budí pozornost všude, kam přijede, jeho retro design a elektrický pohon jsou lákadlem. Jenže za hezkou fasádou se skrývá otázka, jestli dokáže být víc než jen stylovou atrakcí na rodinné výlety.
Design, interiér
Může ID. Buzz skutečně nahradit osvědčený Multivan, nebo je to pořád jen drahá hračka pro fanoušky elektromobility? Právě na to jsme se snažili přijít během testu prodloužené verze, která slibuje víc prostoru, větší dojezd a celkově praktičtější využití. Po testu varianty GTX, která měla pohon všech kol, tu dnes máme čistou zadokolku.
Na papíře vypadá ID. Buzz Long slibně: 210 kW výkonu, 86kWh baterie, až 487 kilometrů dojezdu, sedmimístná konfigurace a zavazadelník, který zvládne i stěhování půlky domácnosti. Jenže realita je složitější – život s elektřinou se nehodí všem a když přidáte cenu, která se i po slevách a dotacích pohybuje kolem 1,2 milionu korun, není rozhodování jednoduché. Je Buzz Long opravdu tím, čím má být – moderním nástupcem legendárního busíku – nebo jen sympatickým kompromisem?
Design
ID. Buzz je důkazem, že každý vnímá design jinak. Někomu se zalíbí hned, jinému snad nikdy. Zvláště veselé dvoubarevné kombinace každopádně donutí mnoho lidí k pousmání, úsměvu či výsměchu. Dnes tu máme celočernou verzi, která vypadá, jakoby padouši právě přešli na tiché elektrické únosy. Nezaškrtnutí dvoubarevného lakování v konfigurátoru ušetřilo tučných 72.440,- Kč. Téměř identická částka ale putovala na skutečně působivá 20" kola s ikonickým designem připomínajícím dekl od kanálu. Testovaný vůz by tak rovnou skvěle zapadl na ikonický německý sraz u jezera Wörthersee.
ID. Buzzu nevypadá jako dříč, ale jako auto pro někoho, kdo se rozhodli užívat si život. Nekompromisní praktičnost si však zachovává. Testovaná varianta Long je o čtvrt metru delší než základní ID. Buzz a opticky je to snad ještě víc. Celková délka vozu narostla na téměř přesných pět metrů, konkrétně 4962 mm, a rozvor se protáhl na 3239 mm. To jsou hodnoty, které řadí auto už do kategorie plnohodnotných minivanů. Zajímavé je, že prodloužení nijak nenarušilo vyvážené proporce.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO |
Místo má vše a každý
Uvnitř se ukazuje, proč má Long smysl. Dalších 250 mm rozvoru přineslo druhé a třetí řadě sedadel prostor, který by jim mohl závidět i klasický Multivan. Ve standardním pětimístném uspořádání je zavazadelník téměř nekonečný, a když zvolíte konfiguraci pro sedm osob, dostanete se do fáze, kdy opravdu všichni sedí pohodlně. Nejde o nouzová místa pro děti, jak je běžné v jiných minivanech – i dospělý o výšce kolem 180 cm se do třetí řady usadí bez toho, aby si musel kolena tlačit k bradě. Sedadla jsou navíc posuvná a samostatně sklopná, což znamená, že kombinací prostoru pro posádku a zavazadla je nespočet. Rodinná dovolená, víkendový výlet nebo převoz jízdních kol? Buzz Long se umí přizpůsobit.
Motor, jízdní vlastnosti
Elektřina pod podlahou
Výkon motoru stoupl oproti základní krátké verzi zhruba o čtyřicet procent a výsledkem je velmi příjemných 210 kW, tedy 286 koní. Točivý moment narostl na 560 Nm, což už je hodnota, kterou dříve nabízely jen turbodiesely. Dynamika se tím zásadně změnila – zrychlení z 0 na 100 km/h se zkrátilo na 7,9 sekundy a maximální rychlost se posunula na 160 km/h. Pružné zrychlení je působivé. V reálném provozu i plně naložený vůz se sedmi pasažéry neztrácí dech při předjíždění ani na dálnici. Pokud nepotřebujete pohon všech kol, vrcholná verze GTX je zbytečná.
Baterie o využitelné kapacitě 86 kWh je uložena v podlaze, což snižuje těžiště a zlepšuje stabilitu. Nabíjení odpovídá současným standardům vyšší třídy. Na rychlonabíječce zvládá Long nabírat energii výkonem až 200 kW, což znamená, že z 5 na 80 procent se dostanete zhruba za půl hodiny. To je ideální čas na obědovou pauzu na cestě na Jadran. V domácích podmínkách můžete využít třífázové AC nabíjení s výkonem 11 kW, což znamená, že přes noc doplníte baterii zcela bez stresu. Jezdili jsme za nějakých 21–22 kWh/100 km v průměru, ve smíšeném průměru to znamená nějakých 380–420 km reálného dojezdu.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO |
Jezdí krásně a svérázně
Řídil jsem různé „dodávky“ od velkých rodinných MPV a minivanů až po velké skříňové vozy. Spojovalo je to, že kvůli těžkému předku měly přední pneumatiky hodně gripu, ale když už povolily, dělo se rychle, hrubě, doprovázeno absolutní nedotáčivostí. Nic, co by chtěl člověk pokoušet a už vůbec nic, co by bavilo. ID. Buzz se chová úplně jinak a řídit ho je naopak zábava.
Předek je proti zbytku auta poměrně lehký a přední pneumatiky výrazně užší než ty zadní (235/50 R20 vs 265/45 R20 vzadu). ID. Buzz zatáčí agilně jako větší osobák a když už přední pneumatiky povolují, dávají o tom pozvolna vědět jemným hvízdáním ale stále úspěšně zatáčí. Žádná šoková nedotáčivost ani přehnané zásahy ESP se v zatáčce nekonají. Protáčení zadních kol zabraňuje kromě elektroniky také motorem zatížená zadní náprava.
Díky nízkému těžišti auto netrpí tolik na náklony, jak byste od tak vysoké karoserie čekali. Řízení je lehké, ale odpor se přirozeně mění a rejd je vynikající. Podvozek umí špičkově filtrovat nerovnosti ve velké rychlosti, i ostré výmoly ve městě a příčné nerovnosti. Mnohá auta koncernu Volkswagen se na sérii dlouhých nerovností příliš rozhoupou a člověk raději zpomalí. Né však ID. Buzz, ten je krásně stabilní i v momentě, kdy už naopak povoluje odvaha řidiče. Prostě sedí jako přibitý.
Vedle vynikajících jízdních vlastnost pozitivně šokuje také komfortem. Na tohle Mercedes-Benz V prostě nemá, hlavně vzadu (se vší úctou k jeho pracovitosti). I přes velká kola ID. Buzz poskytuje posádce komfort, který se blíží velkým luxusním vozům. Hlučnost je minimální, slyšet je spíš aerodynamický šum od zrcátek, samotný pohon nikoli. A pokud zapnete adaptivní tempomat, který spolupracuje s asistentem jízdy v pruzích, auto si dokáže i v hustém dálničním provozu poradit téměř samo.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO |
Interiér jako high-tech minibus
Kabina je příjemně prosvětlená. Díky velkým plochám skel a působí vzdušně a vše doplňuje inteligentní ambientní osvětlení. Když se například blížíte ke křižovatce současně se sanitkou, obklopí vás uvnitř červené světlo, které přinutí dávat pozor. Výhled ven je skvělý a díky vysokému posazu máte pocit přehledu nad provozem. Přiznám se ale, že jsem při řízení paradoxně bojoval s dojmem, že auto je hodně široké. Například vyhýbání s protijedoucím autobusem na mostě lemovaném obrubníky mi bylo méně příjemné než ve srovnatelně širokém SUV. Rovněž delší rozvor prodloužené verze je už při hledání parkovacího místa znát. Každodenní městský život je přece jen trochu nemotornější než s běžným osobákem, ale zkušenější řidič si rychle zvykne.
Volkswagen si pohrál s detaily – najdete tu barevné vložky připomínající hravost původních busů, ale zároveň minimalistické rozvržení palubní desky. Dominantou je centrální displej infotainmentu, který dostal po poslední aktualizaci rychlejší odezvu i logičtější menu. Vpředu nechybí dvě bezdrátové nabíječky, všude je spousta USB-C portů a chytré úložné prostory, například výsuvný box mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Sedadla jsou pohodlná i na dlouhé cestě. Děti ocení posuvné dveře, které lze otevírat nejen z klíčku nebo tlačítkem na palubní desce, ale i přímo dotykem na klice. Rodiče pak potěší, že dveře jsou elektrické a bezpečně se zastaví, pokud jim do cesty vstoupí dítě.
Ať jen nechválíme, musíme zmínit, že velké plochy v interiéru jsou z tvrdého plastu, jako je je to u aut dodávkového typu běžné. Jde však o příjemný povrch a vše je bytelné. Jen to trochu zaostává za pocitem z jízdy, který je luxusní. Další výtky tradičně namíříme na lesklé černé plasty a dotyková tlačítka na volantu, od kterých VW opouští, ale tady ještě zůstaly. A vzhledem k prémiově vypadajícímu zevnějšku bychom uvítali výkonnější audiosystém, ale v tom auta této třídy pokulhávají obecně, zaškrtnout prémiové ozvučení v ceníku nepomůže.
Pro rodiny je zásadní kufr – a ten je v Longu obrovský. I v sedmimístné konfiguraci zbývá za třetí řadou ještě slušný prostor na zavazadla. Pokud sklopíte zadní sedadla, vznikne rovná plocha, která se blíží malému dodávkovému prostoru. Přespání uvnitř tak není problém a buzz se tak blíží i filozofii obytných verzí, které si teď nacházejí spoustu nových zákazníků. Buzz k tomu ještě působí komfortně a tichounce.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO |
Autonomie a technologie
Volkswagen ID. Buzz Long je navržen s ohledem na budoucnost. Už dnes má v sobě hardware pro čtvrtou úroveň autonomní jízdy, tedy schopnost jezdit zcela bez zásahu řidiče. Kolem vozu je rozmístěno 27 senzorů včetně lidarů, radarů a kamer, které mapují okolí. V praxi zatím využijete hlavně asistenty, jako je prediktivní tempomat, automatické parkování nebo systém udržování v jízdním pruhu. Ale už to ukazuje, že vůz je připraven na dobu, kdy si cestující v buzzu budou moci číst knihu, zatímco auto pojede samo.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO vs. konkurence
VW ID. Buzz Long Pro
Ford E-Tourneo Custom
Mercedes-Benz EQV
Výkon [kW]
210
160
150
Točivý moment [Nm]
560
415
365
Využitelná kapacita akumulátoru [kWh]
86 využitelná
82,5 (64 využitelná)
90 využitelná
Zrychlení 0–100 km/h [s]
7,8
–
12,1
Maximální rychlost [km/h]
160
150
140
Maximální dobíjecí výkon [kW]
200
125
110
Poháněná kola
zadní
zadní
přední
Vnější rozměry [mm]
4962 × 1985 × 1907
5050 × 2032 × 1986–1989
5140 × 1928 × 1923
Rozvor [mm]
3239
3100
3200
Zavazadlový prostor [l]
306–2469
632–5908
1030–4630
Základní cena [Kč]
1 200 900 (po e-dotaci)
1 672 825 (Titanium X)
2 299 853 (dlouhá verze)
Závěr
Cena, realita a závěrečný verdikt
Dlouho se zdálo, že největší překážkou pro rozšíření ID. Buzzu byla cena. Elektromobil se stylovým retro designem a nejmodernější technikou byl citelně dražší než srovnatelný Multivan se spalovacím motorem. Jenže Volkswagen na to reagoval – a rozdíl se téměř smazal.
Základní verze ID. Buzz Pure dnes začíná už na 1.149.900 korunách včetně DPH (950 330 Kč bez DPH), a prodloužený ID. Buzz Long se dá po započtení aktuálních slev pořídit od 1.300.900 korun. Když k tomu přidáte možnost státní e-dotace ve výši 100 tisíc korun, startovní cenovka padá ještě níže – na 1.200.900 korun. To je částka, která v praxi staví elektrického buzze přímo proti naftovému multivanu, který je dokonce o několik desítek tisíc dražší. Poslední argument, že „elektro je moc drahé“, tím padá.
Samozřejmě, testované novinářské vozy bývají plné příplatků – černá perleťová metalíza, panoramatická střecha, dvacetipalcová kola, chytré asistenty, prémiová audio výbava či luxusní konfigurace interiéru. To vše posune cenu klidně k hranici 1,7 milionu korun. Jenže i v základní konfiguraci dostává zákazník velmi slušnou výbavu: posuvné dveře na obou stranách, LED světlomety, dvouzónovou klimatizaci s tepelným čerpadlem, 12,9" infotainment nebo kompletní sadu bezpečnostních asistentů. A navíc garantovaný dojezd až 482 kilometrů díky 86kWh baterii, výkon 210 kW (286 koní), maximální rychlost 160 km/h a schopnost nabít se z 10 na 80 % za méně než půl hodiny. Parametry, které uspokojí jak rodinu, tak firemní zákazníky. Mrzí nás, že ID. Buzzů nejezdí v Česku víc, dokážou ulici rozveselit. V metropolích západnější Evropy jsou vidět mnohem častěji.
Volkswagen ID. Buzz Long PRO |
Praktičnost vozu se opírá nejen o prostor pro šest až sedm osob, ale také o zavazadelník, který ve vrcholné konfiguraci nabídne přes 2400 litrů objemu. Užitečná hmotnost činí 463 kg, přičemž vůz utáhne brzděný přívěs do jedné tuny. Vysoká stavba karoserie s výškou 1907 mm a šířkou 1985 mm přitom není v reálném provozu handicapem, buzz se řídí s překvapivou lehkostí. Na délku bez tažného zařízení měří rovných 4962 mm, rozvor 3239 mm je o kousek delší než u Multivanu. Výsledkem je velkorysý interiér a pocit, že místo kompromisů a výstřelků sedíte v autě, které dává smysl.
A to je možná nejdůležitější aktuální poselství Volkswagenu ID. Buzz. Už to není drahý výstřelek pro elektrofandy, ale reálně konkurenceschopná alternativa k tradičním spalovacím modelům. Není to auto pro každého – ale pokud hledáte prostorný rodinný elektromobil, který má styl, charisma, moderní technologie a díky slevám i dostupnější cenu než kdy dřív. A jezdí opravdu náramně.
Nejlevnější verze modelu – ID. Buzz Pure (125 kW, 59 kWh)
1 149 900 Kč (resp. 1 049 900 Kč po e-dotaci)
Základ s testovaným motorem – ID. Buzz Long Pro (210 kW, 86 kWh)
1 300 900 Kč (resp. 1 200 900 Kč po e-dotaci)
Testovaný vůz bez příplatků – ID. Buzz Long Pro (210 kW, 86 kWh)
1 300 900 Kč (resp. 1 200 900 Kč po e-dotaci)
Testovaný vůz s výbavou – ID. Buzz Long Pro s příplatkovými pakety
1 716 883 Kč
Plusy
Minusy