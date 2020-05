Tohle jsou největší evropské továrny na baterie. Kde všude vzniká potřebná technika do vyhlížených elektroaut?

Nejočekávanější elektrickou novinkou automobilového jara 2020 měl být bezesporu Volkswagen ID.3. Koncern připravoval zlomový okamžik na březen, který si pro sebe globálně vyhradil obecný nepřítel číslo 1 zvaný Covid-19. Celosvětová pandemie koronaviru zavřela továrny, zastavila výrobu a přerušila marketingové plány včetně debutu elektrického kompaktu v autosalonech se dvěma písmeny V ve znaku.

Volkswagen ID.3 měl být začátkem nové dynamické éry ve světě elektromobility. Reklamní slogan „budoucnost je připravena“ dost přehání, každopádně první zástupce rodiny ID mohl skutečně vyšlapat cestičku v poli neprobádaného teritoria plnohodnotných alternativ ke spalovacím jednotkám.

Místo sbírání oslavných uznání za pokrok elektromobility však koncern počítá škody způsobené stopnutím všech projektů a svět elektromobilů zůstává přešlapovat na stejném místě někde v pozadí mnohem užitečnějších aut. Rozmach bateriových modelů měl aktuálně probíhat, ale růžové brýle ekologickým aktivistům postupně zakalili šéfové největších automobilek a později i výrobci nejdůležitějších komponentů. Autoprůmyslu chybí dodávky ekonomicky výhodných a hlavně funkčních baterií, i když gigantických výrobců akumulátorů je jen na sterém kontinentu nejméně pět. Pojďme si je představit:

1. Samsung SDI Hungary

Umístění: Göd, Maďarsko

Göd, Maďarsko Celková investice: 1,558 miliardy USD (39,3 miliardy Kč)

1,558 miliardy USD (39,3 miliardy Kč) Provoz od roku: 2018 (závod 1) a 2021 (závod 2)

2018 (závod 1) a 2021 (závod 2) Výkon: 2,5 GWh (závod 1) a 7,5 GWh (závod 2)

2,5 GWh (závod 1) a 7,5 GWh (závod 2) Odběratelé: BMW, Volkswagen, Volvo Trucks

První evropská továrna na baterie elektrických vozidel od společnosti Samsung byla otevřena 29. května 2018. Korejci využili 330 tisíc metrů čtverečních po bývalé výrobně plasmových obrazovek asi 30 kilometrů severně od maďarské metropole. Prostorný areál zpočátku mohl dodávat každý rok baterie pro 50 tisíc elektromobilů. Vzhledem k výraznému nárůstu poptávky však firma koupila sousední pozemek, čímž mohla rozšířit kapacity na trojnásobek. Aktuálně pásová montáž ve dvou halách dokáže vyexpedovat 18 milionů nabíjecích článků měsíčně čili ohromných 216 milionů kusů ročně.

2. SK Innovation

Umístění: Komárom, Maďarsko

Komárom, Maďarsko Celková investice: 1,621 miliardy USD (40,9 miliardy Kč)

1,621 miliardy USD (40,9 miliardy Kč) Provoz od roku: 2018 (závod 1) a 2021 (závod 2)

2018 (závod 1) a 2021 (závod 2) Výkon: 7,5 GWh (závod 1) a 7,5 GWh (závod 2)

7,5 GWh (závod 1) a 7,5 GWh (závod 2) Odběratelé: Hyundai, BAIC, Daimler, VW Group

Za posledních 50 let se SK Innovation stala největší korejskou energetickou a chemickou společností. Podnik globálního dosahu napumpoval miliardy do maďarského produkování baterií také ve dvou závodech cca 120 kilometrů od SDI stejného původu. Pod označením SK Battery začala jihokorejská jednička fungovat před 14 lety, východoevropská destinace byla vůbec první zámořskou pobočkou kolosální korporace. Úvodní strategické výhledy počítaly s výrobou baterií pro čtvrt milionu elektromobilů schopných dojezdu 500 kilometrů, ovšem zájem odběratelů (zejména VW) znamenal zdvojnásobení dostupných možností.

3. LG Chem

Umístění: Vratislav, Polsko

Vratislav, Polsko Celková investice: 3,034 miliardy USD (76,5 miliardy Kč)

3,034 miliardy USD (76,5 miliardy Kč) Provoz od roku: 2022

2022 Výkon: 4 GWh, později 70 GWh

4 GWh, později 70 GWh Odběratelé: Daimler, Porsche, Volvo, Audi, Renault a Jaguar

Druhá nejvyšší investice tohoto žebříčku připadá Polsku, kde na předměstí Vratislavy sídlí vedení LG Chem. Rychle se rozvíjející zachránce pověsti elektrických baterií opět pochází z jihokorejského poloostrova, konkrétně ze Soulu. Závod firmy LG se pravděpodobně stane největším evropským dodavatelem nedostatkových akumulátorů, navržených jednotek pro 80 tisíc vozidel ročně se rozšiřuje důsledkem rostoucí poptávky. Postavením dalších linek se schopnosti asijské produkce zvednou na rekordních 70 GWh.

4. Northvolt Ett

Umístění: Skellefteå, Švédsko

Skellefteå, Švédsko Celková investice: 4,7 miliardy USD (118,5 miliardy Kč)

4,7 miliardy USD (118,5 miliardy Kč) Provoz od roku: 2024

2024 Výkon: 32 GWh, k tomu v Německu 16 GWh

32 GWh, k tomu v Německu 16 GWh Odběratelé: BMW, Volkswagen

Společnost Northvolt byla založena teprve před čtyřmi roky v reakci na unijní výzvy k drastickému zlepšení nabídky „čisté“ energie. Ekologicky zaměřené Švédsko je pravým místem podpory elektromobility, jen záhadně nikomu nevadí následky výroby baterií plných drahých kovů. Na každý pád předsednictvo společnosti vykonává dohled nad firmou ze Stockholmu, plánem je do roka spustit velký výrobní komplex a do čtyř let nastolit roční kapacitu 32GWh. Obrovské a zde nejvyšší finanční prostředky částečně pohltí druhá továrna na baterie v německém Salzgitteru, ta bude mít u vrátnice nápis Northvolt Zwei.

5. Contemporary Amperex Technology Limited

Umístění: Erfurt, Německo

Erfurt, Německo Celková investice: 1,951 miliardy USD (49,2 miliardy Kč)

1,951 miliardy USD (49,2 miliardy Kč) Provoz od roku: 2022

2022 Výkon: 14 GWh

14 GWh Odběratelé: BMW, Volkswagen, Daimler, Volvo a Bosch

Uskupení Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) z Číny zamířilo za odběrateli rovnou do Durynska. Skoro 50 miliard Kč od loňska padá do elektrotechnického byznysu, Číňané počítají s dokončením výstavby za dva roky. To už by měla bezemisní doprava posilovat, pokud se věci konečně začnou ubírat správným směrem. CATL slibuje dva tisíce pracovních míst ve prospěch elektrifikace silnic.

Čestné uznání

Nejsou to jen externí firmy, které jdou naproti čistému vzduchu okolo cest, zaběhlé automobilky vlastními silami přispívají dostupnosti baterií. Například si čestné uznání zaslouží kontroverzní Tesla, která ve vlastním zájmu vykácela lesy u Berlína a místo vzrostlých dřevin zalévá základy monstrózní haly Gigafactory za dvě miliardy dolarů (50,4 miliardy Kč). Těžko Muskovi něco věřit, ale předpoklad startu linek v červenci 2021 má doprovázet maximální rozšíření výkonnosti na roční dokončení baterií pro půl milionu tichých aut.

Z běžnějších značek se masivně připravuje na elektřinu rovněž koncern Daimler. Z podnikové kasy putovala více než miliarda dolarů (25,2 miliard Kč) na globální podporu sériové kompletace nabíjecích článků. Větší část vyhrazených peněz – 650 milionů Eur (16,4 miliard Kč) zůstalo v Kamenci a Stuttgartu, aby nechyběly stěžejní součástky například pro Mercedes EQ, který je prodejní propadák.