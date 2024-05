Úsporná jízda s elektromobilem: Jak dosáhnout co nejdelšího dojezdu?

Ovládněte váš řidičský styl, abyste zvládli řídit elektromobil s maximální možnou efektivitou. Začít můžete studiem našich tipů a jejich převáděním do reálného provozu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jak jezdit s elektromobilem tak, abyste dosáhli co nejdelšího dojezdu na jedno nabití? Základní tipy se týkají i spalovacích aut, ale pak tu jsou i specifická doporučení. Jak pracovat s rekuperací a jaký vliv má komfortní výbava? Tady jsou naše nejdůležitější doporučení, přičemž počítáme s tím, že u svého elektromobilu máte pneumatiky nahuštěné na doporučený tlak udávaný výrobcem.

Vsaďte na ekonomický jízdní režim

Hlavní zásady při efektivní jízdě s co nejnižší spotřebou jsou hned dva. Zaprvé, přizpůsobte se dění v provozu a zkuste jezdit s maximální možnou plynulostí. Výrazné zrychlování i zpomalování vám bude do aktuálnímu spotřeby promlouvat pouze negativně. Předvídejte situaci před vámi a snažte se využít již vytvořenou kinetickou energii k tomu, abyste se dostali o další desítky i stovky metrů dál.

U spalovacích i elektrických pohonů je navíc už standardem, že nejlepších výsledků dosáhnete v ekonomickém jízdním režimu, pokud jim váš automobil/elektromobil disponuje. Otupená mapa plynového pedálu vám umožňuje pracovat jemněji s rozjezdem, a pokud zrovna nezdržujete kolonu za vámi, klidně si na něj dejte víc času. Vždyť si při každém rozjezdu přece nemusíte užívat až zdrcující akcelerace vašeho elektromobilu.

Video se připravuje ...

Naučte se s vaším elektromobilem

A než se budeme věnovat obecným radám a tipů vycházejících z našich dlouholetých zkušeností i doporučení ještě zkušenějších pravidelných jezdců moderních eko rallye, musíme vám připomenout další z nejdůležitějších dovedností – poznejte techniku vašeho elektromobilu, nastudujte si jeho chování a naučte se s ním žít.

Nejnovější elektromobily už pracují s adaptivní rekuperací, vyhodnocující aktuální potřebu brzdit elektromotory v závislosti na různých vlivech. Jak se chová ten váš při jízdě z kopce? Rekuperuje a dobíjí akumulátor, nebo raději využívá již vyvinutou kinetiku a plachtí? Umí rekuperovat s proměnlivou decelerací podle provozu před vámi, nebo pracuje s přednastavenými stupni? To vše musíte poznat a ovládnout, abyste dosáhli očekávaných výsledků.

Rekuperujte pouze ve městech

Rekuperace je ideální technické řešení, jak využít již vyvinutou kinetickou energii pro zpětné dobíjení akumulátoru při zpomalování a zastavování, ale vyplatí se zejména ve městech. V provozu, kde se stejně nemůžete příliš rozjet si ji klidně nechte zapnutou, a navíc vám zpříjemní i unavující popojíždění v kolonách.

Nebudete muset tolik šlapat na brzdu, zpomalovat budete pouhým odlehčením tlaku na pedál akcelerátoru. V režimu rekuperace pro zrychlování i zpomalování jedním pedálem pak už vůbec ne. Rekuperací nabitá elektrická energie je však natolik malá, že zpětně moc kilometrů dalšího dojezdu nezískáte.

Využívejte plachtění a jezděte plynule

To je hlavní důvod, proč se v našich tipech pro jízdu na spotřebu s elektromobilem znovu vracíme k využívání kinetické energie. Jakmile je před vámi dlouhá rovinka nebo klesání, omezte rekuperaci na minimum nebo ji úplně deaktivujte a snažte se co nejvíce využít dynamiky, jakou jste už museli vyvinout. Nejmodernější elektromobily s pokročilou aerodynamikou i nízkými odpory mechaniky a pneumatik totiž umí ujet i stovky metrů plachtěním, aniž by výrazně ztrácely rychlost.

To pochopitelně využijete i při jízdě z kopce, kdy si při překračování maximální rychlosti můžete pomoci krátkodobou aktivací rekuperace nebo konvenčními brzdami. A jak se rekuperace u jednotlivých modelů vypíná? U každé automobilky je to pochopitelně jinak, ale z našich zkušeností víme následující.

U Škody Enyaq se rekuperace krátkodobě vypíná přidržením pravého plusového pádla pod volantem, ale vydrží deaktivovaná pouze do chvíle, než znovu šlápnete na plyn. Elektromobily Hyundai Ioniq 5/6 nebo Kona Electric umí trvale vypnout rekuperaci pádly pod volantem. U elektrických modelů BMW i pak můžete s nastavením rekuperace pracovat v menu infotainmentu.

Jezděte plynule a naučte se předvídat

Když už máte zvládnutou základní teorii jízdy na spotřebu, znalost konkrétního elektromobilu u práci s rekuperací, můžete to vše přenést do praxe. Jezděte plynule s snažte se předvídat. Zkušení účastníci eko rallye říkají, že výrazný vliv na spotřebu má i razantní brzdění na poslední chvíli kvůli červené na křižovatkách.

Tomu však můžete předejít, hlavně ty na pravoúhlých kříženích jednotlivých komunikací. Pokud máte ideální výhled, při přiblížení se ke křižovatce si můžete všimnout i takových detailů, jako jsou barevné signály na přechodech pro chodce. Svítí vám zelená, ale všimli jste si, že na přechodu pro chodce rovnoběžným z vaším směrem zrovna padl červený panáček? S největší pravděpodobností brzy padne červená i vám, takže k ní zkuste přijet co nejefektivnějším stylem.

V kritických situacích se omezte na komfortu

Naším posledním doporučením dáme „náboje“ pro kritiku všech odpůrců elektromobilů. Když už začíná jít do tuhého a ukazatel aktuálního dojezdu vám slibuje maximálně pár desítek kilometrů, s nimiž vyjdete tak tak, prostě se raději omezte ne dojezdu. V letních měsících omezte nebo rovnou vypněte klimatizaci, v zimních měsících naopak snižte výkon topení. Z našich pravidelných testů víme, že u elektromobilů tak můžete získat i 20 nebo 30 kilometrů dojezdu navíc.

Relativně malý vliv na spotřebu mají i vyhřívaná sedadla nebo volant. U letos testovaného elektromobilu Hyundai Kona Electric nové generace jsem si všiml, že s aktivací vyhřívaných sedadel i volantu v opravdu chladných klesá zbývající dojezd i o tři kilometry. A to mohou být právě ty kilometry, co potřebujete získat, abyste bezpečně dojeli k nabíječce. Těch už jsou ale naštěstí skoro všude.

Vlastní zkušenost z eko rallye Škoda Economy Run

Efektivní jízdu na spotřebu jsem si v minulosti vyzkoušel hlavně na netradiční soutěži Škoda Economy Run. S elektrickou Škodou Enyaq iV 80 jsem vyrazil vstříc kopcovitým okreskám i městskému provozu na trase s celkovou délkou 317,8 kilometrů a stanovenou minimální průměrnou rychlostí 54,58 km/h.

Škoda u této verze svého elektromobilu, vyrobeného ještě před loňským faceliftem, udává maximální dojezd v cyklu WLTP až 542 kilometrů. Z běžného testování s normálním jízdním stylem však víme, že reálný dojezd je výrazně nižší a pravidelně se pohybuje okolo 430 kilometrů, s kombinovanou průměrnou spotřebou 17,8 kWh/100 km. Jakých výsledků tedy dosáhnete, když se zklidníte, zpomalíte a začnete jezdit opravdu na spotřebu?

Během soutěže Škoda Economy Run jsem s Enyaqem iV 80, vybaveným akumulátorem o kapacitě 82 kWh (využitelná kapacita 78 kWh) a jedním elektromotorem o 150 kW (204 koních) dosáhl výsledných 12,7 kWh/100 km s průměrnou rychlostí 55 km/h. Během toho Enyaq spotřeboval jen přibližně polovinu energie z kapacity celého akumulátoru. A současně dosáhl maximálního dojezdu blížícího se 530 kilometrům na jediné nabití.