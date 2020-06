VW Crafter Kombi & Caddy ZTP – Speciální stroje pro speciální potřeby

Předchozí Volkswagen Crafter, přestavba Kombi N1 Volkswagen Caddy Maxi ZTP Další

Volkswagen Crafter, přestavba Kombi N1

Pokud vybíráte velkoprostorový vůz pro cestování ve více lidech a máte slabost pro značku Volkswagen, pak vás pravděpodobně jako první napadne léty prověřený model Transporter. A není se čemu divit. Vždyť za jeho volantem si člověk připadá pomalu jak v osobáku, kabina pojme až devítičlennou posádku a nechybí místo pro zavazadla. Jenže co když toho místa potřebujete víc?

Odpovědí může být skříňová dodávka Volkswagen Crafter, kterou české zastoupení Volkswagenu Užitkové vozy nabízí v přestavbě Kombi N1. Přestavba ovšem není produktem přímo Volkswagenu, ale společnosti SICAR s.r.o., sídlící u Českého Brodu.

Ta ze skříňové dodávky, která musí být již od výrobce dodána s paketem okna (+22.250 Kč), obložením kabiny (+19.182 Kč) a bez dělící přepážky, vyrobí za příplatek od 205.700 Kč (v závislosti na rozvoru) praktický minibus s šesti plnohodnotnými sedadly a posuvnou přepážkou oddělující prostor pro cestující od prostoru pro zavazadla.

Ohromí prostorem

Sedadla jsou uchycena v pěti drážkách, které umožňují jejich jednoduché posouvání i kompletní vyjmutí – tady ovšem pozor na jejich vyšší hmotnost. Zbytek podlahy je tvořen protiskluzovou voděodolnou krytinou Altro. Prostor pro posádku má na šířku 177 centimetrů a na délku až 217 centimetrů, díky čemuž si mohou udělat pohodlí cestující ve všech řadách. Vozy s pohonem pouze předních kol a ve verzi s vysokou střechou, tedy testovaná konfigurace, se navíc mohou pochlubit výškou kabiny až 191 centimetrů, což umožňuje komfortní pohyb.

Již na první pohled komfortně vypadající sedadla nabízejí integrovanou opěrku hlavy, nastavitelný sklon opěráku i nastavitelné loketní opěrky. Bezpečí na cestách slibují integrované tříbodové bezpečnostní pásy a u některých sedadel jsem si všiml i kotvení pro dětské sedačky ISOFIX.

I s instalovaným obložením a čalouněním je z vozu sice stále trochu cítit jeho dělnický původ, díky rozměrným oknům a příplatkovému stropnímu LED osvětlení (+5.082 Kč) to ovšem není tak zlé. Příjemným překvapením byly navíc i 12V zásuvky (na C a D sloupku) za příplatek 1.740 Kč. Pro nabíjení chytrých zařízení na cestách by se ovšem hodilo i nějaké to USB.

Volkswagen Crafter Kombi

Úložný prostor je od kabiny pro posádku oddělen přepážkou, která je z vnější strany čalouněna koženkou. Na hloubku má úložný prostor asi 103 centimetrů, díky kolejnicím na bocích se dá ale přepážka posouvat či zcela vyjmout. Vzhledem k jejím rozměrům to ale rozhodně není práce pro jednoho.

Praktickým doplňkem jsou pak malá dvířka v její spodní části, která umožní přepravu dlouhých předmětů pod nohama cestujících. Vzhledem k výšce a šířce nákladového prostoru sem však bude možné pohodlně umístit například i lyže.

Pracoviště řidiče

O celkovém počtu míst VW Crafter s přestavbou Kombi ovšem ve výsledku rozhoduje až pracoviště řidiče, respektive přední lavice. Pokud si objednáte třímístnou, dostanete se na celkovou kapacitu až devět osob.

Přední část kabiny jinak odpovídá standardnímu Crafteru, což znamená skvělý výhled, praktické uspořádání a dostatek úložných prostor. Pod střechou tak najdeme prostornou poličku, na palubní desce nechybí odkládací prostor i se zásuvkou na 12 V, kapsy ve dveřích jsou doslova naddimenzované a příjemným překvapením je i prostor ukrytý pod sedadly spolujezdců.

Díky multifunkčnímu volantu a modernímu infotainmentu, který potěší i klasickými tlačítky/otočnými voliči a podporou Android Auto, si navíc člověk opět připadá skoro jak za volantem obyčejného Transporteru. Tedy až na tu výrazně vyšší pozici.

Ta přitom nabízí skvělý výhled před auto, zatímco výhledy do stran usnadňují velká dělená zrcátka. Couvání si ovšem nedokážu představit bez kamery umístěné na střeše, která díky širokému zornému poli nabízela skvělý přehled o dění za vozem.

Volkswagen Crafter Kombi

Pod kapotou

Testovaný Crafter Kombi byl postaven na základě skříňové dodávky se středním rozvorem a nosností zvýšenou až na 3,5 tuny, což by mělo bohatě stačit pro devítičlennou posádku i zavazadla. Dostatek výkonu pak slibovala nejsilnější vznětová motorizace, tedy dvoulitrový dvakrát přeplňovaný čtyřválec o výkonu 130 kW s maximálním točivým momentem až 410 N.m., který posílal točivý moment na přední kola přes osmistupňový automat DSG.

Informace o zrychlení z 0 na 100 km/h byste u tohohle drobka s minimální provozní hmotností 2.097 kilogramů hledali marně. Jeho uživatelé však jistě ocení především velice plynulý nástup výkonu bez cukání, díky němuž je jízda velice komfortní.

Motor nabízí maximum točivého momentu již od 1.500 otáček a ani při dálničních rychlostech, kdy se ručička otáčkoměru pohybuje zhruba na úrovni 2.400 ot/min, do kabiny neproniká zbytečně moc hluku. A to platí jak pro hluk od motoru, tak pro ruch od podvozku či obtékajícího vzduchu. Situace by se přitom neměla příliš změnit ani na německých dálnicích, maximální rychlost Crafteru je totiž omezena na 165 km/h.

Dlouhý, vysoký a střídmý

Usednutí za volant Crafteru pro mě bylo prvním setkáním s podobně velkým strojem, přesto jsem si na něj dokázal poměrně rychle zvyknout. Pomyšlení na 3,6metrový rozvor a téměř šestimetrovou délku mě ale při jízdě po Praze neustále nutilo si do zatáček trochu více najíždět, udržovat větší odstupy a více koukat do zrcátek.

Po opuštění města jsem pak pro změnu místy trnul při pohledu na některé podjezdy. Kvůli vysoké střeše, kterou si budou cestující vzadu jistě pochvalovat, má totiž Crafter výšku téměř 2,6 metru. Pokud jste tedy informaci o výšce pod mosty na svých pravidelných trasách doteď ignorovali, za volantem Crafteru si je rychle uvědomíte.

Po stránce komfortu mě pak příliš nenapadá, co autu vytknout. Crafter sice stál na příplatkových 17“ litých kolech (+44.129 Kč) s pneumatikami o rozměru 235/65 R17, přesto nabízel pohodlnou houpavou jízdu bez větších nepříjemností. Pouze na horších silnicích se občas ozvaly podivné zvuky od přepážky oddělující kabinu od zavazadelníku. Ty však mohly být způsobené i nedostatečným zajištěním v kolejnicích.

Volkswagen Crafter Kombi

A co apetit? Automobilka hovoří o kombinované spotřebě 7,4 l/100 km – ovšem podle starší metodiky měření NEDC. Podle novějšího WLTP vychází kombinovaná spotřeba na 9,6 l/100 km, což je dokonce víc, než za kolik jsem jezdil. Po delší trase s mírným tempem mi palubní počítač hlásil dokonce pouze 8,5 l/100 km. Po svižnější jízdě a nějakém tom poskočení po Praze se spotřeba vyhoupla zhruba na úroveň 9,5 l/100 km.

Speciální stroj pro speciální zákazníky

Jak jsem naznačil již v úvodu - Vokswagen Crafter Kombi rozhodně nebude tradiční volbou pro lidi, kteří hledají jednoduše větší vůz pro svou rodinu nebo koníčky. Své uplatnění ale jistě najde u profesionálních řidičů, případně provozovatelů ubytovacích zařízení. Díky modulárnímu interiéru totiž dokáže přepravit početnou posádku se zavazadly, zatímco po odstranění sedadel zastane roli šikovného stěhováku.

Kultivovaný, pružný a překvapivě hospodárný motor pak najde využití jak při jízdě po městě, tak při delších cestách po dálnici. Řízení navíc není náročné ani pro řidiče, který je zvyklý na mnohem menší auta.

Nejlevnější verze modelu 719.950 Kč (Akční Crafter Go 35, 2.0 TDI 75 kW 6G, FWD) Základ s testovaným motorem 925.685 Kč (Crafter skříň 30, 2.0 TDI 130 kW 8AU, FWD SR) Testovaný vůz bez příplatků 1.059.362 Kč (Crafter skříň 35, 2.0 TDI 130 kW 8AU, FWD SR) Testovaný vůz s výbavou 1.404.432 Kč (Crafter Kombi N1, 2.0 TDI 130 kW 8AU, FWD SR)

Plusy

Snadné ovládání

Hospodárnost

Univerzálnost

Minusy