Vybrali jsme zaniklé automobilky, které trhu chybí

Globální automobilový trh má hodnotu bilionů dolarů, proto existují stovky značek, které si nárokují využít bezedný zlatý důl. Mezi výrobci panuje rivalita přirozeně selektující slabé a silné kusy udávající vývoj konkurenčního prostředí. Stabilní hráči se etablovali ze všech koutů planety a odolávají krizím, bohužel kromě suverénních koncernů a pevně zakořeněných společností zanikla nejméně desítka automobilek zasluhujících druhou, třetí, čtvrtou i několikátou šanci.

Pontiac

V průběhu minulého století koncern General Motors vlastnil několik značek ikonických automobilů. Řada společností vytěžila maximum a stabilizovala existenční otázky na úkor jiných – postupně zaniklých firem. Pontiac kooperaci s GM neustál a po 84 letech ukončil výrobu, nepomohly mu ani legendy GTO či Firebird Trans Am.

Holden

Australská opravna čalounění aut později přerostla v plnohodnotnou výrobu osobních vozidel. Od 30. let 20. století se nadřazeným stal koncern GM profitující z vynikajících prodejů modelů Commodore a Monaro především u protinožců. Nadějná automobilka během posledních dvou desetiletí ztratila významný podíl na domácím trhu ve prospěch japonských značek a navzdory štědré podpoře australské vlády Holden předloni zanikl.

Plymouth

Když Chrysler začal vyrábět auta, soustředil se pouze na vyšší třídu. Přicházející konkurence a potenciál méně movitých kupujících daly vzniknout dostupnější automobilce Plymouth, která Chrysleru zajistila obrovský úspěch. Cenově příznivější stroje oslovily širší pole zákazníků, ale jak už bývá u zde jmenovaného seznamu, prodejní grafy začaly atakovat červená čísla a pád na dno nastal v roce 2001. Výroba Plymouthů trvala 73 let, kdy se proslavily modely Barracuda, Road Runner, Superbird a GTX.

Jensen Motors

Malá karosárna z West Bromwich spolupracovala se známými stálicemi automobilového průmyslu. Dodávání karoserií na zakázku doplňovaly individuální stavby osazené technikou Fordu, Austinu a Chrysleru. Typ Jensen FF patří mezi průkopníky sportovních vozidel s pohonem 4x4, Audi Quattro zaspalo o celých 14 let. Britská ruční manufaktura neudržela fantastický vývoj a ruční produkci, přesto vydržela až do roku 2011 (89 let).

Oldsmobile

Současné automobilové prostředí by si zasloužilo návrat i Oldsmobilu, protože první výtvory vznikaly ještě v 19. století a nikdo jiný není tolik zodpovědný za vývoj neodmyslitelných součástí jako automatické převodovky nebo rychloměry. Synonymem Oldsmobilu je Cutlass neboli série základních modelů, později samostatná řada či nejvyšší výbavový stupeň. Jedna z nejstarších automobilek planety odolávala nátlaku rivalů 125 let, poté zanikla v roce 2004.

Saab

Saab uměl svérázné a dobře zkonstruované luxusní vozy na úrovni. Úzké zaměření na originální řešení prémiového segmentu paradoxně uškodilo, úplný konec podpořila absence diverzifikovaných modelových řad určených k masovým prodejům. Záchranným lanem by se pravděpodobně stalo dostupné SUV nebo levnější hatchback, Saab si přesto držel svoji tvář až do bankrotu před šesti lety.

Duesenberg

Meziválečná automobilka existovala od roku 1913 do roku 1937, kdy se specializovala na manufakturu závodních a luxusních aut, návrat na trh by si značka zasloužila také díky popularizaci řadových osmiválců a hydraulických brzd. Duesenberg nikdy neprodukoval větší počet vozidel, proto stále patří mezi nejdražší ve sběratelských aukcích (Model J v roce 2015 odklepnut za 3,5 milionu dolarů).

Mercury

Ve 30. letech 20. století mohli fandové modrého oválu vybírat z levných Fordů nebo drahých Lincolnů. Chyběla zlatá střední cesta následně vyplněna založením automobilky Mercury. Vznikly úžasné křižníky Marauder, Cougar a Montego, které neměly pokračovatele – ba naopak ropná krize a dovoz japonských vozů snížil podíl Mercury na trhu. Ford se usilovně snažil o záchranu až do roku 2010.

American Motors Corporation

Podnik American Motors Corporation (AMC) hned od začátku cílil na ekonomicky výhodné modely. Oslovení racionálně uvažující střední třídy fungovalo, dokud se křivka úspěchu opět nezačala propadat vlivem zhoršení kvality a masivních ztrát v účetnictví. Díky fázím prosperujícího vývoje AMC svět už nikdy nezapomene například na Javelin, AMX, Eagle nebo Gremlin.

Saturn

Několik zde uvedených automobilek doplatilo na import výhodných aut z Asie. Představenstvo GM vnímalo rostoucí vliv japonského dovozu, proto byl založen Saturn, který měl zvláštní pozici charakterizovanou větší nezávislostí. Saturn vznikl v roce 1985 a do roku 2010 disponoval vlastní výrobou, cenovou strukturou i dealerskou sítí. Předností byl americký trh, vzhledem k řadě respektovaných ocenění mohla časem vyrůst uznávaná značka nabízena po celém světě.