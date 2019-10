Zavzpomínejte na Ferrari F40, Lamborghini Countach Anniversary, Porsche 959 a další osmdesátkové supersporty

Ferrari F40 a Porsche 959 naprosto dokonale charakterizují supersporty osmdesátých let dvacátého století, pro něž byl typická surovost jejich projevu a zároveň nejmodernější postupy v jejich vývoji a výrobě v čele s výpočetní technikou a kosmickými materiály.

Zároveň s Ferrari a Porsche patřilo mezi špičku ve světě supersportů osmdesátých let i Lamborghini, které cizelovalo Countach, jehož kořeny sahají hluboko do předchozího desetiletí. Vedle této trojice lze připomenout několik značek se skutečnými supersporty i modely mířícími do této kategorie pouze svými výkony nebo jen samotným vzhledem.

Aston Martin V8 Vantage Zagato měl výstavní premiéru na autosalonu v Ženevě v roce 1986 a představoval prvního zástupce obnovené spolupráce mezi britskou automobilkou a italskou karosárnou. Aston Martin pro tento model stavěl podvozky s dvouventilovým vidlicovým osmiválcem DOHC 5,34 l a ze svého sídla v britském Newport Pagnellu je odesílal do Milána, kde karosárna Zagato prováděla finální montáž.

Dvoumístné kupé svým designem plně odpovídalo módě druhé poloviny osmdesátých let, i když ne každému se tehdy díky svým možná až příliš přímočarým liniím líbilo, ale rozhodně díky svému motoru se čtyřmi dvojitými karburátory Weber 48 DIF a výkon 322 kW (438 k) v kombinaci s nízkou hmotností patřilo mezi tehdejší nejrychlejší vozy na trhu. Akceleraci z 0 na 100 km/h mělo kupé zvládnout za 5,0 s a dosahovat maximální rychlosti přes 300 km/h.

Aston Martin V8 Zagato v letech 1986 a 1987 vznikl v počtu pouhých 52 exemplářů a v letech 1987 až 1990 bylo vyrobeno 37 vozů Aston Martin V8 Zagato Volante, lišících se vedle plátěné střechy i provedením přídě se sklopnými kryty hlavních světlometů a hladkou kapotou motoru. Pod kapotou mířil osmiválec o objemu 5,34 l se vstřikováním paliva a výkonem 224 kW (305 k), umožňující akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,0 s a maximální rychlost 257 km/h.

DeLorean DMC-12 sice vyvolává dojem, že je typickým supersportem osmdesátých let dvacátého století. Tento dojem vedle ostrých linií karoserie a rozměrných vzhůru výklopných dveří umocňuje i konstrukce, kombinující povrchové panely z nerezové oceli se skořepinou z vyztužených plastů a páteřovým rámem, v jehož zadním rozvidlení je za zadní nápravou uložen vidlicový šestiválec PRV (Peugeot-Renault-Volvo).

Dvoumístné kupé ve skutečnosti v době svého vzniku a především výroby v letech 1981 až 1983 nemířilo do nejvyšších pater světa sportovních automobilů, ale se svými výkony a cenou se pohybovalo na podobné úrovni jako Chevrolet Corvette, Ferrari Mondial, Maserati Merak či Porsche 911 SC. S výjimkou Corvette byla většina těchto vozů výrazně dražší než DeLorean a jejich dynamické schopnosti byly na vyšší úrovni.

DeLorean DMC-12, jehož šestiválec o objemu 2,85 l disponoval výkonem pouze kolem 97 kW (132 k), umožňujícím akceleraci z 0 na 100 km/h okolo 10,0 s a maximální rychlost přes 200 km/h, měl být vlastně sportovním vozem pro každý den. Dnes je však spojen především s filmovou trilogií „Back to the Future“, finančními potížemi své automobilky a jejího zakladatele. Díky tomu a liniím, pod nimiž je podepsán Giorgetto Giugiaro, je vnímán jako jeden z nejvýjimečnějších vozů osmdesátých let a přes nijak oslnivé dynamické schopnosti je řazen po bok tehdejších supersportů.

Ferrari Testarossa se veřejnosti poprvé představilo na autosalonu v Paříži v roce 1984 s karoserií, kterou ve studiu Pininfarina navrhli Leonardo Fioravanti, Ian Cameron, Guido Campoli, Emmanuele Nicosia a Diego Ottina. Celý tým vedl Leonardo Fioravanti, ale hlavní zásluhy za nezaměnitelné linie tohoto modelu má na svědomí Emmanuele Nicosia.

Srdcem vozu se stal dvanáctiválec s úhlem rozevření válců 180 stupňů a u tohoto typu motoru značky Ferrari poprvé použitými čtyřmi ventily na válec. Pohonná jednotka o objemu 4,04 l disponovala při své premiéře v roce 1984 výkonem 287 kW (390 k). Dvoumístné kupé díky výkonům své pohonné jednotky a propracované aerodynamice dosahovalo maximální rychlosti 290 km/h a z 0 na 100 km/h akcelerovalo za 5,8 sekundy.

Ferrari Testarossa, v podobě v jaké se představilo v roce 1984 a zůstalo s jednou modernizací z roku 1987 ve výrobě až do roku 1991, bylo při rozvoru náprav 2550 mm dlouhé 4485 mm, široké 1976 mm a vysoké 1130 mm. Pozornost si u tohoto vozu zaslouží rozchod kol, který byl vpředu 1518 mm, zatímco vzadu 1660 mm.

Ferrari 288 GTO bylo oficiálně představeno v roce 1984 jako Ferrari GTO, ale později bylo pro odlišení od slavného modelu 250 GTO jeho označení doplněno o číslo 288, které v sobě ukrývá informaci, že před zadní nápravou je podélně uložen motor o objemu 2,8 litru s 8 válci. Tato pohonná jednotka je přeplňována dvojicí turbodmychadel IHI a poskytuje výkon 294 kW (400 k).

Leonardo Fioravanti při návrhu Ferrari 288 GTO vycházel ze svého předchozího díla v podobě kupé 308 GTB. Základem vozu s celkovou délkou 4290 mm, šířkou 1910 mm, výškou 1120 mm a rozvorem náprav 2450 mm byl prostorový rám s pomocnými rámy vpředu i vzadu, který doplnily díly z kevlaru a nomexu. Tyto materiály pak byly spolu se sklolaminátem použity i na povrchové panely karoserie.

Ferrari 288 GTO s maximální rychlostí 305 km/h se v roce 1984 stalo prvním sériovým vozem, který skutečně pokořil magickou hranici 300 km/h. Akceleraci z 0 na 100 km/h pak toto kupé zvládlo za 4,9 s. Výroba modelu 288 GTO probíhala v letech 1984 a 1985. automobilka měla v plánu vyrobit pouze sérii 200 vozů, ale poptávka výrazně převyšovala nabídku a během dvou let vzniklo 271 vozů, k nimž se v roce 1986 přidal ještě jeden.

Ferrari F40, které bylo oslavou čtyřicátého výročí prvního startu vozu se značkou Ferrari na přídi a zároveň se stalo posledním, které odhalil Enzo Ferrari osobně, se veřejnosti poprvé představilo v září roku 1987 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Automobil, který měl být vyroben pouze v omezené sérii, byl nakonec vyroben v počtu 1311 vozů. Ale i tak tržní hodnota F40 prakticky explodovala a už při výjezdu z bran továrny byla cena vozu zhruba o milion marek vyšší než v ceníku.

Přísně aerodynamickou karoserii se součinitelem odporu Cx 0,34 navrhl ve studii Pininfarina Leonardo Fioravanti. Základní linie navazovaly na 288 GTO a jeho předchůdce 308 GTB, ale všechny povrchové panely karoserie byly zcela nové. Prakticky všechny panely karoserie, jichž je celkem jedenáct, jsou vyrobeny z kompozitních materiálů.

Ferrari F40 s celkovou délkou 4430 mm, šířkou 1980 mm, výškou 1130 mm a rozvorem náprav 2450 mm mělo před zadní nápravou osmiválec do V o objemu 3,0 l s dvojicí turbodmychadel IHI a nejvyšším výkonem 351,5 kW (478 k). S tímto motorem, aerodynamicky optimalizovanou karoserií a při pohotovostní hmotnosti 1254 kg dosahovalo Ferrari F40 maximální rychlosti 324 km/h a z 0 na 100 km/h akcelerovalo za 4,6 s.

Isdera Imperator 108i má sice kořeny ve druhé polovině sedmdesátých let dvacátého století a přímo navazuje na supersport CW311, který zazářil v německé komedii Únos aut, ale na trh tento model zamířil v roce 1984 a v nabídce své značky se udržel do roku 1993. Ve dvou sériích však podle dostupných materiálů vzniklo jen 30 vozů.

Základem kupé s křídlovými dveřmi byl prostorový rám z ocelových trubek s rozvorem náprav 2480 mm, který kryla karoserie ze sklolaminátu. Dvoumístné kupé s křídlovými dveřmi mělo celkovou délku 4220 mm, šířku 1835 mm a výšku 1135 mm.

Isdera montovala do modelu Imperator 108i osmiválcové motory z produkce značky Mercedes-Benz s objemy 5,0 až 6,0 l a výkony od 173 kW (235 k) až po 309 kW (420 k). Minimálně jeden exemplář byl údajně osazen vidlicovým osmiválcem z Porsche 928 S, poskytujícím z objemu 4,7 l nejvyšší výkon 228 kW (310 k), s nímž byl schopen dosáhnout rychlosti 290 km/h.

Lamborghini Countach se sice v podobě prototypu poprvé představilo na ženevském autosalonu v roce 1971 a první zákazník převzal první exemplář v roce 1974, ale poslední sériový kus opustil automobilku v roce 1990. Dvanáctiválcový supersport tak i díky průběžným modernizacím patřil po celá osmdesátá leta mezi špičku své kategorie.

Lamborghini Countach LP500 S, které se představilo v roce 1982 na autosalonu v Ženevě, převzalo od modelu LP400 S z roku 1978 jeho vzhled s rozšiřujícími lemy blatníků, ale dostalo dvanáctiválec s objemem zvětšeným na 4,75 l. Výkon 276 kW (375 k) měl stačit na maximální rychlost 288 km/h.

Pouhé tři roku po uvedení LP500 S, nabízeného na severoamerickém trhu pod označením LP5000 S, se opět v Ženevě představilo Lamborghini Countach 500 QV s motorem o objemu 5,1 l vybaveným čtyřventilovou technikou a disponujícím výkonem 335 kW (455 k). Nová verze byla přímou odpovědí na Ferrari Testarossa a byla schopná dosáhnout rychlosti 292 km/h při splnění všech tehdejších emisních norem na důležitém severoamerickém i evropském trhu.

Vrcholem vývoje typu Countach se v roce 1988 stal model Countach Anniversary, postavený na oslavu 25. výročí založení automobilky Lamborghini. Vůz byl mechanicky identický s modelem 500 QV, ale na karoserii došlo k řadě změn, hlavně v oblasti vstupů vzduchu do motoru a prahů. Pro řadu fanoušků je tento model, za jehož stylistickými úpravami stojí Horacio Pagani nejméně přitažlivý, ale zákazníci to viděli jinak a s téměř 660 prodanými exempláři je to obchodně nejúspěšnější Countach.

Porsche 959 bylo sice původně vyvíjeno pro skupinu B a veřejnosti byl jeho první prototyp představen již v říjnu roku 1983 během autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, ale na tratě světových soutěží nakonec nezamířilo. Automobilka se v případě závodního nasazení omezila na rallye Paříž – Dakar a s odvozeným Porsche 961 na vytrvalostní závody v Le Mans.

Porsche 959 se v produkční podobě představilo v roce 1985 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. Kupé s uspořádáním interiéru 2+2 bylo dlouhé 4260 mm, široké 1840 mm a vysoké 1280 mm. Rozvor náprav mělo dlouhý 2272 mm a rozchod kol byl vpředu 1620 mm a vzadu 1602 mm. Pohotovostní hmotnost mělo 1450 kg.

Kola obou náprav Porsche 959 prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky roztáčel přeplňovaný plochý šestiválec o objemu 2,85 litru s výkonem 331 kW (450 k). Porsche 959 zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,7 s, 0 na 200 km/h za 12,8 s a maximální rychlost se má pohybovat okolo 319 km/h.

RUF CTR představuje nejvýraznější a nejslavnější model německé společnosti RUF Automobile GmbH. Tento model s přezdívkou Yellow Bird z roku 1987, který byl radikální úpravou tehdejšího Porsche 911 Turbo, dokázal na okruhu Nardo dosáhnout rychlosti 342 km/h.

RUF CTR se od výchozího modelu značky Porsche vedle relativně decentně pozměněného zevnějšku odlišoval především změnami provedeným v oblasti podvozku a pohonné jednotky. Plochý šestiválec se totiž dočkal zvýšení objemu z 3,2 l na 3,4 l a osazení dvojicí turbodmychadel namísto jednoho. Výsledkem byl výkon 350 kW (475 k). Ten stál spolu s nízkou hmotností za i na dnešní poměry nadprůměrnou dynamikou.

