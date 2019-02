BMW už testuje svoji novou vlajkovou loď. Elektrické SUV!

Za vlajkovou loď značky BMW léta patří řada 7, neboli velký luxusní sedan. Nyní ale mnichovský výrobce pracuje na něčem, co nazývá svou novou technologickou vlajkovou lodí. Bude to velké SUV s elektrickým pohonem, které vzejde z loňské studie BMW Vision iNext.

Automobil je chystaný pro rok 2021 (kdy se začne vyrábět v německé továrně Dingolfing), přesto ho už BMW pečlivě testuje. Naposledy prototyp BMW iNext vyrazil do zimního testovacího střediska automobilky ve švédském Arjeplogu, kde je komplexně zkoušen v extrémních klimatických podmínkách.

Důkladné otestování bude potřeba, protože BMW iNext přiveze tu nejmodernější techniku, která bude k dispozici. Nová technologická vlajková loď BMW Group bude v sobě integrovat všechna klíčová témata autonomního řízení, konektivity, elektrifikace a služeb tak, jak to vedení firmy definovalo ve své strategii pro následující roky Number One > Next. Půjde tedy o elektromobil s možnosti poloautomatické jízdy.

Na severu Švédska je aktuálně testováno hlavně pohonné ústrojí, které má poskytnout pro značku typickou radost z jízdy. I proto intenzivní testy odpovídají těm, které značka praktikuje u svých aut s konvenčním pohonem. BMW iNext využije čistě elektrický pohon, inteligentní čtyřkolku a specificky navržený podvozek.

Video

Extrémní klimatické podmínky v oblasti severního polárního kruhu jsou výzvou hlavně pro elektrický motor a vysokonapěťovou baterii. Testovací tým proto během každodenních zkoušek na sněhem pokrytých silnicích a zamrzlých jezerech analyzuje, jakým způsobem extrémní teploty pod nulou ovlivňují systémy ukládání energie a dobíjení, jak se elektrická energie přenáší do elektromotoru, jak je elektrický systém zásobovaný energií a jak podmínky ovlivňují reakce systémů topení a klimatizace.

Kluzký povrch se zase hodí pro otestování podvozku, respektive interakci pohonu všech kol. Na ledem pokrytém povrchu lze vyvolat smyk i v nízkých rychlostech, a tak lze snadněji analyzovat pro elektromobil speciálně navržený stabilizační systém. Jemně laděn je též systém řízení a brzd nebo systém rekuperace energie, který při jízdě setrvačností musí být přesně nastaven pro každou jízdní situaci.

Jak se ladění nejen v okolí slavného Arjeplogu povedlo, uvidíme za dva roky.