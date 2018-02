Řidičské skupiny a oprávnění: Jaký průkaz na motorku? A jak je to se čtyřkolkami?

Problematika řidičských oprávnění a skupin je častým tématem diskuze nejen automobilových či motocyklových fanoušků. U tohoto tématu totiž vládne množství nejasností, na něž někteří řidiči neznají správnou odpověď. Mnozí tak váhají s jakým řidičákem mohou vlastně co řídit. Rozhodli jsme se této problematice podívat na zoubek a nejasnosti jasně vysvětlit.

Vycházeli jsme přitom ze, o provozu na o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v němž je tato problematika upravena. Jednotlivé skupiny a podskupiny jsou pak od roku 2013 vymezeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Jaký řidičský průkaz na motocykl a skútr?

Motocyklům je vyhrazeno hned několik řidičských oprávnění, rozdělených podle výkonových a objemových kategorií. Nase zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cmnebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, které jsou konstruovány do rychlosti 45 km/h, postačí základní. Na tu je možné si udělat řidičák už od 15 let, žadatel však do 18 let potřebuje písemný souhlas zákonného zástupce. Jestliže však máte řidičské oprávnění skupiny B, C nebo D, platí vám i pro skupinu AM, nemusíte si ji tak dělat zvlášť.

je určena proa s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm. Udělit toto oprávnění je možné od 16 let, přičemž je nadřazené i základní skupině AM.

Pak je tu ještěa s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Toto oprávnění je minimálně pro osmnáctileté.

Pro motorky určená oprávnění jsou završena „plnohodnotnou“, která se vztahuje na všechny druhy jednostopých vozidel. Uděluje se nejdříve ve 24 letech, pokud je však daný řidič alespoň dva roky držitel řidičského oprávnění A2, může si tento řidičák udělat již ve 20 letech.

Jaký řidičský průkaz na tříkolku?

U tříkolek je to složitější. Use zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cmnebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW stačí základní řidičské oprávnění AM, které je možné získat už v 15 letech.

V případě silnějších strojů o výkonu nejvýše 15 kW je už potřeba řidičské oprávnění skupiny A1, které je možné udělit od 16 let. Stejně jako u oprávnění AM i A1 je nadřazena skupina B, primárně určená pro běžná osobní auta, stejně jako B1 pro vozy do 15 kW. Jestli tedy máte některé „béčko,“ zároveň se vaše oprávnění vztahuje na tyto nižší podskupiny.

Pokud však tříkolové motorové vozidlo převyšuje výkon 15 kW, už je potřeba „motorkářská“ skupina A. V případě tříkolek je možné toto oprávnění získat už v 21 letech.

Jaký řidičský průkaz na čtyřkolku?

Ohledně čtyřkolek vládne spoustu mýtů, ve skutečnosti je to ale vcelku jednoduchá záležitost, vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Pokud konkrétní čtyřkolka se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cmnebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW váží v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg, postačuje řidičské oprávnění AM, udělované od 15 let, případně v rámci skupiny B. Pro, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg (nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží) je tu pak skupina B1, udělovaná od 17 let, případně v rámci skupiny B. Potřeba si je tak dávat pouze u pracovních strojů homologovaných jako traktor, u nichž je potřeba řidičské oprávnění skupiny T.

Jaký řidičský průkaz na automobil?

S osobními automobily je to vcelku jednoduché, určena je pro ně řidičská. Ta držitele opravňuje k řízení automobilů s nejvyšší povolenou hmotností 3.500 kg, která jsou schopná převézt nejvýše osm osob kromě řidiče. Komu stačí umět řídit auta se samočinnou převodovkou, může si udělat řidičák s tímto omezením. To se může hodit lidem se zdravotním postižením nebo zkrátka lidem, kteří mají obavu z ovládání spojky a ručního řazení. Při zájmu o pozdější rozšíření oprávnění i na vozy s manuální převodovkou už následně stačí jen absolvovat doplňkovou jízdu s komisařem.

Existuje ale speciální kategorie určená tzv. autům pro patnáctileté. Jedná se o čtyřkolová vozidla s konstrukční rychlostí nejvýše 45 km/h, hmotností maximálně 350 kilogramů v nenaloženém stavu a zdvihovým objemem zážehového motoru nejvýše 50 cmnebo výkonem maximálně 4 kW u jiných typů agregátu. Na ně stačí základní řidičské oprávnění AM, udělované již od 15 let. Mladší řidiči mohou využít i nabídky tzv. aut pro sedmnáctileté. Skupina B1 je určena pro čtyřkolová vozidla s výkonem do 15 kW a hmotností do 400 kilogramů v nenaloženém stavu, respektive do 500 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Naopak pro jízdu s přívěsem se hodí rozšíření B+E. Se „základním béčkem“ můžete za sebou táhnout jedině přípojné vozidlo do hmotnosti 750 kg, těžší vozík lze táhnout jen v případě, že nejvyšší povolená hmotnost celé jízdní soupravy nepřesáhne 3,5 tuny. B+E umožní táhnout i přívěs těžší než 750 kilogramů při zachování celkové hmotnosti jízdní soupravy do sedmi tun. B+E se tudíž hodí třeba pro jízdu s karavanem, za nímž se chystáte táhnout ještě vozík.

Jaký řidičský průkaz na traktor?

Traktorům je vyhrazena speciální, která je konkrétně určena pro traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Minimální věk na udělení tohoto řidičského oprávnění je 17 let.

Zemědělským nebo lesnickým traktorem se přitom rozumí jakékoliv kolové nebo pásové vozidlo s vlastním pohonem s nejméně dvěma nápravami, jehož hlavní funkce spočívá v tažné síle, a které je zvláště navrženo, aby tahalo, tlačilo, vozilo nebo pracovalo s určitým nářadím, stroji nebo přívěsy používanými při zemědělských nebo lesních pracích, a jehož použití pro přepravu osob nebo zboží po silnici nebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo zboží po silnici je pouze jeho vedlejší funkcí. I kvůli této definici do této kategorie spadají i pracovní čtyřkolky.

Jaký řidičský průkaz na autobus?

Zájemcům o řízení autobusu jsou určeny dvě skupiny.je platná pro motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje osm metrů a mají nejvýše 16 míst k sezení (kromě místa řidiče). Právě na počet míst v daném autě by si řidiči měli dávat pozor, u velkých dodávek může přesáhnout osm míst (plus řidič), na taková vozidla je tudíž potřeba již řidičák na autobus. Není přitom rozhodující, kolik lidí ve voze skutečně sedí, ale právě počet sedadel. Se skupinou D1 lze každopádně táhnout přípojné vozidlo až o hmotnosti 750 kilogramů. Na tažení větších, těžších vozíků je potřeba skupina D1+E. Oprávnění na tyto skupiny lze udělat od 21 let.

Pro větší autobusy, s více místy je určena. Opět platí, že řidič může za sebou táhnout maximálně 750 kg těžký přívěs, pro ty těžší je tu skupina D+E. Pro obě skupiny je minimem dosažení věku 24 let. Výjimkou jsou řidiči vozidel autobusů policie, vězeňské služby, hasičů nebo celníků, kteří si mohou tento řidičák udělat již v 21 letech. Od jednadvaceti let lze řidičák udělit také v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu nebo adeptovi, který je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu. Od jednadvaceti let lze takové vozidlo řídit i při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

Jaký řidičský průkaz na nákladní vůz?

Nákladním vozidlům jsou určeny „céčkové“ skupiny, podobně jako u autobusů jsou dvě kategorie.je omezena na motorová vozidla do nejvyšší povolené hmotnosti 7.500 kilogramů a nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče. Pro automobily těžší je tu. V obou případech platí, že za takovým vozidlem lze táhnout přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti 750 kilogramů, pro možnost tažení delšího návěsu je potřeba si udělat oprávnění skupiny C1+E, respektive C+E. Právěje určeno pro tahače s návěsem. Zatímco řidičák skupiny C1 si lze udělat již v 18 letech bez omezení, pro skupinu C lze v osmnácti udělat jen ve výjimečných případech (platí podobně jako autobusů jen pro řízení vozidel armády, policie apod.), jinak je hranicí věk 21 let.