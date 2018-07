Mercedes-Benz E 220 d 4Matic Kabriolet – Nafta a kabrio? Proč ne

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic Kabriolet

Cena v základní výbavě: 1 615 350 Kč Cena v testované výbavě: 2 061 349 Kč

Základní výbava:Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny, Aircap, touchpad s otočným ovladačem, kolenní airbag řidiče, automatická dvouzónová klimatizace Thermatic, ambientní osvětlení interiéru, LED inteligent light systém, asistent adaptivních dálkových světel, Mercedes-Benz e-Call.

Výbava testovaného vozu:Sada Premium Plus – obsahuje kožené čalounění, LED svítilny Multibeam, Keyless Go, 12,3palcovou obrazovku atd (+ 252.038,-), čalounění kůží nappa (+ 18.299,-), sada technology – zahrnuje HUD (+ 64.282,-), sada jízdní asistentů Plus (+ 46.143,-), podvozek Dynamic body control s adaptivními tlumiči (+ 30.232,-), dojezdové pneumatiky MOE (+ 7.319,-), metalický lak modrý cavansite (+27.686,-).