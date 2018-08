Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion – S technikou těch nejlepších

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Už je to šestnáct let, co výrobní linky opustil první Volkswagen Touareg. Z původně zatracovaného zboží se postupem času stal jeden z klíčových produktů německé automobilky, jenž nyní přijíždí ve svém třetím provedení. Rakouské mezinárodní jízdy naznačily, že by mohlo jít o hodně dobré auto, ale co jsou tamní hladké silničky oproti těm českým? Proto jsme se nyní svezli novou generací modelu vznikajícího v Bratislavě znovu, tentokrát už v domácím prostředí s jediným dostupným motorem, za to ale s veškerou moderní technikou…

Made for China

Už na mezinárodních jízdách v Rakousku na mě třetí generace Touaregu působila vskutku majestátně. Tehdy jsme si k jízdám vybrali bílý exemplář, na němž proti černému testovanému kousku vyniknou prolisy karoserie ještě více. Co ale zůstává u všech barevných kombinací stejné, je porce chromu, z níž budou mít radost hlavně čínští zákazníci. Ani sama značka se netají tím, že úspěch modelu právě na tamních trzích je pro automobilku nesmírně důležitý.

Chrom najdete hlavně na přídi, kde tvoří jednolitý celek s LED světlomety a vůz opticky ještě více rozšiřuje. Po decentně se svažující střeše s panoramatickým oknem (za příplatek 37.600 Kč) pokračujeme na o něco decentnější záď, kde prim opět hrají diody, ve standardu doplněné o nápis Touareg pod logem automobilky (tento prvek se postupně stává součástí všech nových modelů). Dynamičtěji auto nepůsobí jen pocitově, pomáhají tomu i pozměněné rozměry - novinka je o 77 mm delší (4878 mm), o 44 mm širší (1984 mm), ale zároveň o 30 mm nižší (1717 mm). Rozvor si polepšil o milimetr na 2894 mm.

Touareg lze mít ve standardu na devatenáctipalcových kolech, avšak postupem výbav či příplatkových položek se můžete dostat až na jednadvacet palců. To je i náš případ, obutí s designem Suzuka přijde s testovanou výbavou R-Line na přijatelných 22.500 Kč, jinak ale za tato kola zaplatíte podstatně vyšších 74.100 Kč.

I když by chromu mohlo být podle mě méně, na vzhled auta se velmi rychle zvyká a pravdou je, že mezi kolemjdoucími opravdu budí respekt. U sportovně-užitkových vozů bývá často jako velké pozitivum vyzdvihováno snadné nastupování. To je však u nového Touaregu značně omezeno vysokou podlahou a výrazně skloněnými předními sloupky, což nástupní prostor citelně omezuje. Když se ale konečně usadíte, můžete se spolehnout na další výhodu SUV – vysoký posez a skvělý rozhled kolem automobilu.

Digitální svět. Nepovinný

Interiéry aut koncernu VW mám rád. Nemají sice žádné extravagantní výstřelky a některým zákazníkům mohou přijít zbytečně strohé, zase se s nimi ale okamžitě sžijete a během několika sekund můžete vyrazit na cestu. To je další věc, která v případě největšího SUV Volkswagenu tak úplně neplatí. Alespoň ne s příplatkovou položkou Innovision Cockpit za nemalých 82.500 Kč. Prvek se skládá z patnáctipalcové obrazovky infotainmentu a digitálního přístrojového štítu o dvanácti palcích. Součástí je pak i možnost bezdrátového nabíjení. Vsadíte-li na toto plně digitální prostředí, bude nějaký čas trvat, než se s těmi všemi funkcemi multimediálního systému seznámíte. Fotky značně zkreslují, až osobní zkušenost ukáže, jak obrovský displej ve skutečnosti je. Výhodou jsou velká tlačítka, do nichž se trefuje snadněji než na menších obrazovkách, taktéž prostředí s home buttonem bude uživatelům jablečných telefonů velmi dobře známé. Chod systému je svižný, stále ale zůstávám toho názoru, že některé úkony bude pro jejich zdlouhavost lepší obsloužit před jízdou, případně po zastavení.

+

Na rozdíl od některých jiných automobilek má Volkswagen pro staromilce eso v rukávu. Kdyby vám bylo digitální pracoviště proti srsti tak moc, že byste kvůli němu chtěli nakupovat jinde, nemusíte. Standardně totiž lze mít třetí generaci modelu s klasickými analogovými budíky a 9,2“ obrazovkou. A největší plus - nastavování teploty zůstává od multimédií odděleno a stále jej lze obsluhovat fyzickými tlačítky! A ještě ušetříte…

Překvapivě při zemi se tvůrci drželi s volantem, který vypadá, jako byste jej právě vyndali z nejnovějšího Golfu. Ne že bych měl něco proti, líbí se mi jeho jednoduchost a dobře se mi spolupracuje i s tenkým věncem, ve vlajkové lodi značky bych si však dokázal představit sofistikovanější řešení. A designově odlišnější.

I když se kabina ve srovnání s předchůdcem hodně změnila, stále nabízí obrovskou porci prostoru pro cestující. Vepředu máte i přes robustní středovou konzolu hodně místa pro nohy, vzdušnost interiéru umocňuje i prostornost do šířky. Když vám pak přítelkyně po cestě nedá pusu na rozloučenou, nedivte se. Dost možná je to proto, že se za vámi nenatáhne. Sezení má dlouhé sedáky a obstojné boční vedení, zároveň je ideálně široké, takže nebrání ani rozvalení se.

Celkově je posez naladěn hlavně na komfortní vlnu, což platí i vzadu. Tady je sice sezení neméně pohodlné, ale kabina užší, takže ve třech urostlých dospělých už vám tu v loktech může být těsněji. Zadní lavice je variabilní a lze ji (celou, nebo částečně) posouvat dozadu na úkor zmenšení zavazadelníku. I když jsem si sezení posunul maximálně dopředu, s výškou 176 cm mi před koleny zůstávala drobná rezerva. Naopak s lavici co nejvíc dozadu si můžete nohy natáhnout, takže se tu i na dlouhých cestách budete cítit jako v bavlnce. Tedy pokud nejste čahoun atakující dva metry, to byste mohli mít nad hlavou těsno kvůli svažující se střeše v kombinaci s panoramatickým oknem, které si v této oblasti ukrojí kus prostornosti pro sebe.

Volkswagen slibuje objem zavazadlového prostoru 810 litrů, což se ve srovnání s předchůdcem (697 l) jeví jako úžasné zlepšení. Myslete však na to, že se bavíme o situaci, kdy je zadní lavice posunuta maximálně dopředu, navíc do celkového objemu tabulky počítají i prostor ve schránce pod podlážkou. I s lavicí posunutou vzadu ale bude kufr pětičlenné rodině vyrážející na dovolenou stačit. Potěší také vysoko se zdvihající víko zavazadelníku a se sklopením druhé řady takřka rovná ložná plochy (celkový objem dosahuje 1800 l). Pneumatické pérování se navíc umí přizpůsobit nakládání zavazadel a „posadí“ zadek co nejníže. O funkcích tohoto prvku se ale více pobavíme v následující kapitole. Ještě zmíním, že na rozdíl od Tiguanu Allspace koupíte nový Touareg pouze coby pětimístné vozidlo.