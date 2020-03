BMW znovu potvrdilo, že bude šetřit. Radikálně zredukuje nabídku motorů

Hodně se o tom hovořilo už na jaře minulého roku, a teď BMW vlastně jen potvrdilo, že dřívější stanovisko stále platí. Automobilka přiznává, že vývoj elektrických vozů není levnou záležitostí, a tak jen v loňském roce utratila za výzkum a vývoj o téměř 12 % více. Společnost tak zahájila program snižování nákladů, v rámci které chce do konce roku 2022 ušetřit více než 12 milionů eur (téměř 313 miliard Kč).

Jedním z opatření je, že automobilka zkracuje dobu vývoje nových modelů až o třetinu. Podstatně důležitější informací je však radikální omezení rozsáhlého portfolia. „Až 50 % naší aktuální nabídky motorizací bude ukončeno s tím, jak v roce 2021 přejdeme na flexibilní architekturu vozidel,“ potvrdilo vedení už dříve.

BMW zatím neprozradilo, o které pohonné jednotky v nabídce přijdeme, jistojistě ale půjde u ryze spalovací agregáty bez nějaké formy elektrifikace. Automobilka mírní obavy a říká, že ke změnám nedojde ze dne na den, jejich plný dopad zákazníci pocítí až později, nejvýrazněji po roce 2022.

Kromě zúžení nabídky chtějí mnichovští ušetřit i jinak. Plánují například snížit složitost svých aut, avšak jen tam, kde to dává smysl. BMW říká, že s vývojem novinek pomůže digitalizace. Rozsáhlejší využití simulací či virtuální reality znamená, že se firma do roku 2024 obejde bez 2500 nákladných prototypů.

Hovoří se také o konci okrajových a neperspektivních modelů. BMW však avizuje, že kromě škrtů můžeme od firmy očekávat i nějaké ty novinky. Především tam, kde je míra návratnosti nejvyšší. Asi netřeba vyzdvihovat, že vedení společnosti myslí hlavně stále populárnější SUV a crossovery. Spekuluje se, že po letech čekání by konečně mohl dorazit vyhlížený model X8. Oficiálně ale zatím nikdo nic nepotvrdil.

Při prozrazování budoucích plánů se samozřejmě nezapomnělo na elektrifikaci. BMW připomnělo, že do roku 2023 chce mít pětadvacet elektrifikovaných modelů. Více než polovina z nich budou ryze elektromobily. Značka vkládá do bateriových vozů velké naděje, protože očekává, že do roku 2021 se poptávka po nich zdvojnásobí. Následně věří ve strmou křivku růstu do roku 2025, kdy se prodeje elektrifikovaných vozidel mají podle jejích výpočtů zvýšit o více než 30 procent. To je hodně odvážný odhad…