Dacia Sandero 1.0 SCe vs. Škoda Fabia 1.0 MPI – Nová pravidla hry

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Zajímavější srovnání v současném automobilovém světě budete hledat jen těžce. Malé městské hatchbacky stále patří mezi významnější segmenty a často představují první možnost pořízení nového vozidla. Ve městě oceníte kompaktní rozměry a v případě potřeby jsou schopny uspokojit i požadavky rodiny. Vždyť loni u nás byla Škoda Fabia s 15.969 registracemi celkově druhým nejprodávanějším modelem. Dacia Sandero sice o takovém úspěchu mluvit nemůže, ale 2206 registrací a čtvrté místo mezi malými hatchbacky vypovídá o její síle.

Oba modely jsou tedy žádané, oba pohání litrový zážehový tříválec, oba s výbavou plnící naše požadavky můžete mít za 279.900 Kč a oba se aktuálně prodávají v třetí generaci. Je mezi nimi vlastně jen jeden rozdíl, vázající se k poslednímu společnému jmenovateli. Dacia Sandero je úplný nováček, který se prodává měsíc. Fabia je mezi námi již od roku 2014 a v létě výroba této generace hatchbacku skončí.

Umění stárnout

Když vozy stojí vedle sebe, není v designu sedmiletý rozdíl příliš znát. Na ostře řezané tvary fabie se stále hezky dívá, a přestože jich denně potkáváme stovky, nemůžeme říct, že by pro nás byla okoukaná. Zase si připomínáme některé zajímavé detaily, například hranu linoucí se od předních světel přes celý bok a skupinovky až k prolisu na zádi. Tvary škodovky i slušně ladí s bezpříplatkovou modrou barvou. To základní bílý lak sandera nedokáže dostatečně vystihnout osobnost. V jednolitém světě totiž zanikají zajímavé linky. Máme na mysli svalnatě vyboulené podběhy kol, vystouplé lemy blatníků navazující na zvýrazněné prahy, zvlněnou kapotu nebo na zádi jemně naznačenou odtrhovou hranu pod oknem a prolis přes celou šířku nad nárazníkem.

Zajímavá jsou u dacie kola Flexwheel, tedy sladění ocelových ráfků s poklicemi tak, že vypadají jako litá. Líbí se nám tvarová spřízněnost předních a zadních světel díky šípovité struktuře. Reflektory s maskou vytvářejí jeden podlouhlý celek, který sandero opticky ještě více rozšiřuje. Když tak stojí vedle fabie, vypadá jako auto vyšší kategorie.

Svět motorů 06/2021

Nové trendy frčí

Ještě výraznější pokrok dacie zaznamenáváme v kabině. Palubní deska už nepůsobí tak těžkopádně a zastarale jako u předchozí generace. Velkou masu plastu rozbíjí okrasný vodorovný pás, v nejvyšší výbavě Comfort čalouněný látkou – stejný materiál nacházíme i na dveřních madlech. Moderně působí podlouhlé výdechy ventilace – v comfortu se stříbrným orámováním – nebo nahoře letmo usazený 8“ dotykový displej multimediálního systému. To fabia zastává starší koncept s rádiem zakomponovaným do středového panelu, nad nímž najdete praktickou kapsu – verze s multimediálním systémem tuto část zaplní celou. Jednolitost palubní desky i v provedení Active dobře oživuje šedý panel. V základní výbavě si ale musíme vystačit s plastovým volantem, jehož věnec sice padne dobře do ruky, ale na omak je méně příjemný než kůže v sanderu. Vlastně si říkáme, že dacia za stejné peníze uvnitř vypadá luxusněji než škodovka.

Rumuni totiž mladoboleslavskou značku dohnali i v kvalitě materiálů a dílenském zpracování. Plasty v sanderu jsou sice tvrdé, ale stejné najdete i v nejlevnější fabii. Dacia by ještě mohla zmírnit plechovou ozvěnu při zavírání dveří a cvakání při zatažení za kliku, ale i v tomto směru se posunula hodně kupředu. Oba vozy chválíme za funkčnost a příkladné ovládání. Přístroje jsou čitelné, tlačítka logicky rozmístěna a hned se uvnitř cítíme jako doma. Multimediální systém dacie působí sice levně, ale neztratíte se v něm a plní to, co má. Zrcadlí mobily, takže z nich můžete využít navigaci a jednoduše v něm nastavíte, co potřebujete – nemusíte se prokousávat miliardou zbytečných odkazů.

Vrchol a základ

Doba, kdy jsme Dacii považovali za ultralevnou alternativu, je zřejmě dávno pryč. Předchozí generace sandera se v roce 2019 prodávala se základním zážehovým tříválcem za 174.900 Kč, loni za 211.400 Kč a aktuální provedení 1.0 SCe 49 kW stojí 239.900 Kč. Jenže první výbava Access je i přes potkávací světla LED úplné holátko s nelakovanými nárazníky a chybí i rádio nebo klimatizace, takže nesplňuje naše požadavky na malé hatchbacky. Ve střední řadě Essential nemůžete mít motor 1.0 SCe, takže jsme do porovnání museli vzít vrcholné provedení Comfort za 279.900 Kč. V něm už dostanete vše potřebné včetně dešťového a světelného senzoru, koženého multifunkčního volantu, tempomatu nebo rádia s bluetooth, 8“ dotykovou obrazovkou či zrcadlením mobilních telefonů. O moc víc toho ale v sanderu mít nemůžete. Příplatkové prvky jsou v jeho případě sice levné, seznam však krátký. Za vestavěnou navigaci dáte 5000 Kč, za litá kola 5500 Kč, automatická klimatizace stojí 5000 Kč. Zbytek obstará paket Technologie Plus za 15.000 Kč s bezklíčovým vstupem, parkovacími senzory a kamerou nebo hlídáním mrtvého úhlu.

Na korunu stejně nyní stojí dosluhující Škoda Fabia s podobnou motorizací 1.0 MPI 44 kW. Jenže ve verzi Active na 279.900 Kč teprve začíná, přestože i tak plní naše požadavky. V porovnání s dacií je její výbava chudší o bluetooth, dešťový senzor, tempomat nebo kožený multifunkční volant. I proto jsme jí zhoršili celkovou známku na 1,50. Škoda Fabia může mít nepřeberné množství nadstandardních komfortních a bezpečnostních prvků, jenže jsou spojeny až s vyššími výbavami. Pro provedení Active platí řada omezení a seznam příplatků je tak ještě kratší než u dacie. Zamrzí zejména nemožnost dokoupit vyhřívání sedadel. Sandero tento prvek zatím také nenabízí, bude však dostupný od jara.

Pořizovací náklady Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 52 kW (etalon) Dacia Sandero 1.0 SCe 49 kW Škoda Fabia 1.0 MPI 44 kW Základní cena 239 850 Kč (Inform) 239 900 Kč (Access) 279 900 Kč (Active) Cena verze Světa motorů 269 850 Kč (Inform+) 279 900 Kč (Comfort) 279 900 Kč (Active) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace Ne 5000 Kč Ne Bluetooth/USB/MP3 Ne/Ano/Ano Ano/Ano/Ano 2400 Kč/Ano/Ano Dálkové centrální zamykání Ano Ano Ano Dešťový/světelný senzor Ano/Ano Ano/Ano Ne/Ano El. ovládání zrcátek/zadních oken Ano/Ne Ano/2500 Kč Ano/Ne Litá kola Ne 5500 Kč 12 500 Kč Metalický lak 14 000 Kč 11 500 Kč 13 000 Kč Navigace 24 990 Kč* 5000 Kč Ne Palubní počítač Ano Ano Ano Parkovací kamera 24 990 Kč* 6000 Kč** Ne Park. senzory zadní/zadní a přední Ne/Ne 6000 Kč** Ne/Ne Světlomety LED Ne Ano Ne Tempomat Ne Ano Ne Volant kožený/multifunkční Ne Ano/Ano 7000 Kč/Ne Vyhřívání předních sedadel Ne Ne Ne Porovnání cen 269 850 Kč (100 %) 279 900 Kč (o 4 % horší) 279 900 Kč (o 4 % horší) Známka*** 1,00 1,00 1,50 POŘADÍ 1. 2. * Součástí paketu Navi, ** paket Parkování, *** známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Rozhoduje základ

Pokud máte rádi prostor, určitě se vám bude více zamlouvat novinka od Dacie. Tady je možná nejvíce vidět, jak se malé hatchbacky od uvedení třetí generace fabie změnily. V roce 2014 totiž v tomto směru škodovka patřila ke špičce, nyní se propadla do průměru. Malá auta za tu dobu výrazně povyrostla, což o sanderu, postaveném na platformě CMF jako Renault Clio, platí dvojnásobně. S délkou karoserie 4088 mm, šířkou 1484 mm, výškou 1499 mm a rozvorem 2604 mm je jasně největším vozem segmentu a uvnitř to poznáte.

Kabina nabízí vzdušné prostředí, v němž se pohodlně uvelebí i pět dospělých cestujících. Vpředu máme kolem sebe dostatek místa ve všech směrech. Fakt, že je fabia o centimetr vyšší, neřešíme, důležitější je šířka kabiny. A v úrovni ramen má sandero náskok tří centimetrů. Mezi řidičem a spolujezdcem je větší mezera, takže se nešťouchají lokty. Ve středovém tunelu tak může mít dacia vedle páky parkovací brzdy i dva držáky na nápoje – fabia má plnohodnotný jen jeden, navíc utopený pod středovým panelem před řadicí pákou. Ve škodovce vyšším postavám vadí hrany vystouplého středového panelu ventilace, o něž si opírají kolena.

Prostor pro nohy v sanderu zase zužují masivní dveřní madla. Vzadu dacia boduje ještě více. V této části je nejen širší, ale také podstatně delší. Redaktor výšky 174 cm tak měl před koleny rezervu ještě 12 cm, což je hodnota, za kterou se nemusejí stydět ani kompaktní hatchbacky. Na druhé řadě sedadel škodovky máme stísněnější pocit a urostlejší cestující se koleny dotýkají předního sedadla. Navíc je zadní opěradlo vzpřímenější, takže se tam nesedí tak pohodlně jako v dacii. I proto jsme mladoboleslavskému hatchbacku dali horší známku za sedadla, protože přední křesla jsou u obou vozů podobná a velmi dobrá.

Potěší i náročnější

Lacinou a méně kvalitní tvář nám sandero ukazuje po otevření zavazadelníku. Čtveřice háčků je sice fajn, ale v bocích volně uchycený hever nebo plechová zadní stěna nejsou hezké ani praktické. Lakovaná je také nákladová hrana, která je o deset centimetrů výše nad zemí než u fabie. Zavazadla musíte tedy zvedat vysoko, a když si je opřete o hranu, poškrábete ji. Zejména kvůli kufru jsme proto dacii udělili o půl bodu horší známku za kvalitu a zpracování. K tomu ještě můžeme připočíst chybějící světélko nad druhou řadou sedadel – co si na ni položíte, musíte večer hledat po hmatu.

Velikostně kufr dacie naprosto dostačuje. Se základním objemem 328 litrů patří k lepšímu průměru a je jen o dva litry menší než ve fabii. Po otevření pátých dveří nám dokonce v přímém porovnání připadá větší. Měření naše domněnky potvrdilo. Zavazadelník v sanderu je širší mezi podběhy, vyšší pod plato a nabídne i větší hloubku – podle nás je lépe využitelný. Fabia dohání litry místem kolem podběhů, a hlavně větší prohlubní pro rezervní kolo, které se do celkového objemu také započítává. Navíc boduje plastovými boky s praktickými kapsami, větším vstupním otvorem, nižší nakládací hranou i výše vyklápěným víkem. Také škodovácké táhlo na zavírání je praktičtější než kluzká madla dacie.