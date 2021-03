Fiat Panda 0.9 TwinAir 4x4 vs. Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4 – Knedlíky na sněhu

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Italský Fiat a japonské Suzuki mají ledacos společného. Třeba že se obě značky historicky věnují malým dostupným autům, která jim také přinesla největší slávu. Oba výrobce spojuje ještě jedna výsada – jako jediní dva nabízejí miniaturní nákupní tašky také s pohonem všech kol. Suzuki dokonce dvě – swift a ignis. Fiat pak svou legendární pandu.

Letošní krutá zima ukázala, že 4x4 řidič ocení i ve středních Čechách, natož pak v horských oblastech. I tam potřebujete jezdit na nákupy, rozvážet děti do škol a ne každý chce jezdit velkým SUV nebo pick-upem. Chcete-li naplnit takové specifické potřeby co nejlevněji, může vám být průvodcem naše porovnání vůbec nejdostupnějších čtyřkolek na trhu. Fiat Panda 4x4 s unikátním přeplňovaným dvouválcem 0,9 litru koupíte od 329.900 Kč. Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 absenci turba nově vynahrazuje pomocným elektromotorem a od nedávné modernizace si tak říká hybrid. Pořídíte jej od 394.900 Kč.

Mimochodem značky Fiat a Suzuki se v duelu Světa motorů nepotkávají zdaleka poprvé. Například koncem roku 2018 se v SM 48 sešla kompaktní SUV Fiat 500X a Suzuki Vitara s litrovým motorem. Vítězný pohár si tenkrát odvezlo suzuki. Přidá miniaturní ignis další, nebo se italský medvídek nedá?

Co je malé, to je hravé

Testovaná dvojice knedlíků je ze zcela jiného těsta, každý má ale něco do sebe.

Fiat Panda třetí generace je s námi už od roku 2011, ale jako by nestárnul. Pořád působí hravě, roztomile a spousta nápaditých prvků se neokoukala – vykulené oči, svérázné zasklení zadního sloupku, neskutečný masív palubní desky a tak dále. Designéři projevili mimořádný smysl pro detail, když se pokusili do všeho uvnitř propašovat tvar čtverce nebo obdélníku. Hranaté jsou přístroje, reproduktory, řadicí páka, střed volantu, ovladače klimatizace i oken. Aby toho nebylo málo, zvláštní struktura povrchu dveřních plastů je tvořena písmeny slova panda. Přístrojovka, která zprvu vypadá jako zaprášená, je ve skutečnosti vyrobena z recyklovaného materiálu, a také látky na sedadlech vznikly opětovným využitím láhví PET. Originalitu nelze fiátku upřít ani po deseti letech.

A to na fotkách navíc vidíte špičkovou verzi Cross, která design standardní Pandy 4x4 povyšuje do světa offroadů. Karoserie dostala stříbrné okrasné prvky, černý přední nárazník vytažený až ke světlům nebo rudá tažná oka jak u nejdrsnějších teréňáků.

Svět motorů 09/2021

Retro frčí

Suzuki se při návrhu ignisu inspirovalo ve své historii a do tvaru i detailů karoserie vtisklo mnoho odkazů především na model Fronte Coupe. Nutno uznat, že ani svérázná japonská krabička se v davu neztratí, naopak třeba originálním tvarem koncových svítilen z něj značně vystupuje. Přestože je suzuki koncipované jako městský crossover, terénní ambice vyzařuje mnohem méně než kolem dokola oplastovaná panda.

Uvnitř razí suzuki mnohem střídmější a modernější styl než fiat. Na rozdíl od něj tu najdeme dotykový multimediální systém, a když nepatříme k zastáncům tohoto řešení, u suzuki musíme vyzdvihnout jednoduché uspořádání menu a snadnou obsluhu. Jen hlasitost rádia bychom raději korigovali kolečkem místo kontroverzního posuvníku. Materiály použité v ignisu nepůsobí tak výstředně, u obou miniaut musíme pochválit pečlivé zpracování.

Nejmenší i nejlevnější

Budete-li hledat nejlevnější nová auta s pohonem všech kol, v trojici nejdostupnějších najdete Fiat Panda, Suzuki Swift a Suzuki Ignis. Pokud preferujete zvýšený podvozek, potažmo posez a baví vás moderní styl crossover, pak vyškrtnete swift a budete se rozhodovat mezi testovanou dvojicí.

Panda 4x4 láká na bezkonkurenčně nejnižší cenovku 329.900 Kč. Vždy patřila k nejdostupnějším modelům, navíc je na trhu už deset let a to se také musí projevit. Mimo jiné i ve výbavě, která je pro potřeby městského vozu dostatečná. Nicméně doba pokročila a věci, které dnes považujeme za samozřejmost, má letitá panda buď za příplatek, nebo je vůbec nenabízí. Suzuki Ignis se představilo v roce 2016. Vplul tedy do časů, kdy se bez moderních technologií neobejde ani miniauto. Od loňské modernizace má standardně mild-hybridní pohon. V základní výbavě vozí na rozdíl od fiátku boční airbagy, litá kola, dotykový multimediální systém zrcadlící mobil a zobrazující parkovací kameru, přednárazový systém, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování únavy řidiče, asistent rozjezdu do kopce, mlhovky, světla LED i výškově nastavitelné sedadlo řidiče. S pohonem všech kol to vše za cenu minimálně 394.900 Kč. Podle naší známkovací stupnice by si měl ignis odnést na vysvědčení dvojku, vzhledem k náloži výbavy si ale zaslouží zlepšení na 1,50. Pokud vám tedy záleží čistě na čtyřkolce a ke štěstí stačí čtyři airbagy, dálkový centrál, rádio a klimatizace, panda vás dokonale uspokojí. Chcete-li navíc pohodlí a styl, snadno pomocí výbavy dotáhnete cenu suzuki. Testovaná vyšperkovaná Panda Cross s příplatky vychází na 434.400 Kč, což už je naopak víc, než stojí plně „naložený“ Ignis 4x4 Premium: 419.900 Kč s jediným možným příplatkem, a sice metalízou za 9000 Kč.

Kde panda končí, ignis začíná

Fiat Panda 4x4 může mít tři tváře. Nejdostupnější verze Wild za 329.900 Kč, kterou uvažujeme v cenovém srovnání – v podstatě jde o zvýšený a oplastovaný základní model. Verze City Cross za 364.900 Kč už se podobá testovanému žlutému vozu, má specifický robustní přední nárazník, ale se spodním krytem v barvě karoserie. Plasty na dveřích a střešní ližiny jsou černé. My testujeme vrcholnou specifikaci Cross oživenou stříbrnými prvky a nápadnými rudými tažnými oky – ta stojí na chlup stejně jako základní provedení Ignisu 4x4, tedy 394.900 Kč. Suzuki ve vzhledu rozdíly nedělá. Dražší výbava Elegance je hlavně o komfortu – za 419.900 Kč má navíc elektrická zadní okna, bezklíčkové startování, automatickou klimatizaci, navigaci, blinkry v zrcátkách, kožený volant nebo tempomat.

Pořizovací náklady Fiat Panda 0.9 TwinAir 4x4 (etalon) Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 Základní cena 329 900 Kč (Wild) 394 900 Kč (Premium) Cena verze Světa motorů 329 900 Kč (Wild) 394 900 Kč (Premium) Výbava verze Světa motorů Airbag řidiče a spolujezdce, příprava pro rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Airbagy hlavové/boční Ano/5500 Kč Ano/Ano Dálkové centrální zamykání Ano Ano Elektricky ovládaná okna P/Z Ano/Ne Ano/Ne Klimatizace manuální/automatická Ano/7000 Kč Ano/Ne Lakovaná vnější zrcátka/kliky dveří 500 Kč/500 Kč Ano/Ano Litá kola 8000 Kč (15 palců) Ano (16 palců) Metalíza 10 000 Kč 9000 Kč Multifunkční volant Ano Ano Multimediální systém se zrcadlením mobilu 13 000 Kč Ano Parkovací kamera Ne Ano Přednárazový radarový systém 12 000 Kč* Ano Přední mlhovky 4000 Kč Ano Rádio/Bluetooth/USB Ano Ano Rezerva 2000 Kč (dojezdová) Ne Světlomety LED Ne Ano Vyhřívaná sedadla/čelní sklo 7000 Kč Ano/Ne Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 2500 Kč Ano Porovnání cen 329 900 Kč (nejlepší) 394 900 Kč (o 19,7 % horší) Známka** 1,00 1,50 POŘADÍ 1. 2. * V paketu s parkovacími senzory a elektricky ovládanými vyhřívanými zrcátky,** Známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Volnost, nebo obětí?

Fiat zvolil při návrhu pandy zvláštní přístup. Malému úzkému autíčku dopřál robustní palubní desku a vlastně i všechny interiérové prvky, které dojem stísněnosti dále umocňují. Za volantem si urostlý chlap připadá jak sardinka. Levou rukou se tiskne na dveře, pravou nohu mu zase utiskuje široký středový tunel, a navíc sedí vysoko jako na židli. Když si cestující vysoký 178 cm přesedne dozadu, musí se rozkročit kolem opěradla, protože před koleny nezbývá místo. Panda je prostě miniauto v pravém slova smyslu, zamýšlené především pro dva. Dozadu se navíc hůř nastupuje, vstupní otvor je skromnější a nohy musíte protáhnout kolem středového sloupku. K delším cestám nevybízí ani nepohodlně kolmé opěradlo, důsledek snahy vybojovat co nejvíc litrů pro zavazadla.

V ignisu s prostorově úspornou palubní deskou si rázem připadáme jak v limuzíně. Spousta místa ve všech směrech, nikde nic nepřekáží ani netlačí. Velké zadní dveře se otevírají skoro do pravého úhlu a nejen starší pasažéři ocení komfortně vysoké zadní sedáky. I kvůli nim je ale nutné se při nastupování do vysokého interiéru dost přikrčit, aby se člověk neuhodil do hlavy.

Vzadu v suzuki máme nadhled a sklon opěradla si můžeme snadno nastavit dle libosti. Před koleny máme víc místa než v mnoha autech vyššího segmentu, jen při posunutí zadní lavice až dopředu už by se dospělák nevešel.

Zajímavost závěrem. Obě testovaná auta jsou standardně čtyřmístná. Panda může prostřední zadní pás a hlavovou opěrku za příplatek 7000 Kč, v ceně dostanete i dělené sklopné opěradlo. Suzuki Ignis je pětimístné jen v základní výbavě Comfort, pak ale nemá možnost posuvu a nelze si pořídit pohon 4x4. S ním je ignis vždy čtyřmístný, zato variabilní.

Balte skromně!

Máme před sebou zástupce nejmenší kategorie, takže na hory se musíme pakovat s rozumem. Panda nám dovolí naložit 225 litrů bagáže, ignis dokonce jen 204 litrů. Fiat umožňuje klasicky sklopit opěradla s nezakrytými plechovými zády, na podlaze vznikne schod, ale vejdou se pak i lyže. Panda je staršího data narození, a tak ještě umožňuje objednat si za 2000 Kč dojezdovou rezervu.

Suzuki Ignis coby zástupce modernější školy má standardně jen lepicí sadu uloženou v plastovém organizéru pod podlážkou. Pečlivěji čalouněný kufřík je na pohled skutečně skromný, ale dovoluje kouzla, na která může panda jen kulit svoje velké oči. V suzuki můžeme přihrádku vyjmout a získat tak k dobru pár centimetrů výšky, hlavně ale lze jednoduše přímo z kufru zadní sedačky odsunout nebo nastavit jejich sklon. Tato variabilita dovoluje auto přizpůsobit nákladu a třeba děti se dozadu pořád v pohodě vejdou.