Hity devadesátek: V roce 1998 debutovaly bestsellery Peugeot 206 a Ford Focus

Peugeot možná ani netušil, jaký dá světu svojí 206 bestseller. Nástupce oblíbené, ale už letité dvěstěpětky potřeboval jako sůl. Model s šestkou na konci se vyráběl od května 1998, výstavní premiéru si odbyl až v září. Tří- a pětidveřové hatchbacky následovaly kupé kabriolet CC, kombi SW a sedan, ale to už letopočty začínaly dvojkou. V Latinské Americe a v Íránu se změnilo číselné označení na 207, ale nástupci byla podobná jen příď, stejně jako v případě evropské 206+. Původní tvary Gérarda Weltera (navrhl mimochodem už 205) byly touto modernizací narušeny… Právě v Íránu u IKCO se malý peugeot vyrábí dodnes. Přesná produkční čísla už nejsou k dispozici, odhaduje se, že do světa vyjelo až 12 milionů aut. Žádného jiného modelu se lvem ve znaku nevzniklo tolik. 206 WRC úspěšně zápolily se soupeři v rallye.

Druhá generace Renaultu Clio byla peugeotu ale více než zdatným rivalem. Kromě základních verzí s třemi a pěti dveřmi nabídla i ty s přídomkem Sport či RS dle trhu – naprosto výjimečný mezi nimi byl V6 umístěný uprostřed. Dvojkové Clio prošlo dvěma velmi výraznými modernizacemi vzhledu, my známe jen tu první. Už se nevyrábí, ale produkce v Latinské Americe skončila až v roce 2017. Celkem přesáhla 5,63 milionu kusů. Sedan se jmenoval Symbol, my jej ovšem známe pod názvem Thalia. Původní verze měla příliš brutálně naroubovaný zavazadlový prostor, modernizovaná se povedla více. Majitelům to ale nevadilo, Thalia byla opravdu levná, ceny klesly ve finále pod 140 tisíc korun. Renaultu se nevyplatilo udělat i kombík, ale Češi by prodejcům utrhli ruce… Soutěžní Clia Super 1600 vídáme na rychlostních zkouškách dodnes…

Ford přivezl do Ženevy 1998 nástupce několikrát modernizovaného posledního Escortu. Pro modrý ovál začala nová éra v segmentu kompaktů, což prozrazovalo i jméno Focus. Manažeři se sice obávali, že extravagantní design s vystouplými blatníky a ostrými hranami zákazníky neosloví, ale opak byl pravdou. Sednout si dovnitř novinky šlo až na podzim v Paříži. Tří- a pětidveřové hatchbacky později doplnily sedan a kombi, které působily o něco usedleji. Dočkali se i milovníci sportovních verzí, obzvláště RS je dnes vysoce ceněná. Z Focusu Ford odvodil i úspěšný soutěžní speciál kategorie WRC.

Daewoo na jaře uvedlo do sériové výroby minivůz Matiz. Sympatické tvary původně navrhl Ital Design na podvozku Fiatu Cinquecento. Třídveřová Lucciola (1993) byla diesel-hybridem. Jihokorejci později projekt koupili a nechali v Itálii přepracovat vzhled do pětidveřové varianty, kterou představili nejprve coby koncepty d’Arts (1997).

Tříválcovou osmistovku doplnil v roce 2002 litrový čtyřválec, to už měl „Matýsek“ za sebou dvě drobné změny vzhledu. Pod dalšími různými jmény a značkami se vyráběl až do července 2018, naposledy u GM Uzbekistan. Tedy více než dvacet let! Číňané jej okopírovali. Matiz byl jeden čas nejprodávanějším minivozem českého trhu. To se o Lupu od VW říci nedalo, protože se u nás na rozdíl od staršího dvojčete Seat Arosa nenabízelo. Existovala i sportovní verze GTI. Trojčete s logem Škody jsme se nikdy nedočkali, i když se o něm spekulovalo…

Seat prezentoval v říjnu 1998 druhou generaci Toleda na koncernové platformě PQ34 (A4). Nejednalo se už o liftback, ale sedan. Na praktický hatchback si musela klientela počkat...Stejná „střeva“ měl i Volkswagen New Beetle. Představen byl v Detroitu 1998, vyrábět se začal v říjnu 1997. A smrští konceptů nás Volkswagen navnadil už od čtyřiadevadesátého. Američané byli z „Nového Brouka“ tak nadšeni, že dealery přepláceli o tisíce dolarů jen proto, aby mohli udělat radost svým dětem. U nás s nimi jezdily drahé polovičky podnikatelů, původně začínal na 715.000 Kč. Za nepraktické auto s malým kufrem strašně moc. Mohutná přístrojovka zasahující hluboko do interiéru se také ne každému zamlouvala. Ve Vietnamu skončila montáž až v roce 2019.

Saab 9-3 byl jen modernizací 900 NG z roku 1993. Volvo S80 však představovalo zcela nového nástupce hranaté „devadesátkové“ série. Navíc dalo sbohem klasické koncepci a tím pádem i podélně uloženým motorům. Jeho tvary předznamenávala studie ECC (1993). Subaru Legacy třetí generace zachovávalo unikátní ploché motory i standardní pohon všech kol.

Rover 75 byl protiváhou německé konkurenci a vynikal elegancí a noblesou zvenčí i uvnitř. Navrhl jej Richard Woolley. Britská automobilka tenkrát patřila BMW, to se ale na přelomu milénia změnilo. Existovala i sportovnější verze MG ZT včetně kombi. Facelift pětasedmdesátce určitě uškodil. Po krachu skupiny MG Rover v dubnu 2005 následoval její druhý život v Číně.

Alfa Romeo 166 překvapila na konci roku úzkými předními světlomety. Nahradila předchozí 164. Jaguar S-Type naopak rozšiřoval nabídku ostrovní „kočky“ směrem dolů. Retro design Geoffa Lawsona se líbil, vzadu bylo ale málo místa i pro dospělého. Vidlicové šestiválce už nespalovaly jen benzin, ale i naftu. Zážehové V8 dostaly ve verzi R kompresor.

V srpnu 1998 se třída S od Mercedesu dočkala nástupce. Pompézního „mamuta“ W140 nahradila nová série W220. Trojcípá hvězda do své nejluxusnější čistě osobní řady klasicky „nacpala“ to nejlepší z techniky i elektroniky, co měla. Steve Mattin a jeho tým ale lehkost tvarů oproti masivnímu předchůdci trochu přehnali, i proto se pro něj vžila česká přezdívka „motýlek“. Pravda, W220 také razantně zhubla.

Roberto Giolito ze stylistického centra Fiatu šokoval svět už na podzim 1996 při pařížské premiéře konceptu Multipla. Jaké překvapení se odehrálo na jaře 1998, když Fiat prezentoval sériovou verzi? Sotva čtyřmetrové MPV vypadalo svébytně, zejména pak tři páry předních světel (včetně mlhovek, se směrovkami dokonce čtyři). Když jela rozsvícená Multipla proti vám, působila jako kdyby byla dvě auta posazená na sobě. Žebříčky nejošklivějších vozů světa měly rázem nového krále. Jenže… v prosklené zakulacené „vitríně“ našlo místo až šest cestujících ve dvou řadách. A Fiat použil tu nejspolehlivější techniku, kterou měl k dispozici. Majitelé na své praktické miláčky nedali dopustit. Když na jaře 2004 uvedla italská automobilka modernizovanou verzi bez předního „hrbu“, tak nějak postrádala osobitost…

Lexus se na začátku roku pochlubil SUV s označením RX. Jeep vyráběl od července 1998 nový Grand Cherokee série WJ. Suzuki začala vyvážet druhou generaci Vitary, tentokrát se shodným přídomkem Grand. Velké rodiny si mohly koupit Kiu Carnival se šestiválcem Rover a turbodieselem. 4,9 m dlouhý van toho pojal opravdu hodně.

Daihatsu Sirion M100 bylo na našich silnicích vzácným úkazem, většinou šlo o dovezení ojetiny, případně jej bylo možné potkat s německými značkami. Sympatický malý vůz neměřil ani 3,7 m a pro Evropu jej poháněl čtyřválec 1,3 l. Větší čtyřmetrové Mitsubishi Space Star nahlíželo výškou přes 1,5 m mezi MPV a bylo primárně určeno pro starý kontinent, také se vyrábělo u NedCaru v nizozemském Bornu. Vejcovitá Almera Tino od Nissanu představovala minivan kompaktní, do Evropy se dostala ale až na přelomu milénia a vznikala v Barceloně. Mazda 323 se objevila v poslední generaci s tímto označením, dostala kód BJ. Pětidveřové hatchbacky a sedany byly velmi usedlé, nenavázaly na generaci BA. Čtyřdveřová varianta se v Číně vyrábí stále…

A sporťáky? Audi TT si vzalo jméno nejen ze slavné Tourist Trophy, kde dosáhly úspěchů motocykly NSU a DKW, ale i z firemního sloganu „Tradition und Technik“. Kupé z října 1998 následoval v srpnu 1999 roadster. Sériové verze obou provedení navázaly na koncepty z poloviny 90. let. Ford se pokusil v Evropě prodávat nový americký Mercury Cougar, skončil ale propadákem. Z jiného soudku bylo krásné luxusní Maserati 3200 GT s bumerangovými zadními světlomety, o které bohužel po čtyřech letech přišlo kvůli americkým předpisům. Dostalo větší motor, existovala i otevřená verze.

Český trh

Domácí trh s novými osobními auty oproti roku 1997 poprvé klesl, prodalo se jich 141.154 kusů, o skoro 18 procent méně. Pohoršili si všichni hlavní hráči. První zůstala domácí Škoda se 77.465 vozy, ale i to znamenalo propad o takřka dvacet procent. Desetitisícovou hranici tenkrát nepokořil nikdo, druhý Ford si připsal na konto 9.844 kusů a třetí Volkswagen jen 6.745 aut. Opel na něj ztratil minimálně (6.626) a první pětku uzavíral Renault (5.149).

Fiat zaznamenal 4.730 přírůstků do statistik, Daewoo 3.772 a vozů se lvem ve znaku se prodalo 3.246. Seat klesl na 2.859 aut, ztratil skoro polovinu! Nejlepší desítku uzavírala japonská Mazda (2.844).

Čtyři nejvýznamnější automobilové novinky si jako obvykle zaslouží podrobnější představení.

Daewoo Matiz

Minivůz Matiz od jihokorejského Daewoo byl původně Fiatem. Sympatické oblé tvary „ocucaného bonbónu“ původně navrhl Fabrizio Giugiaro, syn Giorgetta, zakladatele Ital Designu. Nefunkční maketa ID (1992) sdílela podvozek Fiatu Cinquecento, následná třídveřová Lucciola (1993) se stejným základem měla hybridní pohon s půllitrovým dvouválcovým dieselem Lombardini a dvěma elektromotory v zadních kolech. Daewoo později projekt koupilo a nechalo Italy přepracovat tvary, počítalo totiž s praktičtější pětidveřovou variantou, kterou představilo ve třech podobách jako koncept d’Arts (1997). Jméno Matiz nesla nejdříve úplně jiná, vlastní studie…

Velká kulatá přední světla i základní tvary a silueta zůstaly zachovány auto se ale prodloužilo o skoro čtvrt metru těsně pod hranici 3,5 m. Původní pohonnou jednotkou byla skromná tříválcová osmistovka. Daewoo Matizem nahradilo hranaté, levné a poněkud primitivní Tico, původně Suzuki Alto z druhé poloviny 80. let. Podvozek z něj ovšem stále vycházel. Matiz byl jeden čas nejprodávanějším minivozem českého trhu, zejména ženy si jej oblíbily. Zkrátka velký hit! Importér jej ovšem uváděl pod reklamním sloganem „Nejmenší MPV na světě“.

V roce 2002 tříválec doplnil větší litrový čtyřválec, to už měl „Matýsek“ za sebou dvě vzhledové modernizace. Při první dostal jinou kapotu a malé kulaté směrovky, druhá znamenala dodatečnou vodorovnou štěrbinu nad předním nárazníkem. Daewoo se však ocitlo ve finančních problémech a korejskou továrnu převzaly General Motors. To Matiz nezabilo, naopak, Do Evropy se tak vrátilo logo Chevroletu. Pod dalšími různými jmény a značkami se vyráběl až do července 2018, naposledy u GM Uzbekistan. Tedy více než dvacet let! Číňané jej okopírovali, ale z tamních továren vyjížděl i legálně. Zkrátka světové auto…

Ford Focus

Futuristický Focus uvedl firemní designérský styl New Edge do nabitého segmentu kompaktů. Odvážné a originální tvary byly dílem dvojice John Doughty/Claude Lobo, velel jim Jack Telnack. Tří- a pětidveřové hatchbacky měřily na délku jen 4,15 m, sedany 4,36 a kombi 4,45 m.

Podvozek s velkorysým rozvorem 2615 mm zaručoval takřka dokonalé jízdní vlastnosti. Zadní náprava kombinovala dvojité lichoběžníkové závěsy a vlečená ramena, modrý ovál ji nazýval Control Blade. Nabídka motorů čítala zážehové čtyřválce 1,39, 1,6, 1,8 a 1,99 l. Šlo o moderní agregáty Zetec DOHC. Výroba se rozběhla v červenci 1998, prodej v listopadu. Titul evropského Automobilu roku 1999 si Focus odnesl zaslouženě. Turbodiesely TDDi 1,75 l přišly pod kapoty v únoru.

Vzhledovou modernizaci prodělal na podzim 2001, přední směrovky se přesunuly do hlavních reflektorů. V roce 2002 se objevily modernější přeplňované „nafťáky“ Duratorq TDCi, ale hlavně sportovně laděný dvoulitr ST170. V říjnu se začal prodávat Focus RS, také s dvoulitrem, ale „dopovaným“, navíc spojeným se šestistupňovou převodovkou. I když neměl 4x4, šlo snad o nejzábavnější ostrou předokolku vůbec. Soutěžní Focusy WRC pohon obou náprav dostaly, v MS byly vcelku úspěšné, ale tituly nevybojovaly.

První Focus se vyráběl a nabízel i v USA. Šestkrát po sobě byl nejprodávanějším novým autem světa (1999-2004). V Argentině vznikal až do roku 2010, celkem se zrodilo přes 4 miliony aut.

Peugeot 206

Půvabná dvěstěšestka nahradila úspěšnou 205 po šestnácti letech a líbila se snad všem. Produkční verze se objevila v Paříži 1998, tří- a pětidveřové hatchbacky měřily 3,84 m, podvozek s rozvorem 2442 mm měl vpředu vzpěry McPherson a vzadu vlečená ramena s torzní příčkou.

Při startu prodeje v září 1998 byly k mání zážehové čtyřválce 1,12, 1,36 a 1,59 l a atmosférický diesel 1,87 l. V devětadevadesátém roce přišly na trh sportovní dvoulitry GTi/S16 a turbodiesel 2.0 HDi. V září 2000 se objevila sériová varianta kupé-kabrioletu CC, který byl původně coby prototyp představen už v Ženevě 1998. Jezdily v nich hlavně ženy a vyráběl je Heuliez. V září 2001 nahradil starý diesel nový motor 1.4 HDi, v květnu 2002 zamířil do showroomů kombík SW, který měřil takřka 4,03 m.

Po mírné vzhledové modernizaci v únoru 2003 následoval v červnu ostrý dvoulitr 206 RC s patřičně tvrdým podvozkem. V dubnu 2004 se objevil další turbodiesel 1.6 HDi (objemu 1,56 l). Sedan ze září 2006 měřil skoro 4,19 m a byl určen hlavně pro mimoevropské trhy. V únoru 2009 přišel nejradikálnější facelift ve stylu nástupnické 207, dvěstěšestka získala do názvu znaménko +. Vyráběla se do závěru roku 2012.

Malý peugeot byl opravdovým světoběžníkem, vznikal v Evropě, Latinské Americe (v Brazílii se prodával s litrovým dvoupalivovým motorem) i Asii. Jeho aktivní kariéra dosud neskončila. 206 Gran Tourisme WRC získaly dva jezdecké a tři značkové tituly v MS rallye.

Renault Clio

Druhá generace Clia z března 1998 (projekt X65) vyznávala oblé tvary. Ve srovnání s předchůdcem se natáhla o sedm centimetrů na 3,78 m. Design vytvořil tým vedený Patrickem le Quémentem, zajímavost představovaly plastové blatníky. Nabídla velkorysejší vnitřní prostor a více komfortu. Renault si potrpěl na bezpečnost, vozy dostaly ABS i čelní a boční vzduchové vaky, některé i ESP. Zlepšilo se chování na silnici.

Benzinové čtyřválce měly objemy 1,15, 1,39 a 1,6 l, osmiventilové brzy doplnily šestnáctiventilové pohonné jednotky. Nástupcem Clia Williams se staly dvoulitry od Renault Sport, později také s tvrdším šasi Cup. Špičkovou verzí bylo Clio V6, s jehož vývojem i výrobou zpočátku pomáhal Tom Walkinshaw Racing, to ale nemělo motor 2,95 l v přídi, nýbrž místo zadních sedadel. Krátce nabízené naftové 1.9 d a dTi (stále s 1,87 l objemu) nahradila při radikální vzhledové modernizaci v červnu 2001 nová common-railová jednotka dCi 1,46 l.

Pokračoval vývoj elektromobilů. V Brazílii se Clio vyrábělo a prodávalo s litrovými čtyřválci, které uměly spalovat kromě benzinu i ethanol, později i se šestnáctistovkami. V Evropě dožívalo po dalších vzhledových modifikacích coby Campus/Storia vedle nástupce, u nás až do závěru roku 2012, latinskoamerický facelift ve stylu IV. generace už se na starém kontinentu neobjevil. Druhá generace měla i o takřka 38 centimetrů delší tříprostorovou verzi, která nesla na různých trzích odlišná jména. Thalia u nás ve své době patřila k nejlevnějším vozům na trhu.

Rekonstruovaná verze z let 2008-2012 už neměla tak násilně „naroubovanou“ zadní část, přesto stále vycházela z Clia II. Jeho výroba běžela nejen ve Francii, Turecku, Slovinsku, zmíněné zemi kávy a Mexiku, ale nejdéle v Argentině a Kolumbii. Až do roku 2017! Vznikalo tedy celých devatenáct let, ze všech generací nejdéle.

