Hyundai omladil původní Pony. Má hlavně parádní interiér

Jihokorejská společnost totiž představila restomod první generace modelu Pony. Ten je pro Hyundai mimořádně důležitý, jedná se o první vůz značky, který automobilka vyvinula sama. A byl z toho hned úspěch.

Kvůli novému modelu v únoru 1974 společnost přijala do svých služeb hned několik odborníků. Jedním z nich byl bývalý generální ředitel společnosti Austin Morris z koncernu British Leyland, George Turnbull. Ten si na pomoc vyžádal šest svých odborníků pocházejících z Evropy. V týmu tak byl další designér, dva specialisté na karoserie a podvozky, dva výrobní inženýři a jeden testovací inženýr.

Model Pony byl představen poprvé na autosalonu v Turíně, roku 1974. Na trh byl uveden o rok později. Automobil byl přezdíván jako „auto pro lidi“, protože právě těm byl určen. O design tohoto modelu s pohonem zadních kol se postaral jeden z nejuznávanějších automobilových designéru své doby, Giorgetto Giugiaro.

Brzy se model Pony vyvážel do Argentiny, Kolumbie, Chile a Egypta. To bylo v roce 1976. V roce 1978 se začala vozidla exportovat také do Evropy, přesněji do Belgie a Nizozemí, zanedlouho pak i do Řecka. Vůz tak vlastně odstartoval úspěšnou cestu jihokorejské automobilky.

Jako základ omlazené varianty pak posloužil skutečný Pony s třídveřovou karoserií typu hatchback. Tým, který vedl šéfdesignér interierů Hak Soo Ha, auto kompletně odstrojil a pak zase složil dohromady v modernější podobě.

Vůz dostal moderní světlomety, zpětná zrcátka se zabudovanými kamerami nebo nová kola s retro designem. Několik překvapení se ukrývá také uvnitř. Interiér výrazně prokoukl celkově, největší pozornost ovšem přitahuje nový volant a nový přístrojový panel, který vyniká neobvyklým ztvárněním ukazatelů a "budíků". Místo nich tu jsou znakové výbojky, známé také jako digitrony.

Důležitá informace se týká ještě pohonu. Tvůrci z vozu vyjmuli ten originální a místo něj zabudovali blíže nespecifikované elektrické ústrojí.