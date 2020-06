Kia Xceed 1.6 T-GDI 7DCT vs. Toyota C-HR 2.0 Hybrid e-CVT – Stylový výkon dvakrát jinak

Extravagantní Toyota C-HR se stala hitem, čerstvě má za sebou modernizaci. O zákazníky se s ní hodlá poprat nováček mezi crossovery Kia Xceed. Oba modely umějí nabídnout početné stádo benzinových koní. Toyota si k nim pomáhá elektromotorem, kia turbodmychadlem. To vypadá na zajímavý duel…

Předchozí Dojem, prostor, cena Motor, jízda Závěr Další

Toyotě C-HR se v Česku daří a k úspěchu jí stačí tři verze: přeplňovaný benzin s manuálem, hybrid 1,8 litru a nově silnější dvoulitr, oba s automatem. Kia Xceed nasadila mnohem pestřejší směsici motorů od zážehového litrového tříválce přes čtyřválcové benziny 1,4 a 1,6 l, dvě výkonové verze naftové šestnáctistovky po čerstvě uvedený plug-in hybrid. Nám se v testu sešly vrcholné specifikace, tedy to nejlepší, co módní crossovery nabízejí. V případě toyoty to znamená větší z hybridů o výkonu 135 kW, u kie pak turbobenzin 1.6 T-GDI 150 kW. Oba s automatem a předním pohonem, variantu 4x4 ani jeden z vozů nenabízí. Silné motory se u kie i toyoty prodávají až ve vyšších výbavách, není tedy divu, že naše požadavky hravě plní a přihazují mnoho navíc. Třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, přednárazový systém s detekcí chodců, asistent pro udržování v jízdním pruhu, světlomety LED, tempomat, vyhřívání sedadel a volantu, parkovací kameru nebo litá kola. Kia navzdory příznivé ceně 654.980 Kč přihazuje ještě standardně montovanou navigaci, za kterou si u C-HR, dražšího o tučných sto pět tisíc, připlatíte 19.900 Kč. Značný rozdíl v pořizovací ceně si můžeme vysvětlit nákladnou hybridní technikou toyoty, která láká na nízkou spotřebu. A to už je otázka na náš srovnávací test. Vyplatí se počáteční investice? Každopádně Kia svou finanční výhodnost podporuje ještě sedmiletou komplexní zárukou, Toyota nabízí tříletou garanci a pětiletou na hybridní ústrojí.

Toyota hlásí o poznání skromnější kapacitu 358 litrů, což je ještě o 19 litrů méně, než když jsme ji testovali dřív. To proto, že nový a námi zkoušený silnější hybrid s dvoulitrem je prostorově náročnější a vyhnal provozní 12V akumulátor zpod kapoty do kufru. Takže zatímco C-HR 1.2 T a a 1.8 Hybrid mají pod platem více centimetrů a podlaha tvoří se sklopeným opěradlem schod, dvoulitr je o dost mělčí, s rovným dnem, pod nímž najdeme přihrádky a zmíněný akumulátor. Přepravu většího nákladu ještě limituje nepravidelný tvar, u zádě je kufr o 15 cm širší než za sedadly mezi vystupujícími podběhy.

Baculaté pozadí kie a sportovně zkrácená záď toyoty dávají tušit, co nás čeká po otevření pátých dveří. U xceedu se tak může dít i elektricky, to když si přikoupíte paket Premium (45.000 Kč, nebo 50.000 Kč podle stupně výbavy). Získáte tak ještě bezklíčkový přístup, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, tmavá boční skla, digitální přístrojový štít, audiosystém JBL a jednu zajímavost: zadní opěradlo dělené v poměru 40:20:40, takž jej můžete sklápět variabilněji než obvykle.

Toyota je jiná, jak to jen jde. Po xceedu máme pocit, že sedíme na štaflích. Na palubní desku se díváme shora, vidíme kapotu a necítíme takové souznění s autem. Pro jednoho znamená tento koncept ideál, pro druhého utrpení. Třeba skoro dvoumetrový kolega Jeník špatně vidí na semafory a ocenil by větší než minimální rozsah nastavení volantu. Nízký řidič se v xceedu „vypumpuje výš“, ale ten vysoký se v C-HR nemá jak snížit.

Dozadu se nastupuje snadno, redaktor vysoký 178 cm má před koleny příjemných 12 cm místa, a i když nad hlavou to už tak slavné není, necítí se utlačován. Tedy jen maličko předsazenou hlavovou opěrkou, která by se mohla vysunovat trochu výš. Cestování zpříjemňuje standardně dodávaná loketní opěrka a výdechy ventilace. Celkově vzato se v xceedu hezky žije, ve spojení s příkladnou ergonomií a rozumnou mírou digitalizace při zachování důležitých manuálních ovladačů bychom jej označili za jeden z nejlepších interiérů nižší střední třídy.

Nastupujeme do kie a připadáme si jako v běžném hatchbacku. Chceme-li, sedíme nízko schovaní za palubní deskou, vnímáme příjemnou volnost všemi směry a hovíme si v báječných velkých sedadlech, která jsme loni prověřili cestou do Provence, a víme, že jsou pohodlná i na dlouhé štreky.

Toyota dopřála C-HR svébytnost i v kabině, která nemá s jinými modely značky nic společného. Palubní deska rozevlátých tvarů protéká interiérem jak rozbouřená řeka, z níž se tyčí vlna tsunami v podobě displeje multimediálního systému. Nápaditostí má před kiou opět navrch. Ta zase působí v detailech luxusněji, byť Toyota v rámci faceliftu zapracovala na materiálech a hodně se posunula. Na první pohled vypadá také kokpit C-HR velmi uspořádaně a logicky, ale jen do chvíle, než začneme hledat vypínače asistenčních systémů nebo přepínač jízdních režimů. Chybí. S pomocí tlačítek na volantu se musíme zanořit do menu nevelkého displeje palubního počítače a v něm vše složitě hledat. V kie vše zvládneme raz dva stiskem knoflíku.

Obě auta se nám hodně líbí, každé jinak. Ve výsledku záleží jen na každém zákazníkovi, zda hledá střídmého elegána, nebo excentrika. My oceňujeme kreativitu a odvahu Japonců lepší známkou, protože aut vystupujících z davu je jako šafránu.

Toyota C-HR vedle něj působí jako UFO. Nahrbené klubíčko prolisů a hran zaujme nejvíc mohutnou zádí ve stylu kupé, což umocňují zadní kliky zapuštěné do sloupků. Jakkoli je design C-HR výstřední, ani po třech letech nezevšedněl a člověk se za ním na ulici stále rád otočí. Takto výstřední dílo těžko nějak zásadně měnit, a tak není divu, že v rámci modernizace přistoupili designéři v podstatě jen k lehkým retuším nárazníků.

Přestože nízká a široká kia se tváří víc jako osobák a užší, vyšší toyota má blíž k SUV, oba jsou to typické módní crossovery s make-upem terénních aut, lehce zvýšeným podvozkem, ale výhradně s předním pohonem, a tedy bez větších ambic vydat se mimo asfalt. Ale takové rozbité polní cesty se nezaleknou, to bychom jim křivdili.

Japonská Toyota se léta těšila pověsti spolehlivé, ale také konzervativní až nudné značky. Postupně ale začala své produkty víc a víc kořenit a nakonec ukázala, že se umí i pořádně odvázat. Crossover C-HR je toho důkazem. Do Evropy dorazil začátkem roku 2017 a stal se prodejním trhákem. I na českých silnicích ho potkáváme často – loni si jej pořídilo 1055 zákazníků, letos do konce května dalších 332. Na náš malý trh slušná čísla. Jihokorejská Kia se dlouho držela tradiční modelové škály rozdělené na ryzí osobní auta a SUV. Rostoucí obliba crossoverů, nebo chcete-li kříženců, pro ni ale byla motivací namíchat koktejl z obou kategorií, a tak s loňským podzimem přijel xceed. Mimochodem světovou premiéru oslavil na výstavě Světa motorů Auta na náplavce. I on zaujal, ještě do konce roku si jej pořídilo 203 Čechů a letos dalších 225.

Motor, jízda

K výkonu vlastní cestou

Obvykle se snažíme, aby si byly motory porovnávaných aut co nejpodobnější. Tentokrát jsme cíleně udělali výjimku. Toyota C-HR se prodává z 87 % s hybridním pohonem, dokonce i v konzervativním Česku představuje drtivých 82 %. S modernizací dostal crossover k původnímu agregátu 1.8 Hybrid 90 kW ještě novou, silnější alternativu 2.0 Hybrid 135 kW coby vrchol nabídky pro náročnější řidiče.

Co jim umí nabídnout Kia Xceed? Její nově nabízený plug-in hybrid s dobíjením ze zásuvky nabízí jen 104 kW. Kdo chce svižné svezení, zaujme jej spíš přeplňovaná benzinová šestnáctistovka 1.6 T-GDI 150 kW.

Podobné, přesto tak jiné

Xceed slibuje šťavnaté svezení. Vždyť 150 kW, to je jako Octavia RS druhé generace. Jenže tak čiperně nepůsobí. Plyn klade značný odpor, jako by ani nechtěl, abychom se svižně svezli. Po jeho sešlápnutí následuje prodleva, jistě daná i dvouspojkovou převodovkou 7DCT. Motoru chvíli trvá, než nabere dech, zkrátka chybí mu taková ta okamžitost odezvy na pohyb pravé nohy a radost z letu do otáček. Škrcení emisním arzenálem je nezpochybnitelné. Když už se ale rozhoupe, valí se jak lokomotiva, má hutný zátah a zprostředkuje opravdu svižné svezení se sportovním nádechem.

Výkon 135 kW toyoty je úplně z jiného těsta. Hybridní pohon podvědomě láká k poklidnému cestování, které C-HR padne jako ulité. Dvoulitr působí mnohem živěji než osmnáctistovka, bez kvílení akceleruje i ve stoupání. A i když v měření pružného zrychlení za kiou zaostává, neměli jsme v běžném provozu pocit, že bychom potřebovali víc. Pokud člověk dostane nápad svézt se s hybridem stejně sportovně jako s benzinovým turbem, může. Ale řidičská euforie se nedostaví. Na zbrklé změny tempa reaguje hybrid ječením vytočeného motoru, zátah s elektrickým dopingem není zdaleka tak intenzivní jako fouknutí turba, a byť je jízda třeba objektivně rychlá, není zábavná. Tohle je zkrátka úloha, kterou hybridní C-HR zvládne, ale není pro ni stavěné. Když už svižná jízda, tak nikoli styl brzdaplyn, ale hezky plynulá a předvídavá. Pak z ní má řidič už celkem i radost. Každopádně podobný výkon neznamená podobné zážitky, v xceedu jsme neustále vnímali jeho sílu a rezervu pod plynem, v C-HR se výkon dostavil až na výslovné vyžádání.

Nůžky rozevřené na maximum

Spotřeba nás v tomto případě zajímá ještě víc než jindy, takže jsme si naplánovali půldenní korzování Prahou a následně dlouhý výlet po okreskách a dálnicích středních Čech s pravidelnou výměnou řidičů. A nestačili jsme zírat.

Nejprve plynule kroužíme padesátkou okrajovými částmi metropole s minimem křižovatek a semaforů. Toyota si přede v nízkých otáčkách a na displeji sledujeme časté využívání elektromotoru. Po rovinkách mnohdy jedeme jen na něj. Ustálené tempo vykouzlilo na palubním počítači hybridní toyoty parádní hodnotu 4,5 l/100 km, zatímco xceed k našemu zděšení hlásí 8,0 litru! Že nejsou motory T-GDi vzorem úspornosti, víme, ale kdy jindy už by měl být úsporný než v tomto režimu? Pokračujeme do ucpaného centra, poskakujeme v kolonách a toyota na benzinový dvoulitr skoro ani nestartuje. Vystačí si s elektřinou nasbíranou během zpomalování. Naopak kie časté roztáčení turbomotoru nesvědčí a nůžky se dál rozevřely: C-HR dojelo do cíle s průměrem 4,1 l/100 km, xceed se vyšplhal na 8,7 l/100 km. Tedy víc než dvojnásobek. Vyrážíme po silnicích první třídy a ředíme je okreskou. Přísně dodržujeme rychlostní limity, zrychlujeme velmi normálně – nejedeme ekostylem, ani nezávodíme. Toyota hlásí průměr 4,7 litru, kia 7,4 litru.

Dálnice hraje hybridu do karet nejméně. Ve vyšších rychlostech se přínos elektromotoru minimalizuje, nad českým rychlostním limitem by se do práce už prakticky nezapojoval. Výsledných 6,5 l/100 km je ale pořád slušná hodnota. Pořád lepší než 7,7 l/100 km u xceedu.

Výsledné resumé po týdnu nakonec zní: Toyota C-HR 2.0 Hybrid 135 kW 5,2 l/100 km, Kia Xceed 1.6 T-GDI 150 kW 8,1 l/100 km.

Kdo jezdí hlavně po městě a okolí, měl by vzít do ruky kalkulačku a začít počítat, po kolika kilometrech se vrátí o 105 000 Kč vyšší cena toyoty. U dálkařů nebude verdikt tak jednoduchý, hodně záleží na dravosti jízdního stylu.

Údaje o testovaných vozidlech Kia Xceed 1.6 T-GDI Toyota C-HR 2.0 Hybrid Motor, ventilový rozvod přeplňovaný zážehový R4, DOHC zážehový R4, DOHC + el. motor Zdvihový objem (cm3) 1591 1987 Největší systémový výkon (kW/min-1) 150/5500 135/- Největší výkon spalovacího motoru (kW/min-1) - 112/- Největší výkon elektromotoru (kW/min-1) - 80/- Největší točivý moment (Nm/min-1) 265/1500-4500 190/4400 Převodovka 7° aut. (dvouspojková) e-CVT Délka x šířka x výška (mm) 4395 x 1826 x 1495 4395 x 1795 x 1555 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2650/1575/1573 2640, 1550/1570 Standardní pneumatiky 235/45 R18 225/50 R18 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1527/428 1485/520 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 600/1410 725/725 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 426/1378 358/1141 Objem nádrže paliva (l) 50 43 Nejvyšší rychlost (km/h) 220 180 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,5 8,2 Emise CO 2 (g/km) 14 3 92 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 7,5/5,5/6,2 4,2/3,7/4,0 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 5,0 6,5 Pružnost na 5./6./7. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 6,9/9,6/11,6 9,4/9,9/- Pružnost v automatickém režimu 60-100/80-120 km/h (s) 3,6/4,6 4,7/5,8 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 275 0 neukazuje Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 35,4 35,6 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46/86/126 46/84/125 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 8,1 5,2

Každý má své

Jednoznačnou výhodou kie je nízká stavba, blízká klasickým hatchbackům. Xceed se řídí úplně stejně, působí jako přisátý k asfaltu a i díky nižšímu posezu vlastně ani nevnímáme světlou výšku 184 mm, která mimochodem překonává řadu terénněji vyhlížejících SUV. Podvozek sympaticky tlumí nerovnosti, trochu lehkého natřásání karoserie sice cítíme, ale mnohem méně než u vysokých SUV. V souladu s tím xceed i hbitě zatáčí, méně se naklání a celkově je mnohem větší radost ho řídit.

Platforma sdílená se ceedem a Hyundaiem i30 má problém s přenosem hluku od podvozku. Xceed dostal celou řadu opatření ke zlepšení, které je patrné, ale nikoli spásné. Pořád vnímáme valivý hluk od kol, slyšíme každou změnu asfaltu, záplatu i rány od výmolů – byť nikterak rušivé.

Možná bychom neměli tak přísné ucho, kdybychom nepřesedali do Toyoty C-HR, která má v tomto ohledu podvozek naopak fantastický. Dokonale izolovaný, že o dění pod koly skoro nemáme ponětí. Náš kus obouvá osmnáctipalcové pneumatiky jako xceed, ale o nerovnostech víme jen prostřednictvím vzdáleného tlumeného bubnování. Pokud tedy nejedete ostře a využíváte tichého elektrifi kovaného pohonu, nabírá jízda až luxusně komorní atmosféru, v dané třídě nevídanou.

Druhou stránkou je fakt, že dravé tempo již toyota s takovou grácií jako kia nezvládá. Vysoký posez prožitek ředí, karoserie se víc houpe a každý zbrklejší pohyb razantním zásahem utne stabilizační systém. Stejně panicky pracuje i ABS, drkotající už když kolo spadne do hlubšího kanálu – to je taková specialita Toyoty. Když ale uvážíme, pro jaký účel je hybridní C-HR stvořené, pak mu to nelze mít za zlé. Většina majitelů daleko víc ocení právě onu komfortní tvář, která je mimořádně konejšivá. Jen si musíte zvyknout na citlivé brzdy, respektive jejich kousavější nástup po přechodu z rekuperace na mechanické brzdiče, jenž nás vytrhával z pohody, než se nohy „zkalibrovaly“.